N İle Meslekler

N Harfi ile başlayan 65 adet mesleke ait güncel bilgiler bulunmaktadır.
N Harfi ile başlayan 65 adet mesleke ait güncel bilgiler bulunmaktadır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|2320.61
|Nakış Öğretmeni-Ortaöğretim
|7221.01
|Nalbant
|7222.15
|Namlucu (Av Tüfeği)
|2146.15
|Nanoteknoloji Mühendisi
|6112.37
|Nar Yetiştiricisi
|7319.07
|Nargile Yapımcısı
|5412.12
|Narkotik Polisi
|2230.06
|Natüropat
|7223.95
|NC/CNC Tezgah İşçisi
|7223.14
|NC/CNC Tezgah Operatörü
|7312.04
|Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Ağaç
|7312.05
|Nefesli Sazlar İmal İşçisi-Metal
|2212.35
|Nefroloji Uzmanı
|6210.05
|Nehir Sürücüsü-Tomrukçuluk
|6113.29
|Nergis Yetiştiricisi
|7422.16
|Nesne Tabanlı Programlamacı
|7312.11
|Ney İmal Ustası
|2652.11
|Ney Sanatçısı (Neyzen)
|3122.23
|Nezaretçi Ustabaşı (Ayakkabı Taban İmali)
|3122.14
|Nezaretçi Ustabaşı (Haddehane)
|3122.16
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya İmalatı)
|3122.17
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Boya-Şarj)
|3122.09
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik Teçhizat İmalat Ve Donanımı)
|3131.06
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektrik-Gaz İstihsal Ve Dağıtım)
|3122.10
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Elektronik Teçhizat İmalat Ve Donanım)
|3122.22
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Giyecek İmalatı)
|3122.18
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller)
|7212.43
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı)
|3122.15
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi)
|3122.20
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kumaş İmalatı)
|3121.01
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Madencilik, Taşocakçılık Ve Sondajcılık)
|3122.08
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı)
|3122.07
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme)
|3122.19
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı)
|3122.11
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Rendering)
|3132.06
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı)
|3122.24
|Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme)
|3122.27
|Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (Bisküvi İmalatı)
|3131.30
|Nezaretçi Ve Ustabaşı/Formen (Enerji/Kazan Dairesi))
|3123.02
|Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)
|7515.10
|Nohut Ayıklama İşçisi
|6111.16
|Nohut Yetiştiricisi
|7212.19
|Nokta Kaynak İşçisi
|2619.02
|Noter
|3411.07
|Noter Başkatibi
|3411.08
|Noter Katibi
|2212.36
|Nöroloji Uzmanı
|3112.46
|Numarataj Elemanı
|3111.27
|Numune Alma Elemanı
|7532.14
|Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)
|3115.66
|Numune Kontrolcüsü (Otomotiv)
|3122.40
|Numune Takip İşçisi
|9311.06
|Numuneci (Çimento)
|3117.10
|Numuneci (Ham Petrol)
|3117.31
|Numuneci (Maden Ocağı)
|4110.06
|Nüfus Memuru
|2144.09
|Nükleer Enerji Mühendisi
|2311.45
|Nükleer Mühendisliği Öğretim Üyesi
|3211.31
|Nükleer Teknoloji Ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri
|3211.30
|Nükleer Tıp Teknikleri Sağlık Teknikeri
|2212.37
|Nükleer Tıp Uzmanı
|3315.05
|Nümismat
|2221.16
|Nütrisyon Hemşiresi