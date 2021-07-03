U İle Meslekler

U ile başlayan 223 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
8121.68Uç Kaynak Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali)
3115.29Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
7115.16Uçak Doğramacısı
2321.51Uçak Elektrik – Elektroniği Öğretmeni
2149.15Uçak Elektrik Elektronik Uzmanı
3114.01Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri
3114.13Uçak Elektroniği Teknisyeni
2321.52Uçak Gövde – Motor Öğretmeni
2144.21Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı
3115.54Uçak Gövde Motor Teknisyeni
5111.05Uçak Kabin Memuru
7215.09Uçak Kablo Donanım İşçisi
3119.27Uçak Kimyasal Ve Mekanik Temizlemecisi
3115.32Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
7232.03Uçak Motorları Mekanikeri
2144.13Uçak Mühendisi
4323.24Uçak Tahsis Memuru
3115.56Uçak Teknolojisi/Motor/Gövde/Elektrik/Elektronik Teknikeri
9112.20Uçak Temizlik Görevlisi
9333.06Uçak Yükleme İşçisi
3115.01Uçak-Gövde Motorcusu
4323.25Uçuş Bilgi Memuru
4323.26Uçuş Ekip Planlama Koordinasyon Şefi
4323.13Uçuş Harekat Uzmanı/Dispeçer
4323.27Uçuş Hareket Memuru
4323.28Uçuş İşletme Kontrol Merkezi Şefi
2144.26Uçuş Mühendisi
3153.05Uçuş Öğretmeni
3154.03Uçuş Performans Ve Planlama Kontrolörü
2652.28Ud Sanatçısı (Udi)
8161.15Uht Operatörü
2321.53Ulaştırma Hizmetleri Öğretmeni
2142.12Ulaştırma Mühendisi
2311.93Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi
3112.13Ulaştırma Teknikeri
3112.12Ulaştırma Teknikeri/ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri Teknikeri
8142.45Ultrasonik Kaynak Makinesi Operatörü
7225.05Ultrasonik Kesme Makinesi Operatörü
2413.10Uluslararası Finans Uzmanı
2311.94Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi
2422.03Uluslararası İlişkiler Uzmanı
4321.24Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
3322.09Uluslararası Satış Elemanı
2431.09Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı
8161.12Un İmal İşçisi
8161.35Un İmal Ustası
8183.28Un Paketleme İşçisi
8161.16Un Tedarik İşçisi (Bisküvi) 
3142.10Un Üretim Teknikeri
3142.64Un ve Unlu Mamuller Teknikeri
2230.07Unani Uygulayıcısı
8183.07Unlu Mamüller Paketleme İşçisi
2311.95Urdu Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.14Urduca Öğretmeni
8350.08Usta Gemici
2359.92Usta Öğretici (Ağaç Oymacılığı)
2359.04Usta Öğretici (Ahşap Doğrama Ve kaplamacılığı)
2359.95Usta Öğretici (ahşap Karoserciliği)
2359.96Usta Öğretici (ahşap Yat Ve Tekne Yapımı)
2359.97Usta Öğretici (anahtarcılık Ve Çilingirlik)
2359.31Usta Öğretici (Anaokulu)
2359.32Usta Öğretici (Aşçılık)
2359.98Usta Öğretici (avize İmalatçılığı)
2359.93Usta Öğretici (Ayakkabı İmalatçılığı)
2359.99Usta Öğretici (ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı)
2359.33Usta Öğretici (Barmenlik)
2359.05Usta Öğretici (Betonarme Demirciliği)
2359.06Usta Öğretici (Betonarme Kalıpçılığı Ve Çatıcılık)
2360.00Usta Öğretici (bilgisayar Teknik Servisçiliği)
2360.01Usta Öğretici (bobinajcılık)
2359.07Usta Öğretici (Boyacılık Ve Yüzey Hazırlama)
2360.02Usta Öğretici (büro Makineleri Teknik Servisçiliği)
2360.03Usta Öğretici (cam Ürün İşlemeciliği)
2360.04Usta Öğretici (cam Ürün Üretimi)
2359.08Usta Öğretici (Cilt Bakımı Ve Güzellik)
2360.05Usta Öğretici (çanta Ve Saraciye)
2360.06Usta Öğretici (çelik Yapılandırmacılığı)
2360.07Usta Öğretici (çiçek Düzenlemeciliği)
2359.34Usta Öğretici (Çini Dekorlama)
