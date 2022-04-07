Orman İşçisi Nedir? Orman İşçisi Ne İş Yapar? Orman İşçisi Nedir Meslek kodu nedir? Orman İşçisi Meslek kodu nedir?

Orman İşçisi Meslek Tanımı : Orman yetiştirilmesi, bakım ve düzenlenmesi işlerinde çalışan kişidir.

Orman İşçisi Ne İş Yapar? : Orman İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fidanlıklarda kullanılacak tohumları elde etmek için belirlenmiş ağaçlardan kozalak toplamak,

b) Toplanan kozalakları pistlerinin üzerine serip, güneşte açılmaları kolaylaştırmak,

c) Açılan kozalakları elekten geçirerek tohumların kozalardan ayırmak,

d) Ayrılan tohumları kanat kırma makinesinde veya sopa ile döverek kanatlarını kırmak,

e) Savurma işlemini yaparak tohumların kanatlardan ayırmak,

f) Fidan yetiştirmek için hazırlanan araziye tohumları ekip, sulayıp, bakımını yapmak,

g) Yetişen fidanları söküp ilaçlamak,

h) Ağaç yetiştirmek üzere fidan dikilecek sahayı temizleyerek teraslama işlemini yapmak,

i) Fidan dikilecek oyukları açarak fidanı dikmek,

j) Yabani otları temizleyip, fidanın etrafını çapalayarak toprağın havalanmasını sağlamak,

k) Tutmayan fidanları sökerek yerine yenilerini dikmek,

l) Büyüyen ağaçları budayıp sık ağaç topluluklarını seyrekleştirerek, fazlalaşan alt bitki örtüsünü kaldırmak,

m) Yangına karşı bitkisiz şerit için bazı ağaçları keserek bölgeyi temiz tutmak,

n) Orman yolları açıp bakımını yapmak,

o) Çitleri onarmak,

p) Böceklere, hastalıklara ve kemirici hayvanlara karşı ağaçları koruyup diğer işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Orman İşçisi Meslek Kodu : 9215.01

Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ormancılıkla İlgili Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Güncel Meslek :

EVET

Meslek Dosyası Olanlar :

Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

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