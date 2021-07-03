S İle Meslekler

S ile başlayan 528 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
S ile başlayan 528 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|7311.06
|Saat İmalat İşçisi
|5223.59
|Saat Satış Elemanı
|7311.07
|Saat Tamircisi
|5221.09
|Saatçi
|5223.60
|Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı
|3132.08
|Sabit Kompresör Operatörü
|8182.10
|Sabit Motor Operatörü
|8131.98
|Sabun İmalat Makinesi Operatörü
|6310.01
|Sabun İmalatçısı (Geleneksel Yöntemlerle)
|7222.25
|Sac Metal Kalıpçısı
|7213.29
|Sac ve Metal Mobilyacı
|9311.26
|Saccı – maden ocağı
|5141.03
|Saç Analisti
|5141.06
|Saç Bakım Ve Yapımcısı
|8133.02
|Saç Boyası İmalat İşçisi
|7223.71
|Saç Röle Makinesi İşçisi
|5141.08
|Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri Uygulayıcısı
|5141.07
|Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ve Boyama Teknikleri Uygulayıcısı
|7313.31
|Sadekar (Kuyumculuk)
|6113.71
|Safran Yetiştiricisi
|6121.09
|Sağım İşçisi (Elle)
|6121.10
|Sağım İşçisi (Makine İle)
|5321.08
|Sağlık Bakım Teknisyeni
|3252.02
|Sağlık Bilgi Elemanı
|3252.07
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikeri
|2321.42
|Sağlık Bilgisi Öğretmeni
|3253.05
|Sağlık Eğitimcisi
|2321.43
|Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Öğretmeni
|1342.04
|Sağlık Kurumu İşletmeciliği Meslek Elemanı
|1342.01
|Sağlık Kurumu İşletmecisi
|2221.32
|Sağlık Memuru
|3259.09
|Sağlık Teknisyen Yardımcısı
|2221.31
|Sağlık Uzmanı
|1342.03
|Sağlık Yöneticisi
|1323.05
|Saha İnşaat Müdürü
|4321.37
|Saha Sayım Görevlisi
|5221.23
|Sahaf
|0210.36
|Sahil Güvenlik Uzman Çavuş
|0210.37
|Sahil Güvenlik Uzman Onbaşı
|7115.18
|Sahne Aksesuarcısı
|2654.22
|Sahne Amiri
|2163.03
|Sahne Dekorları ve Kostümü Sanatçısı
|7536.19
|Sahne Kunduracısı
|7115.20
|Sahne Makinisti (Set İşçisi)
|8211.29
|Sahne Mekanikçisi
|2651.09
|Sahne Ressamı (Dekor Ressamı)
|7115.37
|Sahne Şef Makinisti
|7531.11
|Sahne Terzisi
|2654.23
|Sahne Uzmanı
|3113.23
|Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Teknikeri
|2654.05
|Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi
|7411.07
|Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi
|7115.15
|Sahne Ve Stüdyo Marangozu
|7126.11
|Sahne Ve Stüdyo Tesisatçısı
|2654.08
|Sahne Yönetmeni
|5221.20
|Sakatatçı
|2652.16
|Saksafon Sanatçısı (Saksafoncu)
|7511.18
|Salamura İşçisi
|5120.11
|Salatacı (Salata Ustası)
|8160.95
|Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi
|9311.32
|Sallantılı Masa Temizlik İşçisi (Maden)
|7511.33
|Salyangoz İşleme İşçisi
|9216.04
|Salyangoz Toplayıcısı
|6129.05
|Salyangoz Yetiştiricisi
|2621.02
|Sanat Galerisi Ve Müze Sorumlusu
|2633.03
|Sanat Tarihçisi
|2311.72
|Sanat Tarihi Öğretim Üyesi
|2320.70
|Sanat Tarihi Öğretmeni-Ortaöğretim
|2621.06
|Sanat ve Kültür Yöneticisi
|7132.06
|Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni
|7533.69
|Sanayi Makinecisi
|5223.61
