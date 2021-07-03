T İle Meslekler

T ile başlayan 518 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

7322.37Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı
7322.04Tabaka Ofset Baskı Operatörü
7536.17Taban Presçisi
7222.19Tabanca Montaj İşçisi
9311.27Tabancı – maden ocağı
5120.08Tabldot Aşçısı
8131.57Tablet İlaç İmal İşçisi
8161.33Tablet Tuz İmal Ustası
2651.08Tablo Restorasyon Sanatkarı
4313.02Tahakkuk Memuru
8152.38Tahar Makinesi Operatörü
7318.30Taharcı
6113.66Tahıl Yetiştiricisi
8161.09Tahin İmal İşçisi
8161.10Tahin Ustası
8111.03Tahkimatçı-Maden Ocağı
7311.13Tahlisiye Cihaz Bakımcısı
8350.17Tahlisiye Personeli
9333.03Tahmil-Tahliye İşçisi (Gemi)
3117.30Tahribatlı Muayene Operatörü
3117.24Tahribatsız Muayene Operatörü
3117.26Tahribatsız Muayene Sorumlusu
3117.25Tahribatsız Muayene Uzmanı
8111.11Tahsiyeci (Kurtarıcı) (Maden Ocağı)
7522.26Tahta Kaşık Ustası
2413.04Tahvil Analisti
2656.02Takdimci
7319.11Takı Çizimi ve Üreticisi
2163.21Takı İmalat Teknisyeni
7319.09Takı İmalatçısı
7223.76Takım Bileyicisi-Metal İşleme Tezgahları
7222.12Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane)
9311.28Takımcı – maden
9311.01Takımcı – taşocağı
7231.20Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt)
8322.03Taksi Şoförü
7536.33Takunya (Nalın) Ustası
8111.24Tamburlu Kesici Operatörü
7233.41Tamirci Baş Makinist (Sondaj Makineleri)
7536.18Tamirci-Ayakkabı
3153.06Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu
7112.10Tandır Ocağı Ustası
5242.01Tanıtım Sorumlusu (Alışveriş Merkezi)
7213.19Tanker İmalat Ustası
9333.04Tanker Yükleme İşçisi-Gemi
9411.17Tantuni Ustası
3432.02Tanzim-Teşhir Alan Dekoratörü
3112.26Tapu Kadastro Teknikeri
1213.06Tapu Müdürü
1213.07Tapu Sicil Müdürü
3112.37Tapu Teknisyeni
8342.17Tarak Ekskavatör Operatörü
8151.28Tarak Fırçacı-Tekstil
8152.54Tarak İşçisi-Trikotaj
8152.12Tarak Makinesi Ayarcısı-Tekstil
8151.24Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil
3151.05Tarama Uzmanı (Kaptan)
8161.47Tarhana İmal İşçisi
3111.23Tarım  ve Hayvan Sağlığı Laborantı
7233.27Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
3115.10Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı Teknisyeni / Makine Teknisyeni (Tarım)
3115.11Tarım Alet Ve Makineleri Teknikeri
3333.01Tarım Aracısı
6113.11Tarım Çavuşu
9211.08Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)
9213.06Tarım İşçisi-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)
6113.12Tarım Kısım Şefi
2321.45Tarım Laboratuarı Öğretmeni
2320.76Tarım Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
2132.20Tarım Müşaviri/Danışmanı
3142.53Tarım Teknikeri
5223.81Tarım Ürünleri Satış Elemanı
2320.77Tarımsal Bilim Öğretmeni-Ortaöğretim
2132.40Tarımsal Genetik Mühendisi
3142.38Tarımsal İşletmecilik Meslek Elemanı
3142.57Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı
3142.58Tarımsal Laboratuvar Teknikeri
