S İle Meslekler

S ile başlayan 528 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
7311.06Saat İmalat İşçisi
5223.59Saat Satış Elemanı
7311.07Saat Tamircisi
5221.09Saatçi
5223.60Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı
3132.08Sabit Kompresör Operatörü
8182.10Sabit Motor Operatörü
8131.98Sabun İmalat Makinesi Operatörü 
6310.01Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle)
7222.25Sac Metal Kalıpçısı
7213.29Sac ve Metal Mobilyacı
9311.26Saccı – maden ocağı
5141.03Saç Analisti
5141.06Saç Bakım Ve Yapımcısı
8133.02Saç Boyası İmalat İşçisi
7223.71Saç Röle Makinesi İşçisi
5141.08Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı
5141.07Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ve Boyama Teknikleri Uygulayıcısı
7313.31Sadekar (Kuyumculuk)
6113.71Safran Yetiştiricisi
6121.09Sağım İşçisi (Elle)
6121.10Sağım İşçisi (Makine İle)
5321.08Sağlık Bakım Teknisyeni
3252.02Sağlık Bilgi Elemanı
3252.07Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikeri
2321.42Sağlık Bilgisi Öğretmeni
3253.05Sağlık Eğitimcisi
2321.43Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni
1342.04Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı
1342.01Sağlık Kurumu İşletmecisi
2221.32Sağlık Memuru
3259.09Sağlık Teknisyen Yardımcısı  
2221.31Sağlık Uzmanı
1342.03Sağlık Yöneticisi
1323.05Saha İnşaat Müdürü
4321.37Saha Sayım Görevlisi
5221.23Sahaf
0210.36Sahil Güvenlik Uzman Çavuş
0210.37Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı
7115.18Sahne Aksesuarcısı
2654.22Sahne Amiri
2163.03Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı
7536.19Sahne Kunduracısı
7115.20Sahne Makinisti (Set İşçisi)
8211.29Sahne Mekanikçisi
2651.09Sahne Ressamı (Dekor Ressamı)
7115.37Sahne Şef Makinisti
7531.11Sahne Terzisi
2654.23Sahne Uzmanı
3113.23Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri
2654.05Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi
7411.07Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi
7115.15Sahne Ve Stüdyo Marangozu
7126.11Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı
2654.08Sahne Yönetmeni
5221.20Sakatatçı
2652.16Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu)
7511.18Salamura İşçisi
5120.11Salatacı (Salata Ustası)
8160.95Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi
9311.32Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden)
7511.33Salyangoz İşleme İşçisi
9216.04Salyangoz Toplayıcısı
6129.05Salyangoz Yetiştiricisi
2621.02Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu
2633.03Sanat Tarihçisi
2311.72Sanat Tarihi Öğretim Üyesi
2320.70Sanat Tarihi Öğretmeni-Ortaöğretim
2621.06Sanat ve Kültür Yöneticisi
7132.06Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni
7533.69Sanayi Makinecisi
5223.61Sanayi Makineleri Satış Elemanı
8153.02Sanayi Nakışçısı
7522.20Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)
8152.45Sanfor Operatörü(Sanforcu)
8121.39Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü
8131.18Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü
7315.19Sap Takıcı-Cam Eşya
7215.05Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı)
7215.06Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat
7215.07Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı)
7215.08Sapancı (Tomrukçuluk)
8156.09Saraciye Dikişçisi
7536.29Saraciye Modelisti
8156.12Saraciye Montajcısı
7536.25Saraciye Traşcısı
7536.26Saraciye Üretim Elemanı
3139.15Saraciye Üretim Teknisyeni
7533.22Saraciye Ürünleri Dikim Elemanı
7536.20Saraç
6113.32Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi
6111.31Sarımsak Yetiştiricisi
8152.11Sarma Makinesi Ayarcısı
8189.05Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi)
6113.57Sarmaşık Ve Sürünücü Bitkiler Yetiştircisi
3323.03Satın Alma Görevlisi
3323.02Satın Alma Sorumlusu
3323.06Satın Alma Sorumlusu (Kuruyemiş)
3323.04Satın Alma Şefi
3323.05Satın Alma Uzmanı
1324.06Satın Alma Yöneticisi/Müdürü
5223.63Satış Danışmanı (Çelik Kapı)
5242.04Satış Danışmanı / Uzmanı
5242.10Satış Danışmanı / Uzmanı Yardımcısı
