H İle Meslekler

H harfi ile başlayan 315 adet meslek hakkında güncel bilgilerin bulunduğu sıralı arşiv aşağıdadır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
1214.07Haber Bölüm Şefi (Basın Yayın Kuruluşu)
2642.17Haber Editörü 
3521.33Haber Kameramanı 
2654.17Haber Müdürü (Radyo-Televizyon) 
1214.06Haber Müdürü- Yurt Dışı (Basın Yayın Kuruluşu)
1214.05Haber Müdürü-Yurt İçi (Basın Yayın Kuruluşu)
2642.18Haber Redaktörü 
2656.05Haber Spikeri 
7422.11Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı
9621.06Haberleşme Görevlisi/Haberci
3522.03Haberleşme Servisi Nezaretçisi
3522.01Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni
7422.09Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı
5223.29Hac Malzemeleri Satış Elemanı
7222.05Hacim Kalıpçısı
8121.27Hadde Ayarcısı (Metal)
7221.22Hadde İşçisi
8121.28Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane)
7223.34Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
8121.70Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme)
7223.35Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7221.23Hadde Ustası
8121.29Haddeci-Demir Dışı Metaller
8121.30Haddehane Maniplatörü
8121.52Haddeler Kumanda Operatörü
9312.08Hafriyat işçisi
2612.01Hakim (Yargıç)
2651.20Hakkak
8154.35Halat Kasar İşçisi
7543.03Halat Kontrolörü
8151.14Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil
7215.04Halat Ve Kablo Ekleyicisi
5242.12Halı Açıcı
7532.08Halı Deseni Kopyacısı
3432.15Halı Desinatörü
7318.01Halı Dokuyucu (El Tezgahı)
8152.25Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
8152.56Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi
7543.04Halı Kontrolörü
7318.24Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde)
8152.26Halı Onarıcı (Makine İle)
8152.55Halı Saçak Makinesi İşçisi
1431.03Halı Saha İşletmecisi
3119.14Halı Ve Kilim Teknikeri
9129.02Halı Yıkama İşçisi
3119.38Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri
2632.08Halk Bilimci (Folklor)
3422.19Halk Oyunları Antrenörü
2355.07Halk Oyunları Eğitmeni
2653.05Halk Oyunları Oyuncusu
2653.28Halk Oyunları Oyuncusu (Adana Yöresi)
2653.06Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi)
2653.29Halk Oyunları Oyuncusu (Afyonkarahisar Yöresi)
2653.30Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Erkek Barları)
2653.31Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Halay)
2653.32Halk Oyunları Oyuncusu (Amasya Yöresi)
2653.34Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın Oyunları)
2653.35Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen)
2653.33Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi)
2653.36Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi)
2653.07Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi)
2653.37Halk Oyunları Oyuncusu (Artvin Yöresi)
2653.38Halk Oyunları Oyuncusu (Aydın Yöresi)
2653.39Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek Oyunları)
2653.40Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın Oyunları)
2653.41Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma Oyunları)
2653.26Halk Oyunları Oyuncusu (Bartın Yöresi)
2653.43Halk Oyunları Oyuncusu (Batman Yöresi)
2653.44Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi)
2653.45Halk Oyunları Oyuncusu (Bilecik Yöresi)
2653.46Halk Oyunları Oyuncusu (Bingöl Yöresi)
2653.08Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi)
2653.09Halk Oyunları Oyuncusu (Bolu Yöresi)
2653.48Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur  Yöresi Kadın Oyunları)
2653.47Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Erkek Oyunları)
2653.10Halk Oyunları Oyuncusu (Bursa Yöresi)
2653.49Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale  Yöresi Erkek Oyunları
2653.50Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale  Yöresi Kadın Oyunları
2653.11Halk Oyunları Oyuncusu (Denizli Yöresi)
2653.51Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)
2653.12Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek Barları)
2653.13Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın Barları)
2653.14Halk Oyunları Oyuncusu (Giresun Yöresi)
2653.15Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi)
2653.42Halk Oyunları Oyuncusu (Hatay Yöresi)
2653.16Halk Oyunları Oyuncusu (Iğdır Yöresi)
2653.27Halk Oyunları Oyuncusu (Karaman Yöresi)
2653.18Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi Kafkas)
2653.17Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi)
2653.19Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi)