8341.04Tarımsal Mücadele Alet Ve Makineleri Operatörü
1223.04Tarımsal Üretim Kalite Sistem Sorumlusu
2311.81Tarih Öğretim Üyesi
2330.14Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim
2311.82Tarih, Felsefe, Sosyoloji Ve İlgili Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi
2633.02Tarihçi
2633.05Tarihçi (Yakın Dönem)
8183.26Tarihleme Makinesi Operatörü
3142.54Tarla Bitkileri Teknikeri
3142.61Tarla Bitkileri Teknisyeni 
6111.07Tarla Bitkileri Yetiştiricisi
9211.07Tarla Ürünü Çiftlik İşçisi
2132.10Tarla Ziraati Uzmanı
7311.09Tartı Aletleri Bakım Ve Tamir İşçisi
4321.03Tartı Büro Elemanı/Kantarcı
1223.06Tasarım Müdürü
3119.26Tasarım Uygulama Teknisyeni
2166.09Tasarım Ve Basın-Yayımcılık Teknikeri
2320.78Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni
3432.03Tasarımcı (Dekor)
7113.03Taş Ayırıcı (Mermer, Granit)
7112.06Taş Duvarcı-İnşaat
7113.04Taş Harf Oyma İşçisi (Elle)
8111.19Taş İşaretleme İşçisi
8111.04Taş Ocakçı (Genel)
7113.05Taş Oyma İşçisi (Elle)
7113.06Taş Parçalayıcısı
7113.07Taş Perdah İşçisi (Elle)
8112.11Taş Perdah İşçisi (Makine İle)
8112.10Taş Planya Makinesi Operatörü
7113.08Taş Taşlama İşçisi
3117.14Taş Ve Metal İşleme Teknikeri
7113.11Taş Yapı Ustası (Restorasyon)
7113.09Taş Yontma İşçisi
8343.05Taşıma Teçhizatı Operatörleri
4321.35Taşınır Kayıt Yetkilisi
4321.36Taşınır Kontrol Yetkilisi
4323.59Taşıt (Araç) Operasyon Sorumlusu
9333.05Taşıt Yükleme İşçisi-Demiryolu Ve Karayolu Araçları
7224.16Taşlama Tezgâh İşçisi
7224.15Taşlama Tezgâh Ustası
7224.04Taşlama ve Alet Bilemecisi
8114.27Taşyünü Asma Tavan İmalat İşçisi
7515.03Tat Bakıcı (İçki)
7515.02Tat Bakıcı (Kahve Ve Çay)
6221.03Tatlı Su Balıkları Üreticisi
7512.13Tatlı Ustası (Baklava)
7512.14Tatlı Ustası (Dökme)
7512.29Tatlı Ustası (Künefe)
7512.31Tatlı Ustası Yardımcısı
7214.12Tavlamacı (Gemi)
6122.05Tavşan Yetiştirme İşçisi
9411.13Tavuk döner ustası
7541.02Tazyik Odası Operatörü
1111.02TBMM Başkanı
7543.37Tefrik Kontrolcü (İplik)
1112.39Teftiş Kurulu Başkanı
7533.17Teğelci
0110.33Teğmen (Hava Kuvvetleri)
0110.47Teğmen (Jandarma)
0110.32Teğmen (Kara Kuvvetleri)
0110.58Teğmen (Sahil Güvenlik)
0110.34Teğmen(Deniz Kuvvetleri)
3132.12Tehlikeli Atık Temizleme Operatörü (Tank/Tanker)
2263.06Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 
6113.44Tek Yıllık Çiçek Yetiştiricisi
7522.22Tekerlek İmalat İşçisi-Ağaç
8111.09Tekkars Operatörü
7214.11Tekne Montaj İşçisi
7214.14Tekne Onarım İşçisi
8142.34Tekne Ustası (Polyester)
2321.46Tekne ve Yat Yapımı Öğretmeni
7522.25Tekne/Gemi Modelcisi (Ahşap)
3422.04Teknik Direktör
3257.07Teknik Emniyet Görevlisi
1349.11Teknik Müdür
2320.79Teknik Öğretim Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.80Teknik Resim Öğretmeni-Ortaöğretim
3118.08Teknik Ressam
2433.04Teknik Satış Temsilcisi
7549.04Teknik Servis Elemanı
3113.21Teknik Servis Şefi
2641.05Teknik Yazar
2654.12Teknik Yönetmen (Radyo)
2654.16Teknik Yönetmen (Televizyon)
1324.12Teknik, Yakıt ve Çevre Müdürü
2341.06Teknoloji Tasarım Öğretmeni
