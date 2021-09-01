Uzman Yardımcısı (Genel) Nedir? Ne İş Yapar? Uzman Yardımcısı (Genel) görev tanımı nedir? Uzman Yardımcısı (Genel) meslek kodu nedir?

Uzman Yardımcısı (Genel) Meslek Tanımı :

Görev alanına giren hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulması faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Uzman Yardımcısı (Genel) Meslek Kodu : 2423.14

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Personel Ve Kariyer İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Uzman Yardımcısı (Genel) Görev ve İşlem Basamakları :

Uzman Yardımcısı(Genel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek,

b) Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek, yorumlamak, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak,

c) Birimin görev alanında yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak,

d) Birimin görev alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak,

e) Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak,

f) Görevlerini mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :

EVET

Meslek Dosyası Olanlar :

Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.