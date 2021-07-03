Ö İle Meslekler

Ö ile başlayan 51 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerin ( tanımı, görev tanımı, öğrenim durumu, meslek kodu vb) bulunduğu arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
Ö ile başlayan 51 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerin ( tanımı, görev tanımı, öğrenim durumu, meslek kodu vb) bulunduğu arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|9901.05
|Öğrenci (Lisans)
|9901.06
|Öğrenci (Önlisans)
|2310.48
|Öğretim Görevlisi
|2351.02
|Öğretim Metotları Danışmanı
|2311.57
|Öğretim Üyesi (Dişçilik)
|2352.03
|Öğretmen (Ortopedik Özürlüler)
|2320.64
|Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni
|8131.05
|Öğütme Makinesi Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
|8112.08
|Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik
|8181.52
|Öğütme Ve Çamur Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)
|2311.58
|Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi
|2351.03
|Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı
|7126.09
|Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı
|4321.30
|Ölçü Tespit Elemanı
|3115.35
|Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi)
|1411.02
|Ön Büro Müdürü-Otel
|4224.02
|Ön Büro Şefi (Otel)
|7114.17
|Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı
|7114.18
|Ön Dökümlü Beton Kürcüsü
|7114.19
|Ön Dökümlü Beton Öngermecisi
|7114.16
|Ön Dökümlü Beton Üretim Hattı Sorumlusu
|8151.34
|Ön İplik Operatörü
|8151.52
|Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|4224.05
|Ön Kasa Elemanı
|4311.06
|Ön Muhasebeci
|3122.36
|Ön Terbiye Operatörü (Tekstil)
|3122.33
|Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
|7543.08
|Örgü Kontrolörü
|8152.41
|Örgü Makinası Operatörü
|7318.34
|Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj
|8152.47
|Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj
|7318.29
|Örgü Tezgahı Ayarcısı
|3119.63
|Örme Desen Programcısı
|8152.50
|Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|3122.01
|Örme Şefi
|3119.10
|Örme Teknikeri
|6111.36
|Örtü Altı Domates Yetiştiricisi
|6111.54
|Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi
|7533.53
|Örtü ve Minder Dikişçisi
|6113.06
|Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi (Seracı)
|7212.08
|Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı
|5322.01
|Öz Bakıma Destek Elemanı
|2352.01
|Özel Eğitim Öğretmeni
|5312.04
|Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı
|8219.13
|Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı
|5414.19
|Özel Güvenlik (Gemi Adamı)
|5414.20
|Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç)
|5414.12
|Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
|5412.06
|Özel Harekat Polisi
|1213.10
|Özel Kalem Müdürü
|3343.01
|Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı