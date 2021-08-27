Mermer Seleksiyon İşçisi Nedir? Ne İş yapar? Mermer Seleksiyon İşçisi görev tanımı nedir? Mermer Seleksiyon İşçisi meslek kodu nedir?

Mermer Seleksiyon İşçisi Meslek Tanımı :

Mermer üretimini aşamalarında ürünlerin kalite kontrolünü yapan kişidir.

Mermer Seleksiyon İşçisi Görev ve İşlem Basamakları :

Mermer Seleksiyon İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmeye gelen blok mermerleri yapılacak işleme göre yönlendirmek,

b) Este makinesinden çıkan ürünlerin kafa kesimini kontrol etmek,

c) Çeşitli kesim aşamalarından çıkan blokların kontrollerini yapmak,

d) Dolum , silim işlemlerinden çıkan ürünlerin kontrollerini yapmak,

e) Hatalı ürünleri ayırmak, sınıflandırmak,

f) İstenilen renk ve özelliklerdeki mermerlerin değerlendirilmesi için ayırmak,

g) Mermer ürünlerin cinslerine ve özelliklerine uygun olarak paketlenmesi, ambalajlanmasını sağlamak,

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mermer Seleksiyon İşçisi Meslek Kodu : 8112.17

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Güncel Meslek :

EVET

Meslek Dosyası Olanlar :

Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

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