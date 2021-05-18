A İle Meslek

A harfi ile başlayan 425 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgileri ( Tanımı, meslek kodu, görevinin tanımı, okul düzeyi) bulabilirsiniz.

SIRAISCO-08 KODUMESLEK ADI
14110.05Abone İşleri Memuru
22320.95Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni
32221.27Acil Servis Hemşiresi
43258.02Acil Tıp Teknisyeni
52212.10Acil Tıp Uzmanı
63259.08Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı
76223.01Açık Deniz Balıkçısı
89333.13Açık Hava Depo Görevlisi 
98121.02Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik
106111.34Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
117223.01Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
123411.03Adalet Meslek Elemanı
132320.96Adalet Öğretmeni
142529.08Adli Bilişim Mühendisi
152212.50Adli Tıp Uzmanı
165419.02Afet Müdahale Elemanı
171112.30Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
188121.48Afinaj Operatörü
199510.03Afiş asıcısı
203154.04AFTN Memuru
212132.01Agronom (Tarım Bilimci)
228151.45Ağ Çile Makinesi İşçisi
238152.17Ağ Dokuyucu-Otomatik Tezgah
248154.50Ağ Germe Makinesi İşçisi
253513.05Ağ İşletmeni (Bilişim Teknolojisi)
263513.01Ağ Teknolojileri Elemanı
272523.01Ağ Teknolojileri Uzmanı
282521.03Ağ Veri Tabanı Yöneticisi
298172.01Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)
306112.01Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç)
317521.01Ağaç Değerlendiricisi
327521.05Ağaç Emprenye İşçisi
337115.04Ağaç Gemi Yapım İşçisi
347521.02Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede)
357523.02Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü 
367523.03Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı 
372141.05Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi
382320.01Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim
393143.02Ağaç İşleri Teknikeri
403143.03Ağaç İşleri Teknisyeni
417115.05Ağaç Kayık Yapım İşçisi
426210.01Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü 
437521.06Ağaç Kurutma İşçisi
447522.17Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı
457522.39Ağaç Palet İmalatçısı
466210.02Ağaç Tahmin Ve İşaretleyicisi (Maktacı)
478154.03Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar)
485142.13Ağdacı
498211.16Ağır Silah Bakım Onarımcısı
502149.13Ağır Taşıma ve Kaldırma Denetmeni
513115.50Ağır Vasıta Test Kontrolörü
522261.01Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)
532261.02Ağız Patologu
543251.04Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri
553251.05Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni
562261.03Ağız, Diş Ve Çene Cerrahı
572310.01Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi Öğretim Üyesi
589213.01Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 
597115.24Ahşap Ambalaj İşçisi
607316.17Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 
617121.07Ahşap Çatı Ustası
627523.32Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü
637115.06Ahşap Doğrama İmalatçısı
648219.14Ahşap Doğrama Montaj Elemanı
653435.01Ahşap Doğrama Teknolojisi Teknisyeni
667115.01Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı
677115.27Ahşap Ev İmalat İşçisi
687115.28Ahşap Ev İmalatçısı
697115.30Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı)
707115.34Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı
718219.16Ahşap İskelet Montaj Elemanı
727522.01Ahşap İskeletçi
737523.33Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü
747523.21Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 
