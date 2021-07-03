K İle Meslekler

K harfi ile ile başlayan 683 adet meslek hakkında güncel bilgilerin bulunduğu arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
K harfi ile ile başlayan 683 adet meslek hakkında güncel bilgilerin bulunduğu arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|8151.47
|Kaba Etraj Makinesi İşçisi
|7312.10
|Kabak Kemane Ustası
|6111.47
|Kabak Yetiştiricisi
|4323.17
|Kabin Amiri
|8212.09
|Kablo Ağı Bantlama Elemanı
|8212.10
|Kablo Ağı Kesme Operatörü
|7413.05
|Kablo Ekleyici-Elektrik
|8212.20
|Kablo Gruplama İşçisi
|8189.02
|Kablo İmal Makinesi Operatörü
|8189.13
|Kablo İzolasyon Elemanı
|7412.32
|Kablo Montaj İşçisi
|8189.03
|Kablo Sıyırma Makinesi Operatörü
|8113.08
|Kablolu Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğalgaz Kuyuları
|9216.01
|Kabuklu ve Yumuşakça Toplayıcısı
|9329.08
|Kabuklu yumuşakçaları ayıklama işçisi
|1420.06
|Kabzımal (Meyve Sebze Toptancısı)
|7126.35
|Kaçak Su Kontrol Elemanı
|3112.30
|Kadastro Teknisyeni
|7512.36
|Kadayıf İmal İşçisi
|7512.12
|Kadayıf İmal Ustası
|7533.66
|Kadın Bikini ve Mayo Dikim Elemanı
|7533.40
|Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı
|7531.23
|Kadın Elbise Dikimcisi
|7532.35
|Kadın Giyim Modelist Yardımcısı
|7532.28
|Kadın Giyim Modelisti
|2163.13
|Kadın Giysi Tasarım Teknisyeni
|7533.49
|Kadın Giysileri Artistik Çizim Elemanı
|7533.46
|Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise)
|7533.48
|Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı
|2212.31
|Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı
|7533.41
|Kadın İç Giysileri Dikimi Elemanı
|7533.42
|Kadın İş Giysileri Dikim Elemanı
|7533.67
|Kadın Nikah Kıyafeti Dikim Elemanı
|7533.43
|Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı
|7531.06
|Kadın Şapkası İmalat İşçisi
|7533.57
|Kadın Temel Etek Dikişçisi
|7531.01
|Kadın Terzisi
|7533.44
|Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı
|8122.10
|Kadmiyum Kaplama Tanburu İşçisi
|1412.04
|Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar)
|8121.62
|Kafes Teli Makinesi Operatörü
|8171.11
|Kağıt Astarlama Makinesi Operatörü
|8171.18
|Kağıt İmal İşçisi
|8171.17
|Kağıt İmal Proses Kumanda Operatörü
|8171.12
|Kağıt İmalat Makinesi Operatörü
|8171.13
|Kağıt İmalat Makinesi Operatörü (Kurutma Kısmı)
|7323.07
|Kağıt Kırım – Katlama Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
|8143.12
|Kağıt Mendil Katlama Makinası Operatörü
|8143.11
|Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü
|7319.13
|Kağıt Rölyef Yapımcısı
|8143.18
|Kâğıt Şerit Saplı Torba Makinesi operatörü
|3139.02
|Kağıt Teknikeri
|8143.24
|Kağıt Torba Dikme Makinesi İşçisi
|8143.07
|Kağıt Torba Ve Zarf İmal İşçisi (Makineyle)
|9332.05
|Kağnı Sürücüsü
|9412.03
|Kahvaltı Hazırlama Elemanı
|3434.03
|Kahvaltı Şefi
|8160.28
|Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)
|5221.29
|Kahvehane/kıraathane İşletmecisi
|5152.01
|Kahya (Özel Hizmet Hariç)
|5152.02
|Kahya (Özel Hizmet)
|7313.28
|Kakmacı
|8122.11
|Kalay Kaplama Tanburu İşçisi
|7224.01
|Kalaycı
|7112.04
|Kaldırım İşçisi
|8343.24
|Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörü
|8343.31
|Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü
|9321.05
|Kalem Ambalaj İşçisi
|8172.31
|Kalem Baskı Makinesi Operatörü
|8172.23
|Kalem Başkesme Makinesi Operatörü
|8172.30
|Kalem Boyama Makinesi Operatörü
|8172.27
|Kalem Bölme Makinesi Operatörü
|8172.24
|Kalem Dip Yuvarlama Makinesi Operatörü
|8172.29
|Kalem Folyo Sarma Makinesi Operatörü
|8172.19
|Kalem Katrak Makinesi Operatörü
