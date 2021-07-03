K İle Meslekler

K harfi ile ile başlayan 683 adet meslek hakkında güncel bilgilerin bulunduğu arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
8151.47Kaba Etraj Makinesi İşçisi
7312.10Kabak Kemane Ustası
6111.47Kabak Yetiştiricisi
4323.17Kabin Amiri
8212.09Kablo Ağı Bantlama Elemanı
8212.10Kablo Ağı Kesme Operatörü
7413.05Kablo Ekleyici-Elektrik
8212.20Kablo Gruplama İşçisi
8189.02Kablo İmal Makinesi Operatörü
8189.13Kablo İzolasyon Elemanı
7412.32Kablo Montaj İşçisi
8189.03Kablo Sıyırma Makinesi Operatörü
8113.08Kablolu Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğalgaz Kuyuları
9216.01Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı 
9329.08Kabuklu yumuşakçaları ayıklama işçisi
1420.06Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)
7126.35Kaçak Su Kontrol Elemanı
3112.30Kadastro Teknisyeni
7512.36Kadayıf İmal İşçisi
7512.12Kadayıf İmal Ustası
7533.66Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı
7533.40Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı
7531.23Kadın Elbise Dikimcisi
7532.35Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
7532.28Kadın Giyim Modelisti
2163.13Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni
7533.49Kadın Giysileri Artistik Çizim Elemanı
7533.46Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise)
7533.48Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı
2212.31Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı
7533.41Kadın İç Giysileri Dikimi Elemanı
7533.42Kadın İş Giysileri Dikim Elemanı
7533.67Kadın Nikah Kıyafeti Dikim Elemanı
7533.43Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı
7531.06Kadın Şapkası İmalat İşçisi
7533.57Kadın Temel Etek Dikişçisi
7531.01Kadın Terzisi
7533.44Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı
8122.10Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi
1412.04Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar)
8121.62Kafes Teli Makinesi Operatörü
8171.11Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü
8171.18Kağıt İmal İşçisi
8171.17Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü
8171.12Kağıt İmalat Makinesi Operatörü
8171.13Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı)
7323.07Kağıt Kırım – Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
8143.12Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü
8143.11Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü
7319.13Kağıt Rölyef Yapımcısı
8143.18Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesi operatörü
3139.02Kağıt Teknikeri
8143.24Kağıt Torba Dikme Makinesi İşçisi
8143.07Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle)
9332.05Kağnı Sürücüsü
9412.03Kahvaltı Hazırlama Elemanı
3434.03Kahvaltı Şefi
8160.28Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
5221.29Kahvehane/kıraathane İşletmecisi
5152.01Kahya (Özel Hizmet Hariç)
5152.02Kahya (Özel Hizmet)
7313.28Kakmacı
8122.11Kalay Kaplama Tanburu İşçisi
7224.01Kalaycı
7112.04Kaldırım İşçisi
8343.24Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörü
8343.31Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü
9321.05Kalem Ambalaj İşçisi
8172.31Kalem Baskı Makinesi Operatörü
8172.23Kalem Başkesme Makinesi Operatörü
8172.30Kalem Boyama Makinesi Operatörü
8172.27Kalem Bölme Makinesi Operatörü
8172.24Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü
8172.29Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü
8172.19Kalem Katrak Makinesi Operatörü
9329.47Kalem Lata Dizme İşçisi
8172.32Kalem Mercanlamacı
8172.28Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü
8172.21Kalem Takoz Kesim İşçisi
8172.26Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü
2651.17Kalemkar
5142.11Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı
7223.40Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi
7211.03Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm
7315.25Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam)
7315.26Kalıp İşlemleri Ustası (Cam)
7211.04Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü)
3119.40Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
7315.27Kalıp Temizleme İşçisi (Cam)
7222.06Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi
