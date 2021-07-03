P İle Meslekler

P Harfi ile başlayan meslekler hakkında her türlü bilginin bulunduğu tablo aşağıdadır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
8219.23P.V.C. Doğrama Montajcısı
8151.55Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Droset)
8151.54Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)
8151.43Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin)
8151.53Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)
7511.13Padok Kahyası-Mezbaha
9621.07Paket Teslim Elemanı (Yaya)
9321.14Paket yapma işçisi – kağıt, karton vb.
9321.15Paketleme işçisi 
9321.01Paketleme İşçisi (Cam)
9321.18Paketleme İşçisi (Gıda)
8183.34Paketleme Makinesi Operatörü (Cips)
8161.49Paketleme Makinesi Operatörü (İrmik)
8161.48Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna)
8160.74Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)
8160.75Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı)
8161.50Paketleme Makinesi Operatörü (Un)
9321.20Paketlemeci (Çorap) 
8350.12Palamarcı
2311.59Paleoantropoloji Öğretim Üyesi
8160.76Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira)
8183.20Palet Etiketleme İşçisi
8161.26Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü
2659.06Palyaço
3142.49Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri
8151.44Pamuk Kesme Makinesi İşçisi
3142.48Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri
8341.05Pamuk Toplama Makinesi Operatörü
6111.02Pamuk Yetiştiricisi
8160.77Pancar Bıçakçısı
8341.07Pancar Boşaltma Operatörü
3142.18Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri
2655.06Pandomim Oyuncusu
7121.08Panel Çatı Kaplamacısı
7114.15Panel Kalıpçı
7213.30Panel Radyatör İmalatçısı
8312.17Panel Sistem Demiryolu Ustası
9329.02Panel Strofor İşçisi 
1411.01Pansiyon İşletmecisi
7223.59Pantograf Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
8322.07Panzer Şoförü
3311.03Para Ve Sermaye Yönetimi /Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek Elemanı
3134.06Parafin Tesisi Operatörü
2240.04Paramedikal Pratisyen
8131.83Parenteral İlaç İmal İşçisi
5223.66Parfümeri Satış Elemanı
9613.02Park süpürücü
9613.04Park temizlik işçisi
7122.04Parke Döşeyicisi
7122.10Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı
8114.19Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi
9629.07Parkomat Görevlisi
7224.12Parlatma Tanburu İşçisi
7512.07Pasacı (Ekmek)
3351.03Pasaport Kontrol Memuru
3354.02Pasaport Ve Lisans Takip Memuru
8131.49Pasta İşçisi (Boya)
7512.08Pasta Ustası
7512.30Pasta Yapım ve Sunum Elemanı
7512.34Pastacı Çırağı
7512.24Pastacı Yardımcısı
7532.23Pastalcı
5223.73Pastane Ürünleri Satış Elemanı
7511.22Pastırma Çemenleme İşçisi
7511.16Pastırma İmal İşçisi
7511.23Pastırma Presleme İşçisi
7511.24Pastırma Tuzlama İşçisi
8161.21Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü
7511.25Pastırma Yıkama İşçisi
8160.78Pastörize Ustabaşı
8160.79Pastörizör (Süthane/mandıra)
6111.17Patates Yetiştiricisi
5131.09Patenli Garson 
3339.03Patent Müşaviri
3359.17Patent Uzmanı
8152.10Patlakçı (Dokuma Tezgahı)
7542.03Patlayıcı Madde İmha Uzmanı
6111.51Patlıcan Yetiştiricisi
3212.03Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri
7221.17Patoz Makinesi Montaj İşçisi
7532.12Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep
7532.13Patron İşaretleyici-Giyecek
2431.03Pazar Araştırma Analisti
5211.02Pazarcı
1221.08Pazarlama Müdürü
3322.12Pazarlama Sorumlusu
2431.04Pazarlama Uzmanı
2321.32Pazarlama ve Perakende Öğretmeni
4211.11Pazarlama Yetkilisi (Banka)
3142.41Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek Elemanı
3322.03Pazarlamacı 
3322.10Pazarlamacı (Çorap)
3322.07Pazarlamacı (Kuruyemiş)
5243.02Pazarlamacı (Telefonla)
3214.04Pedodonti Diş Protez Teknikeri
2311.60Pedodonti Öğretim Üyesi
2261.09Pedodonti Uzmanı
2132.11Pedolog (Toprak Bilimci)
7514.10Pekmez İmalat Elemanı
8189.11Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)
8189.09Pelet Yakıt (Odun Talaşı) İmal İşçisi
8152.42Penye Makinesi Operatörü
5223.54Perakende Satış Elemanı (Gıda)
5223.62Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)
7522.38Perdah Elemanı-Mobilya
7522.18Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya
7315.18Perdahçı-Optik Cam
7523.28Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
8181.53Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)
8152.14Perde İmal İşçisi