|9329.47
|Kalem Lata Dizme İşçisi
|8172.32
|Kalem Mercanlamacı
|8172.28
|Kalem Silgi Takma Makinesi Operatörü
|8172.21
|Kalem Takoz Kesim İşçisi
|8172.26
|Kalem Uç Açma Makinesi Operatörü
|2651.17
|Kalemkar
|5142.11
|Kalıcı Makyaj Uygulayıcısı
|7223.40
|Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi
|7211.03
|Kalıp Bozma İşçisi-Metal Döküm
|7315.25
|Kalıp Hazırlama İşçisi (Cam)
|7315.26
|Kalıp İşlemleri Ustası (Cam)
|7211.04
|Kalıp Tamircisi (Elle) (Metal Dökümcülüğü)
|3119.40
|Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
|7315.27
|Kalıp Temizleme İşçisi (Cam)
|7222.06
|Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi
|8159.05
|Kalıpçı (Kürk, Keçe Başlık)
|2320.41
|Kalıpçılık Öğretmeni
|3119.07
|Kalıpçılık Teknikeri
|7222.11
|Kalıpçı-Pres
|8159.06
|Kalıpçı-Yün Keçe Başlık
|7311.16
|Kalibrasyoncu
|7311.18
|Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç)
|1223.03
|Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
|2519.03
|Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar)
|1321.09
|Kalite Güvence Müdürü
|7543.23
|Kalite Kontrol İşçisi (Cam)
|1321.06
|Kalite Kontrol Müdürü
|3139.23
|Kalite Kontrol Sorumlusu
|3123.04
|Kalite Kontrol Sorumlusu (Beton)
|3139.01
|Kalite Kontrol Teknisyeni (Cam)
|3112.05
|Kalite Kontrol Teknisyeni (Cam)
|3139.08
|Kalite Kontrol Teknisyeni (Otobüs)
|7543.05
|Kalite Kontrolcü
|7543.29
|Kalite Kontrolcü (Ayakkabı)
|7543.35
|Kalite Kontrolcü (Boya)
|7543.09
|Kalite Kontrolcü (Çimento)
|7543.18
|Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi)
|7515.01
|Kalite Kontrolcü (Kuruyemiş)
|7543.32
|Kalite Kontrolcü (Maden)
|7543.33
|Kalite Kontrolcü (Metal)
|7543.34
|Kalite Kontrolcü (Plastik)
|7543.10
|Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)
|7543.17
|Kalite Kontrolcü-Tekstil
|7543.06
|Kalite Kontrolörü-Kumaş
|1323.08
|Kalite Yöneticisi (İnşaat)
|1223.05
|Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi
|8182.07
|Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
|7213.31
|Kalorifer Kazan imalatçısı
|7124.03
|Kalorifer Kazanı Tecritçisi
|7126.12
|Kalorifer Tesisatçısı
|2212.54
|Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
|5111.02
|Kamarot
|3311.04
|Kambiyocu
|5223.35
|Kamera Ve Fotoğraf Makineleri Satış Elemanı
|3521.02
|Kameraman
|3521.03
|Kameraman Yardımcısı
|2311.15
|Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
|3339.13
|Kamuoyu Araştırmacısı
|8332.09
|Kamyon Şoförü
|8322.02
|Kamyonet Şoförü
|2221.14
|Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi
|7523.09
|Kanal Açma Makinesi İşçisi (Ağaç)
|7126.37
|Kanal Arıza Ekip Sorumlusu
|9629.04
|Kanal Ve Izgara İşçisi
|9311.17
|Kancacı (madende arabaları birbirine bağlayan)
|5131.04
|Kantin Garsonu
|5131.08
|Kantin Görevlisi
|5221.27
|Kantin ve Açık Alan İşletmecisi
|2652.30
|Kanun Sanatçısı (Kanuni)
|8183.15
|Kap Doldurma Makinesi Operatörü
|8161.30
|Kap Yıkama Makinesi Operatörü
|8172.07
|Kapak Bıçkı Makinesi Operatörü
|7323.06
|Kapak Takma Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
|8183.16
|Kapaklama Ve Mühürleme Makinesi Operatörü
|8183.17
|Kapak-Pipet Makinesi Operatörü
|9333.14
|Kapalı Depo Görevlisi
|6113.26
|Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştiricisi
|9629.09
|Kapı Görevlisi (Doorman)
|8219.04
|Kapı Montaj İşçisi
|8211.19
|Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı
|4321.29
|Kapı/Kantar Görevlisi
|5153.07
|Kapıcı
|5153.05
|Kapıcı-Kaloriferci
|5243.01
|Kapıdan Kapıya Satış Temsilcisi
|8153.18
|Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu
|8153.14
|Kapitone Makinesi Operatörü/Kapitoneci
|8161.45
