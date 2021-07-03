R İle Meslekler

R ile başlayan 164 adet meslek hakkında güncel ve doğru bilginin (Mesleğin Tanımı, Görev tanımı, mesleğin eğitim düzeyi, meslek kodu vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
3114.12Radar Bakım Onarım Teknisyeni
7223.66Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
2111.11Radyasyon (Sağlık) Fizikçisi
2212.42Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
7213.11Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç)
7231.18Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)
2321.35Radyo – Televizyon Öğretmeni
3521.16Radyo – Tv Teknisyeni
3521.25Radyo Televizyon Programcılığı Teknisyeni
3521.26Radyo Televizyon Teknik Yapım – Yayın Teknisyeni
7421.14Radyo ve Televizyon Bakım Onarımcısı
2642.04Radyo Ve Televizyon Muhabiri
2656.01Radyo Ve Televizyon Spikeri
3521.04Radyo Ve Televizyon Stüdyo Cihazları Operatörleri
3521.27Radyo ve Televizyon Teknolojisi Teknikeri
3521.13Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü
3133.07Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü
2320.66Radyoculuk Öğretmeni (Orta Öğretim)
2311.68Radyofarmasi Öğretim Üyesi
2321.36Radyoloji Öğretmeni
3211.08Radyoloji Teknisyeni (Radyasyon Onkolojisi)
3211.12Radyoloji Teknisyeni (Taş Kırma)
3211.09Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik
2212.43Radyoloji Uzmanı
3211.03Radyoteknolog (Röntgen Teknisyeni)
2654.02Radyo-Televizyon Program Yapımcısı (Prodüktör)
3521.06Radyo-Televizyon Programcılığı Teknikeri
3211.06Radyoterapi Sağlık Teknikeri
3211.04Radyoterapist
3521.17Radyo-Tv Verici Teknisyeni
9334.01Raf İstifleme İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
7214.15Raf Üretim İşçisi
8160.94Rafine Makinesi Operatörü (Katı Ve Sıvı Yağlar)
9311.30Rafineri Kontrol Elemanı
3134.01Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri
3422.85Ragbi Antrenörü
3422.86Ragbi Hakemi
7224.06Rakle Bileyicisi-Tekstil
8154.39Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)
8154.53RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)
7313.25Ramatçı
4323.22Ramp Kontrol Memuru
8350.16Rampa Elemanı
3343.05Raportör
7224.14Raspacı (Gemi)
7317.10Rattan Örücü
7523.15Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
2321.37Raylı Sistemler Elektrik – Elektronik Öğretmeni
3114.19Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Teknikeri
3114.17Raylı Sistemler Elektrik-Elektronikçiliği Teknisyeni
2321.38Raylı Sistemler İnşaat Öğretmeni
3112.24Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni
2321.39Raylı Sistemler İşletme Öğretmeni
3115.52Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri
3115.43Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni
2321.40Raylı Sistemler Makine Öğretmeni
3115.40Raylı Sistemler Makine Teknikeri
3115.37Raylı Sistemler Makine Teknisyeni
3115.73Raylı Sistemler Makinistlik Teknikeri
2321.41Raylı Sistemler Mekatronik Öğretmeni
3115.44Raylı Sistemler Mekotronik Teknisyeni
2144.25Raylı Sistemler Mühendisi
7421.27Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı  
2149.17Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi
3115.60Raylı Sistemler Teknolojisi Teknikeri
3115.59Raylı Sistemler Teknolojisi Teknisyeni
3112.19Raylı Sistemler Yol Teknikeri
8112.29Reaktif Hazırlayıcı
8131.28Reaktör İşçisi (Boya)
3134.09Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi
7514.06Reçel ve Marmelat İmal İşçisi
7314.23Reçine Hazırlama İşçisi
8154.42Reçineci (Tekstil)
7233.58Reçme Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
8159.02Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü
5162.01Refakatçi (Kişisel Yardımcı)
7112.12Refrakter Ustası
7112.13Refrakterci
7533.18Regulacı
8211.17Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
2221.18Rehabilitasyon Hemşiresi
2359.03Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)
2431.05Reklam Acentesi Yetkilisi
3339.09Reklam Koordinatörü (Gazete)
2651.06Reklam Ressamı
7316.15Reklam Tabelacı
2431.06Reklam Ve Tanıtım Uzmanı
2641.15Reklam Yazarı
2431.08Reklamcı
3423.08Rekreasyon Eğitmeni
3423.02Rekreasyon Uzmanı
7223.67Rektifiye Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.68Rektifiye Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
1120.49Rektör
1120.50Rektör Yardımcısı
8153.19Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)
7511.14Rendering İşçisi-Et
7322.16Renk Ayrımcı
7322.09Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni
4224.03Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)
4224.06Resepsiyon Şefi
2320.67Resim / Grafik Öğreticisi
2355.05Resim Öğretmeni (Özel Kurs)
3521.29Resim Seçici
2320.68Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim
2651.07Ressam
2651.23Ressam (Kumlama)
1412.06Restoran İşletmecisi
5131.11Restoran Kaptanı
5131.12Restoran Karşılama Hostesi
1412.05Restoran Müdürü
5223.57Restoran Programı Satış Elemanı
1412.08Restoran Yönetici Yardımcısı
1412.02Restoran Yöneticisi
2311.69Restorasyon Öğretim Üyesi
2320.69Restorasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
3433.02Restorasyon Teknisyeni
3433.01Restorasyon Ve Konservasyon Teknikeri
3433.03Restorasyoncu
2651.29Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı)
8312.06Revizör-Demiryolu
7223.69Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği)
5223.58Reyon Görevlisi
5222.01Reyon Şefi 
4224.04Rezervasyon Elemanı
4221.06Rezervasyon Elemanı (Havayolu)
4224.01Rezervasyon Görevlisi-Otel
4224.07Rezervasyon Şefi
7412.31Rezistans İmal İşçisi
7212.11Rezistans Kaynakçısı
8343.17Rıhtım Vinç Operatörü
8151.31Ring Ayar Ustası
8151.30Ring Makineci
1120.55Risk Yönetim Başkanı (Banka)
1211.19Risk Yönetim Müdürü (Banka)
2412.04Risk Yönetim Uzmanı (Banka)
7212.44Robot Kaynak Operatörü
7313.24Rodajcı
2641.10Roman Yazarı
2212.44Romatoloji Uzmanı
2311.70Romen Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
3152.16Romorkör Kaptanı
3423.10Rota Yapıcı
7322.25Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)
7322.39Rotogravür Baskı Makinesi Operatörü
9329.20Rotor bobini sarma işçisi 
3113.07Röle Ölçü Aletleri Teknisyeni / Röle Görevlisi
2651.25Rölyef (Kabartma) Sanatları Yapımcısı
7223.70Römork Hidroliği Bağlantı Elemanları İmal İşçisi
7221.16Römork İmal Ustası
3211.13Röntgen Teknisyeni (Bilgisayarlı Tomografi )
3211.11Röntgen Teknisyeni (Diş)
3211.16Röntgen Teknisyeni (Kemik Mineral Dansitometre)
3211.14Röntgen Teknisyeni (Mamografi)
3117.23Röntgen Teknisyeni (Metal)
3211.15Röntgen Teknisyeni (Mr)
7321.27Rötuşçu-Fotogravür
3354.01Ruhsat  Memuru
2311.71Rus Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.05Rusça Öğretmeni
3131.33Rüzgar Enerjisi Sistemleri Teknisyeni
8211.21Rüzgâr Güç Sistemi Elemanı
3131.18Rüzgâr Güç Sistemi Sorumlusu
3131.17Rüzgâr Güç Sistemi Ustası

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