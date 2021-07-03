L İle Meslekler

L Harfi ile Başlayan Meslekler aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
3111.28Laborant (Alçı)
3111.09Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü)
3111.06Laborant (Et)
3111.03Laborant (Gıda)
3116.24Laborant (Tekstil)
3240.04Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri
3116.09Laborant-Boya
1349.16Laboratuvar Müdürü
3212.04Laboratuvar Teknikeri
3111.08Laboratuvar Teknisyeni (Oto Sünger/Boya)
9112.17Laboratuvar Temizlik İşçisi
9311.22Lağımcı – maden ocağı 
6111.50Lahana Yetiştiricisi
9411.10Lahmacun Ustası
8122.14Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha
7316.10Lak Sürücü (Fırça İle)
7523.26Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç)
6113.14Lale Yetiştirme İşçisi
8152.09Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı)
8143.25Laminasyon Makinesi Operatörü
8152.66Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi
8141.14Lastik Ayakkabı İmal İşçisi
8141.15Lastik Kalandır Makinesi Operatörü
8141.21Lastik Kaplama İşçisi
7522.27Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya
8153.21Lastik Makineci
8342.31Lastik Tekerlekli Ekskavatör Operatörü
3116.05Lastik Teknikeri
3116.26Lastik Teknisyeni
8141.20Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
3116.21Lastik Üretim Teknisyeni
8211.25Lastik-Cant Montaj İşçisi
2311.29Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.19Latince Öğretmeni
7512.22Lavaş Ustası
8152.67Lazer Kesimci ( Tekstil )
8156.11Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı)
7515.09Leblebi Ayıklama İşçisi
8160.81Leblebi İmal Ustası
7512.28Leblebi Şeker İmal Ustası
8212.25LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı
7412.35LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı
2311.30Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.20Lehçe Öğretmeni
7212.24Lehim Bandı İşçisi
7212.05Lehimci
9121.04Lekeci (Kuru Temizleme)
9121.07Lekeci (Tekstil
8121.08Lens Ölçücüsü
7315.23Lerite İşçisi (Cam)
8181.23Levha Cam Merdane İşçisi
6113.53Lif Bitkileri Yetiştiricisi
2145.11Lif ve Polimer Mühendisi
4323.40Liman Baş Puantörü
4323.37Liman Başformeni
4323.38Liman Formeni
9333.20Liman işçisi
1324.01Liman İşletme Müdürü
9333.19Liman İşletme Saha Çalışanı
4323.34Liman Konteynır Terminal Şefi
4323.39Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
4323.71Liman Operasyon Planlamacısı 
8343.26Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü 
8344.05Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRSveECS) 
4323.35Liman Servis Şefi
4323.42Liman Şefi
4323.43Liman Terminal Şefi
4323.41Liman Ticaret Tarife Şefi
8343.25Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG)
6112.33Limon Yetiştiricisi
8131.46Linolyum İmal İşçisi
7322.12Linotip Operatörü
7322.47Litografyacı
5414.01Lobi Karşılama Görevlisi (Otel)
8113.10Log Operatörü-Petrol
4321.25Lojistik Elemanı
4323.70Lojistik Gümrük Takipçisi 
4321.23Lojistik Meslek Elemanı
4321.20Lojistik Operasyon Elemanı
4321.21Lojistik Operasyon Sorumlusu
1324.14Lojistik Operasyon Yöneticisi
4321.19Lojistik Takip Analisti
4321.22Lojistik Uzmanı
5151.13Lojman Sorumlusu
8153.22Lok Makineci
8311.03Lokomotif Sürücüsü-Madencilik
7512.20Lokum Ustası
9333.10LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi
3115.64LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü
1324.02LPG Mesul Müdürü 
5245.02Lpg Satış Elemanı (Pompacı)
7312.15Lutiye
7313.13Lületaşı İşleme Ustası

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