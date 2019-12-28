Büro İşçisi nedir ? Ne iş yapar ?

Büro İşçisi mesleğinin meslek kodunun ve görev tanımının ne olduğuna dair güncel ve doğru detay bilgilerin bulunmaktadır.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 9112.11

Meslek Adı : Büro İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu : Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu : Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Çalıştığı işyerinin bürolarında temizlik, evrak taşıma, içecek hazırlama ve servis yapma gibi çeşitli büro hizmetlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Büro İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Büro alanlarında yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini yapmak,

b) Bürolardaki tuvalet, lavabo vb. temizliğini yapmak,

c) Eksilen temizlik malzemelerin takviyesini yapmak,

d) Bürolardaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek,

e) Bürolardaki evrak taşıma ve dağıtım işlerini yapmak,

f) Büro personeline ve konuklara çeşitli içecekler hazırlamak ve bunların servisini yapmak,

a) Çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak,

b) Bürolardaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

c) Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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