Meslek Nedir?
Meslek nedir? Meslek grupları nelerdir? Meslelerk hangi kritere göre gruplandırılmıştır? vb. birçok soruya cevapları bu makalede bulacaksınız.
Mesleğin Tanımı Nedir?
Toplumda birinin mesleki deneyiminden bahsederken kullandığı birkaç terim vardır. Deneyim hakkında konuşmanın pek çok yolu varken, “meslek” kelimesini net bir şekilde anlamak önemlidir, böylece kendiniz hakkında net ve doğru bir şekilde konuşabilirsiniz.
Mesleğin tanımı hakkında farklı kaynaklarda ;
Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş (1)
Meslek, insan yaşamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adıdır.(2)
Bir kişinin yaptığı iş(3)
Bir kişinin yapmak için zaman harcadığı bir aktivite(3)
Meslek, parçası olduğunuz alan veya sektör veya ilgilendiğiniz işi ifade eden genel bir terimdir.(4)
Meslek, belirli bir ilgi alanına ve o alana fayda sağlayan farklı becerilere sahip bir kişinin sahip olduğu bir çalışma durumudur. (4)
Ve buna benzer bir çok örnek mesleğin tanımı olarak geçmektedir.
ISCO-08 Meslekler Hiyerarşisi ve Gruplara ayrılışı
ISCO, son güncellemesini 2007’de almıştır ve ISCO-08 olarak adlandırılmaktadır.
• 10 ana grup,
• 43 ana alt grup,
• 123 alt grup ve
• 437 birim gruba ayrılmıştır.
- Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
- Yöneticiler
- Profesyonel Meslek Mensupları
- Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
- Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
- Hizmet ve Satış Elemanları
- Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
- Sanatkârlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
- Tesis Ve Makine Operatörleri İle Montajcılar
- Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Geleceğin Meslekleri
Siber Güvenlik Uzmanı
Edge Computing Uzmanı
Veri dedektifi
Siber şehir Uzmanı
Artırılmış gerçeklik Seyahati Üreticisi
Yapay Zeka İş Geliştirme Müdürü
Spora bağlılık Rehberi
Yapay zeka Destekli Sağlık Teknisyeni
Kişisel Veri Simsarı
Genetik Çeşitlilik Memuru
Yol Denetleyicisi
Dijital Terzi
Yapay Zeka Mühendisi
Yenilenebilir Enerji Uzmanı
Veri Mühendisi
Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı
Sosyal Medya Uzmanı
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi
İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu
Kaybolan Meslekler
Dünyanın küreselleşmesi, teknolojinin ilerlemesi, sanayinin gelişmesi, nüfusun çoğalması gibi pek çok etken bazı mesleklerin doğuşuna bazı mesleklerin de yok olmasına sebep olmaktadır. Geçmişimizde olan ve günümüzde önemini yitiren meslekler şöyledir:
Külekçilik
Bileyicilik
Sütçülük
Yorgancılık
Yemenicilik
Macunculuk
Bastonculuk
Sepetçilik
Arzuhalcilik
Çömlekçilik
Saat Tamirciliği
Lostracılık (Ayakkabı boyacılığı)
Sedefkârlık
Çerçicilik
Esansçılık