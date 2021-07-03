I İle Meslekler

I Harfi ile Başlayan 37 adet mesleğe ilişkin güncel sıralı arşiv aşağıdadır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
7124.11Isı Yalıtımcısı
7124.04Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru)
7315.13Isıcam İmal İşçisi
8121.76Isıl İşlem İşçisi
3117.28Isıl İşlem Teknisyeni
8121.55Isıl İşlem Ustası
8219.22Isıölçer ve Isı Sayacı Sökme Takma Elemanı
8121.80Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü
7412.01Isıtıcı ve Pişirici Ev Aletleri Bakım-Onarımcısı
3115.04Isıtma Sistemi Kontrol Teknisyeni
7127.16Isıtma Sistemleri Servis Elemanı
7127.17Isıtma Sistemleri Servis Uzmanı
7127.18Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı
7126.31Isıtma Tesisatçısı
3115.22Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı
7126.25Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı
8182.09Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü
7126.10Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
2144.05Isıtma, Havalandırma Ve Soğutma Mühendisi
5223.31Isıtma-Soğutma Ürünleri Satış Elemanı
8160.52Iskarta Açma İşçisi (Bisküvi)
8160.53Iskarta Değirmen İşçisi (Bisküvi) 
8143.14Islak Havlu Mendil Makinesi Operatörü
8143.15Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü
8143.13Islak Mendil Etiketleme Makinesi operatörü
8143.10Islak Mendil Kesim İşçisi
8143.16Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi
6111.45Ispanak Yetiştiricisi
7318.54Isparta Halı Dokumacısı
7536.12Istampacı-Ayakkabı
3435.21Işık Asistanı
2654.10Işık Yönetmeni
3435.22Işıkçı
7411.06Işıkçı-Sahne, Stüdyo Vb.
9411.09Izgara Köftecisi
9411.14Izgara Ustası
9411.15Izgara Ustası Yardımcısı

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