E İle Meslekler

E Harfi ile Başlayan 342 adet mesleğe ait en ayrıntılı bilgilerin bulunduğu liste aşağıya çıkarılmış olup güncel ve doğru bir şekilde arşivlenmiştir.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
8172.34Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)
2222.01Ebe
2222.03Ebe Yardımcısı
2222.02Ebe-Hemşire
4323.14Ebis Kontrolörü
2651.11Ebruzen
2262.01Eczacı
2262.02Eczacı (Ameliyathane)
2262.03Eczacı (Depo İlaç)
2262.04Eczacı (Klinik)
2262.05Eczacı (Majistral)
2262.06Eczacı (Sıhhi Sarf)
3213.01Eczacı Kalfası
2310.46Eczacılık İşletmeciliği Öğretim Üyesi
2310.47Eczacılık Temel Bilimleri Öğretim Üyesi
3213.02Eczane Hizmetleri Teknikeri
5223.91Eczane İşçisi
2651.26Edirnekari Sanatçısı
2654.18Editör (Radyo-Televizyon) 
2642.07Editör-Gazete, Dergi Vb.
3211.18Eforlu Elektrokardiyografi Teknisyeni
3257.03Egzos Emisyon Ölçüm Ustası
7231.13Egzoz Tamircisi
2423.17Eğitim Danışmanı
2351.09Eğitim Öğretim Planlayıcısı
5412.09Eğitim Polisi
2351.08Eğitim Teknoloğu
2424.02Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim
1345.06Eğitim Yöneticisi
2321.09Eğlence Hizmetleri Öğretmeni
6113.24Eğrelti Yetiştiricisi
7318.09Ehram Dokumacı
7233.61Ekim Dikim Ve Gübreleme Makineleri Bakım Ve Onarımcısı
8113.07Ekip Makinisti-Petrol
4323.15Ekip Tahsis Memuru-Havayolları
9621.09Ekmek Dağıtım Elemanı
5223.19Ekmek Satış Elemanı
7512.01Ekmek Ustası
3211.19Ekokardiyografi Teknisyeni
2310.49Ekoloji Öğretim Üyesi
2631.04Ekonometrist
2310.50Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi
2631.01Ekonomist (İktisatçı)
2631.02Ekonomist-Uzman
7223.27Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü
8342.07Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
7317.07El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı)
3119.57El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı
3119.48El Dokuma Teknisyeni
9510.05El ilanı dağıtıcısı
9621.11El İlanı, Broşür Dağıtıcısı
7318.66El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim)
7533.09El Nakışçısı
7214.03El Perçincisi
2320.18El Sanatları / Dekoratif Sanatları Öğretmeni
2320.19El Sanatları Öğretmeni
3119.46El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni
7533.25El Sanatları Ustası
5223.20El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı
7533.10El Ve Makine Dikişçisi (Genel)
3119.65El ve Makine Nakış Teknisyeni
7533.29El Ve Makine Nakışçısı
2643.07El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı
7533.11Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç)
7532.07Eldiven Biçici (Deri)
7532.06Eldiven Biçici (Diğer)
8121.05Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi)
7212.22Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
3113.08Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni
7413.07Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi
3113.16Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni
3113.09Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Teknisyeni
3113.36Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü
3113.35Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni
3113.37Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü
7413.09Elektrik Direği Dikim İşçisi
7421.17Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı
2310.51Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim Üyesi
2151.02Elektrik Enerjisi Tevzi Ve Nakil Mühendisi
3113.26Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri
2151.03Elektrik İstihsal Mühendisi
2310.52Elektrik Makinaları Öğretim Üyesi
9329.29Elektrik malzemesi montaj işçisi 
7412.08Elektrik Montörü-Büro Makineleri
7412.09Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo
7412.10Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar
7412.11Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri
7412.12Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı
7412.13Elektrik Montörü-Transformatör
2151.04Elektrik Mühendisi
2310.53Elektrik Öğretim Üyesi
2320.20Elektrik Öğretmeni
7412.37Elektrik Pano Elemanı
8212.06Elektrik Pano Montaj İşçisi
8212.23Elektrik Pano Montaj Ustası
3113.27Elektrik Pano Montajcısı  (Nezaretçi-Ustabaşı)
7412.43Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 
3113.13Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni
7412.14Elektrik Tamircisi
3118.03Elektrik Teknik Ressamı
3113.05Elektrik Teknikeri
3113.06Elektrik Teknisyeni
3113.03Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj
7413.06Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi
7411.09Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı
3113.19Elektrik Tesisat Ustası
7411.03Elektrik Tesisatçısı (Bina)
3113.02Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni
2310.54Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi
3113.04Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi)
3131.03Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi
7543.02Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü
5223.21Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı
2152.03Elektrik ve Otomasyon Şefi
3113.15Elektrik Zabiti (Gemi)
7411.04Elektrikçi (Genel)
7411.05Elektrikçi (Maden Ocakları)
7412.16Elektrikçi-Gemi
7412.15Elektrikçi-Uçak
