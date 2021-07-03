O İle Meslekler

O İle başlayan 199 adet mesleğe ait güncel bilgiler bulunmaktadır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
2652.17Obua Sanatçısı
7313.26Ocakçı (Eritici)
1114.04Oda Başkanı
9112.05Oda Görevlisi-Turizm
5221.10Odun Kömür Satıcısı (Mahrukatçı)
6210.11Odun Kömürü Ocakçısı-Orman
8171.06Odun Talaşçısı (Kağıt Hamuru)
2266.01Odyolog
3259.01Odyometri Sağlık Teknikeri 
3119.70Ofset Baskı Birim Sorumlusu
7322.01Ofset Baskı Operatörü
3119.71Ofset Baskı Öncesi Birim Sorumlusu
7321.26Ofset Kalıpçı-Matbaa
3422.56Okçuluk Antrenörü
3422.35Okçuluk Hakemi
7212.06Oksi-Gaz Kaynakçısı
2320.62Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni
1345.02Okul Müdürü
2351.07Okul Müfettişi
2342.01Okul Öncesi Öğretmeni
2642.19Okur Temsilcisi
2311.46Okutman (Almanca)
2311.49Okutman (Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi)
2311.47Okutman (Fransızca)
2311.48Okutman (İngilizce)
2311.50Okutman (Türk Dili)
5412.13Olay Yeri İnceleme Polisi
2132.12Olerikültürist-Yağlı Tohum Yetiştirme Uzmanı
8111.28Oltu Taşı Çıkarma Ustası
7313.12Oltu Taşı İşleme Ustası
9311.24Olukçu – maden ocağı
8143.28Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı
8143.27Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı
8143.26Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı
0310.03Onbaşı (hava Kuvvetleri)
0310.02Onbaşı (Kara Kuvvetleri)
8159.09Ondüle Makinesi İşçisi
8151.27Open End Makinesi Operatörü
2311.51Opera Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2652.09Opera Sanatçısı/Şarkıcısı
4221.05Operasyon Elemanı (Turizm)
1221.09Operasyon Yöneticisi
2267.01Optalmik Optisyen
7311.05Optik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi
7315.17Optik Cam Kesicisi
2149.22Optik Ve Akustik Mühendisi
3254.02Optisyenlik Sağlık Teknikeri
2267.02Optometrist
2311.52Oral Diagnoz Ve Radyoloji Öğretim Üyesi
2261.07Oral Diagnoz Ve Radyoloji Uzmanı
0110.49Oramiral (Sahil Güvenlik)
0110.07Oramiral(Deniz Kuvvetleri)
4323.51Ordino Memuru
7312.06Org İmal İşçisi
2269.06Organ Nakli Koordinatörü
7533.51Organik Oyuncak Üretim İşçisi
2132.34Organik Tarım İşletmecisi
2132.35Organik Tarım Kontrolörü
2132.36Organik Tarım Sertifikeri
3142.32Organik Tarım Teknikeri
6111.25Organik Tarım Ürünler Üreticisi
3332.03Organizasyon Sorumlusu
2421.02Organizasyon Ve Yöntem Analisti
5412.14Organize Suçlarla Mücadele Polisi
0110.38Orgeneral (Jandarma)
0110.05Orgeneral (Kara Kuvvetleri)
0110.06Orgeneral(Hava Kuvvetleri)
2652.06Orkestra Şefi
2652.07Orkestratör (Orkestra Müziği Yazarı/orkestra Parçaları Bestecisi)
6113.30Orkide Yetiştiricisi
2132.22Orman Endüstri Mühendisi
6210.12Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi
9215.01Orman İşçisi 
5411.07Orman İtfaiyecisi
5419.04Orman Muhafaza Memuru
2132.21Orman Mühendisi
6210.06Orman Nezaretçisi
3143.01Orman Teknikeri
6210.10Orman Ürünleri İstifleme İşçisi
5223.47Orman Ürünleri Satış Elemanı
2132.07Orman Yüksek Mühendisi
2132.06Ormancılık Danışmanı
2330.12Orta Öğretim Öğretmeni
9329.46Ortacı/Ayakçı (Tekstil)
2311.53Ortaçağ Tarihi Öğretim Üyesi
2311.54Ortodonti Öğretim Üyesi
2261.08Ortodonti Uzmanı
3214.05Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni
2212.38Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
7536.15Ortopedik Ayakkabı İmalat İşçisi
2321.31Ortopedik Protez ve Ortez Öğretmeni
3214.06Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri
3214.09Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyeni
2267.03Ortoptist
3422.79Oryantiring Antrenörü
3422.80Oryantiring Hakemi
3423.14Oryantiring Haritacısı
3423.15Oryantiring Parkur Planlayıcısı
2311.55Osmanlı Medeniyeti Ve Müesseseleri Tarihi Öğretim Üyesi
2353.21Osmanlıca Öğretmeni
2269.04Osteopat
7121.05Ot Yığmalı Çatı İşçisi
1411.08Otel Müdürü
5223.48Oto Aksesuarları Satış Elemanı
7231.02Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
3115.61Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikeri
