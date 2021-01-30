Meslekler
Meslekler Sözlüğü 

Y İle Başlayan Meslekler

Meslek Uzmanı 0 yorum , , , ,

Y Harfi ile başlayan 272 adet Mesleğin doğru ve güncel bilgilerinin ( Meslek Tanımı, görev tanımı, meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu dev arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
2131.10Yaban Hayatı Uzmanı
2330.15Yabancı Dil Öğretmeni-Ortaöğretim
2360.41Yabancı Dil Uzman Öğreticisi
7544.01Yabani Ot Kontrolörü
6111.58Yağ Bitkileri Yetiştiricisi
8183.08Yağ Dolum Makinesi Operatörü
8161.17Yağ Tedarik İşçisi (Bisküvi)
3116.07Yağ Teknikeri
7318.56Yağcıbedir Halı Dokumacısı
7233.28Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç)
7318.57Yahyalı Halı Dokumacısı
9624.02Yakacak Odun Toplayıcısı
5414.10Yakın Koruma (Bodyguart)
3152.12Yakın Yol Güverte Zabiti
2312.02Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi
4323.66Yakıt Birim Yöneticisi
7315.20Yakmacı (Cam Eşya)
7313.22Yaldızcı
3112.14Yalıtım Teknikeri
8344.03Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 
5411.10Yangın İlk Müdahale İşçisi
8131.29Yangın Söndürme Tüpü Dolum Makinesi Operatörü
5223.75Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı
7126.23Yangın Tesisatçısı
7124.14Yangın Yalıtımcısı
5411.08Yangından Mal Kurtarma Mütehassısı
8342.37Yapay Kar Makinesi Operatörü  
2320.93Yapı / Yapı Ressamlığı/ Harita Ve Kadastro Öğretmeni
3112.39Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı
2312.03Yapı Bilgisi Öğretim Üyesi
2321.54Yapı Dekorasyon Öğretmeni
3432.13Yapı Dekorasyon Teknisyeni
3112.20Yapı Denetim Teknikeri
3112.40Yapı Duvarcılığı Teknisyeni                                   
3112.44Yapı İç Mekân Dekorasyon Teknisyeni                    
1323.09Yapı İşleri Müdürü
2312.04Yapı İşletmesi Öğretim Üyesi
3112.15Yapı Laboratuvarı Teknisyeni
2312.05Yapı Malzemeleri Öğretim Üyesi
1420.08Yapı Market İşletme Müdürü
2312.06Yapı Öğretim Üyesi
2320.94Yapı Öğretmeni
3118.09Yapı Ressamı
2320.04Yapı Ressamlığı Öğretmeni-Ortaöğretim
2320.05Yapı Tasarım Öğretmeni
3118.16Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı)
3112.17Yapı Teknisyeni
3112.36Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni
3112.42Yapı Tesisat Teknolojisi Teknikeri/ Tesisat Teknolojisi/Sıhhi Tesisat/Yapı Donatım Teknikeri
3112.18Yapı Yalıtım Teknisyeni
7124.06Yapı Yalıtımcısı
3112.22Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni
2654.03Yapımcı-Sinema
2654.04Yapımcı-Tiyatro
3435.08Yapma Bebek Teknisyeni
7318.10Yapma Çiçek Yapımcısı
6112.52Yaprağını Döken Süs Ağaçları Yetiştiricisi
6113.70Yapraklarından Faydalanılan İlaç Ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
0110.21Yarbay (Hava Kuvvetleri)
0110.43Yarbay (Jandarma)
0110.20Yarbay (Kara Kuvvetleri)
0110.54Yarbay (Sahil Güvenlik)
0110.22Yarbay(Deniz Kuvvetleri)
4214.03Yardım Tahsilatçısı
9211.09Yardımcı Çiftlik İşçisi (Genel)
3222.01Yardımcı Ebe/Geleneksel Ebe
2262.09Yardımcı Eczacı
3251.07Yardımcı Klinik Elemanı (Diş)
1112.33Yargıtay Başkanı
8172.15Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç
7318.07Yastıkçı (Hasır)
7132.07Yaş Boya Ustası/Operatörü
8154.57Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 
7512.35Yaş Pasta Yapımcısı
7421.03Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları Teknik Servis Elemanı
3211.27Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları Teknisyeni
1343.05Yaşlı Bakım Hizmetleri Müdürü
5321.05Yaşlı Bakım Teknisyeni
5321.04Yaşlı Bakımı Sağlık Teknikeri 
5322.06Yaşlı Refakatçisi
5111.06Yat Elemanı
3118.17Yat İnşa Teknisyeni
3152.18Yat Kaptanı
7534.05Yatak İmalat İşçisi
7534.08Yatak Karkası Spiral Makinesi Operatörü
7534.09Yatak Keçeleme İşçisi
8153.13Yatak Kenar Kapama Makinesi Operatörü
7533.28Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı
7223.90Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
8153.07Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü
5151.11Yatakhaneci
5112.05Yataklı Ve Pulman Memuru (Demiryolu)
7522.40Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü
7523.38Yatay Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
7221.09Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü
4323.31Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı
2413.05Yatırım Analisti
2412.05Yatırım Danışmanı
1211.12Yatırım Fonu Müdürü
2413.11Yatırım Uzmanı
7115.26Yat-Tekne Laminasyon İşçisi
8121.71Yay İmal İşçisi (Otomotiv)
8121.69Yay Makinesi Operatörü
1120.53Yayın Denetleme Kurulu Başkanı 
2654.11Yayın Şefi (Radyo)
2166.12Yayın Tasarımcısı
2312.07Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.08Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.09Yaylı Çalgılar Viyola Sanat Dalı Öğretim Üyesi
2312.10Yaylı Çalgılar Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi
7312.20Yaylı Enstrüman Yapımcısı
7312.08Yaylı Sazlar İmal İşçisi
2642.09Yazar (Gazete-Dergi)
1213.13Yazı İşleri Müdürü
2642.05Yazı İşleri Müdürü (Gazete Ve Dergi)
2642.12Yazılı Basın Muhabiri
3512.06Yazılım Destek Uzmanı
2512.05Yazılım Geliştiricisi
1330.04Yazılım Müdürü 
2512.01Yazılım Mühendisi
1120.44Yazılım Proje Yöneticisi 
5242.09Yazılım Satış Uzmanı
2512.04Yazılım Tasarımcısı
2519.04Yazılım Test Edicisi
3512.10Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
4321.33Yediemin
3423.04Yelken Eğitmeni
7533.16Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi
8183.36Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü
3142.65Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Teknikeri
9412.05Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)
9412.10Yemekhane işçisi
9412.09Yemekhane servis işçisi
6111.59Yemeklik Dane Baklagil Yetiştiricisi
2411.13Yeminli Mali Müşavir
2212.48Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)
2312.11Yeniçağ Tarihi Öğretim Üyesi
8342.36Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü
8111.05Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı
8111.15Yer Altı Müteferrik İşçisi
5223.76Yer Döşemeleri Satış Elemanı
7515.04Yer Fıstığı Eksperi
8161.37Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü
8161.40Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü
8161.39Yer Fıstığı Renk Ayırıcı Makinesi Operatörü
8161.38Yer Fıstığı Seçme İşçisi
9211.02Yer Fıstığı Toplama İşçisi
8161.36Yer Fıstığı Üretim Hazırlama/Kurutma Elemanı
6112.20Yer Fıstığı Yetiştiricisi
9629.01Yer Gösterici (Sinema-Tiyatro)
4323.29Yer Hostesi
4323.33Yer İşletmecisi (İstasyon-Havaalanı)
8111.10Yer Operatörü
3359.15Yerel Yönetimler Meslek Elemanı
3422.67Yetenekli ve Yıldız Sporcu Tespit Görevlisi (SCOUT)
8154.28Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)
8112.13Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)
7514.02Yıkama Ve Ayıklama İşçisi (Meyve Sebze) (Elle)
8161.18Yıkamacı (Bugday)
8154.45Yıpratmacı (Tekstil)
2321.55Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni
1412.07Yiyecek İçecek Müdürü
5246.01Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı
1412.03Yiyecek-İçecek Yöneticisi (Otel)
3423.09Yoga Eğitmeni
2221.26Yoğun Bakım Hemşiresi
2212.49Yoğun Bakım Uzmanı
8171.07Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)
7513.07Yoğurt İmal İşçisi
7513.13Yoğurt Pastör Operatörü
7513.20Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı
8131.06Yoğurucu (Kimyasal Maddeler)
8141.18Yoğurucu (Lastik)
8312.10Yol Bekçisi (Demiryolu)
3123.03Yol Çavuşu (Demiryolu)
8342.01Yol Çizgi Makinesi Operatörü
4323.01Yol Kısım Şefi (Demiryolu)
8312.11Yol Kontrolörü (Demiryolu)
