H İle Meslekler

H harfi ile başlayan 315 adet meslek hakkında güncel bilgilerin bulunduğu sıralı arşiv aşağıdadır.
H harfi ile başlayan 315 adet meslek hakkında güncel bilgilerin bulunduğu sıralı arşiv aşağıdadır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|1214.07
|Haber Bölüm Şefi (Basın Yayın Kuruluşu)
|2642.17
|Haber Editörü
|3521.33
|Haber Kameramanı
|2654.17
|Haber Müdürü (Radyo-Televizyon)
|1214.06
|Haber Müdürü- Yurt Dışı (Basın Yayın Kuruluşu)
|1214.05
|Haber Müdürü-Yurt İçi (Basın Yayın Kuruluşu)
|2642.18
|Haber Redaktörü
|2656.05
|Haber Spikeri
|7422.11
|Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı
|9621.06
|Haberleşme Görevlisi/Haberci
|3522.03
|Haberleşme Servisi Nezaretçisi
|3522.01
|Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni
|7422.09
|Haberleşme Tesisatı Bakım Ve Onarımcısı
|5223.29
|Hac Malzemeleri Satış Elemanı
|7222.05
|Hacim Kalıpçısı
|8121.27
|Hadde Ayarcısı (Metal)
|7221.22
|Hadde İşçisi
|8121.28
|Hadde Makasçısı (Sıcak Haddehane)
|7223.34
|Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|8121.70
|Hadde Onarım İşçisi (Tel Çekme)
|7223.35
|Hadde Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|7221.23
|Hadde Ustası
|8121.29
|Haddeci-Demir Dışı Metaller
|8121.30
|Haddehane Maniplatörü
|8121.52
|Haddeler Kumanda Operatörü
|9312.08
|Hafriyat işçisi
|2612.01
|Hakim (Yargıç)
|2651.20
|Hakkak
|8154.35
|Halat Kasar İşçisi
|7543.03
|Halat Kontrolörü
|8151.14
|Halat Sarma Makinesi Operatörü-Tekstil
|7215.04
|Halat Ve Kablo Ekleyicisi
|5242.12
|Halı Açıcı
|7532.08
|Halı Deseni Kopyacısı
|3432.15
|Halı Desinatörü
|7318.01
|Halı Dokuyucu (El Tezgahı)
|8152.25
|Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
|8152.56
|Halı Kenarı Örme Makinesi İşçisi
|7543.04
|Halı Kontrolörü
|7318.24
|Halı Onarıcı (Elle Veya Basit Makinelerde)
|8152.26
|Halı Onarıcı (Makine İle)
|8152.55
|Halı Saçak Makinesi İşçisi
|1431.03
|Halı Saha İşletmecisi
|3119.14
|Halı Ve Kilim Teknikeri
|9129.02
|Halı Yıkama İşçisi
|3119.38
|Halıcılık Ve Desinatörlüğü Teknikeri
|2632.08
|Halk Bilimci (Folklor)
|3422.19
|Halk Oyunları Antrenörü
|2355.07
|Halk Oyunları Eğitmeni
|2653.05
|Halk Oyunları Oyuncusu
|2653.28
|Halk Oyunları Oyuncusu (Adana Yöresi)
|2653.06
|Halk Oyunları Oyuncusu (Adıyaman Yöresi)
|2653.29
|Halk Oyunları Oyuncusu (Afyonkarahisar Yöresi)
|2653.30
|Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Erkek Barları)
|2653.31
|Halk Oyunları Oyuncusu (Ağrı Yöresi Halay)
|2653.32
|Halk Oyunları Oyuncusu (Amasya Yöresi)
|2653.34
|Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Kadın Oyunları)
|2653.35
|Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi Seğmen)
|2653.33
|Halk Oyunları Oyuncusu (Ankara Yöresi)
|2653.36
|Halk Oyunları Oyuncusu (Antalya Yöresi)
|2653.07
|Halk Oyunları Oyuncusu (Ardahan Yöresi)
|2653.37
|Halk Oyunları Oyuncusu (Artvin Yöresi)
|2653.38
|Halk Oyunları Oyuncusu (Aydın Yöresi)
|2653.39
|Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek Oyunları)
|2653.40
|Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Kadın Oyunları)
|2653.41
|Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma Oyunları)
|2653.26
|Halk Oyunları Oyuncusu (Bartın Yöresi)
|2653.43
|Halk Oyunları Oyuncusu (Batman Yöresi)
|2653.44
|Halk Oyunları Oyuncusu (Bayburt Yöresi)
|2653.45
|Halk Oyunları Oyuncusu (Bilecik Yöresi)
|2653.46
|Halk Oyunları Oyuncusu (Bingöl Yöresi)