1223.07Teknoloji Transfer Uzmanı
7322.52Teksir Makinesi Operatörü 
3119.12Tekstil Baskı Teknikeri
3119.76Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni
8154.58Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Apreci)
3122.30Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
3122.39Tekstil Boyacısı/Teknisyeni
2320.81Tekstil Dokuma Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.82Tekstil Dokuma Ve Örgü Öğretmeni
2320.83Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim)
2320.84Tekstil Kalite Kontrol Öğretmeni-Ortaöğretim
3139.07Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni
3119.44Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni
2321.47Tekstil Makineleri Öğretmeni
2149.08Tekstil Mühendisi
2320.85Tekstil Öğretmeni
7224.07Tekstil Tarağı Bileyicisi
3119.34Tekstil Tasarım Teknisyeni
2163.18Tekstil Tasarımcısı
3119.11Tekstil Teknikeri
3119.25Tekstil Teknolojisi Teknisyeni
8154.36Tekstil Terbiye İşçisi
8154.02Tekstil Terbiye İşçisi (Apre)
8154.38Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı)
8154.37Tekstil Terbiye İşçisi (Boya)
2320.86Tekstil Terbiye Öğretmeni
3119.24Tekstil Terbiye Teknisyeni
2320.87Tekstil, Boya, Baskı Ve Desen Öğretmeni-Ortaöğretim
8151.29Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü
3422.12Tekvando Antrenörü
3421.12Tekvandocu
8121.92Tel Büküm Elemanı
7221.08Tel Çekme İşçisi (Elle)
8121.67Tel Çekme İşçisi (Makine İle)
7223.77Tel Halat İmal İşçisi
8122.19Tel Kaplama Makinesi Operatörü
7533.12Tel Kırma Nakışçısı
7223.78Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi
8121.91Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı
7318.35Tel Verici-Tekstil
7533.27Tela Presleme Makinesi Operatörü
4223.02Telefon Santral Operatörü
4223.03Telefon Santral Operatörü (Otel)
7422.10Telefon Ve Telgraf Tesisatçısı
8312.07Telekomat Bakım Sürveyanı
2153.01Telekomünikasyon Mühendisi
2311.83Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
2320.88Telekomünikasyon Öğretmeni-Ortaöğretim
4131.06Teleks Operatörü
5244.02Tele-Satış Elemanı
8343.32Telesiyej Operatörü
3115.34Telesiyej Teknisyeni
7422.12Teletayp Bakım Onarımcısı
4131.07Teletaypist
2656.06Televizyon Habercisi ve Programcısı
2642.10Televizyon Muhabiri
3435.14Televizyon Program Yönetmen Yardımcısı
2654.15Televizyon Program Yönetmeni
3341.01Telgraf Telem Şefi
3521.23Telgrafçı
7313.11Telkari Ustası
3522.04Telsiz Operatörü-Gemi
3522.05Telsiz Operatörü-Uçak
3522.06Telsiz-Telefon Operatörü
7536.31Temel Ayakkabı Tasarımcısı
7225.03Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman
2311.84Temel İşlemler Öğretim Üyesi
5142.22Temel Makyaj Elemanı
7221.03Temel Metal Şekillendirme Elemanı
7221.24Temel Metal Şekillendirme Elemanı 
2212.46Temel Onkoloji Uzmanı
9112.06Temizlik Görevlisi
9112.13Temizlik Görevlisi (Hastane)
8121.44Temizlik Hatçısı-Metal (Soğuk Haddehane)
1219.05Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü
9613.03Temizlik işçisi (el ile – cadde, sokak, park vb.)
5223.83Temizlik Malzemeleri Satış Elemanı
5151.05Temizlik Şefi
7213.12Teneke Kutu İmal İşçisi
7213.13Tenekeci-İmalat
3422.41Tenis Antrenörü
3422.45Tenis Çizgi Hakemi
3422.22Tenis Eğitmeni
1120.42Tepe Yönetici-İcra Kurulu Başkanı (Ceo)
1120.43Tepe Yönetici-Mali İşlerden Sorumlu (Cfo)
2264.03Terapist (Rehabilite)
2643.16Tercüman (Almanca)
2643.10Tercüman (Arapça)
2643.19Tercüman (Bulgarca)
2643.09Tercüman (Çince)
2643.21Tercüman (Farsça)
2643.15Tercüman (Fransızca)
2643.20Tercüman (Hintçe)
2643.26Tercüman (Hollandaca)
2643.11Tercüman (İngilizce)
2643.14Tercüman (İspanyolca)
2643.12Tercüman (İtalyanca)
2643.08Tercüman (Japonca)
2643.22Tercüman (Korece)
2643.23Tercüman (Latince)
2643.24Tercüman (Lehçe)
2643.18Tercüman (Macarca)
2643.25Tercüman (Osmanlıca)
2643.13Tercüman (Rusça)
2643.17Tercüman (Yunanca)
7513.09Tereyağ Yayık Makine Operatörü
7513.06Tereyağı İmal İşçisi
3131.07Termik Santral BGKA(Baca Gazı Kükürt Arıtma) Bakımcısı
3131.19Termik Santral BGKA(Baca Gazı Kükürt Arıtma) İşletme Operatörü
3131.20Termik Santral Değirmen Bakımcısı 
3131.21Termik Santral Dış Tesis Tamir Bakımcısı
3131.22Termik Santral Dış Tesisler İşletme Operatörü
3131.23Termik Santral Elektrik Bakımcısı
3131.02Termik Santral Elektrik İşletme Operatörü 
3131.24Termik Santral Kazan Bakımcısı
3131.04Termik Santral Kazan İşletme Operatörü
3131.35Termik Santral Kumanda Operatörü
3131.25Termik Santral Kül Cüruf İşletme Operatörü
3111.24Termik Santral Laboratuarcısı
3131.27Termik Santral Lavarcısı 
3113.10Termik Santral Makineleri Teknikeri
3113.24Termik Santral Makineleri Teknisyeni
3131.26Termik Santral Ölçü Kontrolcüsü
3131.34Termik Santral Saha Operatörü
3131.28Termik Santral Su Tasfiyecisi
3131.29Termik Santral Türbin Bakımcısı
3131.08Termik Santral Türbin İşletme Operatörü
3113.11Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri
4323.67Terminal Bölge Sorumlusu
8332.15Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) 
4323.62Terminal/İskele Görevlisi
4323.63Terminal/İskele Sorumlusu
2311.85Termodinamik Ve Enerji Öğretim Üyesi
2311.86Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi
8142.18Termoset Plastik Kalıpçısı
5412.03Terörle Mücadele Polisi
7213.33Tersane Yardımcı İşçisi 
7531.13Terzi
7531.24Terzi (Kadın Manto- Kaban Dikimcisi)
7531.10Terzi (Otel)
7531.09Terzi-Abiye, Gelinlik
4321.08Tesellüm Görevlisi (Otel)
8111.06Tesis İşçisi (Maden)
3115.39Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı)
8112.21Tesis Kumanda Operatörü (Kömür)
3121.02Tesis Sorumlusu (Maden)
1219.07Tesis Yöneticisi
2321.49Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni
3115.27Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni
4323.46Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu)
4323.03Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)
8312.15Tesisler Kontrolörü (Demiryolu)
2351.04Test Geliştirme Uzmanı
7224.08Testere Tamircisi Ve Bileyicisi
8121.45Testere Tezgahı İşçisi (Sıcak Haddehane)
2320.90Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmeni
7523.16Tesviye İşçisi-Ağaç
7223.79Tesviyeci 
7223.80Tezgah Ayar İşçisi
8152.13Tezgah Tertipleyici (Dokuma Makineleri)
7316.19Tezyinatçı/Desinatör (Cam Süsleme)
5223.74Tıbbi Araçlar Satış Elemanı
8332.16Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü
2212.02Tıbbi Biyokimya Uzmanı
1342.05Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü
3211.32Tıbbi Cihaz Üretimi Teknisyeni
1120.41Tıbbi Direktör
3344.02Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri
2212.57Tıbbi Genetik Uzmanı
7421.01Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknik Servis Elemanı
