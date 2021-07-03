R İle Meslekler

R ile başlayan 164 adet meslek hakkında güncel ve doğru bilginin (Mesleğin Tanımı, Görev tanımı, mesleğin eğitim düzeyi, meslek kodu vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
R ile başlayan 164 adet meslek hakkında güncel ve doğru bilginin (Mesleğin Tanımı, Görev tanımı, mesleğin eğitim düzeyi, meslek kodu vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|3114.12
|Radar Bakım Onarım Teknisyeni
|7223.66
|Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|2111.11
|Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi
|2212.42
|Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
|7213.11
|Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç)
|7231.18
|Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)
|2321.35
|Radyo – Televizyon Öğretmeni
|3521.16
|Radyo – Tv Teknisyeni
|3521.25
|Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni
|3521.26
|Radyo Televizyon Teknik Yapım – Yayın Teknisyeni
|7421.14
|Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı
|2642.04
|Radyo Ve Televizyon Muhabiri
|2656.01
|Radyo Ve Televizyon Spikeri
|3521.04
|Radyo Ve Televizyon Stüdyo Cihazları Operatörleri
|3521.27
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi Teknikeri
|3521.13
|Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü
|3133.07
|Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü
|2320.66
|Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim)
|2311.68
|Radyofarmasi Öğretim Üyesi
|2321.36
|Radyoloji Öğretmeni
|3211.08
|Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi)
|3211.12
|Radyoloji Teknisyeni (Taş Kırma)
|3211.09
|Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik
|2212.43
|Radyoloji Uzmanı
|3211.03
|Radyoteknolog (Röntgen Teknisyeni)
|2654.02
|Radyo-Televizyon Program Yapımcısı (Prodüktör)
|3521.06
|Radyo-Televizyon Programcılığı Teknikeri
|3211.06
|Radyoterapi Sağlık Teknikeri
|3211.04
|Radyoterapist
|3521.17
|Radyo-Tv Verici Teknisyeni
|9334.01
|Raf İstifleme İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
|7214.15
|Raf Üretim İşçisi
|8160.94
|Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)
|9311.30
|Rafineri Kontrol Elemanı
|3134.01
|Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri
|3422.85
|Ragbi Antrenörü
|3422.86
|Ragbi Hakemi
|7224.06
|Rakle Bileyicisi-Tekstil
|8154.39
|Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
|8154.53
|RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
|7313.25
|Ramatçı
|4323.22
|Ramp Kontrol Memuru
|8350.16
|Rampa Elemanı
|3343.05
|Raportör
|7224.14
|Raspacı (Gemi)
|7317.10
|Rattan Örücü
|7523.15
|Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|2321.37
|Raylı Sistemler Elektrik – Elektronik Öğretmeni
|3114.19
|Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Teknikeri
|3114.17
|Raylı Sistemler Elektrik-Elektronikçiliği Teknisyeni
|2321.38
|Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni
|3112.24
|Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni
|2321.39
|Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni
|3115.52
|Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri
|3115.43
|Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni
|2321.40
|Raylı Sistemler Makine Öğretmeni
|3115.40
|Raylı Sistemler Makine Teknikeri
|3115.37
|Raylı Sistemler Makine Teknisyeni
|3115.73
|Raylı Sistemler Makinistlik Teknikeri
|2321.41
|Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni
|3115.44
|Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni
|2144.25
|Raylı Sistemler Mühendisi
|7421.27
|Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı
|2149.17
|Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi
|3115.60
|Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri
|3115.59
|Raylı Sistemler Teknolojisi Teknisyeni
|3112.19