757523.35Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası
767522.10Ahşap Kakmacı
777114.20Ahşap Kalıpçı 
787115.36Ahşap Kapı İmalatçısı
798172.18Ahşap Kaplama Pres Operatörü
807522.02Ahşap Karoserci
817522.09Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü
825223.01Ahşap Malzemeler Satış Elemanı
837522.35Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı
847522.36Ahşap Mobilya İmalat Ustası
857522.14Ahşap Mobilya İmalatçısı
868219.15Ahşap Montaj Elemanı
877115.35Ahşap Restorasyonu Elemanı
887115.33Ahşap Süslemecisi
897115.03Ahşap Şekillendirmeci
907115.32Ahşap Tekne İmalat Ustası
917115.31Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı)
922320.97Ahşap Teknolojisi Öğretmeni
933435.15Ahşap Teknolojisi Teknisyeni
947523.22Ahşap Tornacısı
957115.02Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi
967522.42Ahşap Yakmacı
973112.35Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni
987115.22Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı
997122.08Ahşap Yer Döşemecisi
1006112.43Ahududu Yetiştiricisi
1013154.06AIM Memuru
1023521.09AIS Memuru
1033422.48Aikido Antrenörü
1043422.49Aikido Hakemi
1053421.21Aikido Sporcusu
1062635.14Aile Danışmanı
1072320.02Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmeni
1082211.02Aile Hekimi
1091344.01Aile Hizmetleri Müdürü
1102635.17Aile Sosyal Destek Personeli
1112631.09Aile ve Tüketici Bilimleri /Ev Ekonomisti
1122320.03Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni
1133412.04Aile ve Tüketici Hizmetleri Elemanı
1145245.03Akaryakıt İstasyon Sorumlusu
1155245.01Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)
1165245.04Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı
1177421.30Akıllı  Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı
1187312.01Akordeon İmal İşçisi
1198151.39Akrilik İplik Üretim İşçisi
1207115.14Akrilik Tezgah Ustası
1212659.03Akrobat
1227319.04Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı)
1237533.78Aksesuar Şefi (Tekstil) 
1245221.19Aktar (Baharatçı)
1254222.03Aktivasyon Görevlisi
1262655.01Aktör (Oyuncu)
1272120.01Aktüer
1282230.01Akupunktur Uzmanı
1297124.01Akustik Tecritçisi
1307412.27Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi
1317412.29Akümülatör (Akü) İmal İşçisi
1327412.03Akümülatör(Akü) İşçisi
1336221.07Akvaryum Balıkları Üreticisi
1347125.07Akvaryum Ustası
1356221.04Alabalık Yetiştiricisi
1365120.12Alakart Aşçısıhttp://ön lisans
1375113.05Alan Kılavuzu
1382359.01Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim)
1399901.01Alansız Ön Lisans
1400110.18Albay (Hava Kuvvetleri)
1410110.42Albay (Jandarma)
1420110.17Albay (Kara Kuvvetleri)
1430110.53Albay (Sahil Güvenlik)
1440110.19Albay(Deniz Kuvvetleri)
1458212.26Alçak Gerilim Şalt Cihazları İmalat İşçisi
1467123.01Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)
1478114.15Alçı İmalat İşçisi
1487123.08Alçı Levha Uygulayıcısı
1493119.01Alçı Model Kalıp Teknisyeni 
1507314.01Alçı Model Kalıpçı
1517123.09Alçı Sıva Uygulayıcısı
1527314.27Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı
1538114.39Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü
1549329.34Alçılı Sargı Bezi Ara Elemanı
1557532.33Alçılı Sargı Bezi Kesim Sorumlusu
1568152.68Alçılı Sargı Bezi Makine Operatörü
1578114.32Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü
1588183.40Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu
1599329.35Alçılı Sargı Bezi Sarım Elemanı
1602212.51Alerji Uzmanı
1618211.02Alıştırıcı-Montör (Ağaç İşleme Makineleri)
1628212.15Alıştırıcı-Montör (Büro Makineleri)
