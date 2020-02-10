Meslekler Sözlüğü

87. MEDAK Toplantısı Yapıldı.
İŞKUR, MEB, MYK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, TOBB, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, KOSGEB temsilcilerinden oluşan 87. Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)Devam
İŞKUR, MEB, MYK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, TOBB, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, KOSGEB temsilcilerinden oluşan 87. Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)Devam
Maden Sektöründe Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından, “Yerüstü Halatlı Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)” taslak meslek standardı hazırlanarak ilgili kurumDevam
Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi tarafından revize edilen “Makine Montajcısı (Seviye 3) ve Makine Montajcısı (SeviyeDevam
Ulusal Europass Merkezi 13 Kasım 2019 tarihinde Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ile buluşarak, iş fırsatlarına erişim ve iyi bir CV’nin işDevam
Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MüdürlüğüDevam
Meslekte Belge Zorunluluğu 11.11.2019 Tarihinde Fiilen Başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2018/1 sayılı tebliği ile Mesleki Yeterlilik BelgesiDevam
Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu – İş) tarafından hazırlanan “Patlayıcı Madde Ambarcısı (Seviye 4)” ve “Tahlisiyeci (Seviye 4)” taslak yeterlilikleriDevam
İnşaat Sektöründe yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla MYK ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) arasında imzalanan “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü”Devam