2150.01Elektrik-Elektronik Mühendisi
2310.55Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi
3114.02Elektrik-Elektronik Teknisyeni
3113.32Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni
3113.33Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri)
8342.08Elektrikli Ekskavatör Operatörü
7412.17Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi
3113.34Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni
7412.28Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı
3211.01Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni
8122.25Elektro Erozyon Tezgah İşçisi
7421.11Elektro Komponent Dizgi İşçisi
3211.20Elektrokardiyografi (Ekg) Teknisyeni
8122.23Elektroliz İşçisi
2310.56Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Öğretim Üyesi
8212.22Elektro-Mekanik Montaj Ustası
8212.21Elektro-Mekanik Montajcısı
3115.16Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar  Teknisyeni
3211.26Elektromiyografi (EMG)Teknisyeni
3511.02Elektronik Bilgisayar Operatörü
8212.16Elektronik Cihazlar Montörleri
7212.23Elektronik Gözlü Oksiasetilen Kesme Makinesi Operatörü
3522.02Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri
3522.09Elektronik Haberleşme Teknisyeni
7421.21Elektronik İşçisi (Tren)
7421.22Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar)
7421.05Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri)
7421.04Elektronik Montörü (Genel)
7422.02Elektronik Montörü (Radyo Ve Televizyon Vericileri Ve Radar Teçhizatı)
7421.06Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat)
2152.02Elektronik Mühendisi (Genel)
2310.57Elektronik Öğretim Üyesi
2320.22Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
8212.18Elektronik Pano Montajcısı
7311.11Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi
3114.05Elektronik Teknisyeni
3114.14Elektronik Teknolojisi Teknikeri
3114.03Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri
3114.09Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri
3114.10Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri
7421.31Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi
2153.02Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi
2310.58Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi
2320.21Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni
3256.02Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri
8122.06Elektrostatik Boya Operatörü
3255.02Elektroterapist
7321.09Elektrotip Klişeci
3321.02Elementer Sigorta Temsilcisi
2642.14Eleştirmen
6112.23Elma Yetiştiricisi
8122.22Eloksal Kaplama İşçisi
8151.07Elyaf Açma Makineleri Operatörü
7543.24Elyaf Değerlendirici
7543.25Elyaf Eksperi
7318.13Elyaf Harman Takipçisi
7318.14Elyaf Kardeci
8151.09Elyaf Kurutma Fırın Operatörü
8151.10Elyaf Kurutucu (Sobada)
8172.05Elyaf Pres Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç)
8151.11Elyaf Sarıcı
7318.15Elyaf Yıkayıcı
4321.27Emanet Görevlisi
4321.18Emanet Memuru
7315.12Emaye Cam İmal İşçisi
8122.26Emaye Daldırma İşçisi
8122.27Emaye Fırınlama İşçisi
8122.29Emaye Hazırlama İşçisi
8122.30Emaye İşçisi
8122.28Emaye Pistole İşçisi
2131.17Embriyolog
1343.01Emekli Köyü Koordinatörü
3334.02Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı
3334.01Emlakçı/Emlak Komisyoncusu
1349.03Emniyet Amiri
8219.19Emniyet Kemeri Montaj İşçisi
8154.09Empermeabilize İşçisi
8172.17Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü
7322.53Emprime Baskı Kalıpçısı
3311.05Emtia Borsası Meslek Elemanı
7214.13Endazeci (Gemi)
2310.59Endodonti Öğretim Üyesi
2261.06Endodonti Uzmanı
2212.21Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
6113.46Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi
2310.60Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi
2423.09Endüstri İlişkileri Uzmanı
2141.02Endüstri Mühendisi
2310.61Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi
2141.09Endüstri Sistemleri Mühendisi
2163.02Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
3114.07Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
7412.18Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi
7421.07Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi
3142.56Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri
7126.15Endüstriyel Boru Montajcısı
7315.31Endüstriyel Cam İşleme Elemanı
3119.45Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri
3119.31Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni
3119.59Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni
2262.07Endüstriyel Eczacı
2320.23Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim
8122.33Endüstriyel Fırın İşçisi
8122.32Endüstriyel Fırın Ustası
8142.40Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi
2423.20Endüstriyel İlişkiler Uzmanı
3117.29Endüstriyel Kalıp Teknisyeni
7222.10Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı
3115.30Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri
3114.18Endüstriyel Kontrol Teknisyeni
7421.32Endüstriyel Kontrolcü
3115.31Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
8121.89Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi
6112.10Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi
7223.28Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi
7412.24Endüstriyel Otomasyon İşçisi
2321.10Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni
3119.16Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni
3139.04Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni
3119.23Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni
7316.22Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi
3139.16Endüstriyel Robot Programcısı
2310.62Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi
7127.11Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı
7127.12Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı
7127.13Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı
2163.10Endüstriyel Tasarım Mühendisi
8344.06Endüstriyel Taşımacı
3142.39Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri
2320.24Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni
5223.22Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı
3119.80Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni
2163.01Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü
7214.06Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi
7214.25Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası
8152.70Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü
2310.63Enerji Öğretim Üyesi
2320.25Enerji Öğretmeni
2151.05Enerji Sistemleri Mühendisi
3113.38Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri
3131.31Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı
2310.64Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi
3119.66Enerji Verimliliği Uzmanı
1321.07Enerji Yöneticisi
3113.18Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri
2212.22Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2221.13Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
7516.04Enfiye İmal İşçisi
2529.02Enformasyon Teknolojileri Uzmanı
5329.02Engelli Bakıcısı
5321.06Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri
3412.03Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü
6111.42Enginar Yetiştiricisi
8121.26Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü
2652.04Enstrümancı (Müzik)
7311.02Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları
3122.02Entegre Sistem Şefi
2212.56Epidemiyolog
2250.02Epidemiyolog (Veteriner)
5142.28Epilasyon Uzmanı
5142.17Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı
7319.20Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı
7313.16Erhani Gümüş İşleme Ustası
6112.27Erik Yetiştiricisi
8160.32Erişte İmal İşçisi
7513.08Eritme Peynir İmal İşçisi
7513.12Eritme Peynir Makinesi Operatörü
7531.25Erkek Atlet Dikim Elemanı
5141.01Erkek Berberi/Erkek Kuaförü
7533.35Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı
7532.31Erkek Giyim Modelisti
2163.12Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım  Teknisyeni
7533.50Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı
7533.36Erkek İç Giysileri Dikimi Elemanı
7533.37Erkek İş Giysileri Dikimi Elemanı
7531.04Erkek Terzisi
7531.05Erkek Terzisi (Hazır Elbise)
7533.38Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı
5312.02Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı
2310.65Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
9520.06Eskici-Seyyar
2310.66Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi
3422.71Eskrim Antrenörü
9333.11Eşya Taşıma İşçisi
7511.01Et Kavurma İşçisi
7511.05Et Kesimcisi
9321.17Et paketleme işçisi
7511.20Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı
7511.15Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi
5223.23Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı
3142.12Et ve Ürünleri  Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri
3514.01E-Ticaret Meslek Elemanı
8152.58Etiket Dokuma Makinesi Operatörü
9321.09Etiket görevlisi – ambar
9321.13Etiket yapıştırma işçisi (el ile)
8183.14Etiketçi (Makineyle)
2521.05ETL Uzmanı/Danışmanı
6122.14Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiricisi
2632.09Etnolog
2310.67Etnoloji Öğretim Üyesi
2141.11Etüt Ve Zamanlama Mühendisi
3119.03Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni
5221.22Ev Eksenli Çalışan
2320.26Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim)
3412.01Ev İdaresi Meslek Elemanı
7111.01Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar)
3412.08Ev Kurum Hizmetleri Elemanı
7533.24Ev Mefruşatı Dikimcisi
7533.56Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı
7127.04Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı
7514.20Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi
3142.52Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri  
8131.22Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler
5164.07Evcil Hayvan Kuaförü
5242.06Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı
5311.02Evde Çocuk Bakım Elemanı
5321.01Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri
8219.24Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi 
7127.14Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi
7127.15Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası
7536.11Eyer Saracı
8131.02Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler

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