1638211.06Alıştırıcı-Montör (Deniz Motorları)
1647233.03Alıştırıcı-Montör (Dikiş Makineleri)
1658211.07Alıştırıcı-Montör (Hafriyat Makineleri)
1668211.01Alıştırıcı-Montör (İçten Ateşlemeli Motorlar) (Deniz Ve Uçak Motorları Hariç)
1678211.03Alıştırıcı-Montör (Maden Ocağı Makineleri)
1687233.04Alıştırıcı-Montör (Maden Ocakları Basınçlı Hava Makineleri)
1698211.04Alıştırıcı-Montör (Matbaa Makineleri)
1708211.08Alıştırıcı-Montör (Metal İşleyen Tezgah Takımları)
1717233.02Alıştırıcı-Montör (Pedallı Araçlar)
1728211.09Alıştırıcı-Montör (Tekstil Makineleri)
1738211.10Alıştırıcı-Montör (Türbinler) (Uçak Ve Deniz Türbinleri Hariç)
1747232.01Alıştırıcı-Montör (Uçak Gövdesi)
1758211.11Alıştırıcı-Montör (Uçak Motorları)
1768211.05Alıştırıcı-Montör (Ziraat Makineleri)
1772310.02Alman Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
1782353.07Almanca Öğretmeni
1793112.08Alt Yapı Teknisyeni
1803113.25Alternatif  Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri  
1814211.04Alternatif Dağıtım Kanalları Uzmanı (Banka)
1823131.32Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü
1837313.20Altın Bilezik İmalatçısı
1847422.15Altyapı Destek (Survey) Elemanı
1857212.13Alüminotermit Kaynakçısı
1868121.87Alüminyum  Jant Makinesi Operatörü
1877214.01Alüminyum Doğramacı
1887213.28Alüminyum imalat işçisi
1897212.41Alüminyum Kaynakçısı
1907124.10Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı
1918122.31Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü
1927313.21Alyans İmalatçısı
1938183.06Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi)
1949321.04Ambalajcı (El İle)
1958183.13Ambalajcı (Makine İle)
1969321.12Ambalajlama işçisi (el ile)
1979333.07Ambar İşçisi (Portör)
1984321.06Ambar Sorumlusu
1994321.12Ambar Şefi
2004321.15Ambar/Depo Görevlisi
2014321.14Ambarcı (Otomotiv)
2024321.28Ambarcı (Tekstil)
2034321.09Ambarcı (Tersane)
2048322.04Ambulans Sürücüsü
2059312.09Amele – demiryolu inşaatı ve bakımı
2069213.02Amele-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
2073256.03Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri
2083256.04Ameliyathane Teknisyeni
2092310.03Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2108131.70Amonyum Nitratlı Gübre İmal İşçisi
2118131.69Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi
2128189.07Ampul İmal İşçisi
2138131.68Ampul Solüsyon İlaç Hazırlama İşçisi
2147222.02Anahtarcı (Çilingir)
2152310.04Analitik Kimya Öğretim Üyesi
2162131.15Anatomist
2171112.15Anayasa Mahkemesi Başkanı
2181112.29Anayasa Mahkemesi Raportörü
2191112.16Anayasa Mahkemesi Üyesi
2203259.06Anestezi Sağlık Teknikeri
2213259.05Anestezi Teknisyeni
2222320.98Anestezi ve Reanimasyon Öğretmeni
2232212.11Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı
2248131.80Anfo Üretim Tesis İşçisi
2252513.03Animasyon Programcısı
2262659.09Animatör-Eğlence Hizmetleri 
2273211.17Anjiografi Teknisyeni
2284227.01Anketör
2292655.02Anlatıcı
2302656.03Anons Görevlisi
2319629.14Anonsçu (Page Boy)
2328122.01Anot Dökümcüsü
2336112.08Antep Fıstığı Yetiştiricisi
2343142.16Antepfıstığı Teknikeri
2353339.01Antikacı
2363422.02Antrenör 
2372310.05Antrenörlük Eğitimi Öğretim Üyesi
2382632.01Antropolog
2392310.06Antropoloji Öğretim Üyesi
2405153.02Apartman İdarecisi
2418154.34Apre Hazırlama İşçisi
2424323.08Apron Amiri
2434323.09Apron Memuru
2444323.07Apron Yer Teçhizat Bakım Şefi
2458157.04Ara Ütücü
2467522.03Araba İmalat İşçisi (Ağaç)
2478343.30Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü
2484323.55Araç Filo Sorumlusu
2494419.07Araç Kabul Görevlisi
