Ş ile Meslekler

Ş ile başlayan 62 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
Ş ile başlayan 62 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEKLER
|7322.27
|Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı
|7322.28
|Şablon Operatörü (Tekstil)
|7223.75
|Şablon Presçi (Metal)
|7231.17
|Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt)
|7221.21
|Şahmerdan Operatörü
|2641.12
|Şair
|7231.25
|Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
|3123.06
|Şantiye Şefi-İnşaat
|7231.19
|Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)
|7114.09
|Şap İşçisi
|5223.70
|Şapka Satış Elemanı
|7531.08
|Şapkacı
|7531.12
|Şapkacı (Sahne Ve Studyo)
|8152.49
|Şardon Makinesi Operatörü
|8131.52
|Şarj İşçisi (Boya)
|8121.43
|Şarj İşçisi (Kupola Ocağı)
|5223.71
|Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı
|3521.19
|Şaryo Operatörü
|6113.37
|Şebboy Yetiştiricisi
|5131.05
|Şef Garson
|3341.04
|Şef-Kamu Kuruluşları
|6112.40
|Şeftali Yetiştiricisi
|2164.01
|Şehir Plancısı
|5113.03
|Şehir Turu Rehberi
|8161.34
|Şeker İmal İşçisi
|6111.19
|Şeker Pancarı Yetiştiricisi
|8161.05
|Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen)
|8161.06
|Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi)
|6113.64
|Şeker Ve Nişasta Bitkileri Yetiştiricisi
|7512.11
|Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
|8161.07
|Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)
|5223.72
|Şekerleme Satış Elemanı
|8121.66
|Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal
|6113.65
|Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi
|7533.15
|Şemsiye İşçisi
|3112.45
|Şenör
|8161.08
|Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası
|8172.14
|Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası
|7318.62
|Şile Bezi Dokuma Ustası
|8159.21
|Şilte Makinesi Operatörü
|7313.23
|Şippoyaki Ustası
|1211.09
|Şirket Genel Sekreteri
|2269.05
|Şiropraktör
|7318.03
|Şiş Örgücü
|7533.76
|Şiş ve Tığ Örgücü
|7533.77
|Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi)
|9612.05
|Şişe Ayıklayıcısı
|8183.10
|Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü
|9329.21
|Şişe tasnifçisi
|7221.07
|Şişirme Pres Tezgahı İşçisi
|8151.40
|Şişirmeci (İplik)
|8331.02
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|8332.06
|Şoför-İtfaiye Aracı
|8332.02
|Şoför-Yük Taşıma
|7112.09
|Şömine Ustası
|8151.49
|Şönil İplik Üretim İşçisi
|1213.08
|Şube Müdürü
|8161.19
|Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi)
|8131.58
|Şurup İmal İşçisi