|Sanayi Makineleri Satış Elemanı
|8153.02
|Sanayi Nakışçısı
|7522.20
|Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)
|8152.45
|Sanfor Operatörü(Sanforcu)
|8121.39
|Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü
|8131.18
|Santrifüj-Seperatör Makinesi Operatörü
|7315.19
|Sap Takıcı-Cam Eşya
|7215.05
|Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı)
|7215.06
|Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat
|7215.07
|Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı)
|7215.08
|Sapancı (Tomrukçuluk)
|8156.09
|Saraciye Dikişçisi
|7536.29
|Saraciye Modelisti
|8156.12
|Saraciye Montajcısı
|7536.25
|Saraciye Traşcısı
|7536.26
|Saraciye Üretim Elemanı
|3139.15
|Saraciye Üretim Teknisyeni
|7533.22
|Saraciye Ürünleri Dikim Elemanı
|7536.20
|Saraç
|6113.32
|Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi
|6111.31
|Sarımsak Yetiştiricisi
|8152.11
|Sarma Makinesi Ayarcısı
|8189.05
|Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi)
|6113.57
|Sarmaşık Ve Sürünücü Bitkiler Yetiştircisi
|3323.03
|Satın Alma Görevlisi
|3323.02
|Satın Alma Sorumlusu
|3323.06
|Satın Alma Sorumlusu (Kuruyemiş)
|3323.04
|Satın Alma Şefi
|3323.05
|Satın Alma Uzmanı
|1324.06
|Satın Alma Yöneticisi/Müdürü
|5223.63
|Satış Danışmanı (Çelik Kapı)
|5242.04
|Satış Danışmanı / Uzmanı
|5242.10
|Satış Danışmanı / Uzmanı Yardımcısı
|5242.07
|Satış Destek Elemanı (Mörş)
|4419.08
|Satış Destek Personeli
|4211.02
|Satış Destek Uzmanı (Banka)
|5223.80
|Satış Elemanı (Toptan)
|5223.85
|Satış Görevlisi
|3339.12
|Satış Koordinatörü (İnşaat)
|1221.06
|Satış Müdürü
|1221.07
|Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)
|1221.12
|Satış Müdürü Yardımcısı
|1221.05
|Satış Müdürü/Yöneticisi
|1221.02
|Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)
|1221.03
|Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret)
|5222.02
|Satış Pazarlama Şefi
|5242.03
|Satış Reklamcısı (Demonstratör)
|3322.11
|Satış Sonrası Hizmet Personeli
|5222.06
|Satış Şefi (Ahşap Malzemeler)
|5222.15
|Satış Şefi (Aydınlatma Malzemeleri)
|5222.11
|Satış Şefi (Bahçe Malzemeleri)
|5222.13
|Satış Şefi (Banyo-Batarya)
|5222.08
|Satış Şefi (Beyaz Eşya)
|5222.09
|Satış Şefi (Boya Ve Malzemeleri)
|5222.16
|Satış Şefi (Dekorasyon Malzemeleri)
|5222.04
|Satış Şefi (Hırdavat/El Aletleri)
|5222.05
|Satış Şefi (Isıtma-Soğutma Malzemeleri)
|5222.07
|Satış Şefi (Kağıt-Ambalaj)
|5222.12
|Satış Şefi (Mobilya-Ev Gereçleri)
|5222.10
|Satış Şefi (Seramik Ürünler)
|5222.14
|Satış Şefi (Yer Döşemeleri)
|2433.03
|Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)
|2433.05
|Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)
|3322.05
|Satış Temsilcisi / Plasiyer
|3322.04
|Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı
|3422.32
|Satranç Antrenörü
|3422.36
|Satranç Eğitmeni
|3422.30
|Satranç Hakemi
|2611.05
|Savcı
|5414.03
|Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı
|8121.40
|Savurma Döküm Makinesi İşçisi
|8156.08
|Saya Dikici (Makine İle)
|7536.16
|Saya Hazırlayıcı
|7311.22
|Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni
|9623.03
|Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz)
|9623.02
|Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)
|9623.01
|Sayaç Okuma Elemanı (Su)
|7311.08
|Sayaç Tamir İşçisi
|2166.15
|Sayfa Operatörü
|2166.03
|Sayfa Sekreteri
|7321.07
|Sayfa Tertipçisi
|4321.10
|Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)
|1112.35
|Sayıştay Başkanı
|1112.36
|Sayıştay Üyesi
|4211.15
|Sayman
|1211.07
|Saymanlık Müdür Yardımcısı
|1211.08
|Saymanlık Müdürü
|6113.58
|Sebze Fidesi Üreticisi
|9211.04
|Sebze Toplama İşçisi
|3142.21
|Sebze Üretim Teknikeri
|6111.24
|Sebze Yetiştiricisi
|6114.03
|Sebze Yetiştirme İşçisi (Topraksız Tarım)
|3142.50
|Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü
|2651.12
|Sedefkar
|4120.02
|Sekreter
|4120.04
|Sekreter (Order Taker)
|2320.71
|Sekreterlik Grubu Öğretmeni
|8143.08
|Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle)
|7322.05
|Selefon Ustası
|8160.96
|Selektör Makinesi Operatörü
|2653.04
|Semazen
|8121.57
|Sementasyon Tavcısı-Metal
|7536.01
|Semerci
|2641.13
|Senaryo Yazarı
|8142.35
|Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü
|8151.46
|Sentetik Elyaf İmal İşçisi
|7121.06
|Sentetik Madde Çatı İşçisi
|8151.38
|Sentetik-Pamuk İplik Kontrol İşçisi
|8131.20
|Separatör İşçisi
|7317.04
|Sepet İmal İşçisi
|7317.09
|Sepet Örücü
|3142.07
|Seracılık Teknikeri
|7316.11
|Seramik Boyacısı (Daldırmayla)
|8181.59
|Seramik Çamur Eleme İşçisi
|7316.12
|Seramik Dekoratörü
|8181.32
|Seramik Fırın İşçisi (Karo)
|8181.56
|Seramik İmal İşçisi
|8181.63
|Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi
|2149.12
|Seramik Mühendisi
|2320.72
|Seramik Öğretmeni-Ortaöğretim
|8181.57
|Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo)
|2651.18
|Seramik Sanatçısı
|5223.89
|Seramik Satış Elemanı
|8181.58
|Seramik Sırlama Makinesi Operatörü
|7316.13
|Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle)
|7316.14
|Seramik Süsleyicisi (Elle)
|3119.37
|Seramik Teknikeri
|3119.33
|Seramik Teknisyeni
|3119.41
|Seramik ve Cam Teknikeri
|2321.44
|Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni
|3119.21
|Seramik ve Cam Teknolojisi Teknisyeni
|2149.05
|Seramik Ve Cam Teknolojisti
|1213.22
|Serbest Bölge Müdürü
|2411.12
|Serbest Muhasebeci
|3119.47
|Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni
|8350.01
|Serdümen
|8152.37
|Seri Çözgü Makinesi Operatörü
|7223.72
|Seri Üretim tezgah Operatörü
|7322.31
|Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik)
|7322.26
|Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf
|6111.27
|Serin İklim Tahılları Yetiştiricisi
|6112.47
|Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi
|6112.50
|Sert Kabuklu Meyve Yetiştiricisi
|3521.30
|Server Operatörü
|4110.02
|Servis Büro Elemanı (Otomotiv)
|4110.01
|Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)
|5131.06
|Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı
|4211.21
|Servis Görevlisi (Banka)
|5131.10
|Servis Komisi
|5112.07