8159.05Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık)
2320.41Kalıpçılık Öğretmeni
3119.07Kalıpçılık Teknikeri
7222.11Kalıpçı-Pres
8159.06Kalıpçı-Yün Keçe Başlık
7311.16Kalibrasyoncu
7311.18Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç)
1223.03Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
2519.03Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)
1321.09Kalite Güvence Müdürü
7543.23Kalite Kontrol İşçisi (Cam)
1321.06Kalite Kontrol Müdürü
3139.23Kalite Kontrol Sorumlusu
3123.04Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton)
3139.01Kalite Kontrol Teknisyeni (Cam)
3112.05Kalite Kontrol Teknisyeni (Cam)
3139.08Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs)
7543.05Kalite Kontrolcü
7543.29Kalite Kontrolcü (Ayakkabı)
7543.35Kalite Kontrolcü (Boya)
7543.09Kalite Kontrolcü (Çimento)
7543.18Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi)
7515.01Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş)
7543.32Kalite Kontrolcü (Maden)
7543.33Kalite Kontrolcü (Metal)
7543.34Kalite Kontrolcü (Plastik)
7543.10Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)
7543.17Kalite Kontrolcü-Tekstil
7543.06Kalite Kontrolörü-Kumaş
1323.08Kalite Yöneticisi (İnşaat)
1223.05Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
8182.07Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
7213.31Kalorifer Kazan imalatçısı 
7124.03Kalorifer Kazanı Tecritçisi
7126.12Kalorifer Tesisatçısı
2212.54Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
5111.02Kamarot
3311.04Kambiyocu
5223.35Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı
3521.02Kameraman
3521.03Kameraman Yardımcısı
2311.15Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
3339.13Kamuoyu Araştırmacısı
8332.09Kamyon Şoförü
8322.02Kamyonet Şoförü
2221.14Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi
7523.09Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç)
7126.37Kanal Arıza Ekip Sorumlusu
9629.04Kanal Ve Izgara İşçisi
9311.17Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan)
5131.04Kantin Garsonu
5131.08Kantin Görevlisi
5221.27Kantin ve Açık Alan İşletmecisi
2652.30Kanun Sanatçısı (Kanuni)
8183.15Kap Doldurma Makinesi Operatörü
8161.30Kap Yıkama Makinesi Operatörü
8172.07Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü
7323.06Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
8183.16Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü
8183.17Kapak-Pipet Makinesi Operatörü
9333.14Kapalı Depo Görevlisi 
6113.26Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
9629.09Kapı Görevlisi (Doorman)
8219.04Kapı Montaj İşçisi
8211.19Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı
4321.29Kapı/Kantar Görevlisi
5153.07Kapıcı
5153.05Kapıcı-Kaloriferci
5243.01Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi
8153.18Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
8153.14Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci
8161.45Kaplama Operatörü (Draje)
7522.11Kaplamacı-Ahşap
8172.08Kaplamalık Levha Bantlama Makinesi Operatörü (Ağaç)
8172.09Kaplamalık Levha Dilicisi
5329.07Kaplıca Çamurcusu
8131.64Kapsül İlaç İmal İşçisi
8131.81Kapsül Üretim Tesis İşçisi
3152.10Kaptan (Uzakyol)
8342.29Kar Ezme (Snow Track) Makinesi Operatörü
8342.38Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü
8342.13Kar Temizleme Makinesi Operatörü
8332.05Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)
2659.01Karagöz Sanatçısı
6113.27Karanfil Yetiştiricisi
9312.07Karayolu Bakım İşçisi
4323.18Karayolu Taşıma Nezaretçisi
8160.54Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi)
2212.32Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı
3422.16Karete Antrönörü
3421.16Kareteci
4323.49Kargo Takip Görevlisi
8181.41Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler)
8181.42Karıştırıcı (Cam İmali)
8181.43Karıştırıcı (İnşaat Elemanları)
3134.03Karıştırıcı (Petrol Rafinesi)
8131.03Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler
2651.05Karikatürist
2423.04Kariyer Danışmanı
2423.21Kariyer Psikolojik Danışmanı
2423.18Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı
9329.09Karkas yıkama işçisi
9213.05Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanı İşçisi
6111.48Karnabahar Yetiştiricisi
8114.18Karo İmal İşçisi
7213.03Karoserci
6111.12Karpuz Yetiştiricisi
