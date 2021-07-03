V İle Meslekler

V Harfi ile başlayan 95 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
V Harfi ile başlayan 95 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|9311.03
|Vagoncu – maden
|2636.07
|Vaiz
|1344.04
|Vakıf Müdürü
|8342.24
|Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü
|7224.09
|Val Bileyicisi-Tekstil
|7223.85
|Val Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|1112.17
|Vali
|1112.18
|Vali Yardımcısı
|7311.19
|Validasyon Uzmanı
|7223.86
|Vals Taşlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|8211.18
|Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)
|2659.12
|Vantrilok
|5414.08
|Vardiya Amiri – Güvenlik Hizmetleri
|3122.35
|Vardiya Amiri – İmalat
|3123.05
|Vardiya Amiri – İnşaat
|3121.03
|Vardiya Amiri ( Maden)
|3132.04
|Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri)
|3341.09
|Vardiya Amiri (Genel)
|3131.11
|Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi
|7223.87
|Vargel Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|7223.88
|Vargel Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği
|7223.89
|Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri
|9311.04
|Vargelci – maden ocağı
|8131.53
|Varyant (Baskı Boya Mutfağı)
|7322.30
|Varyant Elemanı (Tekstil)
|8322.09
|Vasıta Sürücüsü
|8151.25
|Vater Makinası Operatörü
|9329.45
|Vater Takımcı
|8151.56
|Vater-Bobin Makinesi Operatörü
|8159.10
|Vatka Makinesi İşçisi
|1211.10
|Vergi Dairesi Müdürü
|3352.02
|Vergi Denetmeni
|3352.01
|Vergi Memuru
|2521.07
|Veri Bilimci
|4132.10
|Veri Giriş Elemanı
|4132.05
|Veri Giriş Kontrol İşletmeni
|2529.07
|Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı
|2521.10
|Veri Mühendisi
|2521.02
|Veri Tabanı Analisti
|2521.04
|Veri Tabanı Mimarı
|3512.05
|Veri Tabanı Programcı Teknisyeni
|2521.01
|Veri Tabanı Yöneticisi
|2521.09
|Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı
|2141.10
|Verimlilik Uzmanı
|9629.11
|Vestiyer elemanı
|2250.01
|Veteriner Hekim
|3240.03
|Veteriner Sağlık Teknisyeni
|3240.02
|Veteriner Yardımcısı
|5164.04
|Veterinerlik Hizmetleri İşçisi
|4211.07
|Veznedar-Banka
|4211.08
|Veznedar-Otel
|8342.21
|Vidanjör Operatörü
|8332.08
|Vidanjör Şoförü
|8343.13
|Vinç Operatörü
|8343.14
|Vinç Operatörü (Seyyar Vinçten Gayri Bomlu Vinçler)
|6112.24
|Vişne Yetiştiricisi
|2651.19
|Vitraycı
|3432.20
|Vitrin Düzenleme Elemanı
|5223.90
|Vitrin Kuyumcusu (Satış Elemanı)
|8161.24
|Viyol Baskı Makinesi İşçisi
|8161.25
|Viyol Makinesi Operatörü
|2652.20
|Viyola Sanatçısı
|2652.18
|Viyolonsel Sanatçısı (Çelist/viyolonist)
|3422.06
|Voleybol Antrenörü
|3422.37
|Voleybol Baş Hakemi
|3422.38
|Voleybol Çizgi Hakemi
|3422.39
|Voleybol Yardımcı Hakemi
|3422.40
|Voleybol Yazı Hakemi
|3421.06
|Voleybolcu
|8141.17
|Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem)
|2652.33
|Vurmalı Sazlar Sanatçısı (Perküsyonist)
|5142.08
|Vücut Bakım ve Masaj Elemanı/SPA
|3422.73
|Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü
|8131.91
|Waelz Prosesi Fırın Operatörü
|8131.95
|Waelz Prosesi Filter Pres İşçisi
|8131.96
|Waelz Prosesi Kurutucu Fırın İşçisi
|3111.26
|Waelz Prosesi Laboratuvar Görevlisi
|3117.19
|Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi
|8131.97
|Waelz Prosesi Paketleme Tesisi İşçisi
|8131.92
|Waelz Prosesi Saha İşçisi
|8131.93
|Waelz Prosesi Yıkama Arıtma Operatörü
|8131.94
|Waelz Prosesi Yıkama Arıtma Saha İşçisi
|7322.38
|Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatör Yardımcısı
|7322.48
|Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü
|3514.02
|Web Programcılığı Teknisyeni
|2513.02
|Web Programcısı
|3514.03
|Web Sitesi Yöneticisi
|2513.01
|Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)
|2166.02
|Web Tasarımcısı
|3514.04
|Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
|2513.07
|Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu
|3422.51
|Wushu Antrenörü
|3422.52
|Wushu Hakemi
|3421.22
|Wushu Sporcusu