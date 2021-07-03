E İle Meslekler

E Harfi ile Başlayan 342 adet mesleğe ait en ayrıntılı bilgilerin bulunduğu liste aşağıya çıkarılmış olup güncel ve doğru bir şekilde arşivlenmiştir.
E Harfi ile Başlayan 342 adet mesleğe ait en ayrıntılı bilgilerin bulunduğu liste aşağıya çıkarılmış olup güncel ve doğru bir şekilde arşivlenmiştir.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|8172.34
|Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
|2222.01
|Ebe
|2222.03
|Ebe Yardımcısı
|2222.02
|Ebe-Hemşire
|4323.14
|Ebis Kontrolörü
|2651.11
|Ebruzen
|2262.01
|Eczacı
|2262.02
|Eczacı (Ameliyathane)
|2262.03
|Eczacı (Depo İlaç)
|2262.04
|Eczacı (Klinik)
|2262.05
|Eczacı (Majistral)
|2262.06
|Eczacı (Sıhhi Sarf)
|3213.01
|Eczacı Kalfası
|2310.46
|Eczacılık İşletmeciliği Öğretim Üyesi
|2310.47
|Eczacılık Temel Bilimleri Öğretim Üyesi
|3213.02
|Eczane Hizmetleri Teknikeri
|5223.91
|Eczane İşçisi
|2651.26
|Edirnekari Sanatçısı
|2654.18
|Editör (Radyo-Televizyon)
|2642.07
|Editör-Gazete, Dergi Vb.
|3211.18
|Eforlu Elektrokardiyografi Teknisyeni
|3257.03
|Egzos Emisyon Ölçüm Ustası
|7231.13
|Egzoz Tamircisi
|2423.17
|Eğitim Danışmanı
|2351.09
|Eğitim Öğretim Planlayıcısı
|5412.09
|Eğitim Polisi
|2351.08
|Eğitim Teknoloğu
|2424.02
|Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim
|1345.06
|Eğitim Yöneticisi
|2321.09
|Eğlence Hizmetleri Öğretmeni
|6113.24
|Eğrelti Yetiştiricisi
|7318.09
|Ehram Dokumacı
|7233.61
|Ekim Dikim Ve Gübreleme Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
|8113.07
|Ekip Makinisti-Petrol
|4323.15
|Ekip Tahsis Memuru-Havayolları
|9621.09
|Ekmek Dağıtım Elemanı
|5223.19
|Ekmek Satış Elemanı
|7512.01
|Ekmek Ustası
|3211.19
|Ekokardiyografi Teknisyeni
|2310.49
|Ekoloji Öğretim Üyesi
|2631.04
|Ekonometrist
|2310.50
|Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi
|2631.01
|Ekonomist (İktisatçı)
|2631.02
|Ekonomist-Uzman
|7223.27
|Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
|8342.07
|Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
|7317.07
|El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı)
|3119.57
|El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı
|3119.48
|El Dokuma Teknisyeni
|9510.05
|El ilanı dağıtıcısı
|9621.11
|El İlanı, Broşür Dağıtıcısı
|7318.66
|El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim)
|7533.09
|El Nakışçısı
|7214.03
|El Perçincisi
|2320.18
|El Sanatları / Dekoratif Sanatları Öğretmeni
|2320.19
|El Sanatları Öğretmeni
|3119.46
|El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni
|7533.25
|El Sanatları Ustası
|5223.20
|El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı
|7533.10
|El Ve Makine Dikişçisi (Genel)
|3119.65
|El ve Makine Nakış Teknisyeni
|7533.29
|El Ve Makine Nakışçısı
|2643.07
|El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı
|7533.11
|Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç)
|7532.07
|Eldiven Biçici (Deri)
|7532.06
|Eldiven Biçici (Diğer)
|8121.05
|Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi)
|7212.22
|Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|3113.08
|Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni
|7413.07
|Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi
|3113.16
|Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni
|3113.09
|Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Teknisyeni
|3113.36
|Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü
|3113.35
|Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni
|3113.37
|Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü
|7413.09
|Elektrik Direği Dikim İşçisi
|7421.17
|Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı
|2310.51
|Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
|2151.02
|Elektrik Enerjisi Tevzi Ve Nakil Mühendisi
|3113.26
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri
|2151.03
|Elektrik İstihsal Mühendisi
|2310.52
|Elektrik Makinaları Öğretim Üyesi
|9329.29
|Elektrik malzemesi montaj işçisi
|7412.08
|Elektrik Montörü-Büro Makineleri
|7412.09
|Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo
|7412.10
|Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar
|7412.11
|Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri
|7412.12
|Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı
|7412.13
|Elektrik Montörü-Transformatör
|2151.04
|Elektrik Mühendisi
|2310.53
|Elektrik Öğretim Üyesi
|2320.20
|Elektrik Öğretmeni
|7412.37
|Elektrik Pano Elemanı
|8212.06
|Elektrik Pano Montaj İşçisi
|8212.23
|Elektrik Pano Montaj Ustası
|3113.27
|Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı)
|7412.43
|Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı
|3113.13
|Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni
|7412.14
|Elektrik Tamircisi
|3118.03
|Elektrik Teknik Ressamı
|3113.05
|Elektrik Teknikeri
|3113.06
|Elektrik Teknisyeni
|3113.03
|Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj
|7413.06
|Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi
|7411.09
|Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı
|3113.19
|Elektrik Tesisat Ustası
|7411.03
|Elektrik Tesisatçısı (Bina)
|3113.02
|Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
|2310.54
|Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi
|3113.04
|Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi)
|3131.03
|Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi
|7543.02
|Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü
|5223.21
|Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı
|2152.03
|Elektrik ve Otomasyon Şefi
|3113.15
|Elektrik Zabiti (Gemi)
|7411.04
|Elektrikçi (Genel)
|7411.05
|Elektrikçi (Maden Ocakları)
|7412.16
|Elektrikçi-Gemi
|7412.15
|Elektrikçi-Uçak
|2150.01
|Elektrik-Elektronik Mühendisi
|2310.55
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
|3114.02
|Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|3113.32
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni
|3113.33
|Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri)
|8342.08
|Elektrikli Ekskavatör Operatörü
|7412.17
|Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi
|3113.34
|Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni
|7412.28
|Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı
|3211.01
|Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni
|8122.25
|Elektro Erozyon Tezgah İşçisi
|7421.11
|Elektro Komponent Dizgi İşçisi
|3211.20
|Elektrokardiyografi (Ekg) Teknisyeni
|8122.23
|Elektroliz İşçisi
|2310.56
|Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Öğretim Üyesi
|8212.22
|Elektro-Mekanik Montaj Ustası
|8212.21
|Elektro-Mekanik Montajcısı
|3115.16
|Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni
|3211.26
|Elektromiyografi (EMG)Teknisyeni
|3511.02
|Elektronik Bilgisayar Operatörü
|8212.16
|Elektronik Cihazlar Montörleri
|7212.23
|Elektronik Gözlü Oksiasetilen Kesme Makinesi Operatörü
|3522.02
|Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
|3522.09
|Elektronik Haberleşme Teknisyeni
|7421.21
|Elektronik İşçisi (Tren)
|7421.22
|Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar)
|7421.05
|Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri)
|7421.04
|Elektronik Montörü (Genel)
|7422.02
|Elektronik Montörü (Radyo Ve Televizyon Vericileri Ve Radar Teçhizatı)
|7421.06
|Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat)
|2152.02
|Elektronik Mühendisi (Genel)
|2310.57
|Elektronik Öğretim Üyesi
|2320.22
|Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
|8212.18
|Elektronik Pano Montajcısı
|7311.11
|Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi
|3114.05
|Elektronik Teknisyeni
|3114.14
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri
|3114.03
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
|3114.09
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri
|3114.10
|Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri
|7421.31
|Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi
|2153.02
|Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi
|2310.58
|Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi
|2320.21
|Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni
|3256.02
|Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri
|8122.06
|Elektrostatik Boya Operatörü
|3255.02
|Elektroterapist
