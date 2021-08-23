Pompacı (Petrol Rafinesi) Nedir? Ne İş Yapar? Pompacı (Petrol Rafinesi) görev tanımı nedir? Pompacı (Petrol Rafinesi) Nedir? Ne İş Yapar?

Pompacı (Petrol Rafinesi) Meslek Tanımı :

Ham, yarı işlenmiş ve işlenmiş petrol ürünlerini, su ve kimyasal eriyikleri rafinerinin, işleme, depolama ve nakliye bölümleri arasında sevketmede kullanılan buhar veya elektrikle çalışan pompaları işleten kişidir.

Pompacı (Petrol Rafinesi) Meslek Kodu : 3134.08

Meslek Adı :

Pompacı (Petrol Rafinesi)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Pompacı (Petrol Rafinesi) Görev ve İşlem Basamakları :

Pompacı (Petrol Rafinesi) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pompaları çalıştırıp akış ve basınç durumunu inceleyerek pompalama hızını ayarlamak,

b) Tankların ve boru hattının valflarını açmak veya kapamak için el çarklarını çevirmek,

c) Arıza ve sızıntı olup olmadığını anlamak için pompaların çalışmasını incelemek,

d) Pompa teçhizatının bakım ve tamirini sağlamak,

e) Ölçü aletleriyle tankların seviyelerini tespit etmek,

f) İşlem hakkında kayıt tutabilir. Aldığı örnekler üzerinde özgül ağırlık ve renk testleri yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :

EVET

Meslek Dosyası Olanlar :

Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

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