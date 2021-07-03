Ü İle Meslekler

Ü ile başlayan 42 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
Ü ile başlayan 42 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|2423.15
|Ücret Ve Yan Haklar Uzmanı
|2166.16
|Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max)
|7311.21
|Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü
|2312.01
|Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğretim Üyesi
|7223.84
|Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|7225.04
|Üniversal Torna Tezgahı Operatörü
|1321.01
|Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)
|1321.08
|Üretim Müdürü (Tekstil)
|1322.03
|Üretim Müdürü(Maden)
|3139.14
|Üretim Paneli Kontrol Operatörü
|4322.02
|Üretim Planlama Memuru
|3122.37
|Üretim Sorumlusu(Araç Üstü Platform)
|2149.09
|Üretim Şefi
|2149.02
|Üretim Şefi (Patlayıcı Maddeler)
|2149.19
|Üretim ve Planlama Uzman Yardımcısı
|2141.07
|Üretim ve Planlama Mühendisi
|2149.18
|Üretim ve Planlama Uzmanı
|3139.17
|Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri
|2212.47
|Üroloji Uzmanı
|8183.02
|Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)
|2163.16
|Ürün Geliştirme Elemanı (Metal)
|2163.15
|Ürün Geliştirme Elemanı (Tekstil)
|1321.05
|Ürün Müdürü
|5242.14
|Ürün Tanıtım Görevlisi
|3322.13
|Ürün Uzmanı
|1321.02
|Üst Düzey Yöneticisi (İmalat Sanayi)
|1323.02
|Üst Düzey Yöneticisi (İnşaat)
|1219.03
|Üst Düzey Yöneticisi (İş Hizmetleri)
|1219.04
|Üst Düzey Yöneticisi (Kişisel Bakım Ve Temizlik)
|1324.08
|Üst Düzey Yöneticisi (Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama)
|1112.28
|Üst Kurul Üyesi
|7314.24
|Üst Reçine Alma İşçisi
|0110.30
|Üsteğmen (Hava Kuvvetleri)
|0110.46
|Üsteğmen (Jandarma)
|0110.29
|Üsteğmen (Kara Kuvvetleri)
|0110.31
|Üsteğmen(Deniz Kuvvetleri)
|0110.57
|Üstteğmen (Sahil Güvenlik)
|2352.06
|Üstün Zekalılar Öğretmeni
|8157.03
|Ütücü
|9121.05
|Ütücü (El İle)
|7514.16
|Üzüm İşleme ve Paketleme İşçisi
|6112.51
|Üzümsü Meyve