|7321.09
|Elektrotip Klişeci
|3321.02
|Elementer Sigorta Temsilcisi
|2642.14
|Eleştirmen
|6112.23
|Elma Yetiştiricisi
|8122.22
|Eloksal Kaplama İşçisi
|8151.07
|Elyaf Açma Makineleri Operatörü
|7543.24
|Elyaf Değerlendirici
|7543.25
|Elyaf Eksperi
|7318.13
|Elyaf Harman Takipçisi
|7318.14
|Elyaf Kardeci
|8151.09
|Elyaf Kurutma Fırın Operatörü
|8151.10
|Elyaf Kurutucu (Sobada)
|8172.05
|Elyaf Pres Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç)
|8151.11
|Elyaf Sarıcı
|7318.15
|Elyaf Yıkayıcı
|4321.27
|Emanet Görevlisi
|4321.18
|Emanet Memuru
|7315.12
|Emaye Cam İmal İşçisi
|8122.26
|Emaye Daldırma İşçisi
|8122.27
|Emaye Fırınlama İşçisi
|8122.29
|Emaye Hazırlama İşçisi
|8122.30
|Emaye İşçisi
|8122.28
|Emaye Pistole İşçisi
|2131.17
|Embriyolog
|1343.01
|Emekli Köyü Koordinatörü
|3334.02
|Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
|3334.01
|Emlakçı/Emlak Komisyoncusu
|1349.03
|Emniyet Amiri
|8219.19
|Emniyet Kemeri Montaj İşçisi
|8154.09
|Empermeabilize İşçisi
|8172.17
|Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü
|7322.53
|Emprime Baskı Kalıpçısı
|3311.05
|Emtia Borsası Meslek Elemanı
|7214.13
|Endazeci (Gemi)
|2310.59
|Endodonti Öğretim Üyesi
|2261.06
|Endodonti Uzmanı
|2212.21
|Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
|6113.46
|Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi
|2310.60
|Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi
|2423.09
|Endüstri İlişkileri Uzmanı
|2141.02
|Endüstri Mühendisi
|2310.61
|Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
|2141.09
|Endüstri Sistemleri Mühendisi
|2163.02
|Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
|3114.07
|Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
|7412.18
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
|7421.07
|Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi
|3142.56
|Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri
|7126.15
|Endüstriyel Boru Montajcısı
|7315.31
|Endüstriyel Cam İşleme Elemanı
|3119.45
|Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri
|3119.31
|Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni
|3119.59
|Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni
|2262.07
|Endüstriyel Eczacı
|2320.23
|Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
|8122.33
|Endüstriyel Fırın İşçisi
|8122.32
|Endüstriyel Fırın Ustası
|8142.40
|Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi
|2423.20
|Endüstriyel İlişkiler Uzmanı
|3117.29
|Endüstriyel Kalıp Teknisyeni
|7222.10
|Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
|3115.30
|Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri
|3114.18
|Endüstriyel Kontrol Teknisyeni
|7421.32
|Endüstriyel Kontrolcü
|3115.31
|Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
|8121.89
|Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi
|6112.10
|Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi
|7223.28
|Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi
|7412.24
|Endüstriyel Otomasyon İşçisi
|2321.10
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni
|3119.16
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
|3139.04
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni
|3119.23
|Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni
|7316.22
|Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi
|3139.16
|Endüstriyel Robot Programcısı
|2310.62
|Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi
|7127.11
|Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı
|7127.12
|Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı
|7127.13
|Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı
|2163.10
|Endüstriyel Tasarım Mühendisi
|8344.06
|Endüstriyel Taşımacı
|3142.39
|Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri
|2320.24
|Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni
|5223.22
|Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı
|3119.80
|Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni
|2163.01
|Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü
|7214.06
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi
|7214.25
|Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası
|8152.70
|Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü
|2310.63
|Enerji Öğretim Üyesi
|2320.25
|Enerji Öğretmeni
|2151.05
|Enerji Sistemleri Mühendisi
|3113.38
|Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri
|3131.31
|Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı
|2310.64
|Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi
|3119.66
|Enerji Verimliliği Uzmanı
|1321.07
|Enerji Yöneticisi
|3113.18
|Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri
|2212.22
|Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
|2221.13
|Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
|7516.04
|Enfiye İmal İşçisi
|2529.02
|Enformasyon Teknolojileri Uzmanı
|5329.02
|Engelli Bakıcısı
|5321.06
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri
|3412.03
|Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü
|6111.42
|Enginar Yetiştiricisi
|8121.26
|Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü
|2652.04
|Enstrümancı (Müzik)
|7311.02
|Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları
|3122.02
|Entegre Sistem Şefi
|2212.56
|Epidemiyolog
|2250.02
|Epidemiyolog (Veteriner)
|5142.28
|Epilasyon Uzmanı
|5142.17
|Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı
|7319.20
|Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı
|7313.16
|Erhani Gümüş İşleme Ustası
|6112.27
|Erik Yetiştiricisi
|8160.32
|Erişte İmal İşçisi
|7513.08
|Eritme Peynir İmal İşçisi
|7513.12
|Eritme Peynir Makinesi Operatörü
|7531.25
|Erkek Atlet Dikim Elemanı
|5141.01
|Erkek Berberi/Erkek Kuaförü
|7533.35
|Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı
|7532.31
|Erkek Giyim Modelisti
|2163.12
|Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım Teknisyeni
|7533.50
|Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı
|7533.36
|Erkek İç Giysileri Dikimi Elemanı
|7533.37
|Erkek İş Giysileri Dikimi Elemanı
|7531.04
|Erkek Terzisi
|7531.05
|Erkek Terzisi (Hazır Elbise)
|7533.38
|Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
|5312.02
|Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı
|2310.65
|Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|9520.06
|Eskici-Seyyar
|2310.66
|Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi
|3422.71
|Eskrim Antrenörü
|9333.11
|Eşya Taşıma İşçisi
|7511.01
|Et Kavurma İşçisi
|7511.05
|Et Kesimcisi
|9321.17
|Et paketleme işçisi
|7511.20
|Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı
|7511.15
|Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi
|5223.23
|Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı
|3142.12
|Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri
|3514.01
|E-Ticaret Meslek Elemanı
|8152.58
|Etiket Dokuma Makinesi Operatörü
|9321.09
|Etiket görevlisi – ambar
|9321.13
|Etiket yapıştırma işçisi (el ile)
|8183.14
|Etiketçi (Makineyle)
|2521.05
|ETL Uzmanı/Danışmanı
|6122.14
|Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiricisi
|2632.09
|Etnolog
|2310.67
|Etnoloji Öğretim Üyesi
|2141.11
|Etüt Ve Zamanlama Mühendisi
|3119.03
|Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni
|5221.22
|Ev Eksenli Çalışan
|2320.26
|Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim)
|3412.01
|Ev İdaresi Meslek Elemanı
|7111.01
|Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar)
|3412.08
|Ev Kurum Hizmetleri Elemanı
|7533.24
|Ev Mefruşatı Dikimcisi
|7533.56
|Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı
|7127.04
|Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı
|7514.20
|Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi
|3142.52
|Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri
|8131.22
|Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler
|5164.07
|Evcil Hayvan Kuaförü
|5242.06
|Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı
|5311.02
|Evde Çocuk Bakım Elemanı
|5321.01
|Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri
|8219.24
|Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi
|7127.14
|Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi
|7127.15
|Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası
|7536.11
|Eyer Saracı
|8131.02
|Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler