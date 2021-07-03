Ö İle Meslekler

Ö ile başlayan 51 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerin ( tanımı, görev tanımı, öğrenim durumu, meslek kodu vb) bulunduğu arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
9901.05Öğrenci (Lisans)
9901.06Öğrenci (Önlisans)
2310.48Öğretim Görevlisi
2351.02Öğretim Metotları Danışmanı
2311.57Öğretim Üyesi (Dişçilik)
2352.03Öğretmen (Ortopedik Özürlüler)
2320.64Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni
8131.05Öğütme Makinesi Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
8112.08Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik
8181.52Öğütme Ve Çamur Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)
2311.58Ölçme Tekniği Öğretim Üyesi
2351.03Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı
7126.09Ölçü Aletleri Boru Tesisatçısı
4321.30Ölçü Tespit Elemanı
3115.35Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi)
1411.02Ön Büro Müdürü-Otel
4224.02Ön Büro Şefi (Otel)
7114.17Ön Dökümlü Beton Eleman Montajcısı
7114.18Ön Dökümlü Beton Kürcüsü
7114.19Ön Dökümlü Beton Öngermecisi
7114.16Ön Dökümlü Beton Üretim Hattı Sorumlusu
8151.34Ön İplik Operatörü
8151.52Ön İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
4224.05Ön Kasa Elemanı
4311.06Ön Muhasebeci
3122.36Ön Terbiye Operatörü (Tekstil)
3122.33Ön Terbiye Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil)
7543.08Örgü Kontrolörü
8152.41Örgü Makinası Operatörü
7318.34Örgü Makinesi İşçisi (El Tezgahı)/Trikotaj
8152.47Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj
7318.29Örgü Tezgahı Ayarcısı
3119.63Örme Desen Programcısı
8152.50Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
3122.01Örme Şefi
3119.10Örme Teknikeri
6111.36Örtü Altı Domates Yetiştiricisi
6111.54Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi
7533.53Örtü ve Minder Dikişçisi
6113.06Örtüaltı Sebze Yetiştiricisi (Seracı)
7212.08Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı
5322.01Öz Bakıma Destek Elemanı
2352.01Özel Eğitim Öğretmeni
5312.04Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı
8219.13Özel Gün ve Nikah Şekerleri Hazırlayıcısı
5414.19Özel Güvenlik (Gemi Adamı)
5414.20Özel Güvenlik (Sualtı Adamı/Dalgıç)
5414.12Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı
5412.06Özel Harekat Polisi
1213.10Özel Kalem Müdürü
3343.01Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı

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