|2653.08
|Halk Oyunları Oyuncusu (Bitlis Yöresi)
|2653.09
|Halk Oyunları Oyuncusu (Bolu Yöresi)
|2653.48
|Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Kadın Oyunları)
|2653.47
|Halk Oyunları Oyuncusu (Burdur Yöresi Erkek Oyunları)
|2653.10
|Halk Oyunları Oyuncusu (Bursa Yöresi)
|2653.49
|Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Erkek Oyunları
|2653.50
|Halk Oyunları Oyuncusu (Çanakkale Yöresi Kadın Oyunları
|2653.11
|Halk Oyunları Oyuncusu (Denizli Yöresi)
|2653.51
|Halk Oyunları Oyuncusu (Elazığ Yöresi)
|2653.12
|Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Erkek Barları)
|2653.13
|Halk Oyunları Oyuncusu (Erzurum Yöresi Kadın Barları)
|2653.14
|Halk Oyunları Oyuncusu (Giresun Yöresi)
|2653.15
|Halk Oyunları Oyuncusu (Gümüşhane Yöresi)
|2653.42
|Halk Oyunları Oyuncusu (Hatay Yöresi)
|2653.16
|Halk Oyunları Oyuncusu (Iğdır Yöresi)
|2653.27
|Halk Oyunları Oyuncusu (Karaman Yöresi)
|2653.18
|Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi Kafkas)
|2653.17
|Halk Oyunları Oyuncusu (Kars Yöresi)
|2653.19
|Halk Oyunları Oyuncusu (Kastamonu Yöresi)
|2653.20
|Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Erkek Oyunları)
|2653.21
|Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın Oyunları)
|2653.22
|Halk Oyunları Oyuncusu (Ordu Yöresi)
|2653.23
|Halk Oyunları Oyuncusu (Siirt Yöresi)
|2653.24
|Halk Oyunları Oyuncusu (Şanlıurfa Yöresi)
|2653.25
|Halk Oyunları Oyuncusu (Zonguldak Yöresi)
|2265.03
|Halk Sağlığı Gıda Uzmanı
|2212.07
|Halk Sağlığı Hekimi
|2221.02
|Halk Sağlığı Hemşiresi
|2250.03
|Halk Sağlığı Veterineri
|2310.96
|Halkbilimi Öğretim Üyesi
|2432.02
|Halkla İlişkiler Görevlisi
|3339.19
|Halkla İlişkiler Görevlisi (Gazete)
|1222.02
|Halkla İlişkiler Müdürü (Otel)
|4419.05
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı
|2321.17
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Öğretmeni
|2432.03
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı
|2432.04
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı
|7318.06
|Hallaç
|3422.09
|Halter Antrenörü
|3421.09
|Halterci
|9329.31
|Ham deri yıkama işçisi
|8172.20
|Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü
|8172.25
|Ham Kalem Profil Makinesi Operatörü
|8172.22
|Ham Kalem Sandviç İşçisi
|7543.14
|Ham Lata Kalite Kontrolörü (Kurşun Kalem)
|3134.11
|Ham Petrol Muamelecisi
|9333.09
|Hamal/Elle Taşıma
|5223.65
|Hamile Giyim Satış Elemanı
|8131.50
|Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya)
|3117.32
|Hammadde Teknisyeni
|8160.45
|Hamur Açma Makinesi İşçisi (Bisküvi)
|8171.03
|Hamur Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
|3122.26
|Hamurhane Formeni (Bisküvi)
|7512.05
|Hamurkar
|8160.46
|Hamurkar (Bisküvi) (Makineyle)
|8161.51
|Hamurkar (Makarna)
|8161.41
|Hamurkar (Şeker-Sakız)
|6121.04
|Hara İşçisi
|7322.49
|Harf Döküm Makinesi Operatörü
|7536.34
|Harik Ustası
|2165.04
|Harita Mühendisi
|2320.36
|Harita Öğretmeni-Ortaöğretim
|3118.04
|Harita Teknik Ressamı
|3112.27
|Harita Teknikeri
|3112.31
|Harita Teknisyeni
|3112.29
|Harita ve Kadastro Teknikeri
|3112.16
|Harita ve Maden Ölçme Teknikeri
|3112.28
|Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni
|7318.18
|Harman Hallaç Besleme İşçisi
|7318.20
|Harman Hallaç İşçisi (Halı)
|7318.19
|Harman Hallaç İşçisi (Yün)
|7318.21
|Harman Hallaç Makinesi Arkacısı
|7318.17
|Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil)