2359.09Usta Öğretici (Çocuk Giyim Modelistliği)
2359.10Usta Öğretici (Deri Giyim)
2360.08Usta Öğretici (deri İşlemeciliği)
2360.43Usta Öğretici (Diğer)
2360.09Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı)
2360.10Usta Öğretici (doğramacılık)
2359.35Usta Öğretici (Dokumacılık)
2360.11Usta Öğretici (dökümcülük)
2359.11Usta Öğretici (Döşeme Veduvar Kaplamacılığı)
2359.12Usta Öğretici (Duvarcılık)
2359.36Usta Öğretici (El Sanatları)
2360.12Usta Öğretici (elektrik Tesisat Ve Pano Montörlüğü)
2360.13Usta Öğretici (elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği)
2360.14Usta Öğretici (elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcılığı)
2360.39Usta Öğretici (Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı)
2359.94Usta Öğretici (Endüstriyel Bakım Onarım)
2359.37Usta Öğretici (Endüstriyel Kalıpçılık)
2359.38Usta Öğretici (Endüstriyel Modelleme)
2359.39Usta Öğretici (Erkek Berberliği)
2359.13Usta Öğretici (Erkek Giyim Modelistliği)
2359.14Usta Öğretici (Erkek Terziliği)
2359.40Usta Öğretici (Et Ve Et Ürünleri İşlemeciliği)
2359.41Usta Öğretici (Fırıncılık)
2359.42Usta Öğretici (Fotoğrafçılık)
2359.43Usta Öğretici (Frezecilik)
2359.15Usta Öğretici (Gemi İnşa)
2360.15Usta Öğretici (giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı)
2359.44Usta Öğretici (Görüntü Ve Ses Sistemleri)
2359.45Usta Öğretici (Güvenlik Sistemleri)
2359.46Usta Öğretici (Haberleşme Sistemleri)
2359.16Usta Öğretici (Harita Ve Kadastro)
2359.47Usta Öğretici (Isıl İşlemciliği)
2359.17Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı)
2359.18Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği)
2359.19Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık)
2359.20Usta Öğretici (İç Giyim Modelistliği)
2359.48Usta Öğretici (İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı)
2360.16Usta Öğretici (iplikçilik)
2359.49Usta Öğretici (İş Makineleri Bakım Onarımcılığı)
2359.21Usta Öğretici (Kadın Giyim Modelistliği)
2359.22Usta Öğretici (Kadın Terziliği)
2359.23Usta Öğretici (Kağıt Üretimi)
2359.24Usta Öğretici (Kaloriferci)
2359.50Usta Öğretici (Kantin İşletmeciliği)
2359.25Usta Öğretici (Kat Elemanlığı)
2359.51Usta Öğretici (Kaynakçılık)
2359.52Usta Öğretici (Kesimcilik-Ayakkabı İmalatçılığı)
2360.17Usta Öğretici (kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanlığı)
2359.53Usta Öğretici (Kirkitli Dokuma)
2359.54Usta Öğretici (Kuaförlük)
2359.55Usta Öğretici (Kuru Temizlemecilik)
2359.56Usta Öğretici (Kuyumculuk Altın-Gümüş İşlemeciliği)
2360.18Usta Öğretici (makine Ressamlığı)
2360.19Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı Öncesi)
2360.20Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı Sonrası)
2360.21Usta Öğretici (matbaa Teknolojisi) (baskı)
2359.57Usta Öğretici (Matbaacılık)
2359.58Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)
2359.59Usta Öğretici (Metal Doğramacılığı)
2359.60Usta Öğretici (Metal Levha İşlemeciliği (Bakırcılık)
2360.22Usta Öğretici (meyve Ve Sebze Satış Elemanlığı)
2359.61Usta Öğretici (Mobilya Döşemeciliği)
2359.62Usta Öğretici (Mobilya İskeletçiliği)
2360.23Usta Öğretici (mobilya Satış Elemanlığı)
2359.63Usta Öğretici (Mobilyacılık)
2359.26Usta Öğretici (Model Makinecilik)
2360.24Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama)
2359.64Usta Öğretici (Motorlu Araçlar Lpg Sistemleri Bakım Ve Onarımcılığı)
2359.65Usta Öğretici (Motosiklet Tamirciliği)
2359.66Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği)