7115.17Yol Marangozu
1324.05Yol Müdürü (Demiryolu)
8312.14Yol Sürveyanı (Demiryolu)
4323.02Yol Şube Şefi (Demiryolu)
9312.05Yol Ustası
6111.21Yonca Yetiştiricisi 
8171.08Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8172.16Yonga Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmalatı) (Ağaç)
8171.09Yonga Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)
8172.35Yonga-Ağaç Eleme Makinesi İşçisi
7113.10Yontma Ve İnşa İşçisi-Abide
7534.01Yorgancı (Elle)
3514.05Youtuber
1324.03Yönetici (Ardiye Ve Depolama)
1312.02Yönetici (Balıkçılık)
1346.01Yönetici (Bankalar Ve Diğer Mali Müesseseler)
1330.03Yönetici (Bilgi İşlem)
1431.02Yönetici (Dinlendirme Hizmetleri)
1330.01Yönetici (Haberleşme)
1219.01Yönetici (İş Hizmetleri)
1311.06Yönetici (Ormancılık Ve Tomrukçuluk)
1212.01Yönetici (Özlük Hizmetleri)
1420.01Yönetici (Perakende Ticaret)
1420.02Yönetici (Toptan Ticaret)
1324.04Yönetici (Ulaşım İşleri)
3343.06Yönetici Sekreter / Asistan
1223.01Yönetici-Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri
1213.03Yönetici-Elektrik, Havagazı, Su Ve Sıhhi Tesisat Hizmetleri
1212.02Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri
1221.04Yönetici-Gayrimenkul İşleri
1330.02Yönetici-Hesaplama Hizmetleri
1213.02Yönetici-Kamu Ve Özel Teşebbüse Ait Hizmetler
1219.02Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik
1222.01Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler
1213.04Yönetici-Sigorta
1120.45Yönetici-Spor Kulübü 
2421.03Yönetim Analisti
2511.06Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
1120.51Yönetim Kurulu Başkanı (Basın Yayın Kuruluşu) 
1120.46Yönetim Kurulu Başkanı (Özel Sektör)
1120.47Yönetim Kurulu Üyesi (Özel Sektör)
2411.14Yönetim Muhasebecisi
2654.21Yönetmen
4211.18Yönetmen (Banka)
4211.19Yönetmen Yardımcısı (Banka)
2120.06Yöneylem Araştırmacısı
2312.12Yöneylem Araştırması Öğretim Üyesi
7318.58Yöresel Bez Dokumacısı
8161.59Yöresel Gıda Ürünleri Üretim Elemanı
7318.47Yöresel Kilim Dokuyucusu
7512.02Yufka Ustası
6111.28Yulaf Yetiştiricisi
9321.06Yumurta Paketleme İşçisi
5223.77Yumurta Satış Elemanı
6122.09Yumurtacı Tavuk Yetiştiricisi
6112.48Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi 
2312.13Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.10Yunanca Öğretmeni
5164.03Yunus Eğitmen Yardımcısı
5164.02Yunus Eğitmeni
3341.12Yurt Yönetim Memuru
7523.18Yuvarlak İş Çekme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
9333.12Yükleme Boşaltma İşçisi (Kimyasal Maddeler)
8344.01Yükleyici (Loder) Operatörü
8121.79Yüksek Fırın İşçisi
3135.01Yüksek Fırın Kumanda Operatörü
3135.10Yüksek Fırın Miksercisi (Cevher Ergitme)
3113.28Yüksek Gerilim Kablo Aksesuarları Montajcısı
3113.17Yüksek Gerilim Sistemcisi
3113.14Yüksek Gerilim Sistemeleri Teknisyeni
3113.29Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Elemanı
3113.30Yüksek Gerilim Teçhizatı Test Sorumlusu
3131.09Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı
8212.14Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi
7318.36Yün Çorap Örücüsü
8154.30Yün Karbonizörcü
9329.25Yün yıkama işçisi (elle) 
8111.12Yürüyen Tahkimat Sürücüsü
3423.12Yürüyüş Lideri
5142.20Yüz ve Vücut Masajcısı
0110.27Yüzbaşı (Hava Kuvvetleri)
0110.45Yüzbaşı (Jandarma)
0110.26Yüzbaşı (Kara Kuvvetleri)
0110.56Yüzbaşı (Sahil Güvenlik)
0110.28Yüzbaşı(Deniz Kuvvetleri)
8112.14Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden
8343.16Yüzer Vinç Operatörü
8342.34Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü 
7131.09Yüzey Boyama Elemanı
8342.27Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü
3435.03Yüzey Süslemecisi
3422.10Yüzme Antrenörü
3422.42Yüzme Eğitmeni
3421.10Yüzücü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Contact Us

%d blogcu bunu beğendi: