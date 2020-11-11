Perşembe, Kasım 12, 2020
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Meslek Portalı – Meslekler

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Meslekler Sözlüğü 

İ Harfi başlayan Meslekler

Meslek Uzmanı 0 yorum , ,

İ Harfi İle Başlayan 272 adet Mesleğe ilişkin güncel sıralı listeli arşiv aşağıya çıkarılmıştır.

ISCO-08 KODUMESLEK ADI
3521.12İcat Ve Neşriyat Uzmanı
3411.10İcra Katibi
3411.06İcra Memuru
1213.21İcra Müdürü
3359.03İç Denetçi (Kamu)
3359.18İç Denetçi (Özel Sektör)
1120.54İç Denetim Başkanı 
8153.05İç Giyim Konfeksiyon Makineci
7532.26İç Giyim Modelisti
5223.32İç Giyim Satış Elemanı
2212.30İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
2411.15İç Kontrol Denetçisi (Banka)
2411.21İç Kontrolör Yardımcısı 
8141.07İç Lastik Hazırlama İşçisi
8141.08İç Lastik Kalıplama İşçisi
7231.24İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar
2321.22İç Mekan Dekorasyon Öğretmeni
3432.14İç Mekan Koruma Ve Yenileme Teknikeri
6113.17İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiricisi
3432.18İç Mekan Tasarımcısı/Teknikeri
3432.17İç Mekân Teknik Ressamı
3432.07İç Mekan Ve Mobilya Teknolojisi Teknisyeni   
2161.02İç Mimar
3152.13İç Su Aracı Sürücüsü
6222.03İç Sular Ve Kıyı Balıkçısı
3432.01İç Tezyinat Dekoratörü
9411.07İçli Köfte Ustası
4110.10İdari Büro Görevlisi
4110.11İdari Destek Görevlisi
1211.03İdari İşler Müdürü
3341.13İdari İşler Şefi
3341.08İdari İşler Uzmanı
1211.05İdari Ve Mali İşler Müdürü
7533.71İğne Oyacısı
6112.49İğne Yapraklı Ağaçlar Yetiştiricisi 
8111.17İhrazat İşçisi
8111.18İhrazatçı
3115.53İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni
3115.12İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri
5120.02İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı
4213.01İkrazatçı (Borç Para Veren)
2311.06İktisat Öğretim Üyesi
1111.09İl Belediye Başkan Yardımcısı
1111.07İl Belediye Başkanı
1112.09İl Emniyet Müdür Yardımcısı
1112.08İl Emniyet Müdürü
1112.10İl Müdürü
2635.12İl Planlama Uzmanı
2433.01İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)
8131.84İlaç Üretim Operatörü 
8131.38İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner)
6113.47İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi
6111.26İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)
2636.08İlahiyatçı
3339.08İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)
2431.01İlan Ve Reklam İşleri Sorumlusu
3339.06İlan Ve Reklam Satıcısı
2431.02İlan Yazarı
1111.08İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
1111.10İlçe Belediye Başkanı
1349.02İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
1349.01İlçe Emniyet Müdürü
2240.02İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik
2523.02İletişim Analisti (Bilgisayar)
2166.14İletişim Tasarımı Uzmanı
2432.07İletişim Uzmanı/Danışmanı
8153.06İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı
7233.56İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
7233.49İlik Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
3258.01İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik
3253.06İlk Yardım Eğitmeni
5165.01İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu)
2341.05İlköğretim Matematik Öğretmeni
8114.17İmal İşçisi
3118.05İmalat Çizeri
2141.08İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
3122.38İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)
2636.05İmam
2320.38İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
8131.23İmbik Operatörü (Aralıklı İşleyen) (Petrol Hariç)
8131.24İmbik Operatörü (Devamlı İşleyen) (Petrol Hariç)
3134.10İmbik Operatörü (Petrol Rafinesi)
8131.25İmbikçi (Odun Distilasyonu) -Orman
