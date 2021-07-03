F İle Meslekler

F ile Başlayan 222 adet Meslek hakkında bilgilerin bulunduğu güncel ve sıralı arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
3322.01Fabrika Satış Temsilcisi
1321.04Fabrika/İşletme Müdürü
2652.27Fagot Sanatçısı (Fagotçu)
8151.41Fantezi Bükümcü
2310.68Farmakognozi Öğretim Üyesi
2131.12Farmakolog
2310.69Farmakoloji Öğretim Üyesi
2310.70Farmasötik Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
2310.71Farmasötik Botanik Öğretim Üyesi
2310.72Farmasötik Kimya Öğretim Üyesi
2310.73Farmasötik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
2310.74Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi
2310.75Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi
2310.76Farmasötik Ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi
2310.77Fars Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.16Farsça Öğretmeni
3122.13Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış)
3122.12Fason Takip Elemanı (Tekstil)
9411.01Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.
6111.43Fasulye Yetiştiricisi
4214.02Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı
7122.01Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
9332.04Faytoncu
2330.07Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim
2310.78Felsefe Öğretim Üyesi
2310.79Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi
2633.04Felsefeci
2330.13Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim
7214.17Ferforje Demir Ustası
3152.20Feribot Kaptanı
8160.33Fermantasyon İşçisi
3116.04Fermantasyon Teknikeri
8159.16Fermuar İmal İşçisi
8172.06Fertel Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç)
8160.35
7522.08Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç)
8160.36Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü
6112.53Fındık Budamacı
7515.06Fındık Eksperi
8161.54Fındık İşleme İşçisi 
8161.53Fındık Kırma İşçisi
9211.10Fındık Toplama İşçisi
6112.07Fındık Yetiştiricisi
7317.02Fırça İmal İşçisi
8154.10Fırça Makinesi İşçisi
8154.41Fırçacı (Tekstil)
8181.27Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam)
8181.18Fırın İşçisi (Cam İmali)
8181.19Fırın İşçisi (Cam Tavlama)
8181.16Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen)
8181.20Fırın İşçisi (Mozaik)
8181.17Fırın İşçisi (Tuğla,kiremit Ve Benzeri İnşaat Elemanları)
8131.09Fırın Operatörü (Çimento)
8131.10Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme)
8112.04Fırın Operatörü-Mineral Kurutma
8181.30Fırın Ustası (Cam)
8161.44Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü
7512.04Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
8160.37Fırınlama İşçisi-Malt
7422.01Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı
8189.12Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı
7115.23Fiberglasçı
6113.05Fidan Yetiştiricisi
3142.19Fidan Yetiştirme Teknikeri
6111.35Fide Yetiştiricisi
3435.20Figüran
6111.11Fiğ Yetiştiricisi
8154.33Fiksaj İşçisi
8151.57Filament İplik Üretim İşçisi
7544.03Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)
8160.38Filizleme İşçisi-Malt
8143.20Film Şeritli Kağıt Torba Makinesi operatörü
2641.17Film Tasarım ve Yazarı
3521.07Film Yapım Teknikeri
2651.24Filografi Sanatçısı
2643.27Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı)
2643.28Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı)
2643.29Filolog (Arnavut Dili ve Edebiyatı)
2643.30Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)
2643.31Filolog (Boşnak Dili ve Edebiyatı)
2643.32Filolog (Bulgar Dili ve Edebiyatı)
2643.54Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı)
2643.33Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.55Filolog (Çerkez Dili ve Edebiyatı)
2643.34Filolog (Çin Dili ve Edebiyatı)
2643.35Filolog (Ermeni Dili ve Edebiyatı)
2643.36Filolog (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.37Filolog (Fars Dili ve Edebiyatı)
2643.38Filolog (Fransız Dili ve Edebiyatı)
2643.39Filolog (Gürcü Dili ve Edebiyatı)
2643.40Filolog (İbrani Dili ve Edebiyatı)
2643.41Filolog (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
2643.42Filolog (İspanyol Dili ve Edebiyatı)
2643.43Filolog (İtalyan Dili ve Edebiyatı)
2643.44Filolog (Japon Dili ve Edebiyatı)
2643.45Filolog (Kore Dili ve Edebiyatı)
2643.46Filolog (Kürt Dili ve Edebiyatı)
2643.47Filolog (Latin Dili ve Edebiyatı)
2643.48Filolog (Leh Dili ve Edebiyatı)
2643.49Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı)
2643.50Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı)
2643.51Filolog (Urdu Dili ve Edebiyatı)
2643.52Filolog (Yunan Dili ve Edebiyatı)