|Kaplama Operatörü (Draje)
|7522.11
|Kaplamacı-Ahşap
|8172.08
|Kaplamalık Levha Bantlama Makinesi Operatörü (Ağaç)
|8172.09
|Kaplamalık Levha Dilicisi
|5329.07
|Kaplıca Çamurcusu
|8131.64
|Kapsül İlaç İmal İşçisi
|8131.81
|Kapsül Üretim Tesis İşçisi
|3152.10
|Kaptan (Uzakyol)
|8342.29
|Kar Ezme (Snow Track) Makinesi Operatörü
|8342.38
|Kar Küreme ve Tuzlama Aracı Operatörü
|8342.13
|Kar Temizleme Makinesi Operatörü
|8332.05
|Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)
|2659.01
|Karagöz Sanatçısı
|6113.27
|Karanfil Yetiştiricisi
|9312.07
|Karayolu Bakım İşçisi
|4323.18
|Karayolu Taşıma Nezaretçisi
|8160.54
|Karbonizasyon İşçisi (Şeker Tasfiyesi)
|2212.32
|Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı
|3422.16
|Karete Antrönörü
|3421.16
|Kareteci
|4323.49
|Kargo Takip Görevlisi
|8181.41
|Karıştırıcı (Aşındırıcı Maddeler)
|8181.42
|Karıştırıcı (Cam İmali)
|8181.43
|Karıştırıcı (İnşaat Elemanları)
|3134.03
|Karıştırıcı (Petrol Rafinesi)
|8131.03
|Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler
|2651.05
|Karikatürist
|2423.04
|Kariyer Danışmanı
|2423.21
|Kariyer Psikolojik Danışmanı
|2423.18
|Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı
|9329.09
|Karkas yıkama işçisi
|9213.05
|Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanı İşçisi
|6111.48
|Karnabahar Yetiştiricisi
|8114.18
|Karo İmal İşçisi
|7213.03
|Karoserci
|6111.12
|Karpuz Yetiştiricisi
|4132.03
|Kart Delme Makinesi Operatörü
|8152.08
|Kart Makinesi Ayarcısı
|4132.04
|Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörü
|7532.20
|Kartelacı
|2311.16
|Kartoğrafya Öğretim Üyesi
|8143.03
|Karton Astarlama Makinesi Operatörü
|8143.06
|Karton Pres Operatörü
|9329.01
|Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle)
|8143.02
|Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)
|8143.05
|Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makineyle) (Telle)
|8143.04
|Karton Ve Mukavva Kutu Kesme Ve Katlama Presi Operatörü
|8143.01
|Karton Ve Mukavva Makinesi Operatörü (Yapıştırma Usulüyle)
|7421.25
|Kartuş Dolum İşçisi
|5230.03
|Kasa Sorumlusu/Şefi
|7511.06
|Kasap
|7511.11
|Kasap (Et Hazırlayıcı)
|6113.28
|Kasımpatı Yetiştiricisi
|5230.04
|Kasiyer
|7513.18
|Kaşar Peyniri İmalat Ustası
|7513.10
|Kaşkaval Makinesi Operatörü
|7115.38
|Kaşör
|9112.08
|Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi
|1411.10
|Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper)
|1411.09
|Kat Hizmetleri Müdürü (Executive Housekeeper)
|5151.04
|Kat Şefi ( Floor Supervisior)
|8131.17
|Katalizör Görevlisi (Sünger İmalatı)
|9329.30
|Katçı (Tekstil)
|8312.09
|Katener İşçisi
|2651.16
|Katı’an
|1311.08
|Katip Üye (Kooperatif)
|8112.18
|Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)
|8172.10
|Katrakt Makinesi Operatörü (Ağaç)
|8141.09
|Kauçuk Çekme Makinesi Operatörü
|8141.10
|Kauçuk Damga İmal İşçisi
|8141.23
|Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma)
|8141.11
|Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü
|8141.12
|Kauçuk Kalıp Presi Operatörü
|8219.02
|Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi
|8141.13
|Kauçuk Yoğurucu
|6111.13
|Kavun Yetiştiricisi
|8183.30
|Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü
|8160.55
|Kavurucu (Kahve)
|8160.56
|Kavurucu (Kakao)
|8131.11
|Kavurucu (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
|6113.49
|Kaya Bahçesi Bitkileri Yetiştiricisi
|8332.14
|Kaya Kamyonu Operatörü
|7319.05
|Kaya Tuzu İşleme Ustası ( Hediyelik Eşya )
|8181.44
|Kaya Ve Kil Öğütme İşçisi
|3422.21
|Kayak Eğitmeni
|4323.19
|Kayıp Eşya Memuru
|7126.34
|Kayıp Kaçak Tespit Elemanı
|7514.17
