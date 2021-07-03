Ü İle Meslekler

Ü ile başlayan 42 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
2423.15Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı
2166.16Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
7311.21Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü
2312.01Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim Üyesi
7223.84Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7225.04Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 
1321.01Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
1321.08Üretim Müdürü (Tekstil)
1322.03Üretim Müdürü(Maden)
3139.14Üretim Paneli Kontrol Operatörü
4322.02Üretim Planlama Memuru
3122.37Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform)
2149.09Üretim Şefi
2149.02Üretim Şefi (Patlayıcı Maddeler)
2149.19Üretim ve  Planlama Uzman Yardımcısı
2141.07Üretim ve Planlama Mühendisi
2149.18Üretim ve Planlama Uzmanı
3139.17Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
2212.47Üroloji Uzmanı
8183.02Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)
2163.16Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)
2163.15Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)
1321.05Ürün Müdürü
5242.14Ürün Tanıtım Görevlisi
3322.13Ürün Uzmanı
1321.02Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
1323.02Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)
1219.03Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)
1219.04Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik)
1324.08Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama)
1112.28Üst Kurul Üyesi
7314.24Üst Reçine Alma İşçisi
0110.30Üsteğmen (Hava Kuvvetleri)
0110.46Üsteğmen (Jandarma)
0110.29Üsteğmen (Kara Kuvvetleri)
0110.31Üsteğmen(Deniz Kuvvetleri)
0110.57Üstteğmen (Sahil Güvenlik)
2352.06Üstün Zekalılar Öğretmeni
8157.03Ütücü
9121.05Ütücü (El İle)
7514.16Üzüm İşleme ve Paketleme İşçisi
6112.51Üzümsü Meyve

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