8219.08Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası
5223.55Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı
5221.14Perdeci-İşletme Sahibi
2423.23Performans Uzmanı
3211.10Perfüzyon Teknikleri Sağlık Teknikeri
2269.14Perfüzyonist
2311.61Periodontoloji Öğretim Üyesi
2261.10Periodontoloji Uzmanı
7531.21Perukacı
7514.11Pestil İmalat Elemanı
3134.14Petrokimya Kontrol Elemanı
3134.13Petro-Kimya Teknisyeni
3134.12Petrokimya Üretim Elemanı
3116.27Petrol Rafineri Teknisyeni
7233.12Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı
8113.12Petrol Sondörü
3117.11Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni
2146.09Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisi
3134.07Petrol-Gaz Üretim Operatörü
7513.04Peynir İmal İşçisi
8160.82Peynir İmal Makinesi Operatörü
6113.07Peyzaj Bahçıvanı
2162.01Peyzaj Mimarı
3142.20Peyzaj Teknikeri
3142.25Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri
6111.52Pırasa Yetiştiricisi
9411.08Pide Ustası
9411.16Pide Ustası Yardımcısı
8121.82Pik Dökümcüsü (Makine İle)
8131.47Pil İmal İşçisi
3422.68Pilates Eğitmeni
7511.30Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
3153.01Pilot
7516.05Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle)
8160.83Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü
7516.06Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle)
7522.19Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç
7212.09Pirinç Kaynakçısı
8183.39Pirinç Paketleme İşçisi
6111.04Pirinç Yetiştiricisi
7132.03Pistoleci (Otomotiv)
7512.09Pişirici (Bisküvi)
7512.10Pişirici (Ekmek)
8131.14Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
8160.85Pişirici (Malt)
7512.17Pişirici (Simit)
8160.86Pişirici (Şeker İmalatı)
8160.87Pişirici-Konserveci (Balık)
8160.84Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık)
8160.88Pişirici-Konserveci (Et)
7514.04Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba)
7514.05Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze)
1321.03Pişmaniye İmal İşletmecisi
7512.16Pişmaniye İmalat İşçisi
7512.15Pişmaniye İmalat Ustası
5223.56Pişmaniye Satış Elemanı
0310.04Piyade Eri
2652.12Piyanist
7312.13Piyano Akortçusu
2354.01Piyano Eğitmeni
7312.07Piyano İmal İşçisi
2311.62Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi
9411.04Pizza Ustası
9112.18Plaj Görevlisi (Beach Boy)
8122.18Plaka Perde Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali)
1213.01Planlama Müdürü
2149.04Planlama Mühendisi
4322.05Planlama Şefi 
4322.04Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları)
4322.03Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
7233.40Planlı Bakım Vizitörü (Çimento)
1311.03Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)
7523.14Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7223.60Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.61Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
8142.24Plastik Boru İmal İşçisi
7126.32Plastik Boru Tesisatçısı
8181.64Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi
8142.03Plastik Çekme Makinesi Operatörü
8142.33Plastik Doğrama Montaj Elemanı
8142.04Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
8142.19Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı
8142.31Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)
8142.41Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
8142.27Plastik Enjeksiyon Sorumlusu
8142.05Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
8142.43Plastik Film İşleme Operatörü
8142.36Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü
3116.10Plastik İşleme Teknisyeni
8142.13Plastik İşlemeci
8142.06Plastik Kalandır Makinesi Operatörü
8142.07Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)
3116.25Plastik Kalıp Teknisyeni
8183.27Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü
8142.21Plastik Katlamalı Kutu Makinesi Operatörü 
7212.36Plastik Kaynakçı
8142.37Plastik Kırma Makine Operatörü
8142.08Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
8142.09Plastik Mamuller İmal İşçisi
8219.03Plastik Mamuller Montaj İşçisi
8142.46Plastik Modelleme Elemanı
8142.10Plastik Öğütme Makinesi Operatörü
8142.28Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
2321.33Plastik Sanatlar Öğretmeni
3435.07Plastik Sanatlar Teknisyeni
7319.18Plastik Sanatlar Toparlayıcısı 
7319.03Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı
8142.22Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü 
8161.13Plastik Şişe Düzeltme İşçisi
8142.29Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
