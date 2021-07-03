İ İle Meslekler

İ Harfi İle Başlayan 272 adet Mesleğe ilişkin güncel sıralı listeli arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
İ Harfi İle Başlayan 272 adet Mesleğe ilişkin güncel sıralı listeli arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|3521.12
|İcat Ve Neşriyat Uzmanı
|3411.10
|İcra Katibi
|3411.06
|İcra Memuru
|1213.21
|İcra Müdürü
|3359.03
|İç Denetçi (Kamu)
|3359.18
|İç Denetçi (Özel Sektör)
|1120.54
|İç Denetim Başkanı
|8153.05
|İç Giyim Konfeksiyon Makineci
|7532.26
|İç Giyim Modelisti
|5223.32
|İç Giyim Satış Elemanı
|2212.30
|İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
|2411.15
|İç Kontrol Denetçisi (Banka)
|2411.21
|İç Kontrolör Yardımcısı
|8141.07
|İç Lastik Hazırlama İşçisi
|8141.08
|İç Lastik Kalıplama İşçisi
|7231.24
|İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar
|2321.22
|İç Mekan Dekorasyon Öğretmeni
|3432.14
|İç Mekan Koruma Ve Yenileme Teknikeri
|6113.17
|İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi
|3432.18
|İç Mekan Tasarımcısı/Teknikeri
|3432.17
|İç Mekân Teknik Ressamı
|3432.07
|İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni
|2161.02
|İç Mimar
|3152.13
|İç Su Aracı Sürücüsü
|6222.03
|İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı
|3432.01
|İç Tezyinat Dekoratörü
|9411.07
|İçli Köfte Ustası
|4110.10
|İdari Büro Görevlisi
|4110.11
|İdari Destek Görevlisi
|1211.03
|İdari İşler Müdürü
|3341.13
|İdari İşler Şefi
|3341.08
|İdari İşler Uzmanı
|1211.05
|İdari Ve Mali İşler Müdürü
|7533.71
|İğne Oyacısı
|6112.49
|İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi
|8111.17
|İhrazat İşçisi
|8111.18
|İhrazatçı
|3115.53
|İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni
|3115.12
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
|5120.02
|İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı
|4213.01
|İkrazatçı (Borç Para Veren)
|2311.06
|İktisat Öğretim Üyesi
|1111.09
|İl Belediye Başkan Yardımcısı
|1111.07
|İl Belediye Başkanı
|1112.09
|İl Emniyet Müdür Yardımcısı
|1112.08
|İl Emniyet Müdürü
|1112.10
|İl Müdürü
|2635.12
|İl Planlama Uzmanı
|2433.01
|İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)
|8131.84
|İlaç Üretim Operatörü
|8131.38
|İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner)
|6113.47
|İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
|6111.26
|İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)
|2636.08
|İlahiyatçı
|3339.08
|İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)
|2431.01
|İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu
|3339.06
|İlan Ve Reklam Satıcısı
|2431.02
|İlan Yazarı
|1111.08
|İlan Yazarı
|1111.10
|İlçe Belediye Başkanı
|1349.02
|İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
|1349.01
|İlçe Emniyet Müdürü
|2240.02
|İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik
|2523.02
|İletişim Analisti (Bilgisayar)
|2166.14
|İletişim Tasarımı Uzmanı
|2432.07
|İletişim Uzmanı/Danışmanı
|8153.06
|İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı
|7233.56
|İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
|7233.49
|İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|3258.01
|İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik
|3253.06
|İlk Yardım Eğitmeni
|5165.01
|İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu)
|2341.05
|İlköğretim Matematik Öğretmeni
|8114.17
|İmal İşçisi
|3118.05
|İmalat Çizeri
|2141.08
|İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
|3122.38
|İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)
|2636.05
|İmam
|2320.38
|İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
|8131.23
|İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç)
|8131.24
|İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç)
|3134.10
|İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi)
|8131.25
|İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman
|8131.26
|İmbikçi (Odun Terementini) -Orman
|8131.27
|İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman
|7315.24
|İmi Maden İşçisi (Cam)
|7319.08
|İmitasyon Takı İmalatçısı
|8151.16
|İnce Etraj Makinesi İşçisi
|7315.14
|İnce Tıraşçı (Optik Cam)
|6112.29
|İncir Yetiştiricisi
|2651.22
|İndirmeci (Cam)
|7212.45
|İndüksiyon Kaynakçısı
|5413.01
|İnfaz ve Koruma Memuru
|2311.07
|İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.08
|İngilizce Öğretmeni
|8121.50
|İngot Dökümcüsü
|8121.51
|İngot Kalıp Hazırlama İşçisi
|1212.04
|İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
|1212.03
|İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi
|3341.15
|İnsan Kaynakları Şefi
|2423.01
|İnsan Kaynakları Uzmanı
|2423.10
|İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
|4416.02
|İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
|2632.12
|İnsan ve Toplum Bilimcisi
|3153.08
|İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu
|8183.11
|İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü
|5414.15
|İnşaat Bekçisi
|7131.01
|İnşaat Boyacısı/Boyacı
|7214.05
|İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye
|7214.21
|İnşaat Demiri Bağlama Ustası
|1323.04
|İnşaat Direktörü
|7314.15
|İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)
|8181.21
|İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle)
|9313.02
|İnşaat İşçisi
|3123.01
|İnşaat Kalfası (Genel)
|7114.07
|İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)
|5223.33
|İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı
|7115.11
|İnşaat Marangozu
|2142.04
|İnşaat Mühendisi
|2142.02
|İnşaat Mühendisi-Bina
|2142.03
|İnşaat Mühendisi-Demiryolu
|2142.05
|İnşaat Mühendisi-Havaalanı
|2142.06
|İnşaat Mühendisi-Karayolu
|2142.07
|İnşaat Mühendisi-Köprü
|2142.08
|İnşaat Mühendisi-Sıhhi Tesisler
|2142.09
|İnşaat Mühendisi-Su
|2142.10
|İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili
|2311.08
|İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi
|3112.03
|İnşaat Sürveyanı
|3112.09
|İnşaat Teknolojisi Teknikeri
|3112.04
|İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
|7111.02
|İnşaat Ustası
|2641.09
|İnteraktif Medya Yazarı
|2642.11
|İnternet Editörü
|2513.05
|İnternet Geliştiricisi
|1431.01
|İnternet Kafe İşletmecisi
|2642.20
|İnternet Medyası Uzmanı
|9629.08
|İnternet Salon Görevlisi
|3513.02
|İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri
|3512.12
|İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı
|2250.06
|İntörn Veteriner
|8151.33
|İp Büküm Makinesi Operatörü
|8154.12
|İpek Ağırlaştırıcı
|7318.04
|İpek Boyamacı (Elle)
|3142.05
|İpek Böceği Teknikeri
|6123.02
|İpek Böcekçiliği İşçisi
|7318.43
|İpek Dokumacı
|8154.13
|İpek Temizleyici
|8151.51
|İplik Bitim İşleri Operatörü
|8151.17
|İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
|8151.58
|İplik Operatörü
|3122.32
|İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|7318.32
|İplik Temizleme İşçisi
|3119.05
|İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni/İplik Teknisyeni
|8154.14
|İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında)
|8154.15
|İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede)
|8154.16
|İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi
|9329.32
|İplik yıkama işçisi
|8154.17
|İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü
|8183.38
|İrmik Paketleme İşçisi
|7119.02
|İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap)
|7231.08
|İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv)
|2311.09
|İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.03
|İspanyolca Öğretmeni
|4323.68
|İstasyon Operasyon İşçisi
|4323.53
|İstasyon Şefi-Demiryolu
|4312.03
|İstatistik Büro Elemanı
|2120.09
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi
|2120.03
|İstatistikçi
|3111.11
|İstidlalci
|1214.08
|İstihbarat Bölüm Şefi (Basın Yayın Kuruluşu)
|3411.02
|İstihbarat Memuru
|2423.02
|İstihdam Uzmanı
|3119.04
|İstihsal Teknisyeni
|6221.02
|İstiridye Çiftliği İşçisi
|2423.03
|İş Analisti
|2320.39
|İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni-Ortaöğretim
|3119.50
|İş Etüdü Memuru
|2423.12
|İş Geliştirme Uzmanı
|2263.04
|İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
|2263.02
|İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)
|2263.03
|İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
|3257.11
|İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı
|2422.01
|İş İstihbarat Memuru
|5223.34
|İş Kıyafetleri Satış Elemanı
|7233.18
|İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
|7233.47
|İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı
|7233.45
|İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
|7233.46
|İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı
|8342.33
|İş Makineleri Operatörü
|3115.15
|İş Makineleri Teknikeri
|3115.25
|İş Makineleri Teknisyeni
|7233.33
|İş Makineleri Yağcısı
|2422.02
|İş Politikası Analisti
|3257.10
|İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)
|3257.02
|İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü
|3257.05
|İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri
|2423.16
|İş ve Meslek Danışmanı
|3255.04
|İş ve Uğraşı Terapisi Sağlık Teknikeri
|2264.04
|İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)
|2521.08
|İş Zekası Uzmanı/Danışmanı
|2643.06
|İşaret Dili Çevirmeni
|2352.09
|İşaret Dili Öğreticisi
|2352.08
|İşaret Dili Tercümanı
|7215.11
|İşaretçi/Sapancı
|8151.48
|İşbağcı (Düğümcü)
|1114.12
|İşçi Sendikası Genel Başkanı
|1114.01
|İşçi Sendikası Genel Sekreteri
|1114.09
|İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
|3341.11
|İşe Alım Personeli
|2423.19
|İşe Alım Uzmanı
|2424.01
|İşgücü Yetiştirme Uzmanı
|7421.20
|İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı
|2433.02
|İşitme Cihazları Satış Danışmanı
|7421.19
|İşitme Cihazları Tamircisi
|3214.07
|İşitme Cihazları Uygulayıcı
|2352.04
|İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
|7511.21
|İşkembe Temizleme İşçisi
|9329.33
|İşkembe temizleyicisi (elle)
|3113.31
|İşletme Elektrik Bakım Ustası
|7412.41
|İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
|7412.40
|İşletme Elektrik Bakımcısı
|7421.13
|İşletme Elektroniği Yardımcısı
|3114.16
|İşletme Elektronik Bakımcısı
|2529.06
|İşletme Enformatiği Uzmanı
|7119.03
|İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı
|1321.12
|İşletme Müdür Yardımcısı
|1311.01
|İşletme Müdürü (hayvancılık)
|1321.10
|İşletme Müdürü (Tekstil)
|2141.03
|İşletme Mühendisi
|2320.40
|İşletme Öğretmeni
|3339.07
|İşletme Yönetimi Meslek Elemanı
|2631.05
|İşletmeci
|9901.03
|İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi
|5151.08
|İşletmelerde Hijyen Görevlisi
|1323.07
|İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)
|1114.13
|İşveren Sendikası Genel Başkanı
|1114.02
|İşveren Sendikası Genel Sekreteri
|1114.10
|İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
|2211.03
|İşyeri Hekimi
|1114.17
|İşyeri Sendika Temsilcisi
|2311.10
|İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.01
|İtalyanca Öğretmeni
|5411.02
|İtfaiye Başçavuşu
|8332.07
|İtfaiye Başşoförü
|5411.09
|İtfaiye Çavuşu
|1349.13
|İtfaiye Eğitim Amiri
|1349.14
|İtfaiye Grup Amiri
|1349.09
|İtfaiye Müdürü
|5411.03
|İtfaiye Onbaşısı
|4223.04
|İtfaiye Santral Memuru
|1349.15
|İtfaiye Su İkmal Amiri
|1349.12
|İtfaiye Zabıta Amiri
|5411.04
|İtfaiye Zabıta Memuru
|5411.05
|İtfaiyeci
|5411.06
|İtfaiyeci (Uçak Kazası)
|2321.23
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni
|3112.38
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni
|1221.10
|İthalat-İhracat Müdürü
|3331.03
|İthalat-İhracat Sorumlusu
|2132.39
|İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü
|2132.37
|İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü
|2132.38
|İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri
|2321.24
|İzabe Öğretmeni
|3117.27
|İzabe Teknisyeni
|3135.09
|İzabeci
|8121.06
|İzabeci (Demirden Gayri Metal Üretimi Ve Tasfiyesi)
|8121.31
|İzabeci (Kupola)
|8121.32
|İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç)
|8121.33
|İzabeci (Metal Tavlama Ocağı)
|8121.07
|İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama)
|7124.08
|İzolasyoncu (Gemi)