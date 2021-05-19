Ş ile Meslekler

Ş ile başlayan 62 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEKLER
7322.27Şablon Kesicisi-İpek Ekran Baskısı
7322.28Şablon Operatörü (Tekstil)
7223.75Şablon Presçi (Metal)
7231.17Şaft Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7221.21Şahmerdan Operatörü
2641.12Şair
7231.25Şamandıra Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
3123.06Şantiye Şefi-İnşaat
7231.19Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt)
7114.09Şap İşçisi
5223.70Şapka Satış Elemanı
7531.08Şapkacı
7531.12Şapkacı (Sahne Ve Studyo)
8152.49Şardon Makinesi Operatörü
8131.52Şarj İşçisi (Boya)
8121.43Şarj İşçisi (Kupola Ocağı)
5223.71Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı
3521.19Şaryo Operatörü
6113.37Şebboy Yetiştiricisi
5131.05Şef Garson
3341.04Şef-Kamu Kuruluşları
6112.40Şeftali Yetiştiricisi
2164.01Şehir Plancısı
5113.03Şehir Turu Rehberi
8161.34Şeker İmal İşçisi
6111.19Şeker Pancarı Yetiştiricisi 
8161.05Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen)
8161.06Şeker Tedarik İşçisi (Bisküvi)
6113.64Şeker Ve Nişasta Bitkileri Yetiştiricisi
7512.11Şekerleme İmal İşçisi (Elle)
8161.07Şekerleme İmal İşçisi (Makineyle)
5223.72Şekerleme Satış Elemanı
8121.66Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal
6113.65Şemsiye Çiçekli Sebzeler Yetiştiricisi
7533.15Şemsiye İşçisi
3112.45Şenör
8161.08Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası
8172.14Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası
7318.62Şile Bezi Dokuma Ustası
8159.21Şilte Makinesi Operatörü
7313.23Şippoyaki Ustası
1211.09Şirket Genel Sekreteri
2269.05Şiropraktör
7318.03Şiş Örgücü 
7533.76Şiş ve Tığ Örgücü
7533.77Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi)
9612.05Şişe Ayıklayıcısı
8183.10Şişe Etiketleme Makinesi Operatörü
9329.21Şişe tasnifçisi
7221.07Şişirme Pres Tezgahı İşçisi
8151.40Şişirmeci (İplik)
8331.02Şoför (Yolcu Taşıma)
8332.06Şoför-İtfaiye Aracı
8332.02Şoför-Yük Taşıma
7112.09Şömine Ustası
8151.49Şönil İplik Üretim İşçisi
1213.08Şube Müdürü
8161.19Şurup Hazırlama İşçisi (Bisküvi)
8131.58Şurup İmal İşçisi

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