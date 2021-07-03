G İle Meslekler

G İle Başlayan 294 adet meslek hakkında güncel bilgilerin bulunduğu sıralı arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
7214.22Gabion Sepet İmal İşçisi   
7214.23Gabion Sepet Montaj İşçisi   
8111.14Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı)
8342.10Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü
8142.14Galoş-Bone İmal İşçisi
8122.07Galvanizci (Daldırma İle)
8121.09Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi
8343.23Gantry Crane Vinç Operatörü
9629.03Garaj Görevlisi (Otel)
5131.02Garson (Servis Elemanı)
5131.03Garson (Şarap Servisi)
5163.01Gassal (Ölü Yıkayan)
2212.55Gastroenteroloji Uzmanı
3434.04Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı 
3315.08Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
2412.03Gayrimenkul Planlamacısı
7114.13Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi
3132.03Gaz Kompresör Operatörü
3133.01Gaz Sıvılaştırma Fabrikası Operatörü
3115.55Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri )
7212.02Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
7114.14Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi
8114.22Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü
8114.25Gazbeton Döküm Vinci Operatörü
8114.23Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü
8114.24Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü
8114.21Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü
8183.21Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü
9621.03Gazete Dağıtıcısı
2642.01Gazete Muhabiri
9520.02Gazete Satıcısı-Seyyar
2642.06Gazeteci
2320.27Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni
1411.06Gece Müdürü (otel)
4419.11Geçici Personel
3119.36Geleneksel El Sanatları Teknikeri
3119.82Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknikeri
2230.04Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
7532.29Gelinlik Modelisti
5223.25Gelinlik Satıcısı
2163.27Gelinlik Stilisti
2411.16Gelirler Kontrolörü
2411.17Gelirler Uzmanı
2310.85Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi
8350.09Gemi Acente Personeli
1439.02Gemi Acente Yetkilisi
5120.05Gemi Aşçısı
8182.05Gemi Ateşçisi
8182.04Gemi Ateşçisi (Kömürlü)
3151.01Gemi Baş Makine Zabiti
7115.09Gemi Doğramacısı
3115.33Gemi Donatımı Teknisyeni
2321.12Gemi Elektroniği Öğretmeni
3151.04Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni
3152.17Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Zabiti
7214.26Gemi Geri Dönüşüm İşçisi
3117.33Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu
7215.03Gemi Halat Ve Kablo Donanım İşçisi
3152.03Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)
3115.36Gemi İnşaatı Teknikeri
2144.03Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
7131.06Gemi Karina Kontrol Boyacısı
7231.38Gemi Makine Bakımcısı
3151.03Gemi Makine Kontrolörü-Deniz
8211.28Gemi Makine Montajcısı
3151.02Gemi Makine Zabiti
2144.02Gemi Makineleri İşletme Mühendisi
2310.86Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
3115.49Gemi Makineleri İşletme Teknikeri
2320.28Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
3115.48Gemi Makineleri Teknikeri
3115.18Gemi Makineleri Teknisyeni
7115.10Gemi Marangozu
4323.04Gemi Memuru
8219.21Gemi Montajcısı
7214.04Gemi Montörü-Metal
7214.19Gemi Onarım İşçisi
7214.24Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
3118.15Gemi Ressamı Teknisyeni
2321.13Gemi Ressamlığı Öğretmeni
3359.01Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı
3152.04Gemi Süvarisi (Deniz)
3152.05Gemi Süvarisi (İç Sularda)
3122.29Gemi Tamir Havuzu Ustası
2321.14Gemi Tesisatı Öğretmeni
2144.11Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi
2144.12Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi
2149.23Gemi ve Yat Tasarımcısı
8343.15Gemi Vinç Operatörü
3151.11Gemi Yağcısı 
3119.72Gemi Yapım Teknisyeni
2310.87Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi
3152.15Gemi Yönetimi Teknisyeni/Vardiya Zabiti
2321.15Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni
9333.22Gemi yükleme işçisi
8350.14Gemici
7131.05Gemi-Yat-Tekne Boyacısı
3339.17Gençlik Lideri