3211.28Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni
3211.23Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri
3252.03Tıbbi Kayıt Analisti
3252.05Tıbbi Kayıt Elemanı
3252.04Tıbbi Kayıt Süpervizörü
3252.06Tıbbi Kayıt Teknisyeni
2321.50Tıbbi Laboratuar Öğretmeni
3212.02Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri
3212.01Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni
7421.02Tıbbi Laboratuvar Ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknik Servis Elemanı
3212.05Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Teknisyeni
8142.44Tıbbi Malzeme İmal İşçisi
2212.04Tıbbi Patoloji Uzmanı
3344.01Tıbbi Sekreter
3344.05Tıbbi Sekreter-Ameliyathane
3344.06Tıbbi Sekreter-Klinik
3344.04Tıbbi Sekreter-Laboratuvar
3344.03Tıbbi Sekreter-Poliklinik
2311.87Tıbbi Tedavi Ve Yüksek Hemşirelik Okulu Öğretim Üyesi
3142.24Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Teknikeri
6112.11Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi
9611.02Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplayıcısı
7533.73Tığ Örgücü
2149.14Tıp  Mühendisi
2240.05Tıp Asistanı
3114.06Tıp Elektroniği Teknisyeni
8332.11Tır/Kamyon Muavini
8332.03Tır-Çekici Şoförü
6210.07Tırmanıcı-Tomrukçuluk
7221.14Tırmık İmal Ustası
4120.03Ticaret Sekreteri
1219.06Ticaret Sicili Müdürü
3322.06Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı
3322.02Ticari Reprezant
7322.08Tifdruk Baskı Operatörü
7543.20Tiftik Eksperi
8153.23Tilki Overlok Makineci
8151.32Tip Değiştirme İşçisi (Ring Makinesi)
7322.41Tipo Baskıcısı
7123.07Tirizci (Bağdadi İşçisi)
7223.81Titreşimli Sac Kesme Makası Operatörü
2641.06Tiyatro Eleştirmeni Ve Dramaturg
2655.05Tiyatro Oyuncusu
7233.65Tohum Hazırlama Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
3142.08Tohumculuk Teknikeri
7221.12Tohum-Gübre Serpme Makinesi İmal Ustası
6113.68Tohumla Üretilen Kesme Çiçek Yetiştiricisi
6113.69Tohumlarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
7319.19Tokat Tahta Baskı Yapımcısı
6210.08Tomrukçu
8161.11Ton Balığı Kesim Ve Konserveleme İşçisi
8183.23Ton Balığı Paketleme İşçisi
7511.31Ton Balığı Temizleme Ayıklama İşçisi
3253.02Toplum Sağlığı Çalışanı
3253.03Toplum Sağlığı Geliştiricisi
3253.04Toplum Sağlığı Yardımcı Elemanı
2311.88Toplumsal Yapı Ve Değişme Öğretim Üyesi
2165.07Topoğraf
3112.41Topoğraf Yardımcı Elemanı                              
6111.22Toprak İşleme İşçisi
7233.66Toprak İşleme-Arazi Temizleme Ve Tesviye Alet Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
6113.09Toprak/ Zemin Tesviye İşçisi
8143.23Torba Kağıt Baskı Makinesi Operatörü
7533.30Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi
7523.17Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7223.82Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.96Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
7223.83Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
3119.64Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik)
8112.12Tortu İşçisi-Altın Veya Gümüş
7212.27Toz Altı Kaynak Operatörü
8131.39Toz Dolum Makinesi Operatörü
8181.68Toz Harç İmal İşçisi
8131.56Toz İlaç İmal İşçisi
6112.41Trabzon Hurması Yetiştiricisi
3112.21Trafik Arazi Teknisyeni
4323.45Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)
2164.02Trafik Planlamacısı
5412.04Trafik Polisi
5165.02Trafik Ve Çevre Bilgisi Öğreticisi (sürücü Kursu)
8212.24Trafo Bobin Sarma İşçisi
7231.33Traktör Bakım Onarımcısı
8341.08Traktör Şoförü
7233.67Traktörle Kullanılan Hasat Harman Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
8331.01Tramvay/metro Sürücü (Vatman)
