P İle Meslekler

P Harfi ile başlayan meslekler hakkında her türlü bilginin bulunduğu tablo aşağıdadır.
P Harfi ile başlayan meslekler hakkında her türlü bilginin bulunduğu tablo aşağıdadır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|8219.23
|P.V.C. Doğrama Montajcısı
|8151.55
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Droset)
|8151.54
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)
|8151.43
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Gyotin)
|8151.53
|Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)
|7511.13
|Padok Kahyası-Mezbaha
|9621.07
|Paket Teslim Elemanı (Yaya)
|9321.14
|Paket yapma işçisi – kağıt, karton vb.
|9321.15
|Paketleme işçisi
|9321.01
|Paketleme İşçisi (Cam)
|9321.18
|Paketleme İşçisi (Gıda)
|8183.34
|Paketleme Makinesi Operatörü (Cips)
|8161.49
|Paketleme Makinesi Operatörü (İrmik)
|8161.48
|Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna)
|8160.74
|Paketleme Makinesi Operatörü (Peynir)
|8160.75
|Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı)
|8161.50
|Paketleme Makinesi Operatörü (Un)
|9321.20
|Paketlemeci (Çorap)
|8350.12
|Palamarcı
|2311.59
|Paleoantropoloji Öğretim Üyesi
|8160.76
|Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira)
|8183.20
|Palet Etiketleme İşçisi
|8161.26
|Paletleme Makinesi (Paletdizer) Operatörü
|2659.06
|Palyaço
|3142.49
|Pamuk Eksperi Ve İplikçilik Teknikeri
|8151.44
|Pamuk Kesme Makinesi İşçisi
|3142.48
|Pamuk Pazarlama Ve İplikçilik Teknikeri
|8341.05
|Pamuk Toplama Makinesi Operatörü
|6111.02
|Pamuk Yetiştiricisi
|8160.77
|Pancar Bıçakçısı
|8341.07
|Pancar Boşaltma Operatörü
|3142.18
|Pancar Yetiştiriciliği Ve Şeker Teknikeri
|2655.06
|Pandomim Oyuncusu
|7121.08
|Panel Çatı Kaplamacısı
|7114.15
|Panel Kalıpçı
|7213.30
|Panel Radyatör İmalatçısı
|8312.17
|Panel Sistem Demiryolu Ustası
|9329.02
|Panel Strofor İşçisi
|1411.01
|Pansiyon İşletmecisi
|7223.59
|Pantograf Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|8322.07
|Panzer Şoförü
|3311.03
|Para Ve Sermaye Yönetimi /Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meslek Elemanı
|3134.06
|Parafin Tesisi Operatörü
|2240.04
|Paramedikal Pratisyen
|8131.83
|Parenteral İlaç İmal İşçisi
|5223.66
|Parfümeri Satış Elemanı
|9613.02
|Park süpürücü
|9613.04
|Park temizlik işçisi
|7122.04
|Parke Döşeyicisi
|7122.10
|Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı
|8114.19
|Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi
|9629.07
|Parkomat Görevlisi
|7224.12
|Parlatma Tanburu İşçisi
|7512.07
|Pasacı (Ekmek)
|3351.03
|Pasaport Kontrol Memuru
|3354.02
|Pasaport Ve Lisans Takip Memuru
|8131.49
|Pasta İşçisi (Boya)
|7512.08
|Pasta Ustası
|7512.30
|Pasta Yapım ve Sunum Elemanı
|7512.34
|Pastacı Çırağı
|7512.24
|Pastacı Yardımcısı
|7532.23
|Pastalcı
|5223.73
|Pastane Ürünleri Satış Elemanı
|7511.22
|Pastırma Çemenleme İşçisi
|7511.16
|Pastırma İmal İşçisi
|7511.23
|Pastırma Presleme İşçisi
|7511.24
|Pastırma Tuzlama İşçisi
|8161.21
|Pastırma ve Sucuk Dilimleme Makinesi Operatörü
|7511.25
|Pastırma Yıkama İşçisi
|8160.78
|Pastörize Ustabaşı
|8160.79
|Pastörizör (Süthane/mandıra)
|6111.17
|Patates Yetiştiricisi
|5131.09
|Patenli Garson
|3339.03
|Patent Müşaviri
|3359.17
|Patent Uzmanı
|8152.10
|Patlakçı (Dokuma Tezgahı)
|7542.03
|Patlayıcı Madde İmha Uzmanı
|6111.51
|Patlıcan Yetiştiricisi
|3212.03
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Teknikeri
|7221.17
|Patoz Makinesi Montaj İşçisi
