L İle Meslekler

L Harfi ile Başlayan Meslekler aşağıya çıkarılmıştır.
L Harfi ile Başlayan Meslekler aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|3111.28
|Laborant (Alçı)
|3111.09
|Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü)
|3111.06
|Laborant (Et)
|3111.03
|Laborant (Gıda)
|3116.24
|Laborant (Tekstil)
|3240.04
|Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri
|3116.09
|Laborant-Boya
|1349.16
|Laboratuvar Müdürü
|3212.04
|Laboratuvar Teknikeri
|3111.08
|Laboratuvar Teknisyeni (Oto Sünger/Boya)
|9112.17
|Laboratuvar Temizlik İşçisi
|9311.22
|Lağımcı – maden ocağı
|6111.50
|Lahana Yetiştiricisi
|9411.10
|Lahmacun Ustası
|8122.14
|Lak Sürme Makinesi İşçisi-Metal Levha
|7316.10
|Lak Sürücü (Fırça İle)
|7523.26
|Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç)
|6113.14
|Lale Yetiştirme İşçisi
|8152.09
|Lamel Dizicisi (Dokuma Tezgahı)
|8143.25
|Laminasyon Makinesi Operatörü
|8152.66
|Lastik (Konfeksiyon) İmal İşçisi
|8141.14
|Lastik Ayakkabı İmal İşçisi
|8141.15
|Lastik Kalandır Makinesi Operatörü
|8141.21
|Lastik Kaplama İşçisi
|7522.27
|Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya
|8153.21
|Lastik Makineci
|8342.31
|Lastik Tekerlekli Ekskavatör Operatörü
|3116.05
|Lastik Teknikeri
|3116.26
|Lastik Teknisyeni
|8141.20
|Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)
|3116.21
|Lastik Üretim Teknisyeni
|8211.25
|Lastik-Cant Montaj İşçisi
|2311.29
|Latin Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.19
|Latince Öğretmeni
|7512.22
|Lavaş Ustası
|8152.67
|Lazer Kesimci ( Tekstil )
|8156.11
|Lazerli Kesim Makinesi Operatörü(Ayakkabı)
|7515.09
|Leblebi Ayıklama İşçisi
|8160.81
|Leblebi İmal Ustası
|7512.28
|Leblebi Şeker İmal Ustası
|8212.25
|LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı
|7412.35
|LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|2311.30
|Leh Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.20
|Lehçe Öğretmeni
|7212.24
|Lehim Bandı İşçisi
|7212.05
|Lehimci
|9121.04
|Lekeci (Kuru Temizleme)
|9121.07
|Lekeci (Tekstil
|8121.08
|Lens Ölçücüsü
|7315.23
|Lerite İşçisi (Cam)
|8181.23
|Levha Cam Merdane İşçisi
|6113.53
|Lif Bitkileri Yetiştiricisi
|2145.11
|Lif ve Polimer Mühendisi
|4323.40
|Liman Baş Puantörü
|4323.37
|Liman Başformeni
|4323.38
|Liman Formeni
|9333.20
|Liman işçisi
|1324.01
|Liman İşletme Müdürü
|9333.19
|Liman İşletme Saha Çalışanı
|4323.34
|Liman Konteynır Terminal Şefi
|4323.39
|Liman Operasyon Elemanı (Puantör)
|4323.71
|Liman Operasyon Planlamacısı
|8343.26
|Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü
|8344.05
|Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRSveECS)
|4323.35
|Liman Servis Şefi
|4323.42
|Liman Şefi
|4323.43
|Liman Terminal Şefi
|4323.41
|Liman Ticaret Tarife Şefi
|8343.25
|Liman Vinç Operatörü (RTG ve SSG)
|6112.33
|Limon Yetiştiricisi
|8131.46
|Linolyum İmal İşçisi
|7322.12
|Linotip Operatörü
|7322.47
|Litografyacı
|5414.01
|Lobi Karşılama Görevlisi (Otel)
|8113.10
|Log Operatörü-Petrol
|4321.25
|Lojistik Elemanı
|4323.70
|Lojistik Gümrük Takipçisi
|4321.23
|Lojistik Meslek Elemanı
|4321.20
|Lojistik Operasyon Elemanı
|4321.21
|Lojistik Operasyon Sorumlusu
|1324.14
|Lojistik Operasyon Yöneticisi
|4321.19
|Lojistik Takip Analisti
|4321.22
|Lojistik Uzmanı
|5151.13
|Lojman Sorumlusu
|8153.22
|Lok Makineci
|8311.03
|Lokomotif Sürücüsü-Madencilik
|7512.20
|Lokum Ustası
|9333.10
|LPG Dolum ve Boşaltım İşçisi
|3115.64
|LPG Ekipmanları Kalite Kontrolörü
|1324.02
|LPG Mesul Müdürü
|5245.02
|Lpg Satış Elemanı (Pompacı)
|7312.15
|Lutiye
|7313.13
|Lületaşı İşleme Ustası