U İle Meslekler

U ile başlayan 223 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
U ile başlayan 223 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|8121.68
|Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali)
|3115.29
|Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
|7115.16
|Uçak Doğramacısı
|2321.51
|Uçak Elektrik – Elektroniği Öğretmeni
|2149.15
|Uçak Elektrik Elektronik Uzmanı
|3114.01
|Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri
|3114.13
|Uçak Elektroniği Teknisyeni
|2321.52
|Uçak Gövde – Motor Öğretmeni
|2144.21
|Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı
|3115.54
|Uçak Gövde Motor Teknisyeni
|5111.05
|Uçak Kabin Memuru
|7215.09
|Uçak Kablo Donanım İşçisi
|3119.27
|Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi
|3115.32
|Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
|7232.03
|Uçak Motorları Mekanikeri
|2144.13
|Uçak Mühendisi
|4323.24
|Uçak Tahsis Memuru
|3115.56
|Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri
|9112.20
|Uçak Temizlik Görevlisi
|9333.06
|Uçak Yükleme İşçisi
|3115.01
|Uçak-Gövde Motorcusu
|4323.25
|Uçuş Bilgi Memuru
|4323.26
|Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi
|4323.13
|Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer
|4323.27
|Uçuş Hareket Memuru
|4323.28
|Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi
|2144.26
|Uçuş Mühendisi
|3153.05
|Uçuş Öğretmeni
|3154.03
|Uçuş Performans Ve Planlama Kontrolörü
|2652.28
|Ud Sanatçısı (Udi)
|8161.15
|Uht Operatörü
|2321.53
|Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni
|2142.12
|Ulaştırma Mühendisi
|2311.93
|Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi
|3112.13
|Ulaştırma Teknikeri
|3112.12
|Ulaştırma Teknikeri/ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri Teknikeri
|8142.45
|Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü
|7225.05
|Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü
|2413.10
|Uluslararası Finans Uzmanı
|2311.94
|Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi
|2422.03
|Uluslararası İlişkiler Uzmanı
|4321.24
|Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
|3322.09
|Uluslararası Satış Elemanı
|2431.09
|Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı
|8161.12
|Un İmal İşçisi
|8161.35
|Un İmal Ustası
|8183.28
|Un Paketleme İşçisi
|8161.16
|Un Tedarik İşçisi (Bisküvi)
|3142.10
|Un Üretim Teknikeri
|3142.64
|Un ve Unlu Mamuller Teknikeri
|2230.07
|Unani Uygulayıcısı
|8183.07
|Unlu Mamüller Paketleme İşçisi
|2311.95
|Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.14
|Urduca Öğretmeni
|8350.08
|Usta Gemici
|2359.92
|Usta Öğretici (Ağaç Oymacılığı)
|2359.04
|Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Ve kaplamacılığı)
|2359.95
|Usta Öğretici (ahşap Karoserciliği)
|2359.96
|Usta Öğretici (ahşap Yat Ve Tekne Yapımı)
|2359.97
|Usta Öğretici (anahtarcılık Ve Çilingirlik)
|2359.31
|Usta Öğretici (Anaokulu)
|2359.32
|Usta Öğretici (Aşçılık)
|2359.98
|Usta Öğretici (avize İmalatçılığı)
|2359.93
|Usta Öğretici (Ayakkabı İmalatçılığı)
|2359.99
|Usta Öğretici (ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı)
|2359.33
|Usta Öğretici (Barmenlik)
|2359.05
|Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği)
|2359.06
|Usta Öğretici (Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık)
|2360.00
|Usta Öğretici (bilgisayar Teknik Servisçiliği)
|2360.01
|Usta Öğretici (bobinajcılık)
|2359.07
|Usta Öğretici (Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama)
|2360.02
|Usta Öğretici (büro Makineleri Teknik Servisçiliği)
|2360.03
|Usta Öğretici (cam Ürün İşlemeciliği)
|2360.04
|Usta Öğretici (cam Ürün Üretimi)
|2359.08
|Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)
|2360.05
|Usta Öğretici (çanta Ve Saraciye)
|2360.06
|Usta Öğretici (çelik Yapılandırmacılığı)
|2360.07
|Usta Öğretici (çiçek Düzenlemeciliği)
|2359.34
|Usta Öğretici (Çini Dekorlama)
|2359.09
|Usta Öğretici (Çocuk Giyim Modelistliği)
|2359.10
|Usta Öğretici (Deri Giyim)
|2360.08
|Usta Öğretici (deri İşlemeciliği)
|2360.43
|Usta Öğretici (Diğer)
|2360.09
|Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı)
|2360.10
|Usta Öğretici (doğramacılık)
|2359.35
|Usta Öğretici (Dokumacılık)
|2360.11
|Usta Öğretici (dökümcülük)
|2359.11
|Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı)
|2359.12
|Usta Öğretici (Duvarcılık)
|2359.36
|Usta Öğretici (El Sanatları)
|2360.12
|Usta Öğretici (elektrik Tesisat Ve Pano Montörlüğü)
|2360.13
|Usta Öğretici (elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği)
|2360.14
|Usta Öğretici (elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcılığı)
|2360.39
|Usta Öğretici (Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı)
|2359.94
|Usta Öğretici (Endüstriyel Bakım Onarım)
|2359.37
|Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık)
|2359.38
|Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme)
|2359.39
|Usta Öğretici (Erkek Berberliği)
|2359.13
|Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği)
|2359.14
|Usta Öğretici (Erkek Terziliği)
|2359.40
|Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği)
|2359.41
|Usta Öğretici (Fırıncılık)
|2359.42
|Usta Öğretici (Fotoğrafçılık)
|2359.43
|Usta Öğretici (Frezecilik)
|2359.15
|Usta Öğretici (Gemi İnşa)
|2360.15
|Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı)
|2359.44
|Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri)
|2359.45
|Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri)
|2359.46
|Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri)
|2359.16
|Usta Öğretici (Harita Ve Kadastro)
|2359.47
|Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği)
|2359.17
|Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı)
|2359.18
|Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği)
|2359.19
|Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık)
|2359.20
|Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)
