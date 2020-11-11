G ile Başlayan Meslekler
G İle Başlayan 294 adet meslek hakkında güncel bilgilerin bulunduğu sıralı arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|7214.22
|Gabion Sepet İmal İşçisi
|7214.23
|Gabion Sepet Montaj İşçisi
|8111.14
|Galeri Açma Makinesi Operatörü (Maden Ocağı)
|8342.10
|Galeri Ve Tünel Açma Makinesi Operatörü
|8142.14
|Galoş-Bone İmal İşçisi
|8122.07
|Galvanizci (Daldırma İle)
|8121.09
|Galvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi
|8343.23
|Gantry Crane Vinç Operatörü
|9629.03
|Garaj Görevlisi (Otel)
|5131.02
|Garson (Servis Elemanı)
|5131.03
|Garson (Şarap Servisi)
|5163.01
|Gassal (Ölü Yıkayan)
|2212.55
|Gastroenteroloji Uzmanı
|3434.04
|Gastronomi Uzmanı/Mutfak Sanatı Uzmanı
|3315.08
|Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
|2412.03
|Gayrimenkul Planlamacısı
|7114.13
|Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi
|3132.03
|Gaz Kompresör Operatörü
|3133.01
|Gaz Sıvılaştırma Fabrikası Operatörü
|3115.55
|Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri )
|7212.02
|Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|7114.14
|Gazbeton Ayıklama/paketleme İşçisi
|8114.22
|Gazbeton Çamur Hazırlama Operatörü
|8114.25
|Gazbeton Döküm Vinci Operatörü
|8114.23
|Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü
|8114.24
|Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü
|8114.21
|Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü
|8183.21
|Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü
|9621.03
|Gazete Dağıtıcısı
|2642.01
|Gazete Muhabiri
|9520.02
|Gazete Satıcısı-Seyyar
|2642.06
|Gazeteci
|2320.27
|Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni
|1411.06
|Gece Müdürü (otel)
|4419.11
|Geçici Personel
|3119.36
|Geleneksel El Sanatları Teknikeri
|3119.82
|Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Teknikeri
|2230.04
|Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
|7532.29
|Gelinlik Modelisti
|5223.25
|Gelinlik Satıcısı
|2163.27
|Gelinlik Stilisti
|2411.16
|Gelirler Kontrolörü
|2411.17
|Gelirler Uzmanı
|2310.85
|Gelişim Psikolojisi Öğretim Üyesi
|8350.09
|Gemi Acente Personeli
|1439.02
|Gemi Acente Yetkilisi
|5120.05
|Gemi Aşçısı
|8182.05
|Gemi Ateşçisi
|8182.04
|Gemi Ateşçisi (Kömürlü)
|3151.01
|Gemi Baş Makine Zabiti
|7115.09
|Gemi Doğramacısı
|3115.33
|Gemi Donatımı Teknisyeni
|2321.12
|Gemi Elektroniği Öğretmeni
|3151.04
|Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Teknisyeni
|3152.17
|Gemi Elektroniği Ve Haberleşme Zabiti
|7214.26
|Gemi Geri Dönüşüm İşçisi
|3117.33
|Gemi Geri Dönüşüm Operasyon Sorumlusu
|7215.03
|Gemi Halat Ve Kablo Donanım İşçisi
|3152.03
|Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)
|3115.36
|Gemi İnşaatı Teknikeri
|2144.03
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi
|7131.06
|Gemi Karina Kontrol Boyacısı
|7231.38
|Gemi Makine Bakımcısı
|3151.03
|Gemi Makine Kontrolörü-Deniz
|8211.28
|Gemi Makine Montajcısı
|3151.02
|Gemi Makine Zabiti
|2144.02
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisi
|2310.86
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
|3115.49
|Gemi Makineleri İşletme Teknikeri
|2320.28
|Gemi Makineleri Öğretmeni-Ortaöğretim
|3115.48
|Gemi Makineleri Teknikeri
|3115.18
|Gemi Makineleri Teknisyeni
|7115.10
|Gemi Marangozu
|4323.04
|Gemi Memuru
|8219.21
|Gemi Montajcısı
|7214.04
|Gemi Montörü-Metal
|7214.19
|Gemi Onarım İşçisi
|7214.24
|Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı
|3118.15
|Gemi Ressamı Teknisyeni
|2321.13
|Gemi Ressamlığı Öğretmeni
|3359.01
|Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı
|3152.04
|Gemi Süvarisi (Deniz)
|3152.05
|Gemi Süvarisi (İç Sularda)
