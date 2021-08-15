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İŞKUR Meslekler 

İŞKUR Geleceğin Meslekleri 2021

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İŞKUR Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarında hangi mesleklerin geleceğin meslekleri olarak belirlendi.

Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesine İlişkin Genelge’nin “Bu genelge kapsamında tanzim edilen işbaşı eğitim programları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesi ile belirlenen usul ve esaslar kapsamında yürütülecektir. Bu şekilde uygulanacak olan işbaşı eğitim programları Genel Müdürlük tarafından yapılacak çalışma sonucu geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenebilecek olup, 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için dokuz aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilecektir.” hükmü kapsamında daha önce belirlenen meslek sayısı 25 meslekten 100 mesleğe çıkarılmıştır.

İŞKUR Geleceğin Mesleklerinde Kursiyer Ücreti Ne kadardır?

2021 yılında aşağıya adları çıkarılan Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi yapılmaktadır.

İŞKUR Geleceğin Meslekleri aşağıya çıkarılmıştır.

SıraTMS KoduMeslek Adı
12523.01Ağ Teknolojileri Uzmanı
22521.03Ağ Veri Tabanı Yöneticisi
37421.30Akıllı  Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı
42513.03Animasyon Programcısı
52163.33ARGE Elemanı
62144.22Bakım Onarım Mühendisi
72529.05Bilgi Güvenlik Uzmanı
82523.03Bilgisayar Ağı Analisti 
92522.01Bilgisayar Ağı Yöneticisi
102512.02Bilgisayar Mühendisi
112513.04Bilgisayar Oyunları Programcısı
122514.01Bilgisayar Programcısı
132522.02Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi
142511.07Bilişim Sistemleri Mühendisi
152149.07Biyomedikal Mühendisi
162511.04BT Çözümleri Uzmanı
172511.09BT İş Analisti 
182521.06Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı
192146.11Cevher Hazırlama Mühendisi
203513.07Bulut Bilişim Uzmanı
212513.06Çoklu Ortam Programcısı
222149.10Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi
232529.03Dijital Adli Tıp Uzmanı
242151.04Elektrik Mühendisi
252150.01Elektrik-Elektronik Mühendisi
262153.02Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi
273139.16Endüstriyel Robot Programıcısı
282163.10Endüstriyel Tasarım Mühendisi
292151.05Enerji Sistemleri Mühendisi
302529.02Enformasyon Teknolojileri Uzmanı
312144.03Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
322144.02Gemi Makineleri İşletme Mühendisi
332144.11Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi
342513.08Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı
353131.10Güneş Enerji Sistemleri Teknisyeni
367126.29Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı
372529.04Güvenlik Uzmanı (BİT)
382144.04Havacılık Mühendisi
392149.21Havacılık Simülatör Uzmanı
402144.14Havacılık ve Uzay Mühendisi
412166.14İletişim Tasarımı Uzmanı
423153.08İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu
432513.05İnternet Geliştiricisi
442521.08İş Zekası Uzmanı/Danışmanı
452529.06İşletme Enformatiği Uzmanı
462149.03Kaynak Mühendisi
472145.10Kimya Biyoloji Mühendisi
482421.01Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı
492141.06Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi
502146.04Maden Mühendisi
512144.06Makine Mühendisi
522144.08Makine Ve Teçhizat Mühendisi
532146.12Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisi
542146.13Malzeme Mühendisi
552144.19Mekatronik Mühendisi
562146.10Metalurji Ve Malzeme Mühendisi
572514.04Mikrodenetleyici Programcısı
582519.01Mikroişlem Tasarımcısı
592514.06Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
607422.16Nesne Tabanlı Programlamacı
612144.09Nükleer Enerji Mühendisi
623139.21Otomasyon Sistemleri Programcısı
632144.10Otomotiv Mühendisi
642514.08Oyun Geliştirme Uzmanı
652146.09Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi
662149.04Planlama Mühendisi
672145.11Lif ve Polimer Mühendisi
682149.11Proje Mühendisi
692144.25Raylı Sistemler Mühendisi
707212.44Robot Kaynak Operatörü
712529.09Siber Güvenlik Uzmanı
722511.01Sistem Analisti (BT)
733513.06Sistem ve Ağ Uzmanı
742432.06Sosyal Medya Uzmanı
752153.01Telekomünikasyon Mühendisi
762149.14Tıp  Mühendisi
772144.13Uçak Mühendisi
782144.26 Uçuş Mühendisi
792514.03Uygulama Programcısı
802144.20Uzay Mühendisi
812529.07Veri Madenciliği Uzmanı/Danışmanı
822521.10Veri Mühendisi
832521.02Veri Tabanı Analisti
842521.04Veri Tabanı Mimarı
852521.01Veri Tabanı Yöneticisi
862521.09Veri/Bilgi Yönetimi Danışmanı
872513.02Web Programcısı
882513.07Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu
892512.05Yazılım Geliştiricisi
902512.01Yazılım Mühendisi
912512.04Yazılım Tasarımcısı
922519.04Yazılım Test Edicisi
933512.10Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
942511.06Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
953435.26  Video Montaj ve Efekt Uzmanı
962512.06  Yapay Zeka Mühendisi
972151.06  Yenilenebilir Enerji Uzmanı
983322.15  Kullanıcı Deneyimi  Uzmanı
992141.14 3D Üretim Uzmanı
1002166.18  Artırılmış Gerçeklik Uzmanı  

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