2501213.17Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı
2511213.16Araç Muayene İstasyon Amiri
2523115.65Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni
2534323.48Araç Takip Görevlisi (Kargo)
2548343.28Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü
2558343.29Araç Üstü Vinç Platform Operatörü
2564323.56Araç Yükleme Operatörü 
2578131.40Aralıklı ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörü-Eczacılık ve Tuvalet Malzemeleri
2588160.01Aralıklı Ve Devamlı/ İşleyen İmbik Reaktör Operatör-Alkollü İçecekler)
2595164.08Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni
2605419.07Arama Kurtarma Teknisyeni
2611213.18Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü
2622310.07Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2632353.06Arapça Öğretmeni
2642312.16Araştırma Görevlisi
2653359.20Araştırmacı
2668332.01Ara-Taşıt Aracı Operatörü (Maden Ocağı)
2672165.01Arazi Topoğrafı
2688332.13Arazöz Şoförü
2697121.01Arduvaz ve Kiremit Çatı İşçisi
2702163.33Arge Elemanı
2711223.02Arge Şefi
2727212.14Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı)
2737115.29Arı Kovanı Ve Bal Çıtası Yapım İşçisi
2746123.01Arıcı
2753142.11Arıcılık Teknikeri
2763132.01Arıtma Tesisi İşletme Operatörü
2777212.31Ark Kaynakçısı
2783135.04Ark Ocağı Operatörü
2793135.03Ark Ocağı Sorumlusu
2802632.05Arkeolog
2812310.08Arkeoloji Öğretim Üyesi
2827215.10Armadör İşçisi
2831120.01Armatör
2846112.44Armut Yetiştiricisi
2857532.02Armül Ustası (El Tezgahı)
2866112.46Aromatik Bitki Yetiştiricisi
2872652.24Arp Sanatçısı
2886111.09Arpa Yetiştiricisi
2894415.01Arşiv Destek Elemanı
2902621.03Arşivci
2917533.47Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı
2924414.01Arzuhalci
2937412.33Asansör Bakım ve Onarım İşçisi
2947412.04Asansör Bakım ve Onarım Ustası
2959629.05Asansör Görevlisi
2969629.15Asansör Görevlisi (İnşaat)
2977412.21Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı
2987412.36Asansör Montaj İşçisi
2997412.05Asansör Montaj Ustası
3005412.01Asayiş Polisi
3019311.11Asbest (amyant) çıkarım işçisi
3028114.36Asbest Söküm Çalışanı
3032263.05Asbest Söküm Uzmanı 
3047121.02Asfalt Çatı İşçisi
3058342.35 Asfalt Distribütör Operatörü
3069312.04Asfalt İşçisi
3078342.23Asfalt Kesme Makinesi Operatörü
3088342.20Asfalt Plenti Operatörü
3098342.30Asfalt Üretim Tesisi Operatörü
3102642.15Asistan/Stajyer Muhabir
3118154.04Asit Buharı Makinesi Operatörü (Tekstil)
3128122.02Asitleme İşçisi (Daldırma İle)
3133117.02Asitleyici (Petrol Ve Gaz Kuyuları)
3148122.35Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 
3157215.01Asma Köprü Kablo İşçisi
3167214.10Asma Tavan Ustası (Metal)
3176112.05Asma Yetiştiricisi
3187318.65Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim)
3196111.57Aspir Yetiştiricisi
3208156.01Astar Kesme Makinesi Operatörü (Ayakkabı)
3210110.36Asteğmen (Hava Kuvvetleri)
3220110.48Asteğmen (Jandarma)
3230110.35Asteğmen (Kara Kuvvetleri)
3240110.37Asteğmen(Deniz Kuvvetleri)
3255161.01Astrolog
3262111.01Astronom
3270210.27Astsubay  Çavuş (Jandarma)
3280210.23Astsubay Başçavuş (Jandarma)
3290210.31Astsubay Başçavuş (Sahil Güvenlik)
3300210.06Astsubay Başçavuş(Deniz Kuvvetleri)
3310210.05Astsubay Başçavuş(Hava Kuvvetleri)
3320210.04Astsubay Başçavuş(Kara Kuvvetleri)
3330210.35Astsubay Çavuş (Sahil Güvenlik)
3340210.18Astsubay Çavuş(Deniz Kuvvetleri)
3350210.17Astsubay Çavuş(Hava Kuvvetleri)
3360210.16Astsubay Çavuş(Kara Kuvvetleri)
3370210.22Astsubay Kıdemli Başçavuş (Jandarma)
3380210.01Astsubay Kıdemli Başçavuş (Kara Kuvvetleri)
3390210.30Astsubay Kıdemli Başçavuş (Sahil Güvenlik)
