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Meslekler Sözlüğü 

Asansör Görevlisi (İnşaat)

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TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ
 
Meslek Bilgileri
 
Meslek Kodu :
9629.15
 
Meslek Adı :
Asansör Görevlisi (İnşaat)
 
 
Grup Bilgileri
 
Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
 
Meslek Grubu :
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
 
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
 
 
Meslek Detay Bilgileri
 
Meslek Tanımı :
 
Görev ve İşlem Basamakları :
 
Güncel Meslek :
EVET
 
Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.
 
İzlenme Sayısı : 26

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