8131.26İmbikçi (Odun Terementini) -Orman
8131.27İmbikçi (Sakız Terementini) -Orman
7315.24İmi Maden İşçisi (Cam)
7319.08İmitasyon Takı İmalatçısı
8151.16İnce Etraj Makinesi İşçisi
7315.14İnce Tıraşçı (Optik Cam)
6112.29İncir Yetiştiricisi
2651.22İndirmeci (Cam)
7212.45İndüksiyon Kaynakçısı
5413.01İnfaz ve Koruma Memuru 
2311.07İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.08İngilizce Öğretmeni
8121.50İngot Dökümcüsü
8121.51İngot Kalıp Hazırlama İşçisi
1212.04İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı
1212.03İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi
3341.15İnsan Kaynakları Şefi  
2423.01İnsan Kaynakları Uzmanı
2423.10İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı
4416.02İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
2632.12İnsan ve Toplum Bilimcisi
3153.08İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu
8183.11İnspektör Ve Dolum Makinesi Operatörü
5414.15İnşaat Bekçisi
7131.01İnşaat Boyacısı/Boyacı
7214.05İnşaat Çeliği İşçisi-Atölye
7214.21İnşaat Demiri Bağlama Ustası      
1323.04İnşaat Direktörü
7314.15İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)
8181.21İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Makineyle)
9313.02İnşaat İşçisi
3123.01İnşaat Kalfası (Genel)
7114.07İnşaat Kalıpçısı (Ahşap)
5223.33İnşaat Malzemeleri Satış Elemanı
7115.11İnşaat Marangozu
2142.04İnşaat Mühendisi
2142.02İnşaat Mühendisi-Bina
2142.03İnşaat Mühendisi-Demiryolu
2142.05İnşaat Mühendisi-Havaalanı
2142.06İnşaat Mühendisi-Karayolu
2142.07İnşaat Mühendisi-Köprü
2142.08İnşaat Mühendisi-Sıhhi Tesisler
2142.09İnşaat Mühendisi-Su
2142.10İnşaat Mühendisi-Toprak Tahlili
2311.08İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi
3112.03İnşaat Sürveyanı
3112.09İnşaat Teknolojisi Teknikeri
3112.04İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
7111.02İnşaat Ustası
2641.09İnteraktif Medya Yazarı
2642.11İnternet Editörü
2513.05İnternet Geliştiricisi
1431.01İnternet Kafe İşletmecisi
2642.20İnternet Medyası Uzmanı
9629.08İnternet Salon Görevlisi
3513.02İnternet ve Ağ Teknolojileri Teknikeri
3512.12İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı
2250.06İntörn Veteriner
8151.33İp Büküm Makinesi Operatörü
8154.12İpek Ağırlaştırıcı
7318.04İpek Boyamacı (Elle)
3142.05İpek Böceği Teknikeri
6123.02İpek Böcekçiliği İşçisi
7318.43İpek Dokumacı
8154.13İpek Temizleyici
8151.51İplik Bitim İşleri Operatörü
8151.17İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)
8151.58İplik Operatörü 
3122.32İplik Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
7318.32İplik Temizleme İşçisi
3119.05İplik Üretim Teknolojisi Teknisyeni/İplik Teknisyeni
8154.14İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Fırında)
8154.15İplik Ve Örgü Yünü Kurutucu (Makinede)
8154.16İplik Ve Örgü Yünü Yıkama İşçisi
9329.32İplik yıkama işçisi
8154.17İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü
8183.38İrmik Paketleme İşçisi
7119.02İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap)
7231.08İskelet Doğrultma İşçisi (Otomotiv)
2311.09İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.03İspanyolca Öğretmeni
4323.68İstasyon Operasyon İşçisi
4323.53İstasyon Şefi-Demiryolu
4312.03İstatistik Büro Elemanı
2120.09İstatistik ve Bilgisayar Bilimcisi
2120.03İstatistikçi
3111.11İstidlalci
1214.08İstihbarat Bölüm Şefi (Basın Yayın Kuruluşu)
3411.02İstihbarat Memuru
2423.02İstihdam Uzmanı
3119.04İstihsal Teknisyeni
6221.02İstiridye Çiftliği İşçisi
2423.03İş Analisti
2320.39İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni-Ortaöğretim
3119.50İş Etüdü Memuru
2423.12İş Geliştirme Uzmanı
2263.04İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)
2263.02İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)