2653.20Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek Oyunları)
2653.21Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın Oyunları)
2653.22Halk Oyunları Oyuncusu (Ordu Yöresi)
2653.23Halk Oyunları Oyuncusu (Siirt Yöresi)
2653.24Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi)
2653.25Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi)
2265.03Halk Sağlığı Gıda Uzmanı
2212.07Halk Sağlığı Hekimi
2221.02Halk Sağlığı Hemşiresi
2250.03Halk Sağlığı Veterineri
2310.96Halkbilimi Öğretim Üyesi
2432.02Halkla İlişkiler Görevlisi 
3339.19Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete)
1222.02Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
4419.05Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı
2321.17Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmeni
2432.03Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı
2432.04Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
7318.06Hallaç
3422.09Halter Antrenörü
3421.09Halterci
9329.31Ham deri yıkama işçisi
8172.20Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü
8172.25Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü
8172.22Ham Kalem Sandviç İşçisi
7543.14Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem)
3134.11Ham Petrol Muamelecisi
9333.09Hamal/Elle Taşıma
5223.65Hamile Giyim Satış Elemanı
8131.50Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya)
3117.32Hammadde Teknisyeni
8160.45Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi)
8171.03Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
3122.26Hamurhane Formeni (Bisküvi)
7512.05Hamurkar
8160.46Hamurkar (Bisküvi) (Makineyle)
8161.51Hamurkar (Makarna) 
8161.41Hamurkar (Şeker-Sakız) 
6121.04Hara İşçisi
7322.49Harf Döküm Makinesi Operatörü
7536.34Harik Ustası
2165.04Harita Mühendisi
2320.36Harita Öğretmeni-Ortaöğretim
3118.04Harita Teknik Ressamı
3112.27Harita Teknikeri
3112.31Harita Teknisyeni
3112.29Harita ve Kadastro Teknikeri
3112.16Harita ve Maden Ölçme Teknikeri
3112.28Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni
7318.18Harman Hallaç Besleme İşçisi
7318.20Harman Hallaç İşçisi (Halı)
7318.19Harman Hallaç İşçisi (Yün)
7318.21Harman Hallaç Makinesi Arkacısı
7318.17Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil)
8181.29Harman Operatörü (Cam)
9329.44Harmancı (Çay) Elle
8160.47Harmancı-Çay
8160.48Harmancı-Kahve
8151.15Harman-Hallaç Makinesi Operatörü
8121.49Haruri Muameleci (Döküm)
9213.04Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri 
3142.37Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri
7317.03Hasır Mobilya İşçisi
7317.08Hasır Örücü
7317.01Hasır Örücüleri  (Sepet, Süpürge ve Fırça İmalat) İşçileri
8122.08Haspel Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali)
7211.16Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı
8122.09Hassas Lak Sürme Makinesi İşçisi (Baskı Silindirleri)
7311.03Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü
7311.04Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi
1343.02Hasta Bakımevi Müdürü
5321.02Hasta Bakımı Teknisyeni
4229.01Hasta Danışmanı
4229.08Hasta Hakları Sorumlusu
4229.99Hasta Kabul Görevlisi
4229.02Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
4229.07Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
7412.30Hasta Karyola Tamircisi
5322.05Hasta Refakatçisi
5321.03Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
2321.18Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni
5322.03Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi
5329.01Hastane Hizmetlisi
1342.02Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu /Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı
8160.49Haşhaş Yağı İmal Ustası
6111.20Haşhaş Yetiştiricisi 
8154.11Haşıl Makinesi Operatörü
7413.02Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları)
7413.03Hat Çekici (Elektrik Enerjisi)
7413.04Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf)
4323.65Hat ve Gelir Yönetimi Uzmanı
2651.15Hattat
5151.06Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper)
0310.05Hava Eri
3119.28Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni
7127.05Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı
4323.16Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
3154.05Hava Trafik Baş Kontrolörü
3154.02Hava Trafik Kontrolörü-Kule
3154.01Hava Trafik Kontrolörü-Radar
3341.06Hava Yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi
2144.04Havacılık Mühendisi
2149.20Havacılık Sertifikasyon Uzmanı
2149.21Havacılık Simülatör Uzmanı