4132.03Kart Delme Makinesi Operatörü
8152.08Kart Makinesi Ayarcısı
4132.04Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü
7532.20Kartelacı
2311.16Kartoğrafya Öğretim Üyesi
8143.03Karton Astarlama Makinesi Operatörü
8143.06Karton Pres Operatörü
9329.01Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle)
8143.02Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)
8143.05Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makineyle) (Telle)
8143.04Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü
8143.01Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma Usulüyle)
7421.25Kartuş Dolum İşçisi
5230.03Kasa Sorumlusu/Şefi
7511.06Kasap
7511.11Kasap (Et Hazırlayıcı)
6113.28Kasımpatı Yetiştiricisi
5230.04Kasiyer
7513.18Kaşar Peyniri İmalat Ustası
7513.10Kaşkaval Makinesi Operatörü
7115.38Kaşör
9112.08Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi
1411.10Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper)
1411.09Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
5151.04Kat Şefi ( Floor Supervisior)
8131.17Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı)
9329.30Katçı (Tekstil)
8312.09Katener İşçisi
2651.16Katı’an
1311.08Katip Üye (Kooperatif)
8112.18Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)
8172.10Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç)
8141.09Kauçuk Çekme Makinesi Operatörü
8141.10Kauçuk Damga İmal İşçisi
8141.23Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma)
8141.11Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü
8141.12Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
8219.02Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi
8141.13Kauçuk Yoğurucu
6111.13Kavun Yetiştiricisi
8183.30Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü
8160.55Kavurucu (Kahve)
8160.56Kavurucu (Kakao)
8131.11Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
6113.49Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi
8332.14Kaya Kamyonu Operatörü
7319.05Kaya Tuzu İşleme  Ustası ( Hediyelik Eşya )
8181.44Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi
3422.21Kayak Eğitmeni
4323.19Kayıp Eşya Memuru
7126.34Kayıp Kaçak Tespit Elemanı
7514.17Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi
6112.30Kayısı Yetiştiricisi
1112.19Kaymakam
3119.68Kaynak İnspektörü
2149.03Kaynak Mühendisi
7212.33Kaynak Operatörü
2321.48Kaynak Öğretmeni
3119.08Kaynak Teknikeri
3119.61Kaynak Teknisyeni
8121.63Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru
7212.07Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
8159.07Kaytan İşçisi (Makine İle)
6122.15Kaz ve Ördek Yetiştiricisi
6122.12Kaz ve Öredek Yetiştiricisi
8171.04Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)
7213.04Kazan Yapımcısı
7313.14Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci)
8342.14Kazık Çakma Makinesi Operatörü
8111.27Kazmacı-Maden Ve Taşocağı
5120.14Kebap Ustası
7318.44Keçe Aksesuarları Yapımcısı
7318.39Keçe İmal Ustası
6121.06Keçi Yetiştiricisi
7312.12Keman İmal Ustası
2652.25Keman Sanatçısı (Kemancı)
7312.14Keman Tamircisi
2652.31Kemençe Sanatçısı (Kemençeci)
2221.15Kemoterapi Hemşiresi
7223.41Kenar Yazma Makinesi İşçisi
6340.01Kendi Geçimine Yönelik Balıkçı
6320.01Kendi Geçimine Yönelik Çiftlik Hayvanı Yetiştiricisi
6340.02Kendi Geçimine Yönelik Dalgıç
6340.03Kendi Geçimine Yönelik Toplayıcı
6340.04Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı
1420.07Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)
5221.05Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret
7233.62Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
7233.63Kendi Yürür Pamuk Hasat Makinesi Bakım Ve Onarımcısı
7233.64Kendi Yürür Şeker Pancarı Hasat Makinesi Bakım Ve Onarımcısı
8151.18Kendir Bükücü Operatörü
8151.19Kendir Elyaf Bükücü Operatörü
8151.20Kendir Etraj Makinesi İşçisi
8151.21Kendir Ezme Makinesi İşçisi
8151.22Kendir Kesme Makinesi İşçisi
7413.08Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı
4323.58Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü
8342.25Kepçe Operatörü
8219.11Kepenk Montaj İşçisi
8341.02Kereste Taşıma Makinesi Operatörü
6111.49Kereviz Yetiştiricisi
5142.21Kese ve Köpük Masörü
5142.26Keseci(Natır)
5142.06Keseci(Tellak)
9311.18Keseneci (maden amelesi)
8156.04Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb.