5242.07Satış Destek Elemanı (Mörş) 
4419.08Satış Destek Personeli
4211.02Satış Destek Uzmanı (Banka)
5223.80Satış Elemanı (Toptan)
5223.85Satış Görevlisi
3339.12Satış Koordinatörü (İnşaat)
1221.06Satış Müdürü 
1221.07Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)
1221.12Satış Müdürü Yardımcısı
1221.05Satış Müdürü/Yöneticisi
1221.02Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)
1221.03Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)
5222.02Satış Pazarlama Şefi
5242.03Satış Reklamcısı (Demonstratör)
3322.11Satış Sonrası Hizmet Personeli
5222.06Satış Şefi (Ahşap Malzemeler)
5222.15Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri)
5222.11Satış Şefi (Bahçe Malzemeleri)
5222.13Satış Şefi (Banyo-Batarya)
5222.08Satış Şefi (Beyaz Eşya)
5222.09Satış Şefi (Boya Ve Malzemeleri)
5222.16Satış Şefi (Dekorasyon Malzemeleri)
5222.04Satış Şefi (Hırdavat/El Aletleri)
5222.05Satış Şefi (Isıtma-Soğutma Malzemeleri)
5222.07Satış Şefi (Kağıt-Ambalaj)
5222.12Satış Şefi (Mobilya-Ev Gereçleri)
5222.10Satış Şefi (Seramik Ürünler)
5222.14Satış Şefi (Yer Döşemeleri)
2433.03Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
2433.05Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
3322.05Satış Temsilcisi / Plasiyer
3322.04Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı
3422.32Satranç Antrenörü
3422.36Satranç Eğitmeni
3422.30Satranç Hakemi
2611.05Savcı
5414.03Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı
8121.40Savurma Döküm Makinesi İşçisi
8156.08Saya Dikici (Makine İle)
7536.16Saya Hazırlayıcı
7311.22Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni 
9623.03Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz)
9623.02Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)
9623.01Sayaç Okuma Elemanı (Su)
7311.08Sayaç Tamir İşçisi
2166.15Sayfa Operatörü
2166.03Sayfa Sekreteri
7321.07Sayfa Tertipçisi
4321.10Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)
1112.35Sayıştay Başkanı
1112.36Sayıştay Üyesi
4211.15Sayman
1211.07Saymanlık Müdür Yardımcısı
1211.08Saymanlık Müdürü
6113.58Sebze Fidesi Üreticisi
9211.04Sebze Toplama İşçisi
3142.21Sebze Üretim Teknikeri
6111.24Sebze Yetiştiricisi
6114.03Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım)
3142.50Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü
2651.12Sedefkar
4120.02Sekreter
4120.04Sekreter (Order Taker)
2320.71Sekreterlik Grubu Öğretmeni
8143.08Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle)
7322.05Selefon Ustası
8160.96Selektör Makinesi Operatörü
2653.04Semazen
8121.57Sementasyon Tavcısı-Metal
7536.01Semerci
2641.13Senaryo Yazarı
8142.35Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü
8151.46Sentetik Elyaf İmal İşçisi
7121.06Sentetik Madde Çatı İşçisi
8151.38Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi
8131.20Separatör İşçisi
7317.04Sepet İmal İşçisi
7317.09Sepet Örücü
3142.07Seracılık Teknikeri
7316.11Seramik Boyacısı (Daldırmayla)
8181.59Seramik Çamur Eleme İşçisi
7316.12Seramik Dekoratörü
8181.32Seramik Fırın İşçisi (Karo)
8181.56Seramik İmal İşçisi
8181.63Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi
2149.12Seramik Mühendisi
2320.72Seramik Öğretmeni-Ortaöğretim
8181.57Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo)
2651.18Seramik Sanatçısı
5223.89Seramik Satış Elemanı
8181.58Seramik Sırlama Makinesi Operatörü
7316.13Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle)
7316.14Seramik Süsleyicisi (Elle)
3119.37Seramik Teknikeri
3119.33Seramik Teknisyeni
3119.41Seramik ve Cam Teknikeri
2321.44Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni
3119.21Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni
2149.05Seramik Ve Cam Teknolojisti
1213.22Serbest Bölge Müdürü
2411.12Serbest Muhasebeci
3119.47Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni
8350.01Serdümen
8152.37Seri Çözgü Makinesi Operatörü
7223.72Seri Üretim tezgah Operatörü
7322.31Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik)
7322.26Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf
6111.27Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi
6112.47Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi 
6112.50Sert Kabuklu Meyve Yetiştiricisi
3521.30Server Operatörü
4110.02Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
4110.01Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)
5131.06Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
4211.21Servis Görevlisi (Banka)
5131.10Servis Komisi
5112.07Servis Rehberi (Okul)
8322.05Servis Şoförü (Okul)
4211.20Servis Yetkilisi (Banka)
3521.05Ses Kayıt Cihazları Operatörü
2652.08Ses Sanatkarı
3521.32Ses Tasarımcısı
7124.13Ses Yalıtımcısı
3521.14Ses Yayın Cihazları Operatörü
3521.08Sesçi
2643.05Seslendirme Çevirmeni
2655.04Seslendirme Sanatçısı
4323.52Sevkiyat Görevlisi
3332.04Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu
4221.07Seyahat Acentesi Satış Görevlisi
2320.73Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmeni
4221.04Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
4221.02Seyahat İşletmecisi
5111.04Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
5111.03Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren
3152.07Seyir Zabiti
6121.17Seyis
3153.02Seyrüseferci
7212.26Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi
8172.13Seyyar Testere Makinesi Operatörü
7223.21Sıcak Demirci 
8121.41Sıcak Haddeci-Çelik
7221.11Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi
7221.05Sıcak Metal Şekillendirme Ustası
5120.06Sıcak Mutfak Aşçısı
6121.07Sığır Yetiştiricisi
6112.14Sığla Yağı İşçisi
7126.24Sıhhi Tesisat Güneş Kollektörü Montaj Bakım ve Onarımcısı
5223.86Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı
2320.89Sıhhi Tesisat Öğretmeni
7126.30Sıhhi Tesisatçı
8131.99Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı
2351.05Sınav Araştırma Uzmanı
2351.06Sınav Hizmetleri Uzmanı
2341.04Sınıf Öğretmeni
3151.15Sınırlı Makine Zabiti
8181.54Sır İşçisi
3257.06Sıtma Sürveyan İşçisi
7123.03Sıvacı
7123.04Sıvacı (Çimento Alçı)
7123.05Sıvacı-Elyaflı Malzeme
7123.06Sıvacı-Tezyinat
8183.25Sıvı Dolum Makinesi Operatörü
2529.09Siber Güvenlik Uzmanı
8160.97Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
3321.01Sigorta Acentesi Teknik Personeli
3321.05Sigorta Aracısı
3315.03Sigorta Eksperi
3315.04Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza)
4312.01Sigorta Memuru
3321.03Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat
3321.04Sigortacı
7222.20Silah Süsleme İşçisi
0310.01Silahlı Kuvvetlerde Diğer Rütbelerdeki Meslekler
6111.23Silaj İşçisi
8350.11Silici (Gemi)
8152.44Silici (Tekstil)
8141.06Silikon Medikal Ürün İmalat İşçisi
7223.73Silindir Kapağı Taşlama İşçisi
7223.47Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü
8342.15Silindir Operatörü
8157.06Silindir Ütücü
7322.40Silindirik Tertipli Baskıcı
8332.17Silobas Operatörü
2132.09Silvikültör
7512.18Simit İmalat Ustası
5223.84Simit Satış Elemanı
3521.15Sinema Makinisti
2654.09Sinema Yönetmeni
2311.73Sinoloji Öğretim Üyesi
5244.01Sipariş Alıcı
5329.06Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu)
8160.98Sirke İmal İşçisi
2511.01Sistem Analisti (BT)
2511.02Sistem Çözümleyici
2519.02Sistem Değerlendirmecisi
2511.05Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)
3511.08Sistem İşletme Sorumlusu
3511.09Sistem İşletmeni
2141.04Sistem Mühendisi(ÜRETİM)
2514.02Sistem Programcısı
2511.03Sistem Tasarımcısı (BT)
2519.05Sistem Test Edicisi
2511.08Sistem Uzmanı/Danışmanı
3513.06Sistem ve Ağ Uzmanı
2311.74Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi
3155.01Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Meslek Elemanı
5419.08Sivil Savunma Amiri
5419.06Sivil Savunma Uzmanı
3112.32Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikeri/İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknikeri
8112.09Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme)
2633.01Siyaset Bilimci
2633.06Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
2633.07Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı
1114.05Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.07Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.06Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
8342.16Skreyper Operatörü
8342.19Snotrak Araç Operatörü
3423.01Snovbord (Snowboard) Eğitmeni
7213.16Soba Ustası
7514.14Sofralık Zeytin Depocusu
7514.07Sofralık Zeytin İşlemecisi
3422.87Softbol Antrenörü
3422.88Softbol Hakemi 
6111.18Soğan Yetiştiricisi 
6113.59Soğanlı Kesme Çiçek Yetiştiricisi
7221.06Soğuk Demirci
8121.42Soğuk Haddeci-Çelik
9333.08Soğuk Hava Depo Görevlisi
9333.21Soğuk hava depo işçisi
7212.12Soğuk Kaynak İşçisi
8181.26Soğuk Kesimci (Cam)
5120.09Soğuk Mezeci
5120.07Soğuk Mutfak Aşçısı
8121.90Soğuk Tel Haddeleme Elemanı
7127.01Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı
7127.02Soğutma Sistemi Operatörü
3115.06Soğutma Sistemleri Teknisyeni
7124.05Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi
3115.46Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
7127.03Soğutmacı (Gemi)
7412.20Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)
7127.06Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı
8212.01Soğutucu İmal İşçisi
9520.03Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı)
5212.04Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda)
7211.09Soket Kurutma Fırını İşçisi
7223.74Somun İmal İşçisi
8157.05Son Ütücü
7421.10Sonar Montörü
8113.13Sondaj Çamurcusu
8113.16Sondaj İşçisi
8113.14Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğalgaz Kuyuları
8113.17Sondaj Operatörü/Sondör
3117.13Sondaj Teknikeri
1214.04Sorumlu Müdür (Basın Yayın Kuruluşu) 
7511.08Sosis, Sucuk Ve Salam İmal İşçisi
2311.75Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi
2632.06Sosyal Antropolog
2341.01Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
2320.74Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim
3343.04Sosyal Bilimler Meslek Elemanı
9901.07Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı
2635.03Sosyal Çalışma Uzmanı
2635.04Sosyal Çalışmacı-Çocuk Islahevi
2635.06Sosyal Çalışmacı-Psikiyatri
3353.02Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı
2635.11Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı
2635.13Sosyal Güvenlik Uzmanı
2635.07Sosyal Hizmet Uzmanı
2635.09Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane)
2635.05Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)
3412.06Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı
3412.05Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
2432.06Sosyal Medya Uzmanı
2311.76Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi
1344.03Sosyal Yardım Müdürü
3353.03Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
3353.01Sosyal Yardımlar Memuru
2632.04Sosyolog
2311.77Sosyoloji Öğretim Üyesi
6112.21Soya Yetiştiricisi
6113.23Söküm İşçisi (Bahçecilik)
9311.05Sökümcü-Maden Ve Taşocağı
3422.43Sörf Eğitmeni
1323.06Sözleşme Yöneticisi
4419.10Sözleşmeli Personel
1213.15Spa Merkezi Müdürü
6129.04Sperm Alma İşçisi
8121.64Spiral Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru İmali
3422.69Spor Bilimcisi
3422.03Spor Hakemi
2212.45Spor Hekimi
5223.67Spor Kıyafetleri Satış Elemanı
8141.22Spor Malzemesi İmalat İşçisi (Kauçuk)
7522.21Spor Malzemesi İmalat İşçisi-Ağaç
1431.04Spor Tesisi Yöneticisi 
3422.76Spor Tırmanış Antrenörü
3423.11Spor Tırmanış Emniyetçisi
3422.78Spor Tırmanış Hakemi
3422.57Spor Uzmanı
2642.13Spor Yazarı
3422.70Spor Yöneticisi
2311.78Spor Yönetimi Öğretim Üyesi
3422.23Sportif Eğitim Uzmanı
8154.40Spreyci (Tekstil)
5151.01Stadyum Görevlisi
9901.02Stajyer (Öğrenci)
2659.11Stand-up Komedyeni
3118.13Statik Yapı Teknik Ressamı
9329.22Stator bobini sarma işçisi 
4131.03Steno Daktilograf
4120.01Steno Sekreter
3423.07Step-Aerobik Eğitmeni
5329.03Sterilizasyon Görevlisi
2221.21Sterilizasyon Hemşiresi (Dişçilik)
3116.13Sterilizasyon Teknisyeni
8160.99Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi
8161.00Sterilize Pişirme Operatörü-Meyve Ve Sebze Konservesi
8161.01Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra)
7321.10Sterotip Klişeci
2163.20Stil Ve İmaj Danışmanı
2163.05Stilist