|8181.29
|Harman Operatörü (Cam)
|9329.44
|Harmancı (Çay) Elle
|8160.47
|Harmancı-Çay
|8160.48
|Harmancı-Kahve
|8151.15
|Harman-Hallaç Makinesi Operatörü
|8121.49
|Haruri Muameleci (Döküm)
|9213.04
|Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri
|3142.37
|Hasat Sonrası Teknolojisi Teknikeri
|7317.03
|Hasır Mobilya İşçisi
|7317.08
|Hasır Örücü
|7317.01
|Hasır Örücüleri (Sepet, Süpürge ve Fırça İmalat) İşçileri
|8122.08
|Haspel Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali)
|7211.16
|Hassas Döküm ve Oto İnşaa Elemanı
|8122.09
|Hassas Lak Sürme Makinesi İşçisi (Baskı Silindirleri)
|7311.03
|Hassas Ve Dakik Aletler Alıştırıcı-Montörü
|7311.04
|Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi
|1343.02
|Hasta Bakımevi Müdürü
|5321.02
|Hasta Bakımı Teknisyeni
|4229.01
|Hasta Danışmanı
|4229.08
|Hasta Hakları Sorumlusu
|4229.99
|Hasta Kabul Görevlisi
|4229.02
|Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
|4229.07
|Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
|7412.30
|Hasta Karyola Tamircisi
|5322.05
|Hasta Refakatçisi
|5321.03
|Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
|2321.18
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öğretmeni
|5322.03
|Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi
|5329.01
|Hastane Hizmetlisi
|1342.02
|Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu /Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı
|8160.49
|Haşhaş Yağı İmal Ustası
|6111.20
|Haşhaş Yetiştiricisi
|8154.11
|Haşıl Makinesi Operatörü
|7413.02
|Hat Çekici (Elektrik Cer Hatları)
|7413.03
|Hat Çekici (Elektrik Enerjisi)
|7413.04
|Hat Çekici (Telefon Ve Telgraf)
|4323.65
|Hat ve Gelir Yönetimi Uzmanı
|2651.15
|Hattat
|5151.06
|Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper)
|0310.05
|Hava Eri
|3119.28
|Hava Gözlem Ve Tahmini Teknisyeni
|7127.05
|Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı
|4323.16
|Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi
|3154.05
|Hava Trafik Baş Kontrolörü
|3154.02
|Hava Trafik Kontrolörü-Kule
|3154.01
|Hava Trafik Kontrolörü-Radar
|3341.06
|Hava Yolu Taşıma Servisi Nezaretçisi
|2144.04
|Havacılık Mühendisi
|2149.20
|Havacılık Sertifikasyon Uzmanı
|2149.21
|Havacılık Simülatör Uzmanı
|2144.14
|Havacılık ve Uzay Mühendisi
|1324.13
|Havacılık Yöneticisi
|8131.65
|Havagazı İstihsal İşçisi (Kömür)
|7126.07
|Havagazı Tesisat Muayene İşçisi (Bina)
|7542.04
|Havai Fişek Ateşleyicisi
|8131.85
|Havai fişek üretim makinesi operatörü
|7231.14
|Havalı Korna İmal İşçisi
|8121.75
|Havşa Makinesi Operatörü
|6111.44
|Havuç Yetiştiricisi
|9129.01
|Havuz Görevlisi
|8343.08
|Havuz Operatörü-Kanal Ve Liman
|9129.03
|Havuz Suyu Operatörü
|2310.97
|Hayati Ve Tıbbi Bilimler Öğretim Üyesi
|6121.21
|Hayvan Bakıcısı
|2250.04
|Hayvan Patalogu
|2321.20
|Hayvan Sağlığı Laboratuarı Öğretmeni
|2321.19
|Hayvan Sağlığı Öğretmeni
|3240.05
|Hayvan Sağlığı Teknisyeni
|3142.13
|Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı Teknikeri
|3142.62
|Hayvan Yetiştiricisi
|6129.03
|Hayvan Yetiştirme İşçisi (Kürklü Hayvanlar)
|2250.05
|Hayvancılık Mütehassısı
|7532.09
|Hazır Giyim Kalıpçısı
|3119.06
|Hazır Giyim Model Makineciliği Teknisyeni
|2320.37
|Hazır Giyim Öğretmeni
|1321.11
|Hazır Giyim/Konfeksiyon Ürünleri Yöneticisi
|8160.80
|Hazır Köfte İmal İşçisi
|8160.50
|Hazır Köfte Paketleme Makinesi Operatörü
|1211.15
|Hazine Müdürü (Banka)
