Meslek nedir? Meslek grupları nelerdir? Meslelerk hangi kritere göre gruplandırılmıştır? vb. birçok soruya cevapları bu makalede bulacaksınız.

Mesleğin Tanımı Nedir?

Toplumda birinin mesleki deneyiminden bahsederken kullandığı birkaç terim vardır. Deneyim hakkında konuşmanın pek çok yolu varken, “meslek” kelimesini net bir şekilde anlamak önemlidir, böylece kendiniz hakkında net ve doğru bir şekilde konuşabilirsiniz.

Mesleğin tanımı hakkında farklı kaynaklarda ;

Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş (1)

Meslek, insan yaşamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın adıdır.(2)

Bir kişinin yaptığı iş(3)

Bir kişinin yapmak için zaman harcadığı bir aktivite(3)

Meslek, parçası olduğunuz alan veya sektör veya ilgilendiğiniz işi ifade eden genel bir terimdir.(4)

Meslek, belirli bir ilgi alanına ve o alana fayda sağlayan farklı becerilere sahip bir kişinin sahip olduğu bir çalışma durumudur. (4)

Ve buna benzer bir çok örnek mesleğin tanımı olarak geçmektedir.



ISCO-08 Meslekler Hiyerarşisi ve Gruplara ayrılışı

ISCO, son güncellemesini 2007’de almıştır ve ISCO-08 olarak adlandırılmaktadır.

• 10 ana grup,

• 43 ana alt grup,

• 123 alt grup ve

• 437 birim gruba ayrılmıştır.

Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler Yöneticiler Profesyonel Meslek Mensupları Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar Hizmet ve Satış Elemanları Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları Sanatkârlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Tesis Ve Makine Operatörleri İle Montajcılar Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Geleceğin Meslekleri

Siber Güvenlik Uzmanı

Edge Computing Uzmanı

Veri dedektifi

Siber şehir Uzmanı

Artırılmış gerçeklik Seyahati Üreticisi

Yapay Zeka İş Geliştirme Müdürü

Spora bağlılık Rehberi

Yapay zeka Destekli Sağlık Teknisyeni

Kişisel Veri Simsarı

Genetik Çeşitlilik Memuru

Yol Denetleyicisi

Dijital Terzi

Yapay Zeka Mühendisi

Yenilenebilir Enerji Uzmanı

Veri Mühendisi

Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı

Sosyal Medya Uzmanı

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi

İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu

Kaybolan Meslekler

Dünyanın küreselleşmesi, teknolojinin ilerlemesi, sanayinin gelişmesi, nüfusun çoğalması gibi pek çok etken bazı mesleklerin doğuşuna bazı mesleklerin de yok olmasına sebep olmaktadır. Geçmişimizde olan ve günümüzde önemini yitiren meslekler şöyledir:

Külekçilik

Bileyicilik

Sütçülük

Yorgancılık

Yemenicilik

Macunculuk

Bastonculuk

Sepetçilik

Arzuhalcilik

Çömlekçilik

Saat Tamirciliği

Lostracılık (Ayakkabı boyacılığı)

Sedefkârlık

Çerçicilik

Esansçılık