8142.42Plastik Şişirme Kalıpçısı
3116.12Plastik Teknikeri
2321.34Plastik Teknolojisi Öğretmeni
8142.20Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü 
8142.11Plastik Yoğurucu
2212.39Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı
7212.28Platin Kesimcisi
7316.21Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü
7223.62Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü
2269.03Podiatrist/podolog
2221.17Poliklinik Hemşiresi
3116.02Polimer Teknolojisi Teknikeri
8131.79Polimer Üretim Elemanı
5412.05Polis Memuru
3211.22Polisomnografi/Uyku Teknisyeni
8142.25Polistren Yalıtım Malzemesi İmal İşçisi
1213.11Politika Müdürü
8142.47Poliüretan Makinesi Operatörü
8142.01Polyester İmal İşçisi
8131.60Pomat İlaç İmal İşçisi
2132.08Pomolog-Meyve Yetiştirme Uzmanı
3132.07Pompa İstasyonu Operatörü (Petrol Ve Doğal Gaz Hariç)
3134.08Pompacı (Petrol Rafinesi)
7533.19Ponterizci/Ponteriz Otomatçı
8181.31Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi
8160.89Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt)
6112.39Portakal Yetiştiricisi
4211.13Portföy Elemanı (banka)
2413.12Portföy Yöneticisi
7535.10Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi
7535.11Post Ayırma İşçisi
7535.12Post Boyama İşçisi (Elle)
3433.04Post Doldurucu-Tahnitçi
7535.13Post Germe İşçisi
7535.14Post Temizleme İşçisi (Elle)
8155.08Post Temizleme İşçisi (Makineyle)
7535.15Post Ve Deri Ayırıcısı
7535.16Post Yumuşatma İşçisi
4412.05Posta Ayırım Memuru
3119.67Posta Hizmetleri Meslek Elemanı
4412.06Posta Servis Nezaretçisi
4412.01Posta Şefi
8121.53Potacı-Dökümcü
8121.47Poteyaj Operatörü
8219.10Prefabrik Yapı Montaj İşçisi
2311.63Prehistorya Öğretim Üyesi
2311.64Prehistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi
8121.38Pres Döküm Makinesi Operatörü
8160.90Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker)
8121.78Pres Makineleri Operatör Yardımcısı
8121.77Pres Makineleri Operatörü
8160.91Pres Operatörü (Yağ)
7223.63Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
8157.07Pres Ütücü
7523.34Presçi (Mobilya)
8159.11Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)
2212.40Prevantif Onkoloji Uzmanı
2654.07Prodüksiyon Amir Yardımcısı
2654.06Prodüksiyon Amiri
2654.20Prodüktör
2312.17Profesör
3421.04Profesyonel Sporcu
2512.03Program Analisti
3435.13Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo)
7421.12Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi
7223.64Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü
1213.20Proje Danışmanı
2164.03Proje Destek Elemanı (Mimari)
2413.06Proje Finans Uzmanı
1213.24Proje Grup Başkanı
1323.01Proje Müdürü
2149.11Proje Mühendisi
2431.11Proje Satış Sorumlusu
4419.04Proje Yazma Elemanı
1213.25Proje Yöneticisi
5242.05Promosyon Ürünleri Satış Elemanı
3521.20Promter Operatörü
8131.48Proses İşçisi
2311.65Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi
2269.15Prostetist / Ortotist
2311.66Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi
2261.11Protetik Diş Tedavisi Uzmanı
7549.03Protez Ortez Ustası
5142.24Protez Tırnak Uygulayıcısı
7222.23Prototip İşçisi
2212.41Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)
2634.01Psikolog
2634.02Psikolog (Aile Mahkemeleri)
2634.03Psikolog (Çocuk Mahkemeleri)
2634.09Psikolog (Diyaliz Merkezleri)
2634.04Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)
2634.05Psikolog (Kreş Ve Gündüz Bakımevleri)
2634.07Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)
2634.06Psikolog (Özel Eğitim Okulları)
2311.67Psikoloji Öğretim Görevlisi
2320.65Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
2635.08Psikolojik Danışman
4416.03Puantör
7514.09Pul Biber İmalat İşçisi
7533.75Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı
9311.25Pulcu (maden arabalarına pul takan veya çıkaran ve pul numaralarını kayda geçiren)
7221.15Pulluk İmal Usta
7212.25Punta Kaynak Makinesi İşçisi
7516.07Puro İmal İşçisi (Elle)
8160.92Puro İmal İşçisi (Makineyle)
7516.08Puro Kurutma Fırını İşçisi
8160.93Puro Pudralama Makinesi Operatörü
7318.48Puşi Dokuyucu (Mekikli)
7214.08Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat)
7212.10Pürmüzcü (Elle)
7223.65Pürmüzcü-Makine İle
8114.20Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik)
8142.32Pvc  Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü
8142.38Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü
7522.24PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama)

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