|7532.12
|Patron Hazırlayıcı-Şapka Ve Kep
|7532.13
|Patron İşaretleyici-Giyecek
|2431.03
|Pazar Araştırma Analisti
|5211.02
|Pazarcı
|1221.08
|Pazarlama Müdürü
|3322.12
|Pazarlama Sorumlusu
|2431.04
|Pazarlama Uzmanı
|2321.32
|Pazarlama ve Perakende Öğretmeni
|4211.11
|Pazarlama Yetkilisi (Banka)
|3142.41
|Pazarlama/Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Meslek Elemanı
|3322.03
|Pazarlamacı
|3322.10
|Pazarlamacı (Çorap)
|3322.07
|Pazarlamacı (Kuruyemiş)
|5243.02
|Pazarlamacı (Telefonla)
|3214.04
|Pedodonti Diş Protez Teknikeri
|2311.60
|Pedodonti Öğretim Üyesi
|2261.09
|Pedodonti Uzmanı
|2132.11
|Pedolog (Toprak Bilimci)
|7514.10
|Pekmez İmalat Elemanı
|8189.11
|Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)
|8189.09
|Pelet Yakıt (Odun Talaşı) İmal İşçisi
|8152.42
|Penye Makinesi Operatörü
|5223.54
|Perakende Satış Elemanı (Gıda)
|5223.62
|Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)
|7522.38
|Perdah Elemanı-Mobilya
|7522.18
|Perdah İşçisi (Elle) -Mobilya
|7315.18
|Perdahçı-Optik Cam
|7523.28
|Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|8181.53
|Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)
|8152.14
|Perde İmal İşçisi
|8219.08
|Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası
|5223.55
|Perde Ve Mefruşat (Ev Tekstil) Satış Elemanı
|5221.14
|Perdeci-İşletme Sahibi
|2423.23
|Performans Uzmanı
|3211.10
|Perfüzyon Teknikleri Sağlık Teknikeri
|2269.14
|Perfüzyonist
|2311.61
|Periodontoloji Öğretim Üyesi
|2261.10
|Periodontoloji Uzmanı
|7531.21
|Perukacı
|7514.11
|Pestil İmalat Elemanı
|3134.14
|Petrokimya Kontrol Elemanı
|3134.13
|Petro-Kimya Teknisyeni
|3134.12
|Petrokimya Üretim Elemanı
|3116.27
|Petrol Rafineri Teknisyeni
|7233.12
|Petrol Sondaj Makinesi Bakım-Onarımcısı
|8113.12
|Petrol Sondörü
|3117.11
|Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarma Teknisyeni
|2146.09
|Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisi
|3134.07
|Petrol-Gaz Üretim Operatörü
|7513.04
|Peynir İmal İşçisi
|8160.82
|Peynir İmal Makinesi Operatörü
|6113.07
|Peyzaj Bahçıvanı
|2162.01
|Peyzaj Mimarı
|3142.20
|Peyzaj Teknikeri
|3142.25
|Peyzaj Uygulama Ve Süs Bitkileri Teknikeri
|6111.52
|Pırasa Yetiştiricisi
|9411.08
|Pide Ustası
|9411.16
|Pide Ustası Yardımcısı
|8121.82
|Pik Dökümcüsü (Makine İle)
|8131.47
|Pil İmal İşçisi
|3422.68
|Pilates Eğitmeni
|7511.30
|Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
|3153.01
|Pilot
|7516.05
|Pipo Tütünü Hazırlama İşçisi (Elle)
|8160.83
|Pipo Tütünü Kıyma Makinesi Operatörü
|7516.06
|Pipo Tütünü Presleme İşçisi (Elle)
|7522.19
|Pipo Ve Ağızlık İmalat İşçisi-Ağaç
|7212.09
|Pirinç Kaynakçısı
|8183.39
|Pirinç Paketleme İşçisi
|6111.04
|Pirinç Yetiştiricisi
|7132.03
|Pistoleci (Otomotiv)
|7512.09
|Pişirici (Bisküvi)
|7512.10
|Pişirici (Ekmek)
|8131.14
|Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
|8160.85
|Pişirici (Malt)
|7512.17
|Pişirici (Simit)
|8160.86
|Pişirici (Şeker İmalatı)
|8160.87
|Pişirici-Konserveci (Balık)
|8160.84
|Pişirici-Konserveci (Et Ve Balık)
|8160.88
|Pişirici-Konserveci (Et)
|7514.04
|Pişirici-Konserveci (Hazır Çorba)
|7514.05
|Pişirici-Konserveci (Meyve Ve Sebze)
|1321.03
|Pişmaniye İmal İşletmecisi
|7512.16
|Pişmaniye İmalat İşçisi
|7512.15
|Pişmaniye İmalat Ustası
|5223.56
|Pişmaniye Satış Elemanı
|0310.04
|Piyade Eri
|2652.12
|Piyanist
|7312.13
|Piyano Akortçusu
|2354.01
|Piyano Eğitmeni
|7312.07
|Piyano İmal İşçisi
|2311.62
|Piyano Sanat Dalı Öğretim Üyesi
