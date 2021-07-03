Z ile Meslekler

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
3411.09Zabıt Katibi
3359.12Zabıta Memuru
5221.01Zahireci
7311.10Zaman Saatleri Bakım Ve Tamir İşçisi
6111.60Zambakgil Sebzeler Yetiştiricisi
7544.02Zararlı Böcek Kontrolörü
7411.08Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma – Haberleşme – Güvenlik),  
3422.72Zeka Oyunları Eğitmeni
8111.20Zemin Delgi  (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü
7124.07Zemin Kaplamacısı (Mastik Karışımlı)
7122.05Zemin Kaplamacısı (Tezyinat Karoları)
9112.14Zemin Temizleme Makinesi Operatörü (Elektrikli)
6112.18Zeytin Ağacı Budamacısı
3323.07Zeytin Alıcısı/Meydancı  
3142.34Zeytin Endüstri (Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi) Teknikeri
3142.35Zeytin Endüstri Teknikeri
3142.36Zeytin İşleme Teknisyeni
9211.11Zeytin Toplama İşçisi
6112.06Zeytin Yetiştiricisi
7514.15Zeytinyağı Ambarcısı
7514.13Zeytinyağı Üretim Elemanı
7223.91Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
8159.14Zımbacı (Konfeksiyon)
7314.22Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü
7314.18Zımpara Diski Ve Değirmen Taşı Kalıpçısı (Elle)
7523.19Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)
7314.20Zımpara Pres İşçisi
7224.13Zımpara Taşı Tezgahı İşçisi
8154.44Zımparacı (Tekstil)
7214.09Zırh İşçisi (Gemi)
8332.12Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü
8342.18Zift Dökme Makinesi Operatörü
9329.04Ziftçi (Kömür)
2352.05Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim
8153.24Zikzak Makineci
8153.25Zincir Dikiş Makineci
7233.59Zincir Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
7233.51Zincir Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
7523.20Zincirli Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
2312.14Ziraat Bilimleri Öğretim Üyesi
2132.19Ziraat Mühendisi
2132.25Ziraat Mühendisi (Bahçe Bitkileri)
2132.26Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)
2132.15Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)
2132.17Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim)
2132.41Ziraat Mühendisi (Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği)
2132.27Ziraat Mühendisi (Süt Teknolojisi)
2132.24Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)
2132.29Ziraat Mühendisi (Tarım Makineleri)
2132.16Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)
2132.23Ziraat Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
2132.30Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama )
2132.28Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)
2132.32Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme )
2132.31Ziraat Mühendisi (Zootekni)
3142.31Ziraat Teknikeri
3142.30Ziraat Teknisyeni
2132.42Ziraat Yüksek Mühendisi (Tarımsal Biyoteknoloji)
5221.07Zirai Alet ve Makineleri Satıcısı
6111.08Zirai Sulamacı
5221.26Zirai Ürünler Satıcısı
5223.49Zirai Ürünler Satış Elemanı
2131.07Zoolog
2312.15Zooloji Öğretim Üyesi
2652.36Zurnacı
5223.78Züccaciye Satış Elemanı

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