8212.08Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo)
8212.12Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo)
8152.15Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)
7532.37Kesim Şefi (Tekstil)
3119.39Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
7532.05Kesimci (Ayakkabı)
7532.01Kesimci (Konfeksiyon)
7532.21Kesimci (Saraciye)
7511.12Kesimhane İşçisi
6113.19Kesme Çiçek Yetiştiricisi
7523.10Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
8181.45Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı)
8171.05Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8181.22Kesme Makinesi Operatörü (Tuğla, Kiremit Ve Benzeri İnşaat Elemanları)
7223.42Kesme Sıvısı Operatörü
6113.50Kesme Yeşillik Yetiştiricisi
6112.31Kestane Yetiştiricisi
7233.44Kestirimci Bakım Elemanı
7318.70Keten Dokumacı
8151.23Keten Elyaf Bükücü
6113.51Keyif Bitkileri Yetiştiricisi
3152.06Kılavuz Kaptan-Gemi
8154.46Kılçıkçı (Tekstil)
5419.05Kır Bekçisi
9311.20Kırıcı – maden
8182.11Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü
6121.14Kırkıcı
7533.55Kırkyamacı (Patchwork)
8131.04Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler
5223.36Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı
5221.08Kırtasiyeci
2654.19Kısa Film Yapımcısı
7533.68Kıspet Dikim Elemanı
7313.03Kıymetli Metal Çekicisi
7313.04Kıymetli Metal Varak İşçisi
7313.06Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi
8343.19Kızakçı (Gemi)
1114.16Kızılay Genel Başkanı
8131.41Kibrit İmal İşçisi
9321.07Kibrit Paketleme İşçisi
3422.62Kick Boks Antrenörü
3422.63Kick Boks Hakemi
3421.25Kick Boks Sporcusu
8181.46Kil Çamuru Hazırlayıcısı
8181.47Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü
8181.48Kil Hamur Makinesi Operatörü
8181.49Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi
8181.50Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü
7318.25Kilim Dokuyucu (El Tezgahı)
7231.15Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt)
2145.10Kimya Biyoloji Mühendisi
3111.05Kimya Laboratuvarı Görevlisi
3111.07Kimya Laboratuvarı Teknisyeni 
2145.03Kimya Mühendisi
2145.09Kimya Mühendisi (Konveyör Bant Testi)
2145.05Kimya Mühendisi (Korozyon)
2145.06Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit)
2145.07Kimya Mühendisi (Su Analizi)
2145.08Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi)
2145.04Kimya Mühendisi-Petrol
2311.17Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi
2330.09Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim
3133.09Kimya Proses Elemanı
8131.89Kimya Proses Operatör Yardımcısı
3133.08Kimya Proses Teknisyeni
3111.13Kimya Teknikeri
3111.14Kimya Teknisyeni (Konveyör Bant Testi)
3111.15Kimya Teknisyeni (Korozyon)
3111.16Kimya Teknisyeni (Malzeme Depozit)
3111.17Kimya Teknisyeni (Petrol)
3111.18Kimya Teknisyeni (Su Analizleri)
3111.19Kimya Teknisyeni (Yağlama Yağları Analizi)
3111.20Kimya Teknisyeni (Yakıt Test)
3111.21Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi)
3111.12Kimya Teknolojisi Teknisyeni
2145.12Kimya ve Süreç (Proses) Mühendisi
2113.03Kimyager
2113.08Kimyager (Madeni Yağ)
2113.07Kimyager (Yakıt)
2113.02Kimyager-Fiziki
2113.04Kimyager-İnorganik
2113.05Kimyager-Organik
2113.06Kimyager-Tahlil
8131.31Kimyasal Beyazlatma Operatörü
8112.27Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü
3133.02Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü
3133.03Kimyasal Filtreleme Ve Ayırma Teçhizatı Operatörü
8160.57Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi)
3133.04Kimyasal Isı İşleme Tesisi Operatörü
3133.05Kimyasal İşlem Teknisyeni
3133.06Kimyasal İşleme Tesisi Kontrolörü
2311.18Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi
6112.22Kiraz Yetiştiricisi
8114.13Kireç Fırın Operatörü
8131.54Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı)
8114.28Kireç Paketleme İşçisi
8114.11Kireç Söndürme İşçisi
