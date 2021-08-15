İŞKUR Geleceğin Meslekleri 2021

İŞKUR Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarında hangi mesleklerin geleceğin meslekleri olarak belirlendi.

Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge’nin “Bu genelge kapsamında tanzim edilen işbaşı eğitim programları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesi ile belirlenen usul ve esaslar kapsamında yürütülecektir. Bu şekilde uygulanacak olan işbaşı eğitim programları Genel Müdürlük tarafından yapılacak çalışma sonucu geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenebilecek olup, 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için dokuz aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilecektir.” hükmü kapsamında daha önce belirlenen meslek sayısı 25 meslekten 100 mesleğe çıkarılmıştır.

İŞKUR Geleceğin Mesleklerinde Kursiyer Ücreti Ne kadardır?

2021 yılında aşağıya adları çıkarılan Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi yapılmaktadır.

İŞKUR Geleceğin Meslekleri aşağıya çıkarılmıştır.

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