Asansör Görevlisi (İnşaat)
|TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ
|Meslek Bilgileri
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Meslek Kodu :
9629.15
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Meslek Adı :
Asansör Görevlisi (İnşaat)
|Grup Bilgileri
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Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
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Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
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Meslek Grubu :
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
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Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
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Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
|Meslek Detay Bilgileri
|Meslek Tanımı :
|Görev ve İşlem Basamakları :
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Güncel Meslek :
EVET
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Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.