2529.11Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı
2529.10Kişisel Verileri Koruma Uzmanı
2641.02Kitap Editörü
2622.03Kitap Pataloğu
2641.03Kitap Yayıncısı
9520.08Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı – seyyar
6112.32Kivi Yetiştiricisi
3521.28KJ Operatörü
2652.21Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)
2311.19Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi
7312.24Klasik Gitar Yapımcısı
4323.20Klerens Ve İstatistik Memuru
7127.19Klima İmalat ve Montaj Elemanı
3115.38Klima Sistemleri Teknisyeni
2311.20Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi
5321.07Klinik Destek Elemanı (Hastane)
3252.01Klinik Kodlayıcı
2240.03Klinik Memuru (Paramedikal)
2634.08Klinik Psikolog 
3211.29Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz)
7321.21Klişe Rötuşçusu
7321.22Klişeci-Fotogravür
7321.23Klişeci-Metal Gravür
2421.06KOBİ Danışmanı
2635.10Koç
4413.01Kodlama Memuru-Bilgisayar
8131.63Kok Fırını İşçisi
9411.05Kokoreç Ustası
8142.30Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü
8183.18Kolileme Makinesi Operatörü
8131.62Kolonya İmal İşçisi
6111.56Kolza Yetiştiricisi
1349.05Komiser
1349.06Komiser Yardımcısı
8152.23Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 
8152.53Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
2311.21Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi
8131.76Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha)
8131.75Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon)
8131.73Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) 
8131.72Kompozit Ürün Üretim Elemanı (HKB, Sıcak Kalıplama)
8131.74Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon)
3151.08Kompresörcü (Gemi)
2320.42Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni
4221.10Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı
2321.25Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni
3422.17Kondisyoner
5112.03Kondüktör-Demiryolu
3435.24Kondüvit
7533.02Konfeksiyon İşçisi
7543.28Konfeksiyon Kontrolörü
3115.20Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni
7233.32Konfeksiyon Makineleri Tamircisi
7532.27Konfeksiyon Modelisti
9321.16Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi  
3332.02Konferans Düzenleyicisi
5242.02Kongre Ve Fuar Hostesi
8152.31Konik Çözgü Makinesi Operatörü
7315.15Konik Tıraşçı-Optik Cam
7523.11Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
8112.24Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)
7514.01Konserve Üretim Elemanı
2311.22Konstrüksiyon Ve İmalat Öğretim Üyesi
3118.11Konstrüktör
8121.34Kontinü Çubuk Döküm Makinesi Operatörü (Demirden Gayri Metaller)
8121.35Kontinü Döküm Operatörü (Çelik)
8121.36Kontinü Hadde Operatörü (Çelik)
3339.11Kontrat Sorumlusu
2652.23Kontrbas Sanatçısı
2141.06Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi
2320.43Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri Ve Otomasyon)
3112.06Kontrol Teknisyeni-İnşaat
2311.23Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi
3115.71Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri
3115.72Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri
3115.47Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/Kontrol Sistemleri Teknikeri
3115.69Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
3115.70Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Kontrol ve Ölçü Aletleri Teknikeri
2411.04Kontrolör (Banka)
3359.05Kontrolör (Diğer)
3359.10Kontrolör (kooperatif)
3134.04Kontrolör (Petrol Rafinesi)
3359.06Kontrolör Yardımcısı (Diğer)
8172.11Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç
8172.12Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü
5162.02Konuk Asistanı/Butler (Otel)
2641.14Konuşma Metni Yazarı
5153.06Konut Hizmetleri Görevlisi
1344.02Konut Hizmetleri Müdürü
3135.05Konverter Operatör Sorumlusu
3135.06Konverter Operatörü
7412.25Konveyör Bant Bakım Onarımcısı