5245.05Oto Cam Filmi Uygulama Ustası
7125.06Oto Camcısı
7534.04Oto Döşemecisi
7231.03Oto Fren Bakım-Onarımcısı
7543.11Oto Hurdacısı
7222.08Oto Kilidi İmal İşçisi
7231.09Oto Kilit Bakım Onarımcısı
5249.03Oto Kiralama Danışmanı
7231.26Oto Klima Bakım Onarımcısı
7533.26Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı
9122.03Oto Kuaför Elemanı
5223.50Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı
7231.12Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı
8211.14Oto Lpg Montajcısı
8211.15Oto Lpg Montajcısı (Sıralı Sistem)
5223.51Oto Satış Elemanı
7412.42Oto Seslendirme ve Görüntü Sistemleri Kurulum ve Montajcısı
7231.10Oto Trimci
5223.52Oto Yedek Parça Satış Elemanı
9122.02Oto Yıkama Elemanı
9122.01Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)
7125.08Otobüs Cam Hazırlama Ve Montaj İşçisi
4221.03Otobüs İşletmeciliği Meslek Elemanı
8331.03Otobüs Kaptanı (Şoförü)
5112.01Otobüs Muavini
5112.04Otobüs Ve Troleybüs Biletçisi
7231.11Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı
8141.16Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk
8131.13Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
8161.57Otoklav Operatörü (Konserve İmalatı)
7412.38Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı 
3139.21Otomasyon Sistemleri Programcısı
3139.06Otomasyon Sistemleri Teknisyeni
7215.12Otomatik Cephe Platformcusu
3139.03Otomatik Kumanda Teknisyeni
8111.23Otomatik Maden Makinesi Operatörü
7223.57Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü
8152.35Otomatik Tezgah İplikçisi
7212.30Otomatik Zincir Kaynak Makinesi İşçisi
7132.05Otomotiv Boya İşçisi
7231.28Otomotiv Boya Onarımcısı
7132.01Otomotiv Boya Ustası
7412.19Otomotiv Elektrikçisi
3115.45Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni
7231.07Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)
7231.30Otomotiv Gövde Onarım İşçisi
7231.29Otomotiv Gövde Onarımcısı
3115.03Otomotiv Gövde Teknisyeni
7231.31Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı
7213.25Otomotiv Kaporta İşçisi
4229.05Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı 
7213.10Otomotiv Kaporta Ustası
7212.37Otomotiv Kaynak İşçisi
7212.32Otomotiv Kaynakçısı
7534.07Otomotiv Koltuk İmal İşçisi
3115.63Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi
7231.37Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı
4229.04Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı 
7231.32Otomotiv Mekanikçisi
8211.24Otomotiv Montaj İşçisi
3115.28Otomotiv Montaj Teknisyeni
8211.27Otomotiv Montajcısı
2144.10Otomotiv Mühendisi
2311.56Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi
2320.63Otomotiv Öğretmeni
7231.04Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı
7222.27Otomotiv Prototip İşçisi
7222.26Otomotiv Prototipçisi
7213.27Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi
7213.26Otomotiv Sac Şekillendirme Ustası
7212.40Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi
7212.39Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası
4229.06Otomotiv Servis Danışmanı 
7412.26Otomotiv Son Kontrol Elektrik Arıza Giderme İşçisi
7213.17Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi
3115.14Otomotiv Teknolojisi Teknikeri
4321.31Otomotiv Yedek Parça Danışmanı
1324.11Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi
9629.02Otopark Görevlisi/Vale
3119.32Otopsi Yardımcılığı Sağlık Teknikeri/Adli Tıp Teknikeri 
6113.31Otsu Yer Örtücüler Yetiştiricisi
8154.55Over Flov Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
7233.50Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım  Onarımcısı
7233.57Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
8153.09Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)
2514.08Oyun Geliştirme Uzmanı
9629.16Oyun Parkı Görevlisi
2635.15Oyun Terapisti
2641.11Oyun Yazarı
7533.14Oyuncak Bebek Yapımcısı
5223.53Oyuncak Satış Elemanı
5221.18Oyuncakçı-Satış
7322.51Ozalit Makinesi Operatörü 

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