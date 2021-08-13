BT İş Analizi Elemanı Nedir? Ne iş yapar? BT İş Analizi Elemanı görev tanımı nedir? BT İş Analizi Elemanı meslek kodu nedir?

BT İş Analizi Elemanı Meslek Tanımı :

Yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığını yapan, proje tasarımına katkı sağlayan, geliştirme çalışmalarını koordine eden, yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test eden, yazılım dokümantasyonunu tamamlayan, yazılımın uygulamaya alma hazırlıklarını yapan ve bu çalışmaları koordine eden, yazılım iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayan, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli kişidir.

BT İş Analizi Elemanı Meslek Kodu :2511.10

Meslek Adı :

BT İş Analizi Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Sistem Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri

BT İş Analizi Elemanı Görev ve İşlem Basamakları :



BT İş Analizi Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG önlemleri almak

b) Çevre koruma önlemleri alınmasını sağlamak

c) Kalite uygulamalarına destek vermek

d) İş organizasyonu yapmak

e) Yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığını yapmak

f) Önceden geliştirilmiş mevcut ya da örnek yazılımlar üzerinde çalışarak bilgi edinmek

g) Proje tasarımına katkı sağlamak

h) İş gereksinimlerini belirlemek için kullanıcı isterlerini dokümante etmek

i) İş analizi dokümanını hazırlamak

j) Geliştirme çalışmalarını koordine etmek

k) İhtiyaçları yazılım geliştiricilere aktarmak

l) Proje geliştirme ve uygulamaya alma planının kesinleştirilmesini sağlamak

m) Değişiklik ihtiyaçlarını koordine etmek

n) Yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test etmek

o) Test ortamında gerekli testleri gerçekleştirmek

p) Kullanıcılara test ve kullanım eğitimi vermek

q) Yazılım dokümantasyonunu tamamlamak

r) Yazılımın uygulamaya alma hazırlıklarını yapmak

s) Yazılım uygulamaya alma çalışmalarını koordine etmek

t) Yazılım iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamak

u) Yazılım iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını belirleyerek başlatmak

v) Yazılım değişiklik yönetimine uygun test, doküman güncelleme, duyurma ve uygulamaya alma çalışmaları yapmak

w) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :

EVET

Meslek Dosyası Olanlar :

Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

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