|2359.48
|Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı)
|2360.16
|Usta Öğretici (iplikçilik)
|2359.49
|Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)
|2359.21
|Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği)
|2359.22
|Usta Öğretici (Kadın Terziliği)
|2359.23
|Usta Öğretici (Kağıt Üretimi)
|2359.24
|Usta Öğretici (Kaloriferci)
|2359.50
|Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği)
|2359.25
|Usta Öğretici (Kat Elemanlığı)
|2359.51
|Usta Öğretici (Kaynakçılık)
|2359.52
|Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı)
|2360.17
|Usta Öğretici (kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanlığı)
|2359.53
|Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma)
|2359.54
|Usta Öğretici (Kuaförlük)
|2359.55
|Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik)
|2359.56
|Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği)
|2360.18
|Usta Öğretici (makine Ressamlığı)
|2360.19
|Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı Öncesi)
|2360.20
|Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı Sonrası)
|2360.21
|Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı)
|2359.57
|Usta Öğretici (Matbaacılık)
|2359.58
|Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)
|2359.59
|Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı)
|2359.60
|Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık)
|2360.22
|Usta Öğretici (meyve Ve Sebze Satış Elemanlığı)
|2359.61
|Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği)
|2359.62
|Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)
|2360.23
|Usta Öğretici (mobilya Satış Elemanlığı)
|2359.63
|Usta Öğretici (Mobilyacılık)
|2359.26
|Usta Öğretici (Model Makinecilik)
|2360.24
|Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama)
|2359.64
|Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcılığı)
|2359.65
|Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
|2359.66
|Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği)
|2360.25
|Usta Öğretici (oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)
|2359.67
|Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri)
|2359.68
|Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)
|2359.69
|Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği)
|2359.70
|Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)
|2359.71
|Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği)
|2359.72
|Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği)
|2359.73
|Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği)
|2359.27
|Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı)
|2359.74
|Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)
|2360.26
|Usta Öğretici (örmecilik)
|2360.27
|Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik)
|2359.75
|Usta Öğretici (Plastik İşlemeciliği)
|2359.28
|Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı)
|2359.76
|Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)
|2359.29
|Usta Öğretici (Restorasyon)
|2359.77
|Usta Öğretici (Saat Tamirciliği)
|2360.28
|Usta Öğretici (saat, Elektrikli Aletlerve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı)
|2359.78
|Usta Öğretici (Sac İşleri)
|2360.29
|Usta Öğretici (sanayi Makineleri Satış Elemanlığı)
|2359.79
|Usta Öğretici (Sayacılık)
|2360.44
|Usta Öğretici (Sebze ve Meyve İşleme)
|2360.30
|Usta Öğretici (seramik Dekorlama)
|2360.31
|Usta Öğretici (seramik Şekillendirme)
|2360.32
|Usta Öğretici (servis Elemanlığı)
|2359.30
|Usta Öğretici (Sıvacılık)
|2360.33
|Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme)
|2359.80
|Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı)
|2360.34
|Usta Öğretici (süt Ve Süt Ürünleri İşlemeciliği)
|2360.35
|Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı)
|2359.81
|Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcılığı)
|2360.36
|Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı)
|2359.82
|Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)
|2359.83
|Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
|2359.84
|Usta Öğretici (Tesviyecilik)
|2360.37
|Usta Öğretici (tıbbi Araçlar Ve Malzemeleri Satış Elemanlığı)
|2359.85
|Usta Öğretici (Tornacılık)
|2359.86
|Usta Öğretici (Trikotaj)
|2359.87
|Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri)
|2360.38
|Usta Öğretici (vargel-Planyacılık)
|2359.88
|Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu)
|2360.42
|Usta Öğretici (Yabancı Dil)
|2359.89
|Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari)
|2359.90
|Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik)
|2359.91
|Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri)
|7412.22
|Usta Yardımcısı
|3122.04
|Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu
|5152.03
|Uşak
|7312.23
|Ut Yapımcısı
|2519.06
|Uygulama Destek Uzmanı(Bilişim)
|2514.03
|Uygulama Programcısı
|2511.11
|Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim)
|2311.96
|Uygulamalı Biyoloji Öğretim Üyesi
|2311.97
|Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi
|2311.98
|Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi
|2311.99
|Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi
|1112.37
|Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
|1112.38
|Uyuşmazlık Mahkemesi Üyesi
|2312.00
|Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi
|3151.12
|Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti
|3152.19
|Uzakyol Birinci Zabiti
|3152.09
|Uzakyol Güverte Zabiti
|3151.14
|Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti
|3151.13
|Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti
|3152.21
|Uzakyol Vardiya Zabiti
|7318.22
|Uzatma Ağ-File Örücüsü
|2144.24
|Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzmanı
|2144.20
|Uzay Mühendisi
|2423.13
|Uzman (Genel)
|0210.20
|Uzman Çavuş
|2221.05
|Uzman Hemşire
|0210.19
|Uzman Jandarma
|0210.21
|Uzman Onbaşı
|2423.14
|Uzman Yardımcısı (Genel)