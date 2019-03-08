Perşembe, Mart 12, 2020
En güncel:

Çalışma Portalı

Çalışma hayatı ile ilgili her türlü güncel ve doğru bilgilerin, mesleklere ait bilgilerin, mevzuatın bulunduğu web bloğu

Meslekler Sözlüğü 

Sürücü Kursu Pisti Görevlisi

calismaportali 0 yorum , , , ,
TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9629.10
Meslek Adı :
Sürücü Kursu Pisti Görevlisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Sürücü Kursu Pisti Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek :
EVET
Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.
İzlenme Sayısı : 30

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: