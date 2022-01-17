Temizlik Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar?

Temizlik Görevlisi nedir? Ne iş yapar, Temizlik görevlisi güncel İş İlanları neler var ? Temizlik görevlisinin görevleri nelerdir? Temizlik görevlisi mesleğinin meslek kodu ile ilgili güncel ve doğru detay bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Temizlik Görevlisi Meslek Tanımı :

Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Temizlik Görevlisi Ne İş Yapar?:

Temizlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kullanılan makine ve ekipmanların bakımını sağlamak,

b) Çalışma alanını havalandırmak,

c) Çalışma alanındaki çöpleri toplamak,

d) Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini almak,

e) Yüzey üzerindeki leke türünü ve yüzey özelliklerini belirlemek,

f) Tamponlama, vakumlama ve buharlama yöntemleri ile leke çıkarmak,

g) Süpürme ve temizleme yöntemini belirlemek,

h) Yüzeyi elle, vakumla, otomatla süpürmek,

i) Paspas yapmak,

j) Yüzeylerdeki bağlı kirleri ovmak, kazımak,

k) Toz almak,

l) Cam silmek,

m) Metal, ahşap, deri yüzeyleri parlatmak, kristalize ve polimerize cilalı zeminleri parlatmak,

n) Yüzeyleri çeşitli yöntemlerle yıkamak,

o) Saniter alanların temizliğini yapmak,

p) Yiyecek ve içecek alanlarının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Temizlik Görevlisi Meslek Bilgileri

Temizlik Görevlisi Meslek Kodu : 9112.06

Meslek Adı : Temizlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu : Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu : Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerinde Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

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