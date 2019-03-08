<br /> İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:</p> <p>a) İşletmede beceri eğitim/staj/yaz uygulaması ile okul atölye/laboratuvar çalışmalarına uygulama kıyafetiyle katılmak,<br /> b) Dersin özelliğine göre yaptığı temrin, iş, proje, deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge üzerinde yapmak, çizelgeyi öğretmenle birlikte imzalamak ve bu dokümanın yer alacağı bir iş dosyası tutmak,<br /> c) Uygulamaya devam esasları ve disiplinle ilgili kurallara uymak<br /> d) İşletme kurallarına, okul atölye/laboratuar çalışmalarında ise okul kurallarına uymak,<br /> e) İşletme ve hastalara ait özel bilgileri başkalarına söylememek, işletmelerde görev yapan personelin katıldığı grev ve benzeri olaylara katılmamak,<br /> f) Alan/dalın öğretim programındaki ilgili sınıfa ait temrin, iş, proje, deney veya hizmetin en az % 80 ini yapmak ve uygulamalardan başarılı olmak,<br /> g) Mesleki eğitimlerini aynı işyerinde sürdürmek. Ancak, ilgili sınıfa ait uygulamaların bir kısmının işletmelerde yapılamaması durumunda, eksik kalan uygulamalar, işletmeyle okul müdürlüğünün anlaşmasıyla ders yılı içinde başka işletmelerde veya okulda telafi eğitimi programına göre tamamlamak,<br /> h) Programlarında öngörülen uygulamalardan bir kısmının ders yılı içerisinde yapılamaması durumunda, ikinci dönemin son beş haftası içinde eksik kalan uygulamaların okulda tamamlatılması amacıyla yoğunlaştırılmış telafi eğitim programına katılmak,</p> <p> vb. görev ve işlemleri yerine getirir.<br />