|Raylı Sistemler Yol Teknikeri
|8112.29
|Reaktif Hazırlayıcı
|8131.28
|Reaktör İşçisi (Boya)
|3134.09
|Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi
|7514.06
|Reçel ve Marmelat İmal İşçisi
|7314.23
|Reçine Hazırlama İşçisi
|8154.42
|Reçineci (Tekstil)
|7233.58
|Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
|8159.02
|Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
|5162.01
|Refakatçi (Kişisel Yardımcı)
|7112.12
|Refrakter Ustası
|7112.13
|Refrakterci
|7533.18
|Regulacı
|8211.17
|Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
|2221.18
|Rehabilitasyon Hemşiresi
|2359.03
|Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
|2431.05
|Reklam Acentesi Yetkilisi
|3339.09
|Reklam Koordinatörü (Gazete)
|2651.06
|Reklam Ressamı
|7316.15
|Reklam Tabelacı
|2431.06
|Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
|2641.15
|Reklam Yazarı
|2431.08
|Reklamcı
|3423.08
|Rekreasyon Eğitmeni
|3423.02
|Rekreasyon Uzmanı
|7223.67
|Rektifiye Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|7223.68
|Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|1120.49
|Rektör
|1120.50
|Rektör Yardımcısı
|8153.19
|Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)
|7511.14
|Rendering İşçisi-Et
|7322.16
|Renk Ayrımcı
|7322.09
|Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni
|4224.03
|Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
|4224.06
|Resepsiyon Şefi
|2320.67
|Resim / Grafik Öğreticisi
|2355.05
|Resim Öğretmeni (Özel Kurs)
|3521.29
|Resim Seçici
|2320.68
|Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim
|2651.07
|Ressam
|2651.23
|Ressam (Kumlama)
|1412.06
|Restoran İşletmecisi
|5131.11
|Restoran Kaptanı
|5131.12
|Restoran Karşılama Hostesi
|1412.05
|Restoran Müdürü
|5223.57
|Restoran Programı Satış Elemanı
|1412.08
|Restoran Yönetici Yardımcısı
|1412.02
|Restoran Yöneticisi
|2311.69
|Restorasyon Öğretim Üyesi
|2320.69
|Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
|3433.02
|Restorasyon Teknisyeni
|3433.01
|Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri
|3433.03
|Restorasyoncu
|2651.29
|Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı)
|8312.06
|Revizör-Demiryolu
|7223.69
|Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)
|5223.58
|Reyon Görevlisi
|5222.01
|Reyon Şefi
|4224.04
|Rezervasyon Elemanı
|4221.06
|Rezervasyon Elemanı (Havayolu)
|4224.01
|Rezervasyon Görevlisi-Otel
|4224.07
|Rezervasyon Şefi
|7412.31
|Rezistans İmal İşçisi
|7212.11
|Rezistans Kaynakçısı
|8343.17
|Rıhtım Vinç Operatörü
|8151.31
|Ring Ayar Ustası
|8151.30
|Ring Makineci
|1120.55
|Risk Yönetim Başkanı (Banka)
|1211.19
|Risk Yönetim Müdürü (Banka)
|2412.04
|Risk Yönetim Uzmanı (Banka)
|7212.44
|Robot Kaynak Operatörü
|7313.24
|Rodajcı
|2641.10
|Roman Yazarı
|2212.44
|Romatoloji Uzmanı
|2311.70
|Romen Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|3152.16
|Romorkör Kaptanı
|3423.10
|Rota Yapıcı
|7322.25
|Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)
|7322.39
|Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü
|9329.20
|Rotor bobini sarma işçisi
|3113.07
|Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi
|2651.25
|Rölyef (Kabartma) Sanatları Yapımcısı
|7223.70
|Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi
|7221.16
|Römork İmal Ustası
|3211.13
|Röntgen Teknisyeni (Bilgisayarlı Tomografi )
|3211.11
|Röntgen Teknisyeni (Diş)
|3211.16
|Röntgen Teknisyeni (Kemik Mineral Dansitometre)
|3211.14
|Röntgen Teknisyeni (Mamografi)
|3117.23
|Röntgen Teknisyeni (Metal)
|3211.15
|Röntgen Teknisyeni (Mr)
|7321.27
|Rötuşçu-Fotogravür
|3354.01
|Ruhsat Memuru
|2311.71
|Rus Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.05
|Rusça Öğretmeni
|3131.33
|Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni
|8211.21
|Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı
|3131.18
|Rüzgâr Güç Sistemi Sorumlusu
|3131.17
|Rüzgâr Güç Sistemi Ustası