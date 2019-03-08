<br /> Asansör Görevlisi (İnşaat); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:</p> <p> vb. görev ve işlemleri yerine getirir.</p> <p>