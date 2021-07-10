Y İle Meslekler

Y Harfi ile başlayan 272 adet Mesleğin doğru ve güncel bilgilerinin ( Meslek Tanımı, görev tanımı, meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
Y Harfi ile başlayan 272 adet Mesleğin doğru ve güncel bilgilerinin ( Meslek Tanımı, görev tanımı, meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|2131.10
|Yaban Hayatı Uzmanı
|2330.15
|Yabancı Dil Öğretmeni-Ortaöğretim
|2360.41
|Yabancı Dil Uzman Öğreticisi
|7544.01
|Yabani Ot Kontrolörü
|6111.58
|Yağ Bitkileri Yetiştiricisi
|8183.08
|Yağ Dolum Makinesi Operatörü
|8161.17
|Yağ Tedarik İşçisi (Bisküvi)
|3116.07
|Yağ Teknikeri
|7318.56
|Yağcıbedir Halı Dokumacısı
|7233.28
|Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç)
|7318.57
|Yahyalı Halı Dokumacısı
|9624.02
|Yakacak Odun Toplayıcısı
|5414.10
|Yakın Koruma (Bodyguart)
|3152.12
|Yakın Yol Güverte Zabiti
|2312.02
|Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi
|4323.66
|Yakıt Birim Yöneticisi
|7315.20
|Yakmacı (Cam Eşya)
|7313.22
|Yaldızcı
|3112.14
|Yalıtım Teknikeri
|8344.03
|Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü
|5411.10
|Yangın İlk Müdahale İşçisi
|8131.29
|Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü
|5223.75
|Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı
|7126.23
|Yangın Tesisatçısı
|7124.14
|Yangın Yalıtımcısı
|5411.08
|Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı
|8342.37
|Yapay Kar Makinesi Operatörü
|2512.06
|Yapay Zeka Mühendisi
|2320.93
|Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni
|3112.39
|Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı
|2312.03
|Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi
|2321.54
|Yapı Dekorasyon Öğretmeni
|3432.13
|Yapı Dekorasyon Teknisyeni
|3112.20
|Yapı Denetim Teknikeri
|3112.40
|Yapı Duvarcılığı Teknisyeni
|3112.44
|Yapı İç Mekân Dekorasyon Teknisyeni
|1323.09
|Yapı İşleri Müdürü
|2312.04
|Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi
|3112.15
|Yapı Laboratuvarı Teknisyeni
|2312.05
|Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi
|1420.08
|Yapı Market İşletme Müdürü
|2312.06
|Yapı Öğretim Üyesi
|2320.94
|Yapı Öğretmeni
|3118.09
|Yapı Ressamı
|2320.04
|Yapı Ressamlığı Öğretmeni-Ortaöğretim
|2320.05
|Yapı Tasarım Öğretmeni
|3118.16
|Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı)
|3112.17
|Yapı Teknisyeni
|3112.36
|Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni
|3112.42
|Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri
|3112.18
|Yapı Yalıtım Teknisyeni
|7124.06
|Yapı Yalıtımcısı
|3112.22
|Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni
|2654.03
|Yapımcı-Sinema
|2654.04
|Yapımcı-Tiyatro
|3435.08
|Yapma Bebek Teknisyeni
|7318.10
|Yapma Çiçek Yapımcısı
|6112.52
|Yaprağını Döken Süs Ağaçları Yetiştiricisi
|6113.70
|Yapraklarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
|0110.21
|Yarbay (Hava Kuvvetleri)
|0110.43
|Yarbay (Jandarma)
|0110.20
|Yarbay (Kara Kuvvetleri)
|0110.54
|Yarbay (Sahil Güvenlik)
|0110.22
|Yarbay(Deniz Kuvvetleri)
|4214.03
|Yardım Tahsilatçısı
|9211.09
|Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel)
|3222.01
|Yardımcı Ebe/Geleneksel Ebe
|2262.09
|Yardımcı Eczacı
|3251.07
|Yardımcı Klinik Elemanı (Diş)
|1112.33
|Yargıtay Başkanı
|8172.15
|Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç
|7318.07
|Yastıkçı (Hasır)
|7132.07
|Yaş Boya Ustası/Operatörü
|8154.57
|Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü
|7512.35
|Yaş Pasta Yapımcısı
|7421.03
|Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları Teknik Servis Elemanı
|3211.27
|Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları Teknisyeni
|1343.05
|Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü
|5321.05
|Yaşlı Bakım Teknisyeni
|5321.04
|Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri
|5322.06
|Yaşlı Refakatçisi
|5111.06
|Yat Elemanı
|3118.17
|Yat İnşa Teknisyeni
|3152.18
|Yat Kaptanı
|7534.05
|Yatak İmalat İşçisi
|7534.08
|Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü
|7534.09
|Yatak Keçeleme İşçisi
|8153.13
|Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü
|7533.28
|Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı
|7223.90
|Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|8153.07
|Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü
|5151.11
|Yatakhaneci
|5112.05
|Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu)
|7522.40
|Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
|7523.38
|Yatay Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
|7221.09
|Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü
|4323.31
|Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı
|2413.05
|Yatırım Analisti
|2412.05
|Yatırım Danışmanı
|1211.12
|Yatırım Fonu Müdürü
|2413.11
|Yatırım Uzmanı
|7115.26
|Yat-Tekne Laminasyon İşçisi
|8121.71
|Yay İmal İşçisi (Otomotiv)
|8121.69
|Yay Makinesi Operatörü
|1120.53
|Yayın Denetleme Kurulu Başkanı
|2654.11
|Yayın Şefi (Radyo)
|2166.12
|Yayın Tasarımcısı
|2312.07
|Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi
|2312.08
|Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi
|2312.09
|Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi
|2312.10
|Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi
|7312.20
|Yaylı Enstrüman Yapımcısı
|7312.08
|Yaylı Sazlar İmal İşçisi
|2642.09
|Yazar (Gazete-Dergi)
|1213.13
|Yazı İşleri Müdürü
|2642.05
|Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi)
|2642.12
|Yazılı Basın Muhabiri
|3512.06
|Yazılım Destek Uzmanı
|2512.05
|Yazılım Geliştiricisi
|1330.04
|Yazılım Müdürü
|2512.01
|Yazılım Mühendisi
|1120.44
|Yazılım Proje Yöneticisi
|5242.09
|Yazılım Satış Uzmanı
|2512.04
|Yazılım Tasarımcısı
|2519.04
|Yazılım Test Edicisi
|3512.10
|Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
|4321.33
|Yediemin
|3423.04
|Yelken Eğitmeni
|7533.16
|Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi
|8183.36
|Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü
|3142.65
|Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri
|9412.05
|Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
|9412.10
|Yemekhane işçisi
|9412.09
|Yemekhane servis işçisi
|6111.59
|Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi
|2411.13
|Yeminli Mali Müşavir
|2212.48
|Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)
|2312.11
|Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi
|8342.36
|Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü
|8111.05
|Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı
|8111.15
|Yer Altı Müteferrik İşçisi
|5223.76
|Yer Döşemeleri Satış Elemanı
|7515.04
|Yer Fıstığı Eksperi
|8161.37
|Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü
|8161.40
|Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü
|8161.39
|Yer Fıstığı Renk Ayırıcı Makinesi Operatörü
|8161.38
|Yer Fıstığı Seçme İşçisi
|9211.02
|Yer Fıstığı Toplama İşçisi
|8161.36
|Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı
|6112.20
|Yer Fıstığı Yetiştiricisi
|9629.01
|Yer Gösterici (Sinema-Tiyatro)
|4323.29
|Yer Hostesi
|4323.33
|Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)
|8111.10
|Yer Operatörü
|3359.15
|Yerel Yönetimler Meslek Elemanı
|3422.67
|Yetenekli ve Yıldız Sporcu Tespit Görevlisi (SCOUT)
|8154.28
|Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)
|8112.13
|Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)
|7514.02
|Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle)
|8161.18
|Yıkamacı (Bugday)
|8154.45
|Yıpratmacı (Tekstil)
|2321.55
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
|1412.07
|Yiyecek İçecek Müdürü
|5246.01
|Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
|1412.03
|Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)
|3423.09
|Yoga Eğitmeni
|2221.26
|Yoğun Bakım Hemşiresi
|2212.49
|Yoğun Bakım Uzmanı
|8171.07
|Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)
|7513.07
|Yoğurt İmal İşçisi
|7513.13
|Yoğurt Pastör Operatörü
|7513.20
|Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı
|8131.06
|Yoğurucu (Kimyasal Maddeler)
|8141.18
|Yoğurucu (Lastik)
|8312.10
|Yol Bekçisi (Demiryolu)
|3123.03
|Yol Çavuşu (Demiryolu)
|8342.01
|Yol Çizgi Makinesi Operatörü
|4323.01
|Yol Kısım Şefi (Demiryolu)
|8312.11
|Yol Kontrolörü (Demiryolu)
|7115.17
