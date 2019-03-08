İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi
|TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ
|Meslek Bilgileri
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Meslek Kodu :
9901.03
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Meslek Adı :
İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi
|Grup Bilgileri
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Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
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Meslek Alt Ana Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Meslekler
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Meslek Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler
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Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meslekler
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Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|Meslek Detay Bilgileri
|Meslek Tanımı :
|İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan meslek alan/dallarında, on ikinci ve/veya on birinci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencidir.
|Görev ve İşlem Basamakları :
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Güncel Meslek :
EVET
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Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.