|3122.29
|Gemi Tamir Havuzu Ustası
|2321.14
|Gemi Tesisatı Öğretmeni
|2144.11
|Gemi Ve Deniz Teknolojileri Mühendisi
|2144.12
|Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi
|2149.23
|Gemi ve Yat Tasarımcısı
|8343.15
|Gemi Vinç Operatörü
|3151.11
|Gemi Yağcısı
|3119.72
|Gemi Yapım Teknisyeni
|2310.87
|Gemi Yönetimi Mühendisliği Öğretim Üyesi
|3152.15
|Gemi Yönetimi Teknisyeni/Vardiya Zabiti
|2321.15
|Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı Öğretmeni
|9333.22
|Gemi yükleme işçisi
|8350.14
|Gemici
|7131.05
|Gemi-Yat-Tekne Boyacısı
|3339.17
|Gençlik Lideri
|3422.53
|Gençlik ve Spor Uzmanı
|5151.14
|Genel Alan Sorumlusu
|5151.07
|Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel)
|9112.12
|Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|9112.07
|Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)
|2310.88
|Genel Biyoloji Öğretim Üyesi
|2212.05
|Genel Cerrahi Uzmanı
|2310.89
|Genel Dilbilim Öğretim Üyesi
|9621.13
|Genel evrak dağıtıcısı
|2310.90
|Genel Jeoloji Öğretim Üyesi
|3421.02
|Genel Kaptan-Spor
|1214.02
|Genel Koordinatör(Basın Yayın Kuruluşu)
|0110.01
|Genel Kurmay Başkanı
|1112.05
|Genel Müdür
|1120.52
|Genel Müdür (Basın Yayın Kuruluşu)
|1112.23
|Genel Müdür Yardımcısı
|1120.18
|Genel Müdür Yardımcısı-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım (Özel Sektör)
|1120.19
|Genel Müdür Yardımcısı-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör)
|1120.20
|Genel Müdür Yardımcısı-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör)
|1120.21
|Genel Müdür Yardımcısı-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
|1120.22
|Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
|1120.23
|Genel Müdür Yardımcısı-Gayrimenkul Ticareti / Özel Sektör
|1120.24
|Genel Müdür Yardımcısı-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
|1120.25
|Genel Müdür Yardımcısı-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör)
|1120.26
|Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
|1120.27
|Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör)
|1120.06
|Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve Tarım (Özel Sektör)
|1120.07
|Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel Sektör)
|1120.08
|Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel Sektör)
|1120.09
|Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)
|1120.10
|Genel Müdür-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör)
|1120.11
|Genel Müdür-Gayrimenkul Ticareti (Özel Sektör)
|1120.12
|Genel Müdür-İnşaat Ve İmalat Sanayi (Özel Sektör)
|1120.13
|Genel Müdür-Kişisel Bakım Ve Temizlik (Özel Sektör)
|1120.14
|Genel Müdür-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör)
|1120.15
|Genel Müdür-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör)
|1120.16
|Genel Müdür-Turizm (Özel Sektör)
|4323.54
|Genel Performans Şefi
|1114.18
|Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
|1112.34
|Genel Sekreter Yardımcısı
|1114.22
|Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
|1114.21
|Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
|1114.20
|Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
|1114.19
|Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
|1114.23
|Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
|1112.06
|Genel Sekreter-Kamu
|1112.07
|Genel Sekreter-Üniversite
|8350.13
|Genel Servis İşçisi (gemi)
|2310.91
|Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Öğretim Üyesi
|2310.92
|Genel Türk Tarihi Öğretim Üyesi
|1214.01
|Genel Yayın Müdürü
|1120.29
|Genel Yayın Yönetmeni
|2131.18
|Genetik ve Biyoinformatik Uzmanı
|2142.11
|Geoteknik Mühendisi/Uzmanı
|2310.93
|Geoteknik Öğretim Üyesi
|3119.69
|Geoteknik Teknikeri
|3112.01
|Geoteknik Teknikeri/Jeoteknik Teknikeri
