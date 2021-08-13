Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) Nedir? Ne İş Yapar? Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) görev tanımı nedir?

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) Meslek Tanımı :

-Resepsiyonist, konaklama işletmelerinde konukların kabulü ve kimlik bilgilerinin kayıt formlarına işlenmesi, departmana ait sorunlarının çözümlenmesi; çıkış ve çıkış sonrası işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Meslek Bilgileri

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) Meslek Kodu : 4224.03

Meslek Adı :

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Otel Resepsiyonistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) Görev ve İşlem Basamakları



Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş öncesi hazırlıkları yapmak,

b) Günlük konuk giriş-çıkış listesini kontrol etmek,

c) Anahtar kontrolü yapmak,

d) Günlük oda blokajı yapmak,

e) Rezervasyon yapmak,

f) Konuğu karşılamak,

g) Konuğa tesis ve yöre hakkında bilgi vermek,

h) Konuk hesap kartını (foliosunu) açmak,

i) Konuk istekleri ile ilgilenmek,

j) Kayıp ve bulunan eşya işlemlerini yürütmek,

k) Konuk şikayetleri ile ilgilenmek,

l) Mesaj almak ve iletmek,

m) Harcama fişlerini konuk hesap kartına işlemek,

n) Konuk hesap tahsilatı yapmak,

o) Konuk çıkış işlemlerini yapmak,

p) Günlük raporları hazırlamak,

q) Günlük, aylık, yıllık istatistikleri yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :

EVET

Meslek Dosyası Olanlar :

Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ Meslek Bilgileri Meslek Kodu :

4224.03 Meslek Adı :

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları Meslek Birim Grubu :

Otel Resepsiyonistleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : -Resepsiyonist, konaklama işletmelerinde konukların kabulü ve kimlik bilgilerinin kayıt formlarına işlenmesi, departmana ait sorunlarının çözümlenmesi; çıkış ve çıkış sonrası işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : <br /> Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:</p> <p>a) İş öncesi hazırlıkları yapmak,<br /> b) Günlük konuk giriş-çıkış listesini kontrol etmek,<br /> c) Anahtar kontrolü yapmak,<br /> d) Günlük oda blokajı yapmak,<br /> e) Rezervasyon yapmak,<br /> f) Konuğu karşılamak,<br /> g) Konuğa tesis ve yöre hakkında bilgi vermek,<br /> h) Konuk hesap kartını (foliosunu) açmak,<br /> i) Konuk istekleri ile ilgilenmek,<br /> j) Kayıp ve bulunan eşya işlemlerini yürütmek,<br /> k) Konuk şikayetleri ile ilgilenmek,<br /> l) Mesaj almak ve iletmek,<br /> m) Harcama fişlerini konuk hesap kartına işlemek,<br /> n) Konuk hesap tahsilatı yapmak,<br /> o) Konuk çıkış işlemlerini yapmak,<br /> p) Günlük raporları hazırlamak,<br /> q) Günlük, aylık, yıllık istatistikleri yapmak,</p> <p> vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek :

EVET Meslek Dosyası Olanlar :

Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.



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