4321.34Stok Kontrol Uzmanı
2221.19Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi
8142.26Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü
2311.79Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi
7126.36Su Arıza Ekip Sorumlusu
7126.14Su Arıza İşçisi
2132.33Su Bilimleri ve  Mühendisi
8143.22Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesi operatörü
8161.20Su Hazırlama İşçisi
7319.14Su Kabağı İşleme Ustası
9312.06Su kanalı işçisi
9629.06Su Kaydırağı Görevlisi
6113.60Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi
3132.09Su Pompası Operatörü
8121.65Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı
5223.79Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana)
8211.20Su Sayaç Montaj İşçisi
8219.25Su Sayaç Sökme Takma Elemanı
8113.15Su Sondaj Operatörü
8183.29Su Şişeleme Makinesi Operatörü
9624.01Su Taşıyıcı
2165.06Su Topoğrafı
7511.02Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi
6221.05Su Ürünleri İşlemecisi
2132.14Su Ürünleri Mühendisi
2320.75Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim
3142.03Su Ürünleri Teknikeri
3142.02Su Ürünleri Teknisyeni
6221.06Su Ürünleri Üreticisi
5223.68Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı
8161.62Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı
8121.58Su Verici (Metal)
7124.12Su Yalıtımcısı
3431.08Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve Sualtı Yapıları)
7212.17Sualtı Kaynakçısı
7213.21Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi
3119.22Sualtı Teknikeri
0210.00Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları
0110.00Subaylar
7511.26Sucuk Bağlama İşçisi
8161.22Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Doğal Bağırsak)
8161.23Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme)
8183.31Sucuk Etiketleme İşçisi
7511.27Sucuk İçi Baharat Hazırlama İşçisi
7511.28Sucuk Kıyması Hazırlama İşçisi(Küterci)
8183.32Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü
7511.29Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi
3435.23Suflör
6113.61Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
8219.17Sulama Sistemleri Montaj İşçisi
3142.22Sulama Teknikeri
7318.68Sumak Dokumacı
2311.80Sumeroloji Öğretim Üyesi
3214.10Suni Diş İmal İşçisi
7523.31Sunta Kesme İşçisi
3142.23Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri
4323.61Survey ve Belgelendirme Uzmanı
6111.06Susam Yetiştiricisi
9411.18Suşi Ustası
6113.33Sümbül Yetiştiricisi
8159.13Sünger Kesim Makinesi Operatörü
8131.33Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü
8171.15Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt)
7317.05Süpürge İmal İşçisi
9613.05Süpürgeci (temizlik işçisi) – cadde, sokak vb.
3135.08Sürekli Döküm İşçisi
3135.07Sürekli Döküm Ustası
8161.02Sürmeci (Bisküvi)
9629.10Sürücü Kursu Pisti Görevlisi
6210.09Sürütme ve Yükleme İşçisi 
3115.51Sürveyan (Gemi)
6113.35Süs Ağaççıkları Yetiştiricisi
6113.34Süs Ağaçları Yetiştiricisi
6113.62Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi
3142.40Süs Bitkileri Yetiştiriciliği / Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri
6113.01Süs Bitkileri Yetiştiricisi
6113.63Süs Bitkilerinde Budamacı
6113.36Süs Çalıları Yetiştiricisi
7323.03Süsleyici (Elle) -Kitap
8131.59Süspansiyon İlaç İmal İşçisi
3142.42Süt Hayvancılığı Teknikeri
6121.03Süt Hayvanları Yetiştiricisi
3142.47Süt İşleme Teknisyeni
7513.15Süt Kabul İşçisi
3122.25Süt Kabul Ustabaşı
6121.18Süt Sığırı Yetiştiricisi
9329.41Süt Toplama İşçisi
3142.63Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri
7513.17Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi
5223.69Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı
3142.04Süt Ve Ürünleri Teknikeri
5212.02Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı
6121.11Süthane İşçisi
7513.05Süthane/ Mandıra İşçisi
7512.33Sütlü Tatlı Ustası 
8161.03Süttozu İmal İşçisi
8153.04Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü
8131.19Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler

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