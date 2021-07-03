W ile başlayan 21 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
W ile başlayan 21 adet mesleğe ait güncel ve doğru bilgilerinin (Mesleğin tanımı, görev tanımı,meslek kodu, eğitim düzeyi vb.) bulunduğu arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|8131.91
|Waelz Prosesi Fırın Operatörü
|8131.95
|Waelz Prosesi Filter Pres İşçisi
|8131.96
|Waelz Prosesi Kurutucu Fırın İşçisi
|3111.26
|Waelz Prosesi Laboratuvar Görevlisi
|3117.19
|Waelz Prosesi Numune Alma Görevlisi
|8131.97
|Waelz Prosesi Paketleme Tesisi İşçisi
|8131.92
|Waelz Prosesi Saha İşçisi
|8131.93
|Waelz Prosesi Yıkama Arıtma Operatörü
|8131.94
|Waelz Prosesi Yıkama Arıtma Saha İşçisi
|7322.38
|Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatör Yardımcısı
|7322.48
|Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü
|3514.02
|Web Programcılığı Teknisyeni
|2513.02
|Web Programcısı
|3514.03
|Web Sitesi Yöneticisi
|2513.01
|Web Tasarım Uzmanı (Bilgisayar)
|2166.02
|Web Tasarımcısı
|3514.04
|Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi
|2513.07
|Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu
|3422.51
|Wushu Antrenörü
|3422.52
|Wushu Hakemi
|3421.22
|Wushu Sporcusu