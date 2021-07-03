|8152.27
|Jakar Kartı Delicisi
|7532.10
|Jakar Kartı Desen Kopyacısı
|8152.28
|Jakar Tezgahı Dokuyucusu
|8152.07
|Jakar Tezgahı Tertipleyicisi
|8152.29
|Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
|8152.30
|Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah
|0210.28
|Jandarma Uzman Çavuş
|0210.29
|Jandarma Uzman Onbaşı
|2311.11
|Japon Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.02
|Japonca Öğretmeni
|8152.57
|Jarse Makinesi İşçisi
|8142.15
|Jelkot Ustası
|7412.02
|Jeneratör Tamircisi
|2311.12
|Jeodezi Öğretim Üyesi
|2311.13
|Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi
|2165.08
|Jeodezi Ve Fotogrametri/Harita/Geomatik Mühendisi
|2114.01
|Jeofizik Mühendisi
|2114.02
|Jeoloji Mühendisi
|2311.14
|Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi
|2114.03
|Jeomorfolog
|8154.18
|Jet Boya Makinesi Operatörü
|8154.54
|JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama)
|8112.05
|Jig Operatörü
|3422.15
|Jimnastik Antrenörü
|3421.15
|Jimnastikci
|3422.61
|Judo Antrenörü
|3421.24
|Judocu