|Kayısı İşleme Ve Paketleme İşçisi
|6112.30
|Kayısı Yetiştiricisi
|1112.19
|Kaymakam
|3119.68
|Kaynak İnspektörü
|2149.03
|Kaynak Mühendisi
|7212.33
|Kaynak Operatörü
|2321.48
|Kaynak Öğretmeni
|3119.08
|Kaynak Teknikeri
|3119.61
|Kaynak Teknisyeni
|8121.63
|Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru
|7212.07
|Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
|8159.07
|Kaytan İşçisi (Makine İle)
|6122.15
|Kaz ve Ördek Yetiştiricisi
|6122.12
|Kaz ve Öredek Yetiştiricisi
|8171.04
|Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)
|7213.04
|Kazan Yapımcısı
|7313.14
|Kazaziye Ustası (Hasır Örmeci)
|8342.14
|Kazık Çakma Makinesi Operatörü
|8111.27
|Kazmacı-Maden Ve Taşocağı
|5120.14
|Kebap Ustası
|7318.44
|Keçe Aksesuarları Yapımcısı
|7318.39
|Keçe İmal Ustası
|6121.06
|Keçi Yetiştiricisi
|7312.12
|Keman İmal Ustası
|2652.25
|Keman Sanatçısı (Kemancı)
|7312.14
|Keman Tamircisi
|2652.31
|Kemençe Sanatçısı (Kemençeci)
|2221.15
|Kemoterapi Hemşiresi
|7223.41
|Kenar Yazma Makinesi İşçisi
|6340.01
|Kendi Geçimine Yönelik Balıkçı
|6320.01
|Kendi Geçimine Yönelik Çiftlik Hayvanı Yetiştiricisi
|6340.02
|Kendi Geçimine Yönelik Dalgıç
|6340.03
|Kendi Geçimine Yönelik Toplayıcı
|6340.04
|Kendi Geçimine Yönelik Tuzakçı
|1420.07
|Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret)
|5221.05
|Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret
|7233.62
|Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
|7233.63
|Kendi Yürür Pamuk Hasat Makinesi Bakım Ve Onarımcısı
|7233.64
|Kendi Yürür Şeker Pancarı Hasat Makinesi Bakım Ve Onarımcısı
|8151.18
|Kendir Bükücü Operatörü
|8151.19
|Kendir Elyaf Bükücü Operatörü
|8151.20
|Kendir Etraj Makinesi İşçisi
|8151.21
|Kendir Ezme Makinesi İşçisi
|8151.22
|Kendir Kesme Makinesi İşçisi
|7413.08
|Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı
|4323.58
|Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü
|8342.25
|Kepçe Operatörü
|8219.11
|Kepenk Montaj İşçisi
|8341.02
|Kereste Taşıma Makinesi Operatörü
|6111.49
|Kereviz Yetiştiricisi
|5142.21
|Kese ve Köpük Masörü
|5142.26
|Keseci(Natır)
|5142.06
|Keseci(Tellak)
|9311.18
|Keseneci (maden amelesi)
|8156.04
|Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb.
|8212.08
|Kesici Ön Montaj İşçisi (Trafo)
|8212.12
|Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo)
|8152.15
|Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon)
|7532.37
|Kesim Şefi (Tekstil)
|3119.39
|Kesim Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon)
|7532.05
|Kesimci (Ayakkabı)
|7532.01
|Kesimci (Konfeksiyon)
|7532.21
|Kesimci (Saraciye)
|7511.12
|Kesimhane İşçisi
|6113.19
|Kesme Çiçek Yetiştiricisi
|7523.10
|Kesme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|8181.45
|Kesme Makinesi İşçisi (Cam Elyafı)
|8171.05
|Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
|8181.22
|Kesme Makinesi Operatörü (Tuğla, Kiremit Ve Benzeri İnşaat Elemanları)
|7223.42
|Kesme Sıvısı Operatörü
|6113.50
|Kesme Yeşillik Yetiştiricisi
|6112.31
|Kestane Yetiştiricisi
|7233.44
|Kestirimci Bakım Elemanı
|7318.70
|Keten Dokumacı
|8151.23
|Keten Elyaf Bükücü
|6113.51
|Keyif Bitkileri Yetiştiricisi
|3152.06
|Kılavuz Kaptan-Gemi
|8154.46
|Kılçıkçı (Tekstil)
|5419.05
|Kır Bekçisi
|9311.20
|Kırıcı – maden
|8182.11
|Kırıcı/Delici Kompresör Tabancası Operatörü
|6121.14
|Kırkıcı
|7533.55
|Kırkyamacı (Patchwork)
|8131.04
|Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler
|5223.36
|Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı
|5221.08
|Kırtasiyeci
|2654.19
|Kısa Film Yapımcısı
|7533.68
|Kıspet Dikim Elemanı
|7313.03
|Kıymetli Metal Çekicisi