|1211.16
|Hazine Operasyon Müdürü (Banka)
|2412.07
|Hazine Operasyon Uzmanı (Banka)
|2412.06
|Hazine Uzmanı (Banka)
|2412.08
|Hazine ve Maliye Uzmanı
|2211.01
|Hekim-Pratisyen
|7522.31
|Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü
|7522.30
|Helezon Yay Makinası Operatörü
|3153.07
|Helikopter Pilotu
|7512.19
|Helva Ustası
|2212.29
|Hematoloji Uzmanı
|2221.12
|Hemodiyaliz Hemşiresi
|3211.02
|Hemodiyaliz Teknisyeni
|2221.03
|Hemşire
|2221.20
|Hemşire (Dişçilik)
|2221.07
|Hemşire (Eğitim)
|2221.30
|Hemşire (Kan Alma)
|2221.06
|Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)
|2221.23
|Hemşire (Kreş-Anaokulu)
|2221.25
|Hemşire (Periodontoloji)
|2221.24
|Hemşire (Sağlık Ocağı)
|2221.29
|Hemşire (Yenidoğan)
|3221.01
|Hemşire Yardımcısı
|2221.08
|Hemşire-Ameliyathane
|2221.09
|Hemşire-Klinik
|2321.21
|Hemşirelik Öğretmeni
|8342.12
|Hendek Açma Makinesi Operatörü
|3422.07
|Hentbol Antrenörü
|3421.07
|Hentbolcu
|7318.53
|Hereke / İpek Halı Dokumacısı
|2411.02
|Hesap Kontrolörü
|2411.03
|Hesap Uzmanı
|2355.04
|Heykel Öğretmeni (Özel Kurs)
|2651.04
|Heykeltraş
|5223.30
|Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı
|5221.13
|Hırdavatçı
|6111.46
|Hıyar Yetiştiricisi
|7322.54
|Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü
|2360.46
|Hızlı Okuma Eğitmeni
|2310.98
|Hidrobiyoloji Öğretim Üyesi
|3131.05
|Hidroelektrik Santral Operatörü
|3113.12
|Hidro-Elektrik Santralleri Teknikeri
|8159.12
|Hidrofil Pamuk İmalat İşçisi
|8160.51
|Hidrojenleme Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)
|2114.04
|Hidrojeoloji Mühendisi
|7223.37
|Hidrolik Apkant Pres Operatörü
|7223.36
|Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)
|2310.99
|Hidrolik Öğretim Üyesi
|7233.39
|Hidrolik Pnömatikçi
|7233.29
|Hidrolikçi (Gemi)
|3115.19
|Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni
|2165.09
|Hidrolog
|2165.11
|Hidrolog Yardımcısı
|2311.00
|Hidromekanik Ve Hidrolik Makinalar Öğretim Üyesi
|3255.03
|Hidroterapi Teknikeri
|3115.68
|Hidrotest Operatörü
|6122.11
|Hindi Yetiştiricisi
|2311.01
|Hindoloji Öğretim Üyesi
|2353.17
|Hintçe Öğretmeni
|2632.11
|Hititolog
|2311.02
|Hititoloji Öğretim Üyesi
|8342.22
|Hiyap Operatörü
|5153.04
|Hizmet İşçisi-Cami
|3339.05
|Hizmet Komisyoncusu (İlan Hariç)
|9111.01
|Hizmetçi-Ev İşleri
|9112.04
|Hizmetli (Kamu Kuruluşları)
|2311.03
|Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.15
|Hollandaca Öğretmeni
|3211.21
|Holter Elektrokardiyografi Teknisyeni
|2230.05
|Homeopat
|7223.38
|Honlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|7223.39
|Honlama Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
|2132.04
|Hortikültör
|8141.01
|Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
|7512.32
|Höşmerim Ustası
|7314.25
|Hub Hazırlama İşçisi (Zımpara)
|3142.51
|Hububat İşleme Teknisyeni
|7515.07
|Hububat Nem Ölçme İşçisi
|2311.04
|Hukuk İlmi Öğretim Üyesi
|2611.01
|Hukuk Müşaviri
|1112.12
|Hukuk Müşaviri-Kamu
|3342.01
|Hukuk Sekreteri
|2611.04
|Hukukçu (Genel)
|2619.01
|Hukukçu (Hakim,avukat, Savcı Ve Noter Hariç)
|2311.05
|Hungaroloji Öğretim Üyesi
|7543.16
|Hurda Eksperi
|9612.06
|Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi
|9612.04
|Hurda Satıcısı
|9520.05
|Hurda Toplayıcısı/Geri dönüştürülebilir atık toplayıcısı
|5221.17
|Hurdacı(Dükkan Sahibi)
|1343.03
|Huzurevi Koordinatörü
|1343.04
|Huzurevi Müdürü
|6113.25
|Hüsnüyusuf Yetiştiricisi