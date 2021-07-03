O İle Meslekler

O İle başlayan 199 adet mesleğe ait güncel bilgiler bulunmaktadır.
O İle başlayan 199 adet mesleğe ait güncel bilgiler bulunmaktadır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|2652.17
|Obua Sanatçısı
|7313.26
|Ocakçı (Eritici)
|1114.04
|Oda Başkanı
|9112.05
|Oda Görevlisi-Turizm
|5221.10
|Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı)
|6210.11
|Odun Kömürü Ocakçısı-Orman
|8171.06
|Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru)
|2266.01
|Odyolog
|3259.01
|Odyometri Sağlık Teknikeri
|3119.70
|Ofset Baskı Birim Sorumlusu
|7322.01
|Ofset Baskı Operatörü
|3119.71
|Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu
|7321.26
|Ofset Kalıpçı-Matbaa
|3422.56
|Okçuluk Antrenörü
|3422.35
|Okçuluk Hakemi
|7212.06
|Oksi-Gaz Kaynakçısı
|2320.62
|Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni
|1345.02
|Okul Müdürü
|2351.07
|Okul Müfettişi
|2342.01
|Okul Öncesi Öğretmeni
|2642.19
|Okur Temsilcisi
|2311.46
|Okutman (Almanca)
|2311.49
|Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi)
|2311.47
|Okutman (Fransızca)
|2311.48
|Okutman (İngilizce)
|2311.50
|Okutman (Türk Dili)
|5412.13
|Olay Yeri İnceleme Polisi
|2132.12
|Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı
|8111.28
|Oltu Taşı Çıkarma Ustası
|7313.12
|Oltu Taşı İşleme Ustası
|9311.24
|Olukçu – maden ocağı
|8143.28
|Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı
|8143.27
|Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı
|8143.26
|Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı
|0310.03
|Onbaşı (hava Kuvvetleri)
|0310.02
|Onbaşı (Kara Kuvvetleri)
|8159.09
|Ondüle Makinesi İşçisi
|8151.27
|Open End Makinesi Operatörü
|2311.51
|Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi
|2652.09
|Opera Sanatçısı/Şarkıcısı
|4221.05
|Operasyon Elemanı (Turizm)
|1221.09
|Operasyon Yöneticisi
|2267.01
|Optalmik Optisyen
|7311.05
|Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi
|7315.17
|Optik Cam Kesicisi
|2149.22
|Optik Ve Akustik Mühendisi
|3254.02
|Optisyenlik Sağlık Teknikeri
|2267.02
|Optometrist
|2311.52
|Oral Diagnoz Ve Radyoloji Öğretim Üyesi
|2261.07
|Oral Diagnoz Ve Radyoloji Uzmanı
|0110.49
|Oramiral (Sahil Güvenlik)
|0110.07
|Oramiral(Deniz Kuvvetleri)
|4323.51
|Ordino Memuru
|7312.06
|Org İmal İşçisi
|2269.06
|Organ Nakli Koordinatörü
|7533.51
|Organik Oyuncak Üretim İşçisi
|2132.34
|Organik Tarım İşletmecisi
|2132.35
|Organik Tarım Kontrolörü
|2132.36
|Organik Tarım Sertifikeri
|3142.32
|Organik Tarım Teknikeri
|6111.25
|Organik Tarım Ürünler Üreticisi
|3332.03
|Organizasyon Sorumlusu
|2421.02
|Organizasyon Ve Yöntem Analisti
|5412.14
|Organize Suçlarla Mücadele Polisi
|0110.38
|Orgeneral (Jandarma)
|0110.05
|Orgeneral (Kara Kuvvetleri)
|0110.06
|Orgeneral(Hava Kuvvetleri)
|2652.06
|Orkestra Şefi
|2652.07
|Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra Parçaları Bestecisi)
|6113.30
|Orkide Yetiştiricisi
|2132.22
|Orman Endüstri Mühendisi
|6210.12
|Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi
|9215.01
|Orman İşçisi
|5411.07
|Orman İtfaiyecisi
|5419.04
|Orman Muhafaza Memuru
|2132.21
|Orman Mühendisi
|6210.06
|Orman Nezaretçisi
|3143.01
|Orman Teknikeri
|6210.10
|Orman Ürünleri İstifleme İşçisi
|5223.47
|Orman Ürünleri Satış Elemanı
|2132.07
|Orman Yüksek Mühendisi
|2132.06
|Ormancılık Danışmanı
|2330.12
|Orta Öğretim Öğretmeni
|9329.46
|Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
|2311.53
|Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi
|2311.54
|Ortodonti Öğretim Üyesi
|2261.08
|Ortodonti Uzmanı
|3214.05
|Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni
|2212.38
|Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
|7536.15
|Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi
|2321.31
|Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni
|3214.06
|Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri
|3214.09
|Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyeni
|2267.03
|Ortoptist
|3422.79
|Oryantiring Antrenörü
|3422.80
|Oryantiring Hakemi
|3423.14
|Oryantiring Haritacısı
|3423.15
|Oryantiring Parkur Planlayıcısı
|2311.55
|Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim Üyesi
|2353.21
|Osmanlıca Öğretmeni
|2269.04
|Osteopat
|7121.05
|Ot Yığmalı Çatı İşçisi
|1411.08
|Otel Müdürü
|5223.48
|Oto Aksesuarları Satış Elemanı