|7313.04
|Kıymetli Metal Varak İşçisi
|7313.06
|Kıymetli Taş Tıraş Ve Perdah İşçisi
|8343.19
|Kızakçı (Gemi)
|1114.16
|Kızılay Genel Başkanı
|8131.41
|Kibrit İmal İşçisi
|9321.07
|Kibrit Paketleme İşçisi
|3422.62
|Kick Boks Antrenörü
|3422.63
|Kick Boks Hakemi
|3421.25
|Kick Boks Sporcusu
|8181.46
|Kil Çamuru Hazırlayıcısı
|8181.47
|Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü
|8181.48
|Kil Hamur Makinesi Operatörü
|8181.49
|Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi
|8181.50
|Kil Şerbeti Hazırlama Makinesi Operatörü
|7318.25
|Kilim Dokuyucu (El Tezgahı)
|7231.15
|Kilometre Sayaç Tamircisi (motorlu Taşıt)
|2145.10
|Kimya Biyoloji Mühendisi
|3111.05
|Kimya Laboratuvarı Görevlisi
|3111.07
|Kimya Laboratuvarı Teknisyeni
|2145.03
|Kimya Mühendisi
|2145.09
|Kimya Mühendisi (Konveyör Bant Testi)
|2145.05
|Kimya Mühendisi (Korozyon)
|2145.06
|Kimya Mühendisi (Malzeme Depozit)
|2145.07
|Kimya Mühendisi (Su Analizi)
|2145.08
|Kimya Mühendisi (Yalıtım Yağları Analizi)
|2145.04
|Kimya Mühendisi-Petrol
|2311.17
|Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi
|2330.09
|Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim
|3133.09
|Kimya Proses Elemanı
|8131.89
|Kimya Proses Operatör Yardımcısı
|3133.08
|Kimya Proses Teknisyeni
|3111.13
|Kimya Teknikeri
|3111.14
|Kimya Teknisyeni (Konveyör Bant Testi)
|3111.15
|Kimya Teknisyeni (Korozyon)
|3111.16
|Kimya Teknisyeni (Malzeme Depozit)
|3111.17
|Kimya Teknisyeni (Petrol)
|3111.18
|Kimya Teknisyeni (Su Analizleri)
|3111.19
|Kimya Teknisyeni (Yağlama Yağları Analizi)
|3111.20
|Kimya Teknisyeni (Yakıt Test)
|3111.21
|Kimya Teknisyeni (Yalıtım Yağları Analizi)
|3111.12
|Kimya Teknolojisi Teknisyeni
|2145.12
|Kimya ve Süreç (Proses) Mühendisi
|2113.03
|Kimyager
|2113.08
|Kimyager (Madeni Yağ)
|2113.07
|Kimyager (Yakıt)
|2113.02
|Kimyager-Fiziki
|2113.04
|Kimyager-İnorganik
|2113.05
|Kimyager-Organik
|2113.06
|Kimyager-Tahlil
|8131.31
|Kimyasal Beyazlatma Operatörü
|8112.27
|Kimyasal Cevher Zenginleştirme Operatörü
|3133.02
|Kimyasal Damıtma Ve Reaktörü Operatörü
|3133.03
|Kimyasal Filtreleme Ve Ayırma Teçhizatı Operatörü
|8160.57
|Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi)
|3133.04
|Kimyasal Isı İşleme Tesisi Operatörü
|3133.05
|Kimyasal İşlem Teknisyeni
|3133.06
|Kimyasal İşleme Tesisi Kontrolörü
|2311.18
|Kimyasal Teknolojiler Öğretim Üyesi
|6112.22
|Kiraz Yetiştiricisi
|8114.13
|Kireç Fırın Operatörü
|8131.54
|Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı)
|8114.28
|Kireç Paketleme İşçisi
|8114.11
|Kireç Söndürme İşçisi
|2529.11
|Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı
|2529.10
|Kişisel Verileri Koruma Uzmanı
|2641.02
|Kitap Editörü
|2622.03
|Kitap Pataloğu
|2641.03
|Kitap Yayıncısı
|9520.08
|Kitap, film, bilgisayar oyunları satıcısı – seyyar
|6112.32
|Kivi Yetiştiricisi
|3521.28
|KJ Operatörü
|2652.21
|Klarnet Sanatçısı (Klarnetçi)
|2311.19
|Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi
|7312.24
|Klasik Gitar Yapımcısı
|4323.20
|Klerens Ve İstatistik Memuru
|7127.19
|Klima İmalat ve Montaj Elemanı
|3115.38
|Klima Sistemleri Teknisyeni
|2311.20
|Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Öğretim Üyesi
|5321.07
|Klinik Destek Elemanı (Hastane)
|3252.01
|Klinik Kodlayıcı
|2240.03
|Klinik Memuru (Paramedikal)
|2634.08
|Klinik Psikolog
|3211.29
|Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz)
|7321.21
|Klişe Rötuşçusu
|7321.22
|Klişeci-Fotogravür
|7321.23
|Klişeci-Metal Gravür
|2421.06
|KOBİ Danışmanı
|2635.10
|Koç
|4413.01
|Kodlama Memuru-Bilgisayar
|8131.63
|Kok Fırını İşçisi
|9411.05
|Kokoreç Ustası
|8142.30
|Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü
|8183.18
|Kolileme Makinesi Operatörü
|8131.62
|Kolonya İmal İşçisi
|6111.56
|Kolza Yetiştiricisi
|1349.05
|Komiser
|1349.06
|Komiser Yardımcısı
|8152.23
|Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili)
|8152.53
|Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)
|2311.21
|Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi
|8131.76
|Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha)
|8131.75
|Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon)
|8131.73
|Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm)
|8131.72
|Kompozit Ürün Üretim Elemanı (HKB, Sıcak Kalıplama)
|8131.74
|Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Pultruzyon)
|3151.08
|Kompresörcü (Gemi)
|2320.42
|Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni
|4221.10
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı
|2321.25
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni
|3422.17
|Kondisyoner
|5112.03
|Kondüktör-Demiryolu
|3435.24
|Kondüvit
|7533.02
|Konfeksiyon İşçisi
|7543.28
|Konfeksiyon Kontrolörü
|3115.20
|Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni
|7233.32
|Konfeksiyon Makineleri Tamircisi
|7532.27
|Konfeksiyon Modelisti
|9321.16
|Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi
|3332.02
|Konferans Düzenleyicisi
|5242.02
|Kongre Ve Fuar Hostesi
|8152.31
|Konik Çözgü Makinesi Operatörü
|7315.15
|Konik Tıraşçı-Optik Cam
|7523.11
|Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|8112.24
|Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)
|7514.01
|Konserve Üretim Elemanı
|2311.22
|Konstrüksiyon Ve İmalat Öğretim Üyesi
|3118.11
|Konstrüktör
|8121.34
|Kontinü Çubuk Döküm Makinesi Operatörü (Demirden Gayri Metaller)
|8121.35
|Kontinü Döküm Operatörü (Çelik)
|8121.36
|Kontinü Hadde Operatörü (Çelik)
|3339.11
|Kontrat Sorumlusu
|2652.23
|Kontrbas Sanatçısı
|2141.06
|Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi
|2320.43
|Kontrol Öğretmeni (Kontrol Sistemleri Ve Otomasyon)
|3112.06
|Kontrol Teknisyeni-İnşaat
|2311.23
|Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Öğretim Üyesi
|3115.71
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri
|3115.72
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri
|3115.47
|Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/Kontrol Sistemleri Teknikeri
|3115.69
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
|3115.70
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Kontrol ve Ölçü Aletleri Teknikeri
|2411.04
|Kontrolör (Banka)
|3359.05
|Kontrolör (Diğer)
|3359.10
|Kontrolör (kooperatif)
|3134.04
|Kontrolör (Petrol Rafinesi)
|3359.06
|Kontrolör Yardımcısı (Diğer)
|8172.11
|Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç
|8172.12
|Kontrplak Tutkal Makinesi Operatörü
|5162.02
|Konuk Asistanı/Butler (Otel)
|2641.14
|Konuşma Metni Yazarı
|5153.06
|Konut Hizmetleri Görevlisi
|1344.02
|Konut Hizmetleri Müdürü
|3135.05
|Konverter Operatör Sorumlusu
|3135.06
|Konverter Operatörü
|7412.25
|Konveyör Bant Bakım Onarımcısı
|8343.27
|Konveyör Operatörü
|1311.07
|Kooperatif Başkan Yardımcısı
|1311.04
|Kooperatif Başkanı
|1120.30
|Kooperatif Birliği Genel Müdürü
|1120.31
|Kooperatif Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
|4312.04
|Kooperatif Büro Elemanı
|1311.05
|Kooperatif Müdürü
|3412.02
|Kooperatifçilik Meslek Elemanı
|1120.32
|Koordinatör-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım
|1120.33
|Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma
|1120.34
|Koordinatör-Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür, Sosyal İşler