|Servis Rehberi (Okul)
|8322.05
|Servis Şoförü (Okul)
|4211.20
|Servis Yetkilisi (Banka)
|3521.05
|Ses Kayıt Cihazları Operatörü
|2652.08
|Ses Sanatkarı
|3521.32
|Ses Tasarımcısı
|7124.13
|Ses Yalıtımcısı
|3521.14
|Ses Yayın Cihazları Operatörü
|3521.08
|Sesçi
|2643.05
|Seslendirme Çevirmeni
|2655.04
|Seslendirme Sanatçısı
|4323.52
|Sevkiyat Görevlisi
|3332.04
|Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu
|4221.07
|Seyahat Acentesi Satış Görevlisi
|2320.73
|Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmeni
|4221.04
|Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı
|4221.02
|Seyahat İşletmecisi
|5111.04
|Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)
|5111.03
|Seyahat Servis Elemanı-Otobüs, Tren
|3152.07
|Seyir Zabiti
|6121.17
|Seyis
|3153.02
|Seyrüseferci
|7212.26
|Seyyar Otomatik Oksiasetilen Kesme Makinesi İşçisi
|8172.13
|Seyyar Testere Makinesi Operatörü
|7223.21
|Sıcak Demirci
|8121.41
|Sıcak Haddeci-Çelik
|7221.11
|Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi
|7221.05
|Sıcak Metal Şekillendirme Ustası
|5120.06
|Sıcak Mutfak Aşçısı
|6121.07
|Sığır Yetiştiricisi
|6112.14
|Sığla Yağı İşçisi
|7126.24
|Sıhhi Tesisat Güneş Kollektörü Montaj Bakım ve Onarımcısı
|5223.86
|Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış Elemanı
|2320.89
|Sıhhi Tesisat Öğretmeni
|7126.30
|Sıhhi Tesisatçı
|8131.99
|Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama Elemanı
|2351.05
|Sınav Araştırma Uzmanı
|2351.06
|Sınav Hizmetleri Uzmanı
|2341.04
|Sınıf Öğretmeni
|3151.15
|Sınırlı Makine Zabiti
|8181.54
|Sır İşçisi
|3257.06
|Sıtma Sürveyan İşçisi
|7123.03
|Sıvacı
|7123.04
|Sıvacı (Çimento Alçı)
|7123.05
|Sıvacı-Elyaflı Malzeme
|7123.06
|Sıvacı-Tezyinat
|8183.25
|Sıvı Dolum Makinesi Operatörü
|2529.09
|Siber Güvenlik Uzmanı
|8160.97
|Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
|3321.01
|Sigorta Acentesi Teknik Personeli
|3321.05
|Sigorta Aracısı
|3315.03
|Sigorta Eksperi
|3315.04
|Sigorta Eksperi (Motorlu Kara Taşıtları-Kaza)
|4312.01
|Sigorta Memuru
|3321.03
|Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat
|3321.04
|Sigortacı
|7222.20
|Silah Süsleme İşçisi
|0310.01
|Silahlı Kuvvetlerde Diğer Rütbelerdeki Meslekler
|6111.23
|Silaj İşçisi
|8350.11
|Silici (Gemi)
|8152.44
|Silici (Tekstil)
|8141.06
|Silikon Medikal Ürün İmalat İşçisi
|7223.73
|Silindir Kapağı Taşlama İşçisi
|7223.47
|Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü
|8342.15
|Silindir Operatörü
|8157.06
|Silindir Ütücü
|7322.40
|Silindirik Tertipli Baskıcı
|8332.17
|Silobas Operatörü
|2132.09
|Silvikültör
|7512.18
|Simit İmalat Ustası
|5223.84
|Simit Satış Elemanı
|3521.15
|Sinema Makinisti
|2654.09
|Sinema Yönetmeni
|2311.73
|Sinoloji Öğretim Üyesi
|5244.01
|Sipariş Alıcı
|5329.06
|Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu)
|8160.98
|Sirke İmal İşçisi
|2511.01
|Sistem Analisti (BT)
|2511.02
|Sistem Çözümleyici
|2519.02
|Sistem Değerlendirmecisi
|2511.05
|Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)