2360.25Usta Öğretici (oto Yedek Parça Satış Elemanlığı)
2359.67Usta Öğretici (Otomasyon Sistemleri)
2359.68Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)
2359.69Usta Öğretici (Otomotiv Elektrikçiliği)
2359.70Usta Öğretici (Otomotiv Elektro-Mekanikerliği)
2359.71Usta Öğretici (Otomotiv Gövdeciliği)
2359.72Usta Öğretici (Otomotiv Mekanikerliği)
2359.73Usta Öğretici (Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği)
2359.27Usta Öğretici (Ön Büro Elemanlığı)
2359.74Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)
2360.26Usta Öğretici (örmecilik)
2360.27Usta Öğretici (pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik)
2359.75Usta Öğretici (Plastik İşlemeciliği)
2359.28Usta Öğretici (Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı)
2359.76Usta Öğretici (Reklam Tabelacılığı)
2359.29Usta Öğretici (Restorasyon)
2359.77Usta Öğretici (Saat Tamirciliği)
2360.28Usta Öğretici (saat, Elektrikli Aletlerve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı)
2359.78Usta Öğretici (Sac İşleri)
2360.29Usta Öğretici (sanayi Makineleri Satış Elemanlığı)
2359.79Usta Öğretici (Sayacılık)
2360.44Usta Öğretici (Sebze ve Meyve İşleme)
2360.30Usta Öğretici (seramik Dekorlama)
2360.31Usta Öğretici (seramik Şekillendirme)
2360.32Usta Öğretici (servis Elemanlığı)
2359.30Usta Öğretici (Sıvacılık)
2360.33Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme)
2359.80Usta Öğretici (Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı)
2360.34Usta Öğretici (süt Ve Süt Ürünleri İşlemeciliği)
2360.35Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı)
2359.81Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcılığı)
2360.36Usta Öğretici (tarım Ürünleri Satış Elemanlığı)
2359.82Usta Öğretici (Taşlama Ve Alet Bilemeciliği)
2359.83Usta Öğretici (Tekstil Terbiye)
2359.84Usta Öğretici (Tesviyecilik)
2360.37Usta Öğretici (tıbbi Araçlar Ve Malzemeleri Satış Elemanlığı)
2359.85Usta Öğretici (Tornacılık)
2359.86Usta Öğretici (Trikotaj)
2359.87Usta Öğretici (Üst Yüzey İşlemleri)
2360.38Usta Öğretici (vargel-Planyacılık)
2359.88Usta Öğretici (Vitrin Kuyumculuğu)
2360.42Usta Öğretici (Yabancı Dil)
2359.89Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Mimari)
2359.90Usta Öğretici (Yapı Teknik Ressamlığı-Statik)
2359.91Usta Öğretici (Yüksek Gerilim Sistemleri)
7412.22Usta Yardımcısı 
3122.04Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu
5152.03Uşak
7312.23Ut Yapımcısı
2519.06Uygulama Destek Uzmanı(Bilişim)
2514.03Uygulama Programcısı
2511.11Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim)
2311.96Uygulamalı Biyoloji Öğretim Üyesi
2311.97Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi
2311.98Uygulamalı Jeoloji Öğretim Üyesi
2311.99Uygulamalı Sosyoloji Öğretim Üyesi
1112.37Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 
1112.38Uyuşmazlık Mahkemesi Üyesi
2312.00Uzaktan Algılama Öğretim Üyesi
3151.12Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti
3152.19Uzakyol Birinci Zabiti
3152.09Uzakyol Güverte Zabiti
3151.14Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti
3151.13Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti
3152.21Uzakyol Vardiya Zabiti
7318.22Uzatma Ağ-File Örücüsü 
2144.24Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uzmanı
2144.20Uzay Mühendisi
2423.13Uzman (Genel)
0210.20Uzman Çavuş
2221.05Uzman Hemşire
0210.19Uzman Jandarma
0210.21Uzman Onbaşı
2423.14Uzman Yardımcısı (Genel)

Contact Us