|7231.02
|Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
|3115.61
|Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri
|5245.05
|Oto Cam Filmi Uygulama Ustası
|7125.06
|Oto Camcısı
|7534.04
|Oto Döşemecisi
|7231.03
|Oto Fren Bakım-Onarımcısı
|7543.11
|Oto Hurdacısı
|7222.08
|Oto Kilidi İmal İşçisi
|7231.09
|Oto Kilit Bakım Onarımcısı
|5249.03
|Oto Kiralama Danışmanı
|7231.26
|Oto Klima Bakım Onarımcısı
|7533.26
|Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı
|9122.03
|Oto Kuaför Elemanı
|5223.50
|Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı
|7231.12
|Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı
|8211.14
|Oto Lpg Montajcısı
|8211.15
|Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem)
|5223.51
|Oto Satış Elemanı
|7412.42
|Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı
|7231.10
|Oto Trimci
|5223.52
|Oto Yedek Parça Satış Elemanı
|9122.02
|Oto Yıkama Elemanı
|9122.01
|Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)
|7125.08
|Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi
|4221.03
|Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı
|8331.03
|Otobüs Kaptanı (Şoförü)
|5112.01
|Otobüs Muavini
|5112.04
|Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi
|7231.11
|Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
|8141.16
|Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk
|8131.13
|Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
|8161.57
|Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı)
|7412.38
|Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı
|3139.21
|Otomasyon Sistemleri Programcısı
|3139.06
|Otomasyon Sistemleri Teknisyeni
|7215.12
|Otomatik Cephe Platformcusu
|3139.03
|Otomatik Kumanda Teknisyeni
|8111.23
|Otomatik Maden Makinesi Operatörü
|7223.57
|Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü
|8152.35
|Otomatik Tezgah İplikçisi
|7212.30
|Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi
|7132.05
|Otomotiv Boya İşçisi
|7231.28
|Otomotiv Boya Onarımcısı
|7132.01
|Otomotiv Boya Ustası
|7412.19
|Otomotiv Elektrikçisi
|3115.45
|Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni
|7231.07
|Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)
|7231.30
|Otomotiv Gövde Onarım İşçisi
|7231.29
|Otomotiv Gövde Onarımcısı
|3115.03
|Otomotiv Gövde Teknisyeni
|7231.31
|Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı
|7213.25
|Otomotiv Kaporta İşçisi
|4229.05
|Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı
|7213.10
|Otomotiv Kaporta Ustası
|7212.37
|Otomotiv Kaynak İşçisi
|7212.32
|Otomotiv Kaynakçısı
|7534.07
|Otomotiv Koltuk İmal İşçisi
|3115.63
|Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi
|7231.37
|Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı
|4229.04
|Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı
|7231.32
|Otomotiv Mekanikçisi
|8211.24
|Otomotiv Montaj İşçisi
|3115.28
|Otomotiv Montaj Teknisyeni
|8211.27
|Otomotiv Montajcısı
|2144.10
|Otomotiv Mühendisi
|2311.56
|Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi
|2320.63
|Otomotiv Öğretmeni
|7231.04
|Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı
|7222.27
|Otomotiv Prototip İşçisi
|7222.26
|Otomotiv Prototipçisi
|7213.27
|Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi
|7213.26
|Otomotiv Sac Şekillendirme Ustası
|7212.40
|Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi
|7212.39
|Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası
|4229.06
|Otomotiv Servis Danışmanı
|7412.26
|Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi
|7213.17
|Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi
|3115.14
|Otomotiv Teknolojisi Teknikeri
|4321.31
|Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
|1324.11
|Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi
|9629.02
|Otopark Görevlisi/Vale
|3119.32
|Otopsi Yardımcılığı Sağlık Teknikeri/Adli Tıp Teknikeri
|6113.31
|Otsu Yer Örtücüler Yetiştiricisi
|8154.55
|Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
|7233.50
|Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|7233.57
|Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
|8153.09
|Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
|2514.08
|Oyun Geliştirme Uzmanı
|9629.16
|Oyun Parkı Görevlisi
|2635.15
|Oyun Terapisti
|2641.11
|Oyun Yazarı
|7533.14
|Oyuncak Bebek Yapımcısı
|5223.53
|Oyuncak Satış Elemanı
|5221.18
|Oyuncakçı-Satış
|7322.51
|Ozalit Makinesi Operatörü