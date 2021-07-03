V İle Meslekler

V Harfi ile başlayan 95 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
9311.03Vagoncu – maden
2636.07Vaiz
1344.04Vakıf Müdürü
8342.24Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü
7224.09Val Bileyicisi-Tekstil
7223.85Val Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
1112.17Vali
1112.18Vali Yardımcısı
7311.19Validasyon Uzmanı
7223.86Vals Taşlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
8211.18Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
2659.12Vantrilok
5414.08Vardiya Amiri – Güvenlik Hizmetleri
3122.35Vardiya Amiri – İmalat
3123.05Vardiya Amiri – İnşaat
3121.03Vardiya Amiri ( Maden)
3132.04Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri)
3341.09Vardiya Amiri (Genel)
3131.11Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi
7223.87Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
7223.88Vargel Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
7223.89Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri
9311.04Vargelci – maden ocağı
8131.53Varyant (Baskı Boya Mutfağı)
7322.30Varyant Elemanı (Tekstil)
8322.09Vasıta Sürücüsü
8151.25Vater Makinası Operatörü
9329.45Vater Takımcı
8151.56Vater-Bobin Makinesi Operatörü
8159.10Vatka Makinesi İşçisi
1211.10Vergi Dairesi Müdürü
3352.02Vergi Denetmeni
3352.01Vergi Memuru
2521.07Veri Bilimci
4132.10Veri Giriş Elemanı
4132.05Veri Giriş Kontrol İşletmeni
2529.07Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı
2521.10Veri Mühendisi
2521.02Veri Tabanı Analisti
2521.04Veri Tabanı Mimarı
3512.05Veri Tabanı Programcı Teknisyeni
2521.01Veri Tabanı Yöneticisi
2521.09Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı
2141.10Verimlilik Uzmanı
9629.11Vestiyer elemanı
2250.01Veteriner Hekim
3240.03Veteriner Sağlık Teknisyeni
3240.02Veteriner Yardımcısı
5164.04Veterinerlik Hizmetleri İşçisi
4211.07Veznedar-Banka
4211.08Veznedar-Otel
8342.21Vidanjör Operatörü
8332.08Vidanjör Şoförü
8343.13Vinç Operatörü
8343.14Vinç Operatörü (Seyyar Vinçten Gayri Bomlu Vinçler)
6112.24Vişne Yetiştiricisi
2651.19Vitraycı
3432.20Vitrin Düzenleme Elemanı
5223.90Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı)
8161.24Viyol Baskı Makinesi İşçisi
8161.25Viyol Makinesi Operatörü
2652.20Viyola Sanatçısı
2652.18Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist)
3422.06Voleybol Antrenörü
3422.37Voleybol Baş Hakemi
3422.38Voleybol Çizgi Hakemi
3422.39Voleybol Yardımcı Hakemi
3422.40Voleybol Yazı Hakemi
3421.06Voleybolcu
8141.17Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem)
2652.33Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist)
5142.08Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA
3422.73Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü
8131.91Waelz Prosesi Fırın Operatörü 
8131.95Waelz Prosesi Filter Pres İşçisi
8131.96Waelz Prosesi Kurutucu Fırın İşçisi
3111.26Waelz Prosesi Laboratuvar Görevlisi     
3117.19Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi
8131.97Waelz Prosesi Paketleme Tesisi İşçisi
8131.92Waelz Prosesi Saha İşçisi
8131.93Waelz Prosesi Yıkama Arıtma Operatörü
8131.94Waelz Prosesi Yıkama Arıtma Saha İşçisi
7322.38Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatör Yardımcısı
7322.48Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü
3514.02Web Programcılığı Teknisyeni
2513.02Web Programcısı
3514.03Web Sitesi Yöneticisi
2513.01Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)
2166.02Web Tasarımcısı
3514.04Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
2513.07Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu
3422.51Wushu Antrenörü
3422.52Wushu Hakemi
3421.22Wushu Sporcusu

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