2263.03İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)
3257.11İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 
2422.01İş İstihbarat Memuru
5223.34İş Kıyafetleri Satış Elemanı
7233.18İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
7233.47İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı
7233.45İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı
7233.46İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı
8342.33İş Makineleri Operatörü
3115.15İş Makineleri Teknikeri
3115.25İş Makineleri Teknisyeni
7233.33İş Makineleri Yağcısı
2422.02İş Politikası Analisti
3257.10İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)
3257.02İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü
3257.05İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri
2423.16İş ve Meslek Danışmanı
3255.04İş ve Uğraşı Terapisi Sağlık Teknikeri
2264.04İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 
2521.08İş Zekası Uzmanı/Danışmanı
2643.06İşaret Dili Çevirmeni
2352.09İşaret Dili Öğreticisi
2352.08İşaret Dili Tercümanı
7215.11İşaretçi/Sapancı
8151.48İşbağcı (Düğümcü)
1114.12İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.01İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.09İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
3341.11İşe Alım Personeli
2423.19İşe Alım Uzmanı
2424.01İşgücü Yetiştirme Uzmanı
7421.20İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı
2433.02İşitme Cihazları Satış Danışmanı
7421.19İşitme Cihazları Tamircisi
3214.07İşitme Cihazları Uygulayıcı
2352.04İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
7511.21İşkembe Temizleme İşçisi
9329.33İşkembe temizleyicisi (elle)
3113.31İşletme Elektrik Bakım Ustası
7412.41İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı
7412.40İşletme Elektrik Bakımcısı
7421.13İşletme Elektroniği Yardımcısı
3114.16İşletme Elektronik Bakımcısı
2529.06İşletme Enformatiği Uzmanı
7119.03İşletme İnşaat Bakım Onarımcısı
1321.12İşletme Müdür Yardımcısı
1311.01İşletme Müdürü (hayvancılık)
1321.10İşletme Müdürü (Tekstil)
2141.03İşletme Mühendisi
2320.40İşletme Öğretmeni
3339.07İşletme Yönetimi Meslek Elemanı
2631.05İşletmeci 
9901.03İşletmede Beceri Eğitimi Öğrencisi
5151.08İşletmelerde Hijyen Görevlisi
1323.07İşletmeye Alma Yöneticisi (İnşaat)
1114.13İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.02İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.10İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
2211.03İşyeri Hekimi
1114.17İşyeri Sendika Temsilcisi
2311.10İtalyan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
2353.01İtalyanca Öğretmeni
5411.02İtfaiye Başçavuşu
8332.07İtfaiye Başşoförü
5411.09İtfaiye Çavuşu
1349.13İtfaiye Eğitim Amiri
1349.14İtfaiye Grup Amiri
1349.09İtfaiye Müdürü
5411.03İtfaiye Onbaşısı
4223.04İtfaiye Santral Memuru
1349.15İtfaiye Su İkmal Amiri
1349.12İtfaiye Zabıta Amiri
5411.04İtfaiye Zabıta Memuru
5411.05İtfaiyeci
5411.06İtfaiyeci (Uçak Kazası)
2321.23İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni
3112.38İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni
1221.10İthalat-İhracat Müdürü
3331.03İthalat-İhracat Sorumlusu
2132.39İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolörü
2132.37İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü
2132.38İyi Tarım Uygulamaları Sertifikeri
2321.24İzabe Öğretmeni
3117.27İzabe Teknisyeni
3135.09İzabeci 
8121.06İzabeci (Demirden Gayri Metal Üretimi Ve Tasfiyesi)
8121.31İzabeci (Kupola)
8121.32İzabeci (Metal Ergitme) (Kupola Hariç)
8121.33İzabeci (Metal Tavlama Ocağı)
8121.07İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama)
7124.08İzolasyoncu (Gemi)

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