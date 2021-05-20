B İle Meslek

B harfi ile başlayan 498 adet meslek hakkında güncel ve doğru bilgiler ile oluşturulmuş, hayatınız boyunca ilk defa göreceğiniz mesleklerin bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
7119.05 Baca Kontrol Personeli
7119.04 Baca Montaj Personeli
7133.01 Baca Temizleyicisi
6112.38 Badem Yetiştiricisi
3422.66 Badminton Antrenörü
5112.06 Bagaj Kondüktörü
4323.10 Bagaj Memuru
9621.04 Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)
6113.39 Bağ Aşılamacı
6113.20 Bağ Budama İşçisi
6113.38 Bağ Fidanı Yetiştiricisi
9311.12 Bağcı – taşocağı
3142.06 Bağcılık Teknikeri
7511.19 Bağırsak İşçisi
4214.01 Bağış Toplama Elemanı
2652.32 Bağlama Sanatçısı
7312.22 Bağlama Yapımcısı
7222.01 Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı
6113.22 Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)
3142.55 Bahçe Bitkileri Teknisyeni
5223.05 Bahçe Malzemeleri Satış Elemanı
2321.01 Bahçe Peyzaj Öğretmeni
2321.02 Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni
3142.15 Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri
2321.03 Bahçecilik Öğretmeni
6113.10 Bahçıvan
7421.09 Bahis Makineleri Tamircisi
4212.01 Bahisçi (Spor)
1111.04 Bakan
2144.22 Bakım Onarım Mühendisi
7411.01 Bakım ve Onarım Elektrikçisi/Endüstriyel Bakım ve Onarımcısı
7313.19 Bakır İşleme ve Süslemecisi
7126.22 Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı
5221.11 Bakkal
6111.37 Bakla Yetiştiricisi
6111.55 Baklagil Sebzeler Yetiştiricisi
6111.32 Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiricisi
2131.02 Bakteriyolog
8161.63 Bal İşleme ve Paketleme İşçisi
8160.03 Bal Sağım Operatörü
8114.31 Balata İmal İşçisi
2653.03 Bale Dansçısı
7511.03 Balık Temizleme İşçisi
1420.05 Balık Toptancısı
8160.04 Balık Yemi İmal İşçisi
3142.26 Balık Yetiştirme Teknikeri
6222.01 Balıkçı Gemisi Kaptanı
2132.02 Balıkçılık Danışmanı
2132.18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi
9216.02 Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri
3153.04 Balon Pilotu
8154.51 Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil)
9520.07 Baloncu – seyyar satış
9321.11 Balyacı
8189.04 Balyalama Pres Operatörü
7317.06 Bambu Mobilya İmal İşçisi
6111.05 Bamya Yetiştiricisi
2652.34 Bando Şefi
4211.10 Banka Gişe Yetkilisi
1211.13 Banka Müdürü
4211.09 Bankacılık Meslek Elemanı
2412.09 Bankacılık ve Finans Uzmanı
4211.12 Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı
8161.42 Bant elemanı
8111.16 Bant Kaydırıcı Ve Tanzimcisi
7212.21 Bant Kaynakçısı
8111.08 Bant Kontrol Merkezi Operatörü (Kömür Madeni)
7533.08 Bant Şefi (Tekstil)
8159.03 Bant Verev Makinesi İşçisi
9311.13 Bantçı – maden
9311.14 Bantçı – taşocağı
4132.07 Barkodcu
3435.18 Basım ve Yayın Teknolojileri Teknikeri
2432.05 Basın Ve Halkla İlişkiler Müşaviri
8121.01 Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü
8181.65 Basınçlı Dökümhane İşçiBaskıcı (Makineyle) -Camsi (Seramik)
2432.01 Basınla İlişkiler Görevlisi
3422.08 Basketbol Antrenörü
3421.08 Basketbolcu
7233.38 Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil)
7322.02 Baskı Operatörü – Tekstil
7322.03 Baskı Operatörü – Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı)
3119.18 Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni
3119.58 Baskı Sonrası Birim Sorumlusu
7322.44 Baskı Sonrası Operatörü
7322.20 Baskıcı (Kontrplak)
7322.32 Baskıcı (Makineyle) -Cam
7322.21 Baskıcı (Plastik)
7322.22 Baskıcı (Suni Deri)
7322.19 Baskıcı Cam- (Elle)
9510.04 Baskülcü – sokak
7522.23 Baston Ustası
8172.02 Baş Bıçkıcı (Bıçkı Fabrikası)
8350.03 Baş Dümenci Gemi
5111.01 Baş Kamarot (Gemi)
3111.10 Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu
2161.03 Baş Mimar
7323.09 Baş Mücellit
1112.11 Baş Müdür-KamuBaş Mühendis
3359.19 Baş Müfettiş
2149.16 Baş Mühendis
2144.16 Baş Mühendis (Gemi)
7531.22 Baş Perukçu (Sahne Stüdyo)
1111.03 Başbakan
1213.09 Başeczacı
1120.02 Başhekim
1120.03 Başhekim Yardımcısı
2221.10 Başhemşire
7119.01 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