3422.53Gençlik ve Spor Uzmanı
5151.14Genel Alan Sorumlusu 
5151.07Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel)
9112.12Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
9112.07Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)
2310.88Genel Biyoloji Öğretim Üyesi
2212.05Genel Cerrahi Uzmanı
2310.89Genel Dilbilim Öğretim Üyesi
9621.13Genel evrak dağıtıcısı
2310.90Genel Jeoloji Öğretim Üyesi
3421.02Genel Kaptan-Spor
1214.02Genel Koordinatör(Basın Yayın Kuruluşu) 
0110.01Genel Kurmay Başkanı
1112.05Genel Müdür
1120.52Genel Müdür (Basın Yayın Kuruluşu) 
1112.23Genel Müdür Yardımcısı
1120.18Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım (Özel Sektör)
1120.19Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör)
1120.20Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör)
1120.21Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
1120.22Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
1120.23Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Sektör
1120.24Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
1120.25Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör)
1120.26Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
1120.27Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör)
1120.06Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım (Özel Sektör)
1120.07Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör)
1120.08Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör)
1120.09Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
1120.10Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
1120.11Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
1120.12Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
1120.13Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör)
1120.14Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
1120.15Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör)
1120.16Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)
4323.54Genel Performans Şefi
1114.18Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
1112.34Genel Sekreter Yardımcısı
1114.22Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
1114.21Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
1114.20Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
1114.19Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.23Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
1112.06Genel Sekreter-Kamu
1112.07Genel Sekreter-Üniversite
8350.13Genel Servis İşçisi (gemi)
2310.91Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğretim Üyesi
2310.92Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi
1214.01Genel Yayın Müdürü 
1120.29Genel Yayın Yönetmeni
2131.18Genetik ve Biyoinformatik Uzmanı
2142.11Geoteknik Mühendisi/Uzmanı
2310.93Geoteknik Öğretim Üyesi
3119.69Geoteknik Teknikeri
3112.01Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri
8121.93Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal)
9612.03Geri Dönüşüm İşçisi
9612.07Geri Kazanım İşçisi  
2212.24Geriatri Uzmanı
2269.13Gerontolog
8343.07Gezer Köprü Vinç Operatörü
5151.15Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi
3139.25Gıda İşleme Teknisyeni
8161.46Gıda İşlemecisi
3139.18Gıda Kontrol Elemanı
3139.10Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni
8161.55Gıda Kurutma Fırın Operatörü
3111.04Gıda Laboratuvar Elemanı
8160.41Gıda Maddeleri Dondurucusu (Et Ve Balık)
8160.42Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze)
2141.13Gıda Mühendisi
3139.09Gıda Teknikeri
2145.02Gıda Teknoloğu
3139.11Gıda Teknolojisi Teknikeri
5120.01Gıda Teknolojisi Teknisyeni
7223.33Gijon İmal İşçisi
8152.61Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü
2421.07Girişimcilik Uzmanı
2212.25Girişimsel Radyoloji Uzmanı
4211.06Gişe Memuru-Ptt
4323.64Gişe Operasyonları Uzmanı
2652.26Gitar Sanatçısı (Gitarist)
2320.29Giyim / Hazırgiyim / Moda Tasarım Öğretmeni
7533.39Giyim Aksesuarları Dikim Elemanı
2320.30Giyim Endüstrisi Öğretmeni
2320.31Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim
2163.08Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri 
2321.16Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni
3119.73Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni
5223.26Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı
7213.22Giyotin Makas İşçisi
7531.20Giysi Tadilatçısı
8160.43Gofret İmalat İşcisi
8160.44Gofret Kesme Makinesi Operatörü
3422.59Golf Antrenörü
3422.58Golf Eğitmeni
3422.60Golf Hakemi
9621.12Golf sopa ve top taşıyıcısı
3421.19Golf Sporcusu
2212.27Gögüs Cerrahisi Uzmanı
2212.26Göğüs Hastalıkları Uzmanı
5223.27Gömlek Satış Elemanı
7318.52Gördes Halı Dokumacısı
2352.02Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni
3412.07Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni
3435.02Görsel Efekt Uzmanı
2166.05Görsel İletişim Tasarımcısı
7422.13Görsel Programlama Elemanı
7421.29Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı
3521.22Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni
2212.28Göz Hastalıkları Uzmanı
7549.05Göz İçi Lens Üretim Elemanı
9411.02Gözleme Ustası
7311.14Gözlük Çerçeve İmalatçısı
7311.12Gözlük Tamircisi
3254.01Gözlükçü-Optik
2166.10Grafik Animasyoncu
4419.12Grafik Desen Çizimi Elemanı
2320.32Grafik Öğretmeni
2166.06Grafik Tasarımcısı
2166.07Grafik Teknisyeni
2513.08Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı
3431.09Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni
2166.08Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri
2166.01Grafiker
7113.16Granit Döşeme Ustası
8181.60Granit Seramik İmal İşçisi
8131.36Granül İmal İşçisi
1322.01Gravite Döküm Süreç Yöneticisi
3112.33Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu
7322.45Gravür Pantograf Operatörü
2651.03Gravür Ressamı-Oyma Ve Yakma
7321.16Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum
7321.17Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı
7321.18Gravürcü (Metal Baskı Plakaları Ve Ruloları) (Elle)
7316.03Gravürcü-Cam
7322.46Gravürcü-Metal Baskı Ruloları (Makineyle)
7321.20Gravürcü-Metal Kalıp (Elle)
8342.11Greyder Operatörü
6112.28Greyfurt Yetiştiricisi
8143.29Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi
7522.43Gufa Yapımcısı
8133.01Gübre Üretim İşçisi
8183.22Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler)
8131.35Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler)
9211.12Gül Toplama İşçisi
6113.02Gül Yetiştirme İşçisi
8131.34Gülyağı Üretim Ustası
3331.04Gümrük İşletme Meslek Elemanı
3351.02Gümrük Kontrolörü
3351.01Gümrük Memuru
1213.14Gümrük Müdürü
3331.05Gümrük Müşavir Yardımcısı
3331.01Gümrük Müşaviri
3331.06Gümrük Stajyeri
5223.82Gümüş Eşya Satış Elemanı
7212.03Gümüş Kaynakçısı (Elle)
7313.17Gümüş Kaynakçısı (Makine İle)
7313.18Gümüş Takı İşlemecisi
9111.02Gündelikçi Kadın
7126.28Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası
3131.10Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni
7126.16Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj İşçisi
7126.29Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı
7126.26Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarım Elemanı  
2310.94Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2310.95Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
3422.13Güreş Antrenörü
3421.13Güreşçi
5414.17Güvenlik Amiri/Sorumlusu
3257.01Güvenlik Denetçisi
5414.02Güvenlik Görevlisi
5414.07Güvenlik Görevlisi (Banka)
5414.04Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları)
5414.05Güvenlik Görevlisi (Hastane)
5414.16Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti)
5414.09Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
5414.11Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
5414.06Güvenlik Görevlisi (Tren)
5414.18Güvenlik Korucusu
1213.05Güvenlik Müdürü
7421.08Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı
5223.28Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı
3114.11Güvenlik Sistemleri Teknisyeni
2529.04Güvenlik Uzmanı (BİT)
5412.10Güvenlik Polisi
2320.33Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim)
8350.02Güverte Enspektörü
8350.06Güverte Lostromosu
8350.07Güverte Tayfası
2320.34Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.35Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
5142.03Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
5142.16Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı

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