3400210.03Astsubay Kıdemli Başçavuş(Deniz Kuvvetleri)
3410210.02Astsubay Kıdemli Başçavuş(Hava Kuvvetleri)
3420210.26Astsubay Kıdemli Çavuş (Jandarma)
3430210.34Astsubay Kıdemli Çavuş (Sahil Güvenlik)
3440210.15Astsubay Kıdemli Çavuş(Deniz Kuvvetleri)
3450210.14Astsubay Kıdemli Çavuş(Hava Kuvvetleri)
3460210.13Astsubay Kıdemli Çavuş(Kara Kuvvetleri)
3470210.24Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma)
3480210.32Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Sahil Güvenlik)
3490210.09Astsubay Kıdemli Üstçavuş(Deniz Kuvvetleri)
3500210.08Astsubay Kıdemli Üstçavuş(Hava Kuvvetleri)
3510210.07Astsubay Kıdemli Üstçavuş(Kara Kuvvetleri)
3520210.25Astsubay Üstçavuş (Jandarma)
3530210.33Astsubay Üstçavuş (Sahil Güvenlik)
3540210.12Astsubay Üstçavuş(Deniz Kuvvetleri)
3550210.11Astsubay Üstçavuş(Hava Kuvvetleri)
3560210.10Astsubay Üstçavuş(Kara Kuvvetleri)
3570110.59Astteğmen (Sahil Güvenlik)
3585120.10Aşçı
3595120.03Aşçı (Özel Hizmet)
3605120.13Aşçı (Yöresel Mutfak)
3619412.01Aşçı Yamağı (Çırağı)
3625120.22Aşçı Yardımcısı
3633434.01Aşçıbaşı
3643434.05Aşçıbaşı Yardımcısı
3656113.15Aşıcı (Bağ, Bahçe Ve Meyve Ağaçları)
3667314.21Aşındırıcı Bez İşçisi
3675164.01At Antrenörü
3689332.06At Arabası Sürücüsü
3693422.50At Start Görevlisi
3706121.19At Yetiştiricisi
3716121.01Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı
3728182.02Ateşçi (Buharlı Lokomotif)
3737542.01Ateşçi (Dinamitçi) 
3741112.01Ateşe
3753421.11Atıcı
3763422.11Atıcılık Antrenörü
3778182.01Atık Isı Kazanı Operatörü
3789612.01Atık Toplayıcısı
3792133.03Atık Yöneticisi
3803132.11Atıksu Arıtma Operatörü
3813132.10Atıksu Pompa Operatörü
3828152.63Atkılı Örme Operatörü
3833421.14Atlet
3843422.24Atletizm Antrenörü (Atlama)
3853422.25Atletizm Antrenörü (Koşu)
3863422.14Atletizm antrenörü (atma)
3873421.18Atlı Cirit Sporcusu
3887115.07Atölye Marangozu
3895223.02Av Malzemeleri Satış Elemanı
3907222.13Av Tüfeği İmal İşçisi
3917222.14Av Tüfeği Montaj İşçisi
3922263.01Av Ve Yaban Hayatı Teknikeri
3936224.01Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla)
3947315.29Avize İmalatçısı
3956112.42Avokado Yetiştiricisi
3962421.05Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı
3972611.02Avukat
3989329.23Ayakçı (Tekstil)
3999510.02Ayakkabı Boyacısı
4007536.30Ayakkabı El Montajcısı
4017536.32Ayakkabı Finisajcısı
4027536.02Ayakkabı İmalatçısı
4037536.04Ayakkabı İmalatçısı (Montaj)
4048156.02Ayakkabı İmalatçısı (Sayacı)
4057536.28Ayakkabı Modelisti
4068156.06Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü
4078156.07Ayakkabı Taban Boyacısı
4083122.05Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri
4097536.03Ayakkabı Üretim (Fora-Freze-Gazuma) Elemanı
4103122.03Ayakkabı Üretimi Teknisyeni
4117536.05Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi
4122320.99Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Öğretmeni
4133139.13Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Teknisyeni
4145223.03Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı
4155221.12Ayakkabıcı-Ayakkabı Satış Yeri İşletme Sahibi
4167222.16Ayarcı (Av Tüfeği)
4176111.10Ayçiçeği  Yetiştiricisi
4185223.04Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı
4193118.01Aydınlatma Teknik Ressamı
4209329.07Ayıklama bandı işçisi – et ve balık ürünleri
4218160.02Ayıklama İşçisi (Konserve İmali) (Makineyle)
4228112.01Ayırıcı Cihaz Operatörü-Maden
4238212.11Ayırıcı Test Ve Montaj Elemanı (Trafo)
4247316.05Ayna Sırcısı
4252230.02Ayurveda Uygulayıcısı

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