|9411.04
|Pizza Ustası
|9112.18
|Plaj Görevlisi (Beach Boy)
|8122.18
|Plaka Perde Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali)
|1213.01
|Planlama Müdürü
|2149.04
|Planlama Mühendisi
|4322.05
|Planlama Şefi
|4322.04
|Planlama Ve Kontrol İşçisi (Kümes Hayvanları)
|4322.03
|Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)
|7233.40
|Planlı Bakım Vizitörü (Çimento)
|1311.03
|Plantasyon Ve Uygulama Müdürü (Meyve Bahçesi)
|7523.14
|Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|7223.60
|Plânya Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|7223.61
|Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)
|8142.24
|Plastik Boru İmal İşçisi
|7126.32
|Plastik Boru Tesisatçısı
|8181.64
|Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi
|8142.03
|Plastik Çekme Makinesi Operatörü
|8142.33
|Plastik Doğrama Montaj Elemanı
|8142.04
|Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
|8142.19
|Plastik Ekstrüzyon Kalıpçısı
|8142.31
|Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)
|8142.41
|Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı
|8142.27
|Plastik Enjeksiyon Sorumlusu
|8142.05
|Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|8142.43
|Plastik Film İşleme Operatörü
|8142.36
|Plastik Geri Dönüşüm Makinesi Operatörü
|3116.10
|Plastik İşleme Teknisyeni
|8142.13
|Plastik İşlemeci
|8142.06
|Plastik Kalandır Makinesi Operatörü
|8142.07
|Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)
|3116.25
|Plastik Kalıp Teknisyeni
|8183.27
|Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü
|8142.21
|Plastik Katlamalı Kutu Makinesi Operatörü
|7212.36
|Plastik Kaynakçı
|8142.37
|Plastik Kırma Makine Operatörü
|8142.08
|Plastik Levha ve Dökme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
|8142.09
|Plastik Mamuller İmal İşçisi
|8219.03
|Plastik Mamuller Montaj İşçisi
|8142.46
|Plastik Modelleme Elemanı
|8142.10
|Plastik Öğütme Makinesi Operatörü
|8142.28
|Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
|2321.33
|Plastik Sanatlar Öğretmeni
|3435.07
|Plastik Sanatlar Teknisyeni
|7319.18
|Plastik Sanatlar Toparlayıcısı
|7319.03
|Plastik Sanatlar Uygulama Elemanı
|8142.22
|Plastik Silindir Kutu Makinesi Operatörü
|8161.13
|Plastik Şişe Düzeltme İşçisi
|8142.29
|Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
|8142.42
|Plastik Şişirme Kalıpçısı
|3116.12
|Plastik Teknikeri
|2321.34
|Plastik Teknolojisi Öğretmeni
|8142.20
|Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü
|8142.11
|Plastik Yoğurucu
|2212.39
|Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Uzmanı
|7212.28
|Platin Kesimcisi
|7316.21
|Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü
|7223.62
|Pnömatik Çift Taraflı Kesme Tezgahı Operatörü
|2269.03
|Podiatrist/podolog
|2221.17
|Poliklinik Hemşiresi
|3116.02
|Polimer Teknolojisi Teknikeri
|8131.79
|Polimer Üretim Elemanı
|5412.05
|Polis Memuru
|3211.22
|Polisomnografi/Uyku Teknisyeni
|8142.25
|Polistren Yalıtım Malzemesi İmal İşçisi
|1213.11
|Politika Müdürü
|8142.47
|Poliüretan Makinesi Operatörü
|8142.01
|Polyester İmal İşçisi
|8131.60
|Pomat İlaç İmal İşçisi
|2132.08
|Pomolog-Meyve Yetiştirme Uzmanı
|3132.07
|Pompa İstasyonu Operatörü (Petrol Ve Doğal Gaz Hariç)
|3134.08
|Pompacı (Petrol Rafinesi)
|7533.19
|Ponterizci/Ponteriz Otomatçı
|8181.31
|Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi
|8160.89
|Porsiyonlama Makinası Operatörü (Süt)
|6112.39
|Portakal Yetiştiricisi
