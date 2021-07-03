Z ile Meslekler

|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|3411.09
|Zabıt Katibi
|3359.12
|Zabıta Memuru
|5221.01
|Zahireci
|7311.10
|Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi
|6111.60
|Zambakgil Sebzeler Yetiştiricisi
|7544.02
|Zararlı Böcek Kontrolörü
|7411.08
|Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma – Haberleşme – Güvenlik),
|3422.72
|Zeka Oyunları Eğitmeni
|8111.20
|Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü
|7124.07
|Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı)
|7122.05
|Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları)
|9112.14
|Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli)
|6112.18
|Zeytin Ağacı Budamacısı
|3323.07
|Zeytin Alıcısı/Meydancı
|3142.34
|Zeytin Endüstri (Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi) Teknikeri
|3142.35
|Zeytin Endüstri Teknikeri
|3142.36
|Zeytin İşleme Teknisyeni
|9211.11
|Zeytin Toplama İşçisi
|6112.06
|Zeytin Yetiştiricisi
|7514.15
|Zeytinyağı Ambarcısı
|7514.13
|Zeytinyağı Üretim Elemanı
|7223.91
|Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
|8159.14
|Zımbacı (Konfeksiyon)
|7314.22
|Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü
|7314.18
|Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle)
|7523.19
|Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)
|7314.20
|Zımpara Pres İşçisi
|7224.13
|Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi
|8154.44
|Zımparacı (Tekstil)
|7214.09
|Zırh İşçisi (Gemi)
|8332.12
|Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü
|8342.18
|Zift Dökme Makinesi Operatörü
|9329.04
|Ziftçi (Kömür)
|2352.05
|Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim
|8153.24
|Zikzak Makineci
|8153.25
|Zincir Dikiş Makineci
|7233.59
|Zincir Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
|7233.51
|Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|7523.20
|Zincirli Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|2312.14
|Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi
|2132.19
|Ziraat Mühendisi
|2132.25
|Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)
|2132.26
|Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)
|2132.15
|Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)
|2132.17
|Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim)
|2132.41
|Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği)
|2132.27
|Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)
|2132.24
|Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)
|2132.29
|Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri)
|2132.16
|Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)
|2132.23
|Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
|2132.30
|Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama )
|2132.28
|Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)
|2132.32
|Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme )
|2132.31
|Ziraat Mühendisi (Zootekni)
|3142.31
|Ziraat Teknikeri
|3142.30
|Ziraat Teknisyeni
|2132.42
|Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
|5221.07
|Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı
|6111.08
|Zirai Sulamacı
|5221.26
|Zirai Ürünler Satıcısı
|5223.49
|Zirai Ürünler Satış Elemanı
|2131.07
|Zoolog
|2312.15
|Zooloji Öğretim Üyesi
|2652.36
|Zurnacı
|5223.78
|Züccaciye Satış Elemanı