2144.14Havacılık ve Uzay Mühendisi
1324.13Havacılık Yöneticisi
8131.65Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür)
7126.07Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina)
7542.04Havai Fişek Ateşleyicisi
8131.85Havai fişek üretim makinesi operatörü
7231.14Havalı Korna İmal İşçisi
8121.75Havşa Makinesi Operatörü
6111.44Havuç Yetiştiricisi
9129.01Havuz Görevlisi
8343.08Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman
9129.03Havuz Suyu Operatörü
2310.97Hayati Ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi
6121.21Hayvan Bakıcısı
2250.04Hayvan Patalogu
2321.20Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni
2321.19Hayvan Sağlığı Öğretmeni
3240.05Hayvan Sağlığı Teknisyeni
3142.13Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri
3142.62Hayvan Yetiştiricisi
6129.03Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar)
2250.05Hayvancılık Mütehassısı
7532.09Hazır Giyim Kalıpçısı
3119.06Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni
2320.37Hazır Giyim Öğretmeni
1321.11Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi
8160.80Hazır Köfte İmal İşçisi
8160.50Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü
1211.15Hazine Müdürü (Banka)
1211.16Hazine Operasyon Müdürü (Banka)
2412.07Hazine Operasyon Uzmanı (Banka)
2412.06Hazine Uzmanı (Banka)
2412.08Hazine ve Maliye Uzmanı 
2211.01Hekim-Pratisyen
7522.31Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü
7522.30Helezon Yay Makinası Operatörü
3153.07Helikopter Pilotu
7512.19Helva Ustası
2212.29Hematoloji Uzmanı
2221.12Hemodiyaliz Hemşiresi
3211.02Hemodiyaliz Teknisyeni
2221.03Hemşire
2221.20Hemşire (Dişçilik)
2221.07Hemşire (Eğitim)
2221.30Hemşire (Kan Alma)
2221.06Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)
2221.23Hemşire (Kreş-Anaokulu)
2221.25Hemşire (Periodontoloji)
2221.24Hemşire (Sağlık Ocağı)
2221.29Hemşire (Yenidoğan)
3221.01Hemşire Yardımcısı
2221.08Hemşire-Ameliyathane
2221.09Hemşire-Klinik
2321.21Hemşirelik Öğretmeni
8342.12Hendek Açma Makinesi Operatörü
3422.07Hentbol Antrenörü
3421.07Hentbolcu
7318.53Hereke / İpek Halı Dokumacısı
2411.02Hesap Kontrolörü
2411.03Hesap Uzmanı
2355.04Heykel Öğretmeni (Özel Kurs)
2651.04Heykeltraş
5223.30Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı
5221.13Hırdavatçı
6111.46Hıyar Yetiştiricisi
7322.54Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü
2360.46Hızlı Okuma Eğitmeni
2310.98Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi
3131.05Hidroelektrik Santral Operatörü
3113.12Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri
8159.12Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi
8160.51Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)
2114.04Hidrojeoloji Mühendisi
7223.37Hidrolik Apkant Pres Operatörü
7223.36Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)
2310.99Hidrolik Öğretim Üyesi
7233.39Hidrolik Pnömatikçi
7233.29Hidrolikçi (Gemi)
3115.19Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni
2165.09Hidrolog
2165.11Hidrolog Yardımcısı
2311.00Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi
3255.03Hidroterapi Teknikeri
3115.68Hidrotest Operatörü
6122.11Hindi Yetiştiricisi
2311.01Hindoloji Öğretim Üyesi
2353.17Hintçe Öğretmeni
2632.11Hititolog
2311.02Hititoloji Öğretim Üyesi
8342.22Hiyap Operatörü
5153.04Hizmet İşçisi-Cami
3339.05Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç)
9111.01Hizmetçi-Ev İşleri
9112.04Hizmetli (Kamu Kuruluşları)
2311.03Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.15Hollandaca Öğretmeni
3211.21Holter Elektrokardiyografi Teknisyeni
2230.05Homeopat
7223.38Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.39Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
2132.04Hortikültör
8141.01Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
7512.32Höşmerim Ustası 
7314.25Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara)
3142.51Hububat İşleme Teknisyeni
7515.07Hububat Nem Ölçme İşçisi
2311.04Hukuk İlmi Öğretim Üyesi
2611.01Hukuk Müşaviri
1112.12Hukuk Müşaviri-Kamu
3342.01Hukuk Sekreteri
2611.04Hukukçu (Genel)
2619.01Hukukçu (Hakim,avukat, Savcı Ve Noter Hariç)
2311.05Hungaroloji Öğretim Üyesi
7543.16Hurda Eksperi
9612.06Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi  
9612.04Hurda Satıcısı
9520.05Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı 
5221.17Hurdacı(Dükkan Sahibi)
1343.03Huzurevi Koordinatörü
1343.04Huzurevi Müdürü
6113.25Hüsnüyusuf Yetiştiricisi

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