|3511.08
|Sistem İşletme Sorumlusu
|3511.09
|Sistem İşletmeni
|2141.04
|Sistem Mühendisi(ÜRETİM)
|2514.02
|Sistem Programcısı
|2511.03
|Sistem Tasarımcısı (BT)
|2519.05
|Sistem Test Edicisi
|2511.08
|Sistem Uzmanı/Danışmanı
|3513.06
|Sistem ve Ağ Uzmanı
|2311.74
|Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi
|3155.01
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Meslek Elemanı
|5419.08
|Sivil Savunma Amiri
|5419.06
|Sivil Savunma Uzmanı
|3112.32
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikeri/İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknikeri
|8112.09
|Siyanür Cihazı Operatörü (Cevher İşleme)
|2633.01
|Siyaset Bilimci
|2633.06
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
|2633.07
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı
|1114.05
|Siyasi Parti Genel Başkanı
|1114.07
|Siyasi Parti Genel Sekreteri
|1114.08
|Siyasi Parti MKYK Üyesi
|1114.06
|Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
|8342.16
|Skreyper Operatörü
|8342.19
|Snotrak Araç Operatörü
|3423.01
|Snovbord (Snowboard) Eğitmeni
|7213.16
|Soba Ustası
|7514.14
|Sofralık Zeytin Depocusu
|7514.07
|Sofralık Zeytin İşlemecisi
|3422.87
|Softbol Antrenörü
|3422.88
|Softbol Hakemi
|6111.18
|Soğan Yetiştiricisi
|6113.59
|Soğanlı Kesme Çiçek Yetiştiricisi
|7221.06
|Soğuk Demirci
|8121.42
|Soğuk Haddeci-Çelik
|9333.08
|Soğuk Hava Depo Görevlisi
|9333.21
|Soğuk hava depo işçisi
|7212.12
|Soğuk Kaynak İşçisi
|8181.26
|Soğuk Kesimci (Cam)
|5120.09
|Soğuk Mezeci
|5120.07
|Soğuk Mutfak Aşçısı
|8121.90
|Soğuk Tel Haddeleme Elemanı
|7127.01
|Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı
|7127.02
|Soğutma Sistemi Operatörü
|3115.06
|Soğutma Sistemleri Teknisyeni
|7124.05
|Soğutma Ve Havalandırma Teçhizatı Tecritçisi
|3115.46
|Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni
|7127.03
|Soğutmacı (Gemi)
|7412.20
|Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)
|7127.06
|Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı
|8212.01
|Soğutucu İmal İşçisi
|9520.03
|Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda Dışı)
|5212.04
|Sokak Satıcısı / İşportacı (Gıda)
|7211.09
|Soket Kurutma Fırını İşçisi
|7223.74
|Somun İmal İşçisi
|8157.05
|Son Ütücü
|7421.10
|Sonar Montörü
|8113.13
|Sondaj Çamurcusu
|8113.16
|Sondaj İşçisi
|8113.14
|Sondaj Kulesi Montörü-Petrol Ve Doğalgaz Kuyuları
|8113.17
|Sondaj Operatörü/Sondör
|3117.13
|Sondaj Teknikeri
|1214.04
|Sorumlu Müdür (Basın Yayın Kuruluşu)
|7511.08
|Sosis, Sucuk Ve Salam İmal İşçisi
|2311.75
|Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi
|2632.06
|Sosyal Antropolog
|2341.01
|Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)
|2320.74
|Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim
|3343.04
|Sosyal Bilimler Meslek Elemanı
|9901.07
|Sosyal Çalışma Programı Katılımcısı
|2635.03
|Sosyal Çalışma Uzmanı
|2635.04
|Sosyal Çalışmacı-Çocuk Islahevi
|2635.06
|Sosyal Çalışmacı-Psikiyatri
|3353.02
|Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı
|2635.11
|Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı
|2635.13
|Sosyal Güvenlik Uzmanı
|2635.07
|Sosyal Hizmet Uzmanı
|2635.09
|Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane)
|2635.05
|Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)
|3412.06
|Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı
|3412.05
|Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı
|2432.06
|Sosyal Medya Uzmanı
|2311.76
|Sosyal Psikoloji Öğretim Üyesi
|1344.03
|Sosyal Yardım Müdürü
|3353.03
|Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
|3353.01
|Sosyal Yardımlar Memuru
|2632.04
|Sosyolog
|2311.77
|Sosyoloji Öğretim Üyesi
|6112.21
|Soya Yetiştiricisi
|6113.23
|Söküm İşçisi (Bahçecilik)
|9311.05
|Sökümcü-Maden Ve Taşocağı
|3422.43
|Sörf Eğitmeni
|1323.06
|Sözleşme Yöneticisi
|4419.10
|Sözleşmeli Personel
|1213.15
|Spa Merkezi Müdürü
|6129.04
|Sperm Alma İşçisi
|8121.64
|Spiral Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru İmali
|3422.69
|Spor Bilimcisi
|3422.03
|Spor Hakemi
|2212.45
|Spor Hekimi
|5223.67
|Spor Kıyafetleri Satış Elemanı
|8141.22
|Spor Malzemesi İmalat İşçisi (Kauçuk)
|7522.21
|Spor Malzemesi İmalat İşçisi-Ağaç
|1431.04
|Spor Tesisi Yöneticisi
|3422.76
|Spor Tırmanış Antrenörü
|3423.11
|Spor Tırmanış Emniyetçisi
|3422.78
|Spor Tırmanış Hakemi
|3422.57
|Spor Uzmanı
|2642.13
|Spor Yazarı
|3422.70
|Spor Yöneticisi
|2311.78
|Spor Yönetimi Öğretim Üyesi
|3422.23
|Sportif Eğitim Uzmanı
|8154.40
|Spreyci (Tekstil)
|5151.01
|Stadyum Görevlisi
|9901.02
|Stajyer (Öğrenci)
|2659.11
|Stand-up Komedyeni
|3118.13
|Statik Yapı Teknik Ressamı
|9329.22
|Stator bobini sarma işçisi
|4131.03
|Steno Daktilograf
|4120.01
|Steno Sekreter
|3423.07
|Step-Aerobik Eğitmeni
|5329.03
|Sterilizasyon Görevlisi
|2221.21
|Sterilizasyon Hemşiresi (Dişçilik)
|3116.13
|Sterilizasyon Teknisyeni
|8160.99
|Sterilize Pişirme Operatörü-Et Ve Balık Konservesi
|8161.00
|Sterilize Pişirme Operatörü-Meyve Ve Sebze Konservesi
|8161.01
|Sterilizer Makinesi Operatörü (Süthane / Mandıra)
|7321.10
|Sterotip Klişeci
|2163.20
|Stil Ve İmaj Danışmanı
|2163.05
|Stilist
|4321.34
|Stok Kontrol Uzmanı
|2221.19
|Stoma Ve Yara Bakım Hemşiresi
|8142.26
|Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü
|2311.79
|Su Altı Arkeolojisi Öğretim Üyesi
|7126.36
|Su Arıza Ekip Sorumlusu
|7126.14
|Su Arıza İşçisi
|2132.33
|Su Bilimleri ve Mühendisi
|8143.22
|Su Geçirmez Kağıt Torba Makinesi operatörü
|8161.20
|Su Hazırlama İşçisi
|7319.14
|Su Kabağı İşleme Ustası
|9312.06
|Su kanalı işçisi
|9629.06
|Su Kaydırağı Görevlisi
|6113.60
|Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi
|3132.09
|Su Pompası Operatörü
|8121.65
|Su Presi Operatörü-Metal Boru İmalatı
|5223.79
|Su Satış ve Dağıtım Elemanı (Damacana)
|8211.20
|Su Sayaç Montaj İşçisi
|8219.25
|Su Sayaç Sökme Takma Elemanı
|8113.15
|Su Sondaj Operatörü
|8183.29
|Su Şişeleme Makinesi Operatörü
|9624.01
|Su Taşıyıcı
|2165.06
|Su Topoğrafı
|7511.02
|Su Ürünleri Gıda İşleme İşçisi
|6221.05
|Su Ürünleri İşlemecisi
|2132.14
