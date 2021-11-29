Orman Nezaretçisi Nedir? Ne İş Yapar? Orman Nezaretçisi Meslek Kodu Nedir? Orman Nezaretçisi görev tanımı nedir?

Orman Nezaretçisi Meslek Tanımı : Ağaç yetiştirilmesi, korunması ve kesilmesi çalışmasını düzenleyip kontrol eden, ormanda koruma ve emniyet tedbirlerini güçlendiren kişidir.

Orman Nezaretçisi Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ağaç yetiştirme işlerinde çalışanlara nezaret etmek,

b) Ağaç dikimi, kırpma, budama, böceklere ve diğer zararlılara ilaç püskürtme, hastalıkları kontrol faaliyetleri, sellere karşı uygulama kontrolü ve toprağı koruma projelerini idare etmek,

c) Kesilecek ağaçları seçip işaretlemek,

d) Kesme işlemlerine orman araştırma programına uygun olacak şekilde incelemek,

e) Ormandaki kamp yerlerini ve diğer eğlence yerlerini kontrol etmek,

f) Ziyaretçilere kamp kurmak, avlanma ve diğer eğlence imkanları hakkında tavsiyede bulunmak,

g) Av yasaklarına uymayanlara engel olup, ormanda zararlı faaliyette bulunanları adli makamlara bildirmek,

h) Ormanların bitki örtüsünü yangından korunmayla ilgili kuralları uygulamak,

i) Kazalar, hırsızlıklar ve ormanda çıkan yangınları araştırıp, rapor etmek,

j) Yangın söndürme ormanda araştırma ve kurtarma çalışmalarını idare etmek,

k) Telefon hatlarını kontrol edip kopan hatları ilgililere bildirmek,

l) Orman yolu yapım çalışmalarına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Orman Nezaretçisi Meslek Kodu : 6210.06

Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılık Ve Ormancılıkla İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Güncel Meslek :

EVET

Meslek Dosyası Olanlar :

Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

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