|1120.35
|Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel
|1120.36
|Koordinatör-İnşaat, İmalat Sanayi
|1120.37
|Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım
|1120.38
|Koordinatör-Seyahat Acentesi
|1120.39
|Koordinatör-Toptan Ve Perakende Satış
|1120.40
|Koordinatör-Uluslararası Teşkilatlar
|8151.36
|Koparmacı (iplik)
|8152.43
|Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil)
|7321.24
|Kopyacı (Direkt Litografi İşçiliği)
|7321.25
|Kopyacı-Fotomekanik
|0110.50
|Koramiral (Sahil Güvenlik)
|0110.10
|Koramiral(Deniz Kuvvetleri)
|8154.19
|Kord Kadife Parafinleme İşçisi
|8154.20
|Kord Kadife Polisaj İşçisi
|7318.26
|Kordon Ve Şerit İşçisi (Elle)
|8159.08
|Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)
|2311.24
|Kore Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.18
|Korece Öğretmeni
|2653.02
|Koreograf
|0110.09
|Korgeneral (Hava Kuvvetleri)
|0110.39
|Korgeneral (Jandarma)
|0110.08
|Korgeneral (Kara Kuvvetleri)
|7214.27
|Korkuluk İmal İşçisi
|2652.19
|Korno Sanatçısı
|2652.05
|Koro Şefi
|3422.83
|Korumalı Futbol Antrenörü
|3422.84
|Korumalı Futbol Hakemi
|5412.02
|Koruyucu Güvenlik Memuru
|7533.79
|Koruyucu Kıyafet Dikişçisi
|7531.07
|Kostümcü (Sahne Ve Stüdyo)
|9332.02
|Koşulu Araç Sürücüsü
|9332.03
|Koşulu Araç Sürücüsü-Maden Ve Taş Ocağı
|7536.14
|Koşum Saracı
|6121.08
|Koyun Yetiştiricisi
|8131.37
|Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi
|3116.11
|Kozmetik Teknikeri
|5223.37
|Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı
|7514.12
|Köme İmalat Elemanı
|5223.38
|Kömür Satış Elemanı
|9311.31
|Kömür Torbalama İşçisi
|5164.05
|Köpek Eğitmeni
|6121.20
|Köpek Yetiştiricisi
|8343.09
|Köprü Operatörü (Açılır-Kapanır Köprüler)
|8156.05
|Kösele Çanta İmalatçısı
|8156.13
|Kösele Kemer İmalatçısı
|7536.23
|Köşker (Yemeni Ustası)
|3253.01
|Köy Sağlık Çalışanı
|7533.03
|Kravat İmal İşçisi
|2631.07
|Kredi Analisti (Banka)
|5242.11
|Kredi Kartı Pazarlama Elemanı
|1211.20
|Kredi Müdürü (Banka)
|3312.01
|Kredilendirme Görevlisi
|7513.21
|Krem Peynir İmalat Ustası
|8160.58
|Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi)
|8160.59
|Kremacı (Bisküvi)
|8154.43
|Krınkıl Presçi (Tekstil)
|7233.37
|Kriko Tamircisi
|8131.61
|Kristalizasyon İşçisi (Kimyasal İşlemler)
|8160.60
|Kristalizasyon Makinesi Operatörü (Şeker Tasfiyesi)
|8122.24
|Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)
|8122.12
|Krom Ve Nikel Sökme İşçisi (Elektroliz İle)
|7318.27
|Kroşe Sürfileci (Elle)
|8152.32
|Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü
|4212.02
|Krupiye
|5141.05
|Kuaför
|5223.17
|Kuaför Malzemeleri Satış Elemanı
|2320.44
|Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim
|2320.45
|Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim
|2659.02
|Kukla Yapımcısı Ve Oynatıcısı
|2212.33
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
|8113.09
|Kule Operatörü-Petrol
|8343.10
|Kule Vinç Operatörü
|6122.03
|Kuluçka Tesisi İşçisi
|9311.29
|Kum Ocağı İşçisi
|7316.04
|Kum Püskürtücü-Cam
|8122.13
|Kum Püskürtücü-Metal
|8111.07
|Kumanda Merkezi Operatörü (Kömür Madeni)
|3132.05
|Kumanda Tablosu Operatörü
|7412.39
|Kumanda Teknikleri Elemanı
|2311.25
|Kumanda Ve Kontrol Sistemleri Öğretim Üyesi
|4321.13
|Kumanyacı
|8212.19
|Kumaş Abajur Yapımcısı
|8152.46
|Kumaş Açıcı
|8154.21
|Kumaş Boya Hazırlayıcısı
|7318.16
|Kumaş Boyacısı
|7318.05
|Kumaş Boyamacı
|7318.28
|Kumaş Dokuyucu (El Tezgâhı)
|8152.33
|Kumaş Katlama Makinesi Operatörü
|7532.16
|Kumaş Kesme Makinesi İşçisi
|8151.01
|Kumaş Kırıştırma Makinesi Operatörü (Kraş)
|7318.31
|Kumaş Kontrol İşçisi
|7533.01
|Kumaş Onarıcı-Örücü
|9321.02