|Su Ürünleri Mühendisi
|2320.75
|Su Ürünleri Öğretmeni-Ortaöğretim
|3142.03
|Su Ürünleri Teknikeri
|3142.02
|Su Ürünleri Teknisyeni
|6221.06
|Su Ürünleri Üreticisi
|5223.68
|Su Ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı
|8161.62
|Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı
|8121.58
|Su Verici (Metal)
|7124.12
|Su Yalıtımcısı
|3431.08
|Sualtı Fotoğraf Ve Kamera Çekimcisi (Gemi Ve Sualtı Yapıları)
|7212.17
|Sualtı Kaynakçısı
|7213.21
|Sualtı Saç Kalınlık Ölçme İşçisi
|3119.22
|Sualtı Teknikeri
|0210.00
|Subay olmayan silahlı kuvvetlerin daimi mensupları
|0110.00
|Subaylar
|7511.26
|Sucuk Bağlama İşçisi
|8161.22
|Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Doğal Bağırsak)
|8161.23
|Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme)
|8183.31
|Sucuk Etiketleme İşçisi
|7511.27
|Sucuk İçi Baharat Hazırlama İşçisi
|7511.28
|Sucuk Kıyması Hazırlama İşçisi(Küterci)
|8183.32
|Sucuk Paketleme Makinesi Operatörü
|7511.29
|Sucuk ve Salam Fırınlama İşçisi
|3435.23
|Suflör
|6113.61
|Sukulent Etli Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
|8219.17
|Sulama Sistemleri Montaj İşçisi
|3142.22
|Sulama Teknikeri
|7318.68
|Sumak Dokumacı
|2311.80
|Sumeroloji Öğretim Üyesi
|3214.10
|Suni Diş İmal İşçisi
|7523.31
|Sunta Kesme İşçisi
|3142.23
|Suptropik İklim Bitkileri Teknikeri
|4323.61
|Survey ve Belgelendirme Uzmanı
|6111.06
|Susam Yetiştiricisi
|9411.18
|Suşi Ustası
|6113.33
|Sümbül Yetiştiricisi
|8159.13
|Sünger Kesim Makinesi Operatörü
|8131.33
|Süper Fosfatlı Gübre İmalat Makinesi Operatörü
|8171.15
|Süper Kalandır Makinesi Operatörü (Kağıt)
|7317.05
|Süpürge İmal İşçisi
|9613.05
|Süpürgeci (temizlik işçisi) – cadde, sokak vb.
|3135.08
|Sürekli Döküm İşçisi
|3135.07
|Sürekli Döküm Ustası
|8161.02
|Sürmeci (Bisküvi)
|9629.10
|Sürücü Kursu Pisti Görevlisi
|6210.09
|Sürütme ve Yükleme İşçisi
|3115.51
|Sürveyan (Gemi)
|6113.35
|Süs Ağaççıkları Yetiştiricisi
|6113.34
|Süs Ağaçları Yetiştiricisi
|6113.62
|Süs Bitkileri Fidesi Yetiştiricisi
|3142.40
|Süs Bitkileri Yetiştiriciliği / Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri
|6113.01
|Süs Bitkileri Yetiştiricisi
|6113.63
|Süs Bitkilerinde Budamacı
|6113.36
|Süs Çalıları Yetiştiricisi
|7323.03
|Süsleyici (Elle) -Kitap
|8131.59
|Süspansiyon İlaç İmal İşçisi
|3142.42
|Süt Hayvancılığı Teknikeri
|6121.03
|Süt Hayvanları Yetiştiricisi
|3142.47
|Süt İşleme Teknisyeni
|7513.15
|Süt Kabul İşçisi
|3122.25
|Süt Kabul Ustabaşı
|6121.18
|Süt Sığırı Yetiştiricisi
|9329.41
|Süt Toplama İşçisi
|3142.63
|Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri
|7513.17
|Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi
|5223.69
|Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı
|3142.04
|Süt Ve Ürünleri Teknikeri
|5212.02
|Sütçü-Seyyar Süt Satıcısı
|6121.11
|Süthane İşçisi
|7513.05
|Süthane/ Mandıra İşçisi
|7512.33
|Sütlü Tatlı Ustası
|8161.03
|Süttozu İmal İşçisi
|8153.04
|Sütunlu Dikiş Makinesi Operatörü
|8131.19
|Süzme Presi Operatörü-Kimyasal ve ilgili işlemler