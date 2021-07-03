N İle Meslekler

N Harfi ile başlayan 65 adet mesleke ait güncel bilgiler bulunmaktadır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
2320.61Nakış Öğretmeni-Ortaöğretim
7221.01Nalbant
7222.15Namlucu (Av Tüfeği)
2146.15Nanoteknoloji Mühendisi
6112.37Nar Yetiştiricisi
7319.07Nargile Yapımcısı
5412.12Narkotik Polisi
2230.06Natüropat
7223.95NC/CNC Tezgah İşçisi
7223.14NC/CNC Tezgah Operatörü
7312.04Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Ağaç
7312.05Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal
2212.35Nefroloji Uzmanı
6210.05Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk
6113.29Nergis Yetiştiricisi
7422.16Nesne Tabanlı Programlamacı
7312.11Ney İmal Ustası
2652.11Ney Sanatçısı (Neyzen)
3122.23Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali)
3122.14Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane)
3122.16Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı)
3122.17Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj)
3122.09Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik Teçhizat İmalat Ve Donanımı)
3131.06Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik-Gaz İstihsal Ve Dağıtım)
3122.10Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat Ve Donanım)
3122.22Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı)
3122.18Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller)
7212.43Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı)
3122.15Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi)
3122.20Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı)
3121.01Nezaretçi Ve Ustabaşı (Madencilik, Taşocakçılık Ve Sondajcılık)
3122.08Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
3122.07Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme)
3122.19Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı)
3122.11Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering)
3132.06Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı)
3122.24Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)
3122.27Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı)
3131.30Nezaretçi Ve Ustabaşı/Formen (Enerji/Kazan Dairesi))
3123.02Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)
7515.10Nohut Ayıklama İşçisi
6111.16Nohut Yetiştiricisi
7212.19Nokta Kaynak İşçisi
2619.02Noter
3411.07Noter Başkatibi
3411.08Noter Katibi
2212.36Nöroloji Uzmanı
3112.46Numarataj Elemanı
3111.27Numune Alma Elemanı
7532.14Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)
3115.66Numune Kontrolcüsü (Otomotiv)
3122.40Numune Takip İşçisi
9311.06Numuneci (Çimento)
3117.10Numuneci (Ham Petrol)
3117.31Numuneci (Maden Ocağı)
4110.06Nüfus Memuru
2144.09Nükleer Enerji Mühendisi
2311.45Nükleer Mühendisliği Öğretim Üyesi
3211.31Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri
3211.30Nükleer Tıp Teknikleri Sağlık Teknikeri
2212.37Nükleer Tıp Uzmanı
3315.05Nümismat
2221.16Nütrisyon Hemşiresi

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