|Kumaş Paketleme İşçisi
|8152.34
|Kumaş Sarıcı
|5223.39
|Kumaş Satış Elemanı
|8152.51
|Kumaş Serim Makinesi Operatörü
|9329.10
|Kumaş temizleme işçisi (el ile)
|3139.24
|Kumaş Test Elemanı
|9329.11
|Kumaş yıkama işçisi (el ile)
|8112.22
|Kumlama Makinesi Operatörü
|7222.17
|Kundakçı (Av Tüfeği)
|8121.11
|Kupol Ocağı Operatörü
|2636.06
|Kuran Öğreticisi
|9216.03
|Kurbağa Toplayıcısı
|7318.60
|Kurdelacı (Elle)
|2654.14
|Kurgu Yönetmeni
|8121.73
|Kurşun Eritme Ve Dökme İşçisi (Fişek Saçması Ve Mermi Çekirdeği)
|8131.45
|Kurşun Kalem İmal İşçisi
|7212.04
|Kurşun Tesisat İşçisi
|8332.10
|Kurtarıcı Araç Şoförü
|8161.56
|Kuru Baklagil Elemanı
|7514.18
|Kuru İncir İşlemecisi
|8157.02
|Kuru Temizlemeci
|9121.03
|Kuru Temizleyici (El İle)
|1112.04
|Kurum Başkan Üyeleri
|1112.22
|Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
|1112.02
|Kurum Başkanı-Kamu
|1345.03
|Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane)
|2311.26
|Kurumlar Sosyolojisi Öğretim Üyesi
|1222.03
|Kurumsal İletişim Müdürü
|2431.10
|Kurumsal İletişim Uzmanı
|2421.01
|Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı
|1211.18
|Kurumsal Operasyon Müdürü (Banka)
|4211.23
|Kurumsal Operasyon Uzmanı (Banka)
|1221.11
|Kurumsal Pazarlama Müdürü (Banka)
|8131.12
|Kurutma Makinesi Operatörü-Kimyasal Ve İlgili İşlemler
|8154.22
|Kurutma-Apre Makinesi Operatörü
|8151.42
|Kurutmacı (İplik)
|8112.20
|Kurutmacı (Kömür)
|8160.61
|Kurutucu (Gıda Maddeleri)
|8161.61
|Kurutulmuş Sebze ve Meyve Operatörü
|8160.62
|Kuruyemiş Harman İşçisi
|8160.63
|Kuruyemiş İmal İşçisi
|7233.34
|Kuruyemiş Makineleri Tamircisi
|8183.19
|Kuruyemiş Paketleme İşçisi
|5223.40
|Kuruyemiş Satış Elemanı
|8161.28
|Kuruyemiş Sınıflama ve Kalibrasyon Makinesi Operatörü
|5221.15
|Kuruyemişçi
|9621.01
|Kurye
|9621.08
|Kurye (İlaç Dağıtım)
|2131.16
|Kuş Gözlemcisi
|8183.12
|Kutu Bira Dolum Makinesi Operatörü
|8212.13
|Kutup Gaz Dolum Elemanı (Kesici)
|7411.10
|Kuvvetli Akım Tesisatçısı
|7126.08
|Kuyu Kazıcı
|5221.21
|Kuyumcu
|7313.07
|Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme
|2321.26
|Kuyumculuk Teknolojisi Öğretmeni
|2163.32
|Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarım Uzmanı
|2163.09
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Teknikeri
|2311.27
|Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
|2311.28
|Kuzey-Doğu (saha (Yakut) , Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
|6113.52
|Küçük Ağaç ve Çalılar Yetiştiricisi
|3422.01
|Kültür Fizik Eğitimcisi
|6129.06
|Kültür Solucanı Yetiştiricisi ve Vermikompost (Solucan Dışkısı)Üreticisi
|7513.03
|Kültürcü (Süthane / Mandıra)
|2635.02
|Kültürel Hizmet Görevlisi-Kültür Merkezi
|6122.06
|Kümes Bakım İşçisi
|6122.07
|Kümes Hayvanları Toplama İşçisi
|3142.46
|Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
|6122.04
|Kümes Hayvanları Yetiştirme İşçisi (Genel)
|6122.08
|Kümes Hayvanları Yükleme İşçisi
|2621.04
|Küratör
|9311.19
|Kürekçi – kömür ocağı
|9311.21
|Kürekçi – maden ocağı
|7531.16
|Kürk Biçici
|7531.17
|Kürk Değerlendirici Ve Denkleştirici
|7533.13
|Kürk Dikişçisi
|8155.07
|Kürk Elyafı Karıştırma Makinesi Operatörü
|7531.18
|Kürk Gerdirici/Çakımcı
|7318.67
|Kürk Giysi İmalatçısı
|7532.11
|Kürk Modelcisi
|7531.19
|Kürk Terzisi
|4411.01
|Kütüphane Ve Bilgi Hizmetleri Yardımcı Elemanı
|2622.02
|Kütüphaneci
|2622.04
|Kütüphaneci (Aksesyon /derleme Hizmetleri)
|2622.05
|Kütüphaneci (Kataloglama-Sınıflama Hizmetleri)
|2622.06
|Kütüphaneci (Okuyucu Hizmetleri)
|2320.46
|Kütüphanecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
|8142.17
|Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi