I İle Meslekler

I Harfi ile Başlayan 37 adet mesleğe ilişkin güncel sıralı arşiv aşağıdadır.
I Harfi ile Başlayan 37 adet mesleğe ilişkin güncel sıralı arşiv aşağıdadır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|7124.11
|Isı Yalıtımcısı
|7124.04
|Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru)
|7315.13
|Isıcam İmal İşçisi
|8121.76
|Isıl İşlem İşçisi
|3117.28
|Isıl İşlem Teknisyeni
|8121.55
|Isıl İşlem Ustası
|8219.22
|Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı
|8121.80
|Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü
|7412.01
|Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı
|3115.04
|Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni
|7127.16
|Isıtma Sistemleri Servis Elemanı
|7127.17
|Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı
|7127.18
|Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı
|7126.31
|Isıtma Tesisatçısı
|3115.22
|Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
|7126.25
|Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı
|8182.09
|Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü
|7126.10
|Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
|2144.05
|Isıtma, Havalandırma Ve Soğutma Mühendisi
|5223.31
|Isıtma-Soğutma Ürünleri Satış Elemanı
|8160.52
|Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi)
|8160.53
|Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi)
|8143.14
|Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü
|8143.15
|Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü
|8143.13
|Islak Mendil Etiketleme Makinesi operatörü
|8143.10
|Islak Mendil Kesim İşçisi
|8143.16
|Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi
|6111.45
|Ispanak Yetiştiricisi
|7318.54
|Isparta Halı Dokumacısı
|7536.12
|Istampacı-Ayakkabı
|3435.21
|Işık Asistanı
|2654.10
|Işık Yönetmeni
|3435.22
|Işıkçı
|7411.06
|Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb.
|9411.09
|Izgara Köftecisi
|9411.14
|Izgara Ustası
|9411.15
|Izgara Ustası Yardımcısı