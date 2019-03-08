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Meslekler Sözlüğü 

İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi

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TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ
 
Meslek Bilgileri
 
Meslek Kodu :
9901.03
 
Meslek Adı :
İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi
 
 
Grup Bilgileri
 
Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Meslekler
 
Meslek Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler
 
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
 
 
Meslek Detay Bilgileri
 
Meslek Tanımı :
İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan meslek alan/dallarında, on ikinci ve/veya on birinci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :
 
Güncel Meslek :
EVET
 
Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.
 
İzlenme Sayısı : 20

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