|4211.13
|Portföy Elemanı (banka)
|2413.12
|Portföy Yöneticisi
|7535.10
|Post Ayıklama Ve Tıraşlama İşçisi
|7535.11
|Post Ayırma İşçisi
|7535.12
|Post Boyama İşçisi (Elle)
|3433.04
|Post Doldurucu-Tahnitçi
|7535.13
|Post Germe İşçisi
|7535.14
|Post Temizleme İşçisi (Elle)
|8155.08
|Post Temizleme İşçisi (Makineyle)
|7535.15
|Post Ve Deri Ayırıcısı
|7535.16
|Post Yumuşatma İşçisi
|4412.05
|Posta Ayırım Memuru
|3119.67
|Posta Hizmetleri Meslek Elemanı
|4412.06
|Posta Servis Nezaretçisi
|4412.01
|Posta Şefi
|8121.53
|Potacı-Dökümcü
|8121.47
|Poteyaj Operatörü
|8219.10
|Prefabrik Yapı Montaj İşçisi
|2311.63
|Prehistorya Öğretim Üyesi
|2311.64
|Prehistorya Ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi
|8121.38
|Pres Döküm Makinesi Operatörü
|8160.90
|Pres İşçisi (Küp Ve Kesme Şeker)
|8121.78
|Pres Makineleri Operatör Yardımcısı
|8121.77
|Pres Makineleri Operatörü
|8160.91
|Pres Operatörü (Yağ)
|7223.63
|Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)
|8157.07
|Pres Ütücü
|7523.34
|Presçi (Mobilya)
|8159.11
|Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)
|2212.40
|Prevantif Onkoloji Uzmanı
|2654.07
|Prodüksiyon Amir Yardımcısı
|2654.06
|Prodüksiyon Amiri
|2654.20
|Prodüktör
|2312.17
|Profesör
|3421.04
|Profesyonel Sporcu
|2512.03
|Program Analisti
|3435.13
|Program Yapım Yardımcısı (Televizyon ve Radyo)
|7421.12
|Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC) İşçisi
|7223.64
|Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü
|1213.20
|Proje Danışmanı
|2164.03
|Proje Destek Elemanı (Mimari)
|2413.06
|Proje Finans Uzmanı
|1213.24
|Proje Grup Başkanı
|1323.01
|Proje Müdürü
|2149.11
|Proje Mühendisi
|2431.11
|Proje Satış Sorumlusu
|4419.04
|Proje Yazma Elemanı
|1213.25
|Proje Yöneticisi
|5242.05
|Promosyon Ürünleri Satış Elemanı
|3521.20
|Promter Operatörü
|8131.48
|Proses İşçisi
|2311.65
|Proses Ve Reaktör Tasarımı Öğretim Üyesi
|2269.15
|Prostetist / Ortotist
|2311.66
|Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi
|2261.11
|Protetik Diş Tedavisi Uzmanı
|7549.03
|Protez Ortez Ustası
|5142.24
|Protez Tırnak Uygulayıcısı
|7222.23
|Prototip İşçisi
|2212.41
|Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)
|2634.01
|Psikolog
|2634.02
|Psikolog (Aile Mahkemeleri)
|2634.03
|Psikolog (Çocuk Mahkemeleri)
|2634.09
|Psikolog (Diyaliz Merkezleri)
|2634.04
|Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)
|2634.05
|Psikolog (Kreş Ve Gündüz Bakımevleri)
|2634.07
|Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)
|2634.06
|Psikolog (Özel Eğitim Okulları)
|2311.67
|Psikoloji Öğretim Görevlisi
|2320.65
|Psikoloji Öğretmeni-Ortaöğretim
|2635.08
|Psikolojik Danışman
|4416.03
|Puantör
|7514.09
|Pul Biber İmalat İşçisi
|7533.75
|Pul Boncuk Dikişleri Yapımcısı
|9311.25
|Pulcu (maden arabalarına pul takan veya çıkaran ve pul numaralarını kayda geçiren)
|7221.15
|Pulluk İmal Usta
|7212.25
|Punta Kaynak Makinesi İşçisi
|7516.07
|Puro İmal İşçisi (Elle)
|8160.92
|Puro İmal İşçisi (Makineyle)
|7516.08
|Puro Kurutma Fırını İşçisi
|8160.93
|Puro Pudralama Makinesi Operatörü
|7318.48
|Puşi Dokuyucu (Mekikli)
|7214.08
|Pünomatik Tabanca Perçincisi (Metal İnşaat)
|7212.10
|Pürmüzcü (Elle)
|7223.65
|Pürmüzcü-Makine İle
|8114.20
|Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik)
|8142.32
|Pvc Folyo Kaplama(Sarma) Makinesi Operatörü
|8142.38
|Pvc Folyo Kesme Makinesi Operatörü
|7522.24
|PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama)