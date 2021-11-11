Mermer İşçisi Nedir? Ne İş Yapar? Mermer İşçisi görev tanımı nedir? Mermer İşçisi meslek kodu nedir?

Mermer İşçisi Meslek Tanımı : Mermer fabrikasında, atölyelerinde mermer blokların işlenmesi aşamalarında çalışan kişidir.

Mermer İşçisi Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mermer blokların hangarda kazılması işlemini yapmak,

b) Kazımı yapılmış blokların İşlenmesi için platformlara vinçle yüklenmesine yardımcı olmak,

c) Plaka halindeki mermeri yarma makinesinde ikiye ayırmak,

d) Yarma işleminden çıkan mermerlerin yüzeylerini traşlamak,

e) Eskitme işlemi yapmak,

f) Köprü kesimi, kafa kesimi yapmak,

g) Silimden gelen ürünleri seleksiyona veya fırınlamaya göndermek,

h) Hazır hale gelen mermerlerin paketlenmesi, yüklenmesi işlerinde çalışmak,

i) Mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mermer İşçisi Meslek Kodu : 7113.13

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Güncel Meslek :

EVET

Meslek Dosyası Olanlar :

Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

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