1120.04 Başkan-Özel Sektör
3315.07 Başkeşifçi (Gemi)
1349.04 Başkomiser
1112.24 Başkonsolos
4323.47 Başrepartitör (Demiryolu)
3119.78 Başteknisyen
2423.22 Başuzman
2310.09 Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Öğretim Üyesi
9329.06 Battaniye/Nevresim Katlama İşçisi
9321.08 Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi
9621.14 Bavul taşıyıcısı
5141.02 Bayan Kuaförü
3322.08 Bayi Temsilcisi (Gıda)
5223.06 Bayrak / Flama Satış Elemanı
7533.52 Bayrak Dikimcisi
7422.14 Baz İstasyonu Montaj Elemanı
7533.31 Bebe Giysileri Dikim Elemanı
7533.61 Bebek Giysileri Dikim Elemanı
7318.64 Bebek Odası Hazırlama Elemanı
2330.01 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
2310.10 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi
9622.02 Beden İşçisi (Genel)
9312.02 Beden İşçisi (İnşaat)
9333.23 Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)
9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)
5414.13 Bekçi
8342.26 Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü
7126.18 Bekstop Operatörü
2360.45 Belletici
7231.35 Benzinli Otomotiv Mekanikeri
3142.14 Besicilik Teknikeri
2310.11 Besin Analizleri Öğretim Üyesi
2320.06 Besin Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni
2320.07 Besin Teknolojisi Öğretmeni-Ortaöğretim
3142.43 Besin Teknolojisi Teknisyeni
8183.05 Besleme İşçisi (Bisküvi)
8121.03 Bessemer Veya Thomas İzabecisi-Çelik Tavlama
2652.02 Bestekar/kompozitör
2310.12 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Öğretim Üyesi
8181.33 Beşiger Operatörü (Seramik)
8342.02 Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü
8114.35 Beton Baca Üretim Makinası Operatörü
8114.34 Beton Boru Üretim Makinası Operatörü
8342.32 Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu)
7114.02 Beton Direk Kalıp Açma İşçisi
7114.01 Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi
7114.03 Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi
8342.03 Beton Kaplama Makinesi Operatörü
3111.29 Beton Laboratuvar Test Elemanı
8114.33 Beton Parke Üretim Makinası Operatörü
7122.09 Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi
8114.03 Beton Pompa-Püskürtme Operatörü
8114.04 Beton Santral Operatörü
3112.11 Beton Teknikeri
3112.43 Beton Tesis Şefi
8114.05 Beton Transmikser Operatörü
7114.11 Beton Ve Betonarme Kalıpçısı
7114.04 Betonarme Demircisi
3112.34 Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni
7114.05 Betonarmeci
3112.47 Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni
8114.12 Betoniyer Operatörü
5223.07 Beyaz Eşya Ürünleri Satış Elemanı
5223.08 Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı
8171.01 Beyazlatma Makinesi Operatörü-Kağıt Hamuru
2212.12 Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
3422.81 Beyzbol Antrenörü
3422.82 Beyzbol Hakemi
7533.70 Bez Bebek Yapımcısı
7532.17 Bez Kesme Makinesi İşçisi-Boru Tecridi
8189.08 Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi)
8114.06 Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi
6111.38 Bezelye Yetiştiricisi
7222.21 Bıçak İmal İşçisi
8172.03 Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)
7523.04 Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)
6122.13 Bıldırcın ve Keklik Yetiştiricisi
6111.39 Biber Yetiştiricisi
8341.06 Biçerdöver Operatör Yardımcısı
8341.09 Biçerdöver Operatörü
7233.31 Biçerdöver Tamircisi
5223.64 Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı
3422.54 Bilardo Eğitmeni
5230.05 Bilet Satış Elemanı (Banliyö Tren İstasyonu)
5230.01 Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)
5230.06 Bilet Satış Elemanı (Uçak)
9629.13 Bilet Toplayıcısı
3512.13 Bilgi Güvenliği Teknolojisi Teknikeri
2529.01 Bilgi Güvenlik Denetmeni
2529.05 Bilgi Güvenlik Uzmanı
3513.03 Bilgi İşlem Destek Elemanı
3513.04 Bilgi İşlem Destek Sorumlusu
2514.05 Bilgi İşlem Destek Uzmanı
3511.05 Bilgi İşlem Donanım Görevlisi (Banka)
2356.02 Bilgi Teknoloji Danışmanı
1330.05 Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü
2622.07 Bilgi ve Belge Yöneticisi
2310.13 Bilgi Ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi
7422.05 Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı
7422.06 Bilgisayar Ağ Temelleri Elemanı
7422.07 Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı
2523.03 Bilgisayar Ağı Analisti
2522.01 Bilgisayar Ağı Yöneticisi
2320.08 Bilgisayar Bakım Ve Onarım Öğretmeni-Ortaöğretim
7422.04 Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı
4132.09 Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı
2310.14 Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi
3113.22 Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı
3119.29 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci
4419.09 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü
3112.25 Bilgisayar Destekli Harita Çizim Elemanı
3118.06 Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı
4311.14 Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi
4419.06 Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı
2310.15 Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretim Üyesi
2163.07 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri
3119.43 Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)
3512.09 Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri
2310.16 Bilgisayar Donanımı Eğitimi Öğretim Üyesi
2310.17 Bilgisayar Donanımı Öğretim Üyesi
2356.01 Bilgisayar Eğiticisi
2651.01 Bilgisayar Grafik Operatörü
4132.01 Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)
2310.18 Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Öğretim Üyesi
2512.02 Bilgisayar Mühendisi
2310.19 Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
3511.04 Bilgisayar Operatörlüğü Teknikeri
4132.06 Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları)
4132.08 Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Programları)
3511.06 Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı
2513.04 Bilgisayar Oyunları Programcısı
2320.09 Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim
3512.04 Bilgisayar Program Teknisyeni
3512.11 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
2514.01 Bilgisayar Programcısı
5223.09 Bilgisayar Satış Elemanı
7422.17 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
2522.02 Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
3512.08 Bilgisayar Teknik Servisçi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni
3512.03 Bilgisayar Teknisyeni
3511.07 Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri
3512.01 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri
2310.20 Bilgisayar Yazılım Eğitimi Öğretim Üyesi
3512.02 Bilgisayar Yazılım Teknisyeni
2310.21 Bilgisayar Yazılımı Öğretim Üyesi
7533.62 Bilgisayarda Çocuk Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı
7533.59 Bilgisayarda Erkek Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı
7533.58 Bilgisayarda Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama Elemanı
2310.22 Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Öğretim Üyesi
8121.81 Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
3115.41 Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni
7532.36 Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü
4311.05 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı
4311.08 Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı
3139.05 Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni
2633.08 Bilim Tarihçisi
2310.23 Bilim Tarihi Öğretim Üyesi
2514.07 Bilişim Personeli
2511.07 Bilişim Sistemleri Mühendisi
2321.04 Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
3512.07 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni
3511.03 Bilişim Uzmanı
5153.01 Bina Bakımcısı
2310.24 Bina Bilgisi Öğretim Üyesi
7133.02 Bina Dış Yüzey Temizleyicisi
7124.09 Bina Tecritçisi (Makine İle)
9313.01 Bina Yıkım İşçisi
0110.24 Binbaşı (Hava Kuvvetleri)
0110.44 Binbaşı (Jandarma)
0110.23 Binbaşı (Kara Kuvvetleri)
0110.55 Binbaşı (Sahil Güvenlik)
0110.25 Binbaşı(Deniz Kuvvetleri)
7533.72 Bindallı (üç etek) Yapımcısı
9613.01 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (Dış Mekan)
9112.16 Binicili Zemin Temizleme Makine Sürücüsü (İç Mekan)
3423.03 Binicilik Eğitmeni
3321.06 Bireysel Emeklilik Aracısı
7127.07 Bireysel Isıtma Tesisatçısı
1211.17 Bireysel Operasyon Müdürü (Banka)
4211.01 Bireysel Operasyon Uzmanı (Banka)
7127.09 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı
7127.10 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı
7127.08 Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı
3341.14 Birim Sorumlusu
2240.01 Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik
3422.44 Bisiklet Antrenörü
7234.02 Bisiklet Tamircisi
8160.06 Bisküvi Düzeltme İşçisi
7512.25 Bisküvi İmalat İşçisi
8160.07 Bisküvi Şekillendirme Makinesi Operatörü
8121.12 Bitirme Haddecisi (Metal) (Soğuk Haddehane)
7233.60 Bitki Bakım Ve Koruma Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
3142.27 Bitki Koruma Teknikeri
9214.02 Bitkisel Harç Hazırlama İşçisi
3142.33 Bitkisel Üretim Teknikeri
3142.29 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri
3142.28 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama/tarımsal Ürünler Muhafaza Ve Depolama Teknikeri
8161.52 Bitkisel ve Hayvansal Yağ Üretim Operatörü
8161.43 Bitkisel Yağ Üretim Operatörü
7318.46 Biyeci
3131.12 Biyogaz Sistemleri Elemanı
3131.14 Biyogaz Sistemleri Sorumlusu
3131.13 Biyogaz Sistemleri Ustası
2310.25 Biyokimya Öğretim Üyesi
3141.02 Biyokimya Teknikeri
2131.01 Biyokimyager
2131.03 Biyolog
3141.01 Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni
2310.26 Biyoloji Öğretim Üyesi
2330.02 Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
3211.05 Biyomedikal Cihaz Teknikeri
2321.05 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Öğretmeni
3211.24 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
3211.25 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni
2149.07 Biyomedikal Mühendisi
2131.13 Biyomühendis
1324.10 Biyosidal Mesul Müdürü
7544.04 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı
2132.05 Biyosistem Mühendisi
2131.08 Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog
2310.27 Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
2310.28 Bizans Sanatı Öğretim Üyesi
8181.67 Bizoteci
7322.23 Blok Motif Baskıcısı
8121.13 Bobin Açıcı (Metal)
9329.26 Bobin aktarma işçisi
8121.14 Bobin Alıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.15 Bobin Dikici (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.16 Bobin Hazırlayıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
8212.03 Bobin İzalasyon Makinesi Operatörü
8151.03 Bobin Kırıcı-İplik
8151.26 Bobin Makinesi Operatörü
9321.03 Bobin Paketleme İşçisi
8151.04 Bobin Sarıcı (Mensucat)
8121.17 Bobin Sarıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
9329.28 Bobin sarma işçisi – elektrik
8121.18 Bobin Sıyırıcı (Metal) (Soğuk Haddehane)
8121.19 Bobin Verici (Metal) (Soğuk Haddehane)
9329.42 Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik
3113.20 Bobinaj Teknisyeni
8212.04 Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü)
9329.27 Bobinci – yün iplik
8151.02 Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü
8342.28 Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü
3421.27 Bocce Sporcusu
8142.39 Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası
3422.18 Boks Antrenörü
3421.17 Boksör
5412.07 Bomba Uzmanı (Polis)
7223.03 Bombe Pres Tezgahı Operatörü
7315.01 Bombeli-Mikalı Cam İmal Ustası
2413.01 Bono Analisti
3521.18 Boom Operatörü
7223.04 Boring Matkap Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.05 Boring Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
3311.06 Borsa Ve Finans Meslek Elemanı
9311.15 Boru ajöstörü – maden
8111.26 Boru Ajöstörü-Yer Altı
7126.01 Boru Döşemecisi
7212.18 Boru Kaynakçısı
7223.06 Boru Kesme Makinesi İşçisi
7223.07 Boru Kıvırma Makinesi İşçisi
7223.08 Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi
7126.33 Boru Tamir Ustası
7224.10 Boru Taşlama Tezgahı İşçisi
7126.04 Boru Tesisatçısı-Buhar
7126.02 Boru Tesisatçısı-Gemi
7126.03 Boru Tesisatçısı-Uçak
7223.09 Borverk (Bohrwerk) Operatörü
8160.08 Boş Şişe Yıkama Makinesi Operatörü
3152.11 Bot Kaptanı
7536.06 Bot, Çizme Ve Ayakkabı Perdahçısı
2310.29 Botanik Öğretim Üyesi