2643.53Filolog (Zaza Dili ve Edebiyatı)
8189.10Filtre İmal İşçisi
8112.03Filtre Tesisi Operatörü-Maden
8160.39Filtreci (Şeker İmalatı)
8183.03Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya)
8160.40Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
2413.02Finans Analisti
3311.07Finans Hizmetleri Elemanı
1211.21Finans Müdürü (Banka)
2413.09Finans Uzmanı
3311.01Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu
2412.01Finansman Planlamacısı
2412.02Finansman Sorumlusu
2413.08Finansman Yöneticisi
7523.36Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü
8151.35Finisörcü (iplik)
8151.13Fitil (Flayer) Makineci 
8152.24Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah)
8181.40Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı)
8151.12Fitil Katlayıcı
3423.05Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
3359.11Fiyat Kontrolörü (Gıda)
2310.80Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi
2310.81Fizik Bilimi Öğretim Üyesi
3111.22Fizik Laboratuvarı Sorumlusu
2111.13Fizik Mühendisi
2330.08Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim
3255.05Fizik Tedavi Teknikeri
3111.02Fizik Teknisyeni
2111.06Fizikçi
2111.03Fizikçi (Elektrik Ve Mıknatısiyet)
2111.05Fizikçi (Elektronik)
2111.04Fizikçi (Mekanik)
2111.07Fizikçi-Isı
2111.08Fizikçi-Işık
2111.09Fizikçi-Nükleer
2111.10Fizikçi-Ses
2632.07Fiziki Antropolog
2310.82Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi
3117.07Fiziki Metalurji Teknisyeni
2212.23Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı
2212.03Fizyolog
7311.15Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları Teknik Servis Elemanı
3114.15Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyeni
5161.03Fizyonomist
3255.07Fizyoterapi Sağlık Teknikeri
2264.01Fizyoterapist
3255.06Fizyoterapist Yardımcısı
2264.02Fizyoterapist-Spor
7223.29Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha)
7314.19Flap Operatörü (Zımpara)
8121.74Fleks Hortum Boru Makinesi Operatörü
3119.74Flekso Baskı Birim Sorumlusu
7322.55Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi
7322.17Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası
3119.75Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu
7321.28Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü
7321.05Flekso Kalıp Operatörü
6113.21Florakültör
2652.22Flüt Sanatçısı
5164.06Fok Eğitmeni
2355.03Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs)
7533.20Folklorik Bebek Yapımcısı
7533.21Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı
7323.10Folyo Uygulamacısı
1211.04Fon Yöneticisi
8181.28Fondör (Cam)
8342.09Fore Kazık Makinesi Operatörü
8344.02Forklift Operatörü
7323.08Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
7321.03Forma Tertipçisi
8159.19Formacı  (Çorap)
8131.78Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı
8131.77Formaldehit Tutkal İmalat Operatörü
2632.10Fosil Bilimci (Paleontolojist)
3431.03Foto Muhabiri
2642.16Foto Muhabiri (Foto Röportaj )
2310.83Fotogrametri Öğretim Üyesi
2165.03Fotogrametrist
7321.14Fotogravürcü
8132.05Fotoğraf Baskıcısı
3431.07Fotoğraf Çekimci
8131.55Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi
7311.20Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi
2321.11Fotoğraf Öğretmeni
3431.10Fotoğraf Sanatçısı
3431.11Fotoğraf ve video çekimcisi
2654.13Fotoğraf Yönetmeni (Sinema)
3431.02Fotoğrafçı
7321.13Fotoğrafçı (Fotogravür)
3431.06Fotoğrafçılık Teknikeri/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Teknikeri
3431.04Fotoğrafçı-Portre
3431.05Fotoğrafçı-Ticari Resimler
7322.42Fotokopi Makinesi Operatörü
5223.24Fotokopi Makinesi Satış Elemanı
7321.04Fototip Sayfa Tertipçisi
7322.11Fototip Tertip Makinesi Operatörü
7412.34Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı
3131.16Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu
3131.15Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası
5141.04Föncü (Kuaför Elemanı)
2310.84Fransız Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.04Fransızca Öğretmeni
3339.14Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)
7523.08Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7223.30Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.97Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
7223.31Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
7223.32Frp (Ctp) Kalıpçısı
9629.12Fuar görevlisi
5169.02Fuaye Elemanı
3422.05Futbol Antrenörü
3422.33Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem)
3422.26Futbol Hakemi (Orta Hakem)
3422.34Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem)
3421.05Futbolcu

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