|Yol Marangozu
|1324.05
|Yol Müdürü (Demiryolu)
|8312.14
|Yol Sürveyanı (Demiryolu)
|4323.02
|Yol Şube Şefi (Demiryolu)
|9312.05
|Yol Ustası
|6111.21
|Yonca Yetiştiricisi
|8171.08
|Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
|8172.16
|Yonga Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmalatı) (Ağaç)
|8171.09
|Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
|8172.35
|Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi
|7113.10
|Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide
|7534.01
|Yorgancı (Elle)
|3514.05
|Youtuber
|1324.03
|Yönetici (Ardiye Ve Depolama)
|1312.02
|Yönetici (Balıkçılık)
|1346.01
|Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)
|1330.03
|Yönetici (Bilgi İşlem)
|1431.02
|Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)
|1330.01
|Yönetici (Haberleşme)
|1219.01
|Yönetici (İş Hizmetleri)
|1311.06
|Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)
|1212.01
|Yönetici (Özlük Hizmetleri)
|1420.01
|Yönetici (Perakende Ticaret)
|1420.02
|Yönetici (Toptan Ticaret)
|1324.04
|Yönetici (Ulaşım İşleri)
|3343.06
|Yönetici Sekreter / Asistan
|1223.01
|Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri
|1213.03
|Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri
|1212.02
|Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri
|1221.04
|Yönetici-Gayrimenkul İşleri
|1330.02
|Yönetici-Hesaplama Hizmetleri
|1213.02
|Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler
|1219.02
|Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik
|1222.01
|Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler
|1213.04
|Yönetici-Sigorta
|1120.45
|Yönetici-Spor Kulübü
|2421.03
|Yönetim Analisti
|2511.06
|Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
|1120.51
|Yönetim Kurulu Başkanı (Basın Yayın Kuruluşu)
|1120.46
|Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)
|1120.47
|Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)
|2411.14
|Yönetim Muhasebecisi
|2654.21
|Yönetmen
|4211.18
|Yönetmen (Banka)
|4211.19
|Yönetmen Yardımcısı (Banka)
|2120.06
|Yöneylem Araştırmacısı
|2312.12
|Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi
|7318.58
|Yöresel Bez Dokumacısı
|8161.59
|Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı
|7318.47
|Yöresel Kilim Dokuyucusu
|7512.02
|Yufka Ustası
|6111.28
|Yulaf Yetiştiricisi
|9321.06
|Yumurta Paketleme İşçisi
|5223.77
|Yumurta Satış Elemanı
|6122.09
|Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi
|6112.48
|Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi
|2312.13
|Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.10
|Yunanca Öğretmeni
|5164.03
|Yunus Eğitmen Yardımcısı
|5164.02
|Yunus Eğitmeni
|3341.12
|Yurt Yönetim Memuru
|7523.18
|Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|9333.12
|Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler)
|8344.01
|Yükleyici (Loder) Operatörü
|8121.79
|Yüksek Fırın İşçisi
|3135.01
|Yüksek Fırın Kumanda Operatörü
|3135.10
|Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme)
|3113.28
|Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı
|3113.17
|Yüksek Gerilim Sistemcisi
|3113.14
|Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni
|3113.29
|Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı
|3113.30
|Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu
|3131.09
|Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı
|8212.14
|Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi
|7318.36
|Yün Çorap Örücüsü
|8154.30
|Yün Karbonizörcü
|9329.25
|Yün yıkama işçisi (elle)
|8111.12
|Yürüyen Tahkimat Sürücüsü
|3423.12
|Yürüyüş Lideri
|5142.20
|Yüz ve Vücut Masajcısı
|0110.27
|Yüzbaşı (Hava Kuvvetleri)
|0110.45
|Yüzbaşı (Jandarma)
|0110.26
|Yüzbaşı (Kara Kuvvetleri)
|0110.56
|Yüzbaşı (Sahil Güvenlik)
|0110.28
|Yüzbaşı(Deniz Kuvvetleri)
|8112.14
|Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden
|8343.16
|Yüzer Vinç Operatörü
|8342.34
|Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü
|7131.09
|Yüzey Boyama Elemanı
|8342.27
|Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü
|3435.03
|Yüzey Süslemecisi
|3422.10
|Yüzme Antrenörü
|3422.42
|Yüzme Eğitmeni
|3421.10
|Yüzücü