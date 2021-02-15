ek özellik bilgisi eşleştirilemedi
İŞKUR Kamu İş İlanları 

Ek Özellik Bilgisi Eşleştirilemedi uyarısı Nedir? Nasıl Düzeltilir.

Meslek Uzmanı 1 yorum , , , , , ,

İŞKUR’un özellik kamu alımlarında başvuru yapılırken Ek Özellik Bilgi Eşleştirilemedi Uyarısı görülmekte. Meslek bilgisi girildiği halde bu uyarı neden vermekte. Bu uyarının giderilmesi için yapmanız gereken nedir? Nasıl sorunu çözebilirsiniz.

Yapmanız gereken öz geçmiş kısmından Ek Özellikler >>>> Nitelik Kısmı >>>> Nitelik Ekleme Çıkarma İşlemlerinden İstenilen belge bilgisini eklemenizdir. (Fiziki eklemenize gerek yoktur.) Örneğin Güvenlik Görevlisi (Silahlı) aratıp ekleyebilirsiniz.

One thought on “Ek Özellik Bilgisi Eşleştirilemedi uyarısı Nedir? Nasıl Düzeltilir.

  • İSMAİL
    18 Şubat 2021 tarihinde, saat 20:55
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    Bilgiler için çok teşekkür ederim. Meslek eklememe rağmen başvuru yapamıyordum. Başvurum oldu.

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