2131.04 Botanist
9321.10 Boya dolum ve ambalajlama işçisi
8131.42 Boya Hazırlayıcı (Tekstil)
8131.07 Boya Kurutma Fırını İşçisi
8131.51 Boya Renk Ayar Elemanı
5223.10 Boya Satış Elemanı
3116.08 Boya Teknikeri
8131.71 Boya Üretim Operatörü
8131.88 Boya Üretim Sorumlusu
8131.87 Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi
3116.22 Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni
8154.31 Boya ve Apre Operatörü
7211.13 Boya Ve Kum Hazırlama İşçisi (Makine İle) -Maça Hazırlama
7131.02 Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi)
7316.07 Boyacı (Daldırma İle)
7316.06 Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç)
7318.11 Boyacı (Giyecek)
7318.12 Boyacı (Örgü Yünü)
7316.08 Boyacı (Püskürtme İle) (İnşaat Hariç)
7131.08 Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu
7132.04 Boyacı-Metal
8131.43 Boyahane Tesis Takip İşçisi
8154.52 Boyama (Emdirme) Makinesi Operatörü
8154.08 Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil
3122.31 Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
8154.32 Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş)
7512.21 Boyoz Ustası
7211.15 Bozulabilir Döküm Kalıpçısı
6112.45 Böğürtlen Yetiştiricisi
3341.07 Bölge Kontrolörü (Demiryolu)
1211.22 Bölge Koordinatörü (Banka)
1213.19 Bölge Müdürü
1214.03 Bölge Müdürü (Basın Yayın Kuruluşu)
1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör
2310.30 Bölgesel Coğrafya Öğretim Üyesi
7512.23 Börek Ustası
5221.28 Börekçi-Dükkan Sahibi
6111.61 Börülce Yetiştiricisi
8142.16 Branda Pvc Kaplama İşçisi
7126.13 Branşman
7314.26 Briket İmal İşçisi
8152.65 Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
8152.59 Brode Makinesi Operatörü/Brodeci
2163.17 Brode Tasarımcısı
6111.40 Brokoli Yetiştiricisi
7126.17 Brülör Bakım Ve Onarımcısı
2511.04 BT Çözümleri Uzmanı
2511.09 BT İş Analisti
2511.10 BT İş Analizi Elemanı
2434.01 BT Satış Sorumlusu
6112.13 Budamacı
3422.46 Budokai-Do Antrenörü
3422.47 Budokai-Do Hakemi
3421.20 Budokai-do Sporcusu
7515.08 Buğday Eksperi
6111.03 Buğday Yetiştiricisi
6111.33 Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiricisi
8182.06 Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi
8154.47 Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil
7523.23 Buharlı Pres Makinesi İşçisi-Ağaç Kaplama
9412.04 Bulaşıkçı (Stevard)
9412.07 Bulaşıkçı/Stevard (Şefi)
8342.06 Buldozer (Dozer) Operatörü
2310.31 Bulgar Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.13 Bulgarca Öğretmeni
8160.09 Bulgur İmal İşçisi
8161.58 Bull Operatörü (Gıda)
7532.19 Bulmer Kesim Makinesi Operatörü
3513.07 Bulut Bilişim Uzmanı
8114.29 Bunker Operatörü (Hazır Beton)
8143.19 Burma Saplı Kağıt Torba Makinesi Operatörü
7115.19 Butaforcu (Sahne Sanatları)
8160.10 Buz İmal Makinesi Operatörü
3422.20 Buz Pateni Eğitmeni
3422.31 Buz Pateni Hakemi
5211.01 Büfeci
7523.01 Bükücü (Ağaç)
7523.24 Bükücü (Makine İle) -Kontrplak, Ağaç
7318.50 Bünyan Halı Dokumacısı
9112.11 Büro İşçisi
7421.15 Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
7421.28 Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni
4415.02 Büro Makinesi Operatörü (Reprodüksiyon)
4323.50 Büro Memuru (Dış Ticaret)
4110.03 Büro Memuru (Genel)
4223.01 Büro Memuru (Haberleşme)
3411.01 Büro Memuru (Hukuk)
4321.26 Büro Memuru (İdari İşler)
4312.02 Büro Memuru (Maliye)
4311.01 Büro Memuru (Maliyet Hesabı)
4416.01 Büro Memuru (Personel)
4321.04 Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)
4321.05 Büro Memuru (Stok Kayıt)
4313.01 Büro Memuru (Ücret Hesaplama)
3341.02 Büro Nezaretçisi
4110.08 Büro Yönetimi Elemanı
2320.10 Büro Yönetimi Öğretmeni-Ortaöğretim
3343.02 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı
6111.41 Bürüksel Lahanası Yetiştiricisi
1211.01 Bütçe Müdürü
2411.01 Bütçe Uzmanı
8181.34 Bütümlü Örtü Makinesi Operatörü
3142.59 Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri
2521.06 Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı
0110.04 Büyükamiral(Deniz Kuvvetleri)
1112.25 Büyükelçi
1111.06 Büyükşehir Belediye Başkanı
8114.16 Büz İmal İşçisi
5120.20 Cağ Kebap Ustası