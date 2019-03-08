Sürücü Kursu Pisti Görevlisi
|TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ
|Meslek Bilgileri
|Meslek Kodu :
9629.10
|Meslek Adı :
Sürücü Kursu Pisti Görevlisi
|Grup Bilgileri
|Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
|Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
|Meslek Grubu :
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
|Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
|Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
|Meslek Detay Bilgileri
|Meslek Tanımı :
|Görev ve İşlem Basamakları :
|Sürücü Kursu Pisti Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
|Güncel Meslek :
EVET
|Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.