5113.04Transfer Elemanı-Turizm
9329.24Transformatör sarma işçisi 
8344.04Transpalet Operatörü
8343.18Transteynir Operatörü (Gemi)
2659.08Trapezci
8154.56Traşçı (Tekstil)
3152.14Tren Ferisi Kaptanı
3151.10Tren Ferisi Makinisti
4323.23Tren Hareket Memuru
4323.44Tren Kontrolörü
8311.04Tren Makinisti
4323.32Tren Şefi
9112.19Tren Temizlik Görevlisi
8312.16Tren Teşkil İşçisi
8312.01Tren Teşkil Memuru (Ara İstasyonlarda)
8312.13Tren Teşkil Memuru (Gar)
8312.04Tren Teşkil Memuru (Makasçı)
8312.12Tren Teşkil Memuru (Trende)
8211.26Treyler Montaj İşçisi
8152.16Triko Paketleme İşçisi
2320.91Trikotaj Öğretmeni
8152.39Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci
8122.20Trim Presi Makinesi Operatörü
6111.29Tritikale Yetiştiricisi
8343.21Troleyci-Maden
2652.15Trombon Sanatçısı
2652.14Trompet Sanatçısı
2652.13Tuba Sanatçısı
0110.52Tuğamiral (Sahil Güvenlik)
0110.16Tuğamiral(Deniz Kuvvetleri)
0110.15Tuğgeneral (Hava Kuvvetleri)
0110.41Tuğgeneral (Jandarma)
0110.14Tuğgeneral (Kara Kuvvetleri)
7112.11Tuğla Baca Bakım-Onarımcısı
8181.61Tuğla İmal İşçisi
7112.07Tuğla Örücü (Ateş Tuğlası)
7112.08Tuğla Örücü (Baca İnşaatı)
7314.16Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle)
7314.17Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle)
8181.55Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Makineyle)
5221.25Tuhafiyeci
7513.19Tulum Peyniri İmalat Ustası
8111.25Tulumbacı-Maden Ocağı
9311.07Tumbacı-Maden ocağı
3339.15Tur Operatörü
5113.02Turist Rehberi
7319.06Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı
7319.10Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımcısı (İpek Kozası)
4221.09Turizm Danışma Elemanı
5151.10Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı
1411.12Turizm ve Otel İşletmecisi
5151.09Turizm Ve Otelcilik Elemanı
2320.92Turizm Ve Otelcilik Öğretmeni
6111.53Turp Yetiştiricisi
5221.16Turşucu
6112.25Turunçgil Yetiştiricisi
7523.29Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7319.17Tutkallı Hamur Çiçek Yapımcısı
9112.09Tuvalet Temizlik Görevlisi
8161.31Tuz İmal İşçisi
8183.35Tuz Paketleme İşçisi
8161.32Tuz Paketleme Makinesi Operatörü
7511.09Tuzlayıcı Ve Fümeci-Balık
7511.10Tuzlayıcı Ve Fümeci-Et
7222.09Tüfekçi-İmal Ve Tamir Eden
5242.15Tüketici Hizmetleri Elemanı
7543.26Tül Perde Kontrol İşçisi
7318.63Tülü Halı Dokumacı
0110.51Tümamiral (Sahil Güvenlik)
0110.13Tümamiral(Deniz Kuvvetleri)
0110.11Tümgeneral  (Kara Kuvvetleri)
0110.12Tümgeneral (Hava Kuvvetleri)
0110.40Tümgeneral (Jandarma)
7114.10Tünel Kalıpçı-İnşaat
9312.10Tünel Sondaj İşçisi
7512.26Tünelci (Bisküvi)
9621.02Tüp (Lpg) Dağıtım Elemanı
8153.10Tüp Dikiş Makinesi Operatörü (Tesktil)
8153.16Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil)
2330.05Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim
2311.89Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2652.38Türk Halk Müziği Sanatçısı
2652.39Türk Sanat Müziği Sanatçısı
2311.90Türk Ve İslam Sanatı Öğretim Üyesi
2341.02Türkçe Öğretmeni
2353.11Türkçe Öğretmeni (Dil Kursu)
2311.91Türkiye Coğrafyası Öğretim Üyesi
2311.92Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretim Üyesi
2120.07Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı
2643.04Türkolog
7516.09Tütün Ayırma İşçisi
7516.10Tütün Harman İşçisi
7516.11Tütün Islah İşçisi
8161.14Tütün Kıyma Makinesi Operatörü
7516.12Tütün Soyma İşçisi)
3142.44Tütün Tarımı Ve İşleme Teknikeri
7516.13Tütün Teknolojisi Mühendisi (Tütün Eksperi)
6114.01Tütün Yetiştiricisi
8152.40Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah)

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