8343.27Konveyör Operatörü
1311.07Kooperatif Başkan Yardımcısı
1311.04Kooperatif Başkanı
1120.30Kooperatif Birliği Genel Müdürü
1120.31Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
4312.04Kooperatif Büro Elemanı
1311.05Kooperatif Müdürü
3412.02Kooperatifçilik Meslek Elemanı
1120.32Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım
1120.33Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma
1120.34Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler
1120.35Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel
1120.36Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi
1120.37Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım
1120.38Koordinatör-Seyahat Acentesi
1120.39Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış
1120.40Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar
8151.36Koparmacı (iplik)
8152.43Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil)
7321.24Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği)
7321.25Kopyacı-Fotomekanik
0110.50Koramiral (Sahil Güvenlik)
0110.10Koramiral(Deniz Kuvvetleri)
8154.19Kord Kadife Parafinleme İşçisi
8154.20Kord Kadife Polisaj İşçisi
7318.26Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle)
8159.08Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)
2311.24Kore Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.18Korece Öğretmeni
2653.02Koreograf
0110.09Korgeneral (Hava Kuvvetleri)
0110.39Korgeneral (Jandarma)
0110.08Korgeneral (Kara Kuvvetleri)
7214.27Korkuluk İmal İşçisi
2652.19Korno Sanatçısı
2652.05Koro Şefi
3422.83Korumalı Futbol Antrenörü
3422.84Korumalı Futbol Hakemi 
5412.02Koruyucu Güvenlik Memuru
7533.79Koruyucu Kıyafet Dikişçisi 
7531.07Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo)
9332.02Koşulu Araç Sürücüsü
9332.03Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı
7536.14Koşum Saracı
6121.08Koyun Yetiştiricisi
8131.37Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi
3116.11Kozmetik Teknikeri
5223.37Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
7514.12Köme İmalat Elemanı
5223.38Kömür Satış Elemanı
9311.31Kömür Torbalama İşçisi
5164.05Köpek Eğitmeni
6121.20Köpek Yetiştiricisi
8343.09Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler)
8156.05Kösele Çanta İmalatçısı
8156.13Kösele Kemer İmalatçısı
7536.23Köşker (Yemeni Ustası)
3253.01Köy Sağlık Çalışanı
7533.03Kravat İmal İşçisi
2631.07Kredi Analisti (Banka)
5242.11Kredi Kartı Pazarlama Elemanı
1211.20Kredi Müdürü (Banka)
3312.01Kredilendirme Görevlisi
7513.21Krem Peynir İmalat Ustası
8160.58Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi)
8160.59Kremacı (Bisküvi)
8154.43Krınkıl Presçi (Tekstil)
7233.37Kriko Tamircisi
8131.61Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler)
8160.60Kristalizasyon Makinesi Operatörü (Şeker Tasfiyesi)
8122.24Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)
8122.12Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle)
7318.27Kroşe Sürfileci (Elle)
8152.32Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü
4212.02Krupiye
5141.05Kuaför
5223.17Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı
2320.44Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.45Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim
2659.02Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı
2212.33Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
8113.09Kule Operatörü-Petrol
8343.10Kule Vinç Operatörü
6122.03Kuluçka Tesisi İşçisi
9311.29Kum Ocağı İşçisi
7316.04Kum Püskürtücü-Cam
8122.13Kum Püskürtücü-Metal
8111.07Kumanda Merkezi Operatörü (Kömür Madeni)
3132.05Kumanda Tablosu Operatörü
7412.39Kumanda Teknikleri Elemanı
2311.25Kumanda Ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi
4321.13Kumanyacı
8212.19Kumaş Abajur Yapımcısı
8152.46Kumaş Açıcı
8154.21Kumaş Boya Hazırlayıcısı
7318.16Kumaş Boyacısı
7318.05Kumaş Boyamacı
7318.28Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı)
8152.33Kumaş Katlama Makinesi Operatörü
7532.16Kumaş Kesme Makinesi İşçisi
8151.01Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş)
7318.31Kumaş Kontrol İşçisi
7533.01Kumaş Onarıcı-Örücü
9321.02Kumaş Paketleme İşçisi
8152.34Kumaş Sarıcı
5223.39Kumaş Satış Elemanı
8152.51Kumaş Serim Makinesi Operatörü
9329.10Kumaş temizleme işçisi (el ile)
3139.24Kumaş Test Elemanı 
9329.11Kumaş yıkama işçisi (el ile)
8112.22Kumlama Makinesi Operatörü
7222.17Kundakçı (Av Tüfeği)
8121.11Kupol Ocağı Operatörü
2636.06Kuran Öğreticisi 
9216.03Kurbağa Toplayıcısı
7318.60Kurdelacı (Elle)
2654.14Kurgu Yönetmeni
8121.73Kurşun Eritme Ve Dökme İşçisi (Fişek Saçması Ve Mermi Çekirdeği)
8131.45Kurşun Kalem İmal İşçisi
7212.04Kurşun Tesisat İşçisi
8332.10Kurtarıcı Araç Şoförü
8161.56Kuru Baklagil Elemanı
7514.18Kuru İncir İşlemecisi 
8157.02Kuru Temizlemeci
9121.03Kuru Temizleyici (El İle)
1112.04Kurum Başkan Üyeleri
1112.22Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.02Kurum Başkanı-Kamu
1345.03Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
2311.26Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi
1222.03Kurumsal İletişim Müdürü
2431.10Kurumsal İletişim Uzmanı
2421.01Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı
1211.18Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka)
4211.23Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka)
1221.11Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka)
8131.12Kurutma Makinesi Operatörü-Kimyasal Ve İlgili İşlemler
8154.22Kurutma-Apre Makinesi Operatörü
8151.42Kurutmacı (İplik)
8112.20Kurutmacı (Kömür)
8160.61Kurutucu (Gıda Maddeleri)
8161.61Kurutulmuş Sebze ve Meyve  Operatörü
8160.62Kuruyemiş Harman İşçisi
8160.63Kuruyemiş İmal İşçisi
7233.34Kuruyemiş Makineleri Tamircisi
8183.19Kuruyemiş Paketleme İşçisi
5223.40Kuruyemiş Satış Elemanı
8161.28Kuruyemiş Sınıflama ve Kalibrasyon Makinesi Operatörü
5221.15Kuruyemişçi
9621.01Kurye
9621.08Kurye (İlaç Dağıtım)
2131.16Kuş Gözlemcisi
8183.12Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü
8212.13Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici)
7411.10Kuvvetli Akım Tesisatçısı 
7126.08Kuyu Kazıcı
5221.21Kuyumcu
7313.07Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme
2321.26Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni
2163.32Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarım Uzmanı
2163.09Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri
2311.27Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
2311.28Kuzey-Doğu (saha (Yakut) , Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
6113.52Küçük Ağaç ve Çalılar Yetiştiricisi
3422.01Kültür Fizik Eğitimcisi
6129.06Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost (Solucan Dışkısı)Üreticisi
7513.03Kültürcü (Süthane / Mandıra)
2635.02Kültürel Hizmet Görevlisi-Kültür Merkezi
6122.06Kümes Bakım İşçisi
6122.07Kümes Hayvanları Toplama İşçisi
3142.46Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
6122.04Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel)
6122.08Kümes Hayvanları Yükleme İşçisi
2621.04Küratör
9311.19Kürekçi – kömür ocağı 
9311.21Kürekçi – maden ocağı 
7531.16Kürk Biçici
7531.17Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici
7533.13Kürk Dikişçisi
8155.07Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü
7531.18Kürk Gerdirici/Çakımcı
7318.67Kürk Giysi İmalatçısı
7532.11Kürk Modelcisi
7531.19Kürk Terzisi
4411.01Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı
2622.02Kütüphaneci
2622.04Kütüphaneci (Aksesyon /derleme Hizmetleri)
2622.05Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri)
2622.06Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri)
2320.46Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
8142.17Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi

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