|8121.93
|Gerdirme ve Kimyasal İşlem Operatörü(Metal)
|9612.03
|Geri Dönüşüm İşçisi
|9612.07
|Geri Kazanım İşçisi
|2212.24
|Geriatri Uzmanı
|2269.13
|Gerontolog
|8343.07
|Gezer Köprü Vinç Operatörü
|5151.15
|Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Görevlisi
|3139.25
|Gıda İşleme Teknisyeni
|8161.46
|Gıda İşlemecisi
|3139.18
|Gıda Kontrol Elemanı
|3139.10
|Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|8161.55
|Gıda Kurutma Fırın Operatörü
|3111.04
|Gıda Laboratuvar Elemanı
|8160.41
|Gıda Maddeleri Dondurucusu (Et Ve Balık)
|8160.42
|Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve Ve Sebze)
|2141.13
|Gıda Mühendisi
|3139.09
|Gıda Teknikeri
|2145.02
|Gıda Teknoloğu
|3139.11
|Gıda Teknolojisi Teknikeri
|5120.01
|Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|7223.33
|Gijon İmal İşçisi
|8152.61
|Gipe (Lastik) Makinesi Operatörü
|2421.07
|Girişimcilik Uzmanı
|2212.25
|Girişimsel Radyoloji Uzmanı
|4211.06
|Gişe Memuru-Ptt
|4323.64
|Gişe Operasyonları Uzmanı
|2652.26
|Gitar Sanatçısı (Gitarist)
|2320.29
|Giyim / Hazırgiyim / Moda Tasarım Öğretmeni
|7533.39
|Giyim Aksesuarları Dikim Elemanı
|2320.30
|Giyim Endüstrisi Öğretmeni
|2320.31
|Giyim Öğretmeni-Ortaöğretim
|2163.08
|Giyim Üretim /Hazır Giyim Teknikeri
|2321.16
|Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni
|3119.73
|Giyim Üretim Teknolojisi Teknisyeni
|5223.26
|Giyim Ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı
|7213.22
|Giyotin Makas İşçisi
|7531.20
|Giysi Tadilatçısı
|8160.43
|Gofret İmalat İşcisi
|8160.44
|Gofret Kesme Makinesi Operatörü
|3422.59
|Golf Antrenörü
|3422.58
|Golf Eğitmeni
|3422.60
|Golf Hakemi
|9621.12
|Golf sopa ve top taşıyıcısı
|3421.19
|Golf Sporcusu
|2212.27
|Gögüs Cerrahisi Uzmanı
|2212.26
|Göğüs Hastalıkları Uzmanı
|5223.27
|Gömlek Satış Elemanı
|7318.52
|Gördes Halı Dokumacısı
|2352.02
|Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni
|3412.07
|Görme Engelliler Yönelim ve Bağımsız Hareket Eğitmeni
|3435.02
|Görsel Efekt Uzmanı
|2166.05
|Görsel İletişim Tasarımcısı
|7422.13
|Görsel Programlama Elemanı
|7421.29
|Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı
|3521.22
|Görüntü Ve Ses Sistemleri Teknisyeni
|2212.28
|Göz Hastalıkları Uzmanı
|7549.05
|Göz İçi Lens Üretim Elemanı
|9411.02
|Gözleme Ustası
|7311.14
|Gözlük Çerçeve İmalatçısı
|7311.12
|Gözlük Tamircisi
|3254.01
|Gözlükçü-Optik
|2166.10
|Grafik Animasyoncu
|4419.12
|Grafik Desen Çizimi Elemanı
|2320.32
|Grafik Öğretmeni
|2166.06
|Grafik Tasarımcısı
|2166.07
|Grafik Teknisyeni
|2513.08
|Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı
|3431.09
|Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni
|2166.08
|Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri
|2166.01
|Grafiker
|7113.16
|Granit Döşeme Ustası
|8181.60
|Granit Seramik İmal İşçisi
|8131.36
|Granül İmal İşçisi
|1322.01
|Gravite Döküm Süreç Yöneticisi
|3112.33
|Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu
|7322.45
|Gravür Pantograf Operatörü
|2651.03
|Gravür Ressamı-Oyma Ve Yakma
|7321.16
|Gravürcü (Elle) -Ağaç, Kauçuk Ve Linolyum
|7321.17
|Gravürcü (Elle) -Litograf Taşı
|7321.18
|Gravürcü (Metal Baskı Plakaları Ve Ruloları) (Elle)
|7316.03
|Gravürcü-Cam
|7322.46
|Gravürcü-Metal Baskı Ruloları (Makineyle)
|7321.20
|Gravürcü-Metal Kalıp (Elle)
|8342.11
|Greyder Operatörü
|6112.28
|Greyfurt Yetiştiricisi
|8143.29
|Gri Karton, Şirenz Kağıt Üretim ve Laminasyon İşçisi
|7522.43
|Gufa Yapımcısı
|8133.01
|Gübre Üretim İşçisi
|8183.22
|Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler)
|8131.35
|Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler)
|9211.12
|Gül Toplama İşçisi
|6113.02
|Gül Yetiştirme İşçisi
|8131.34
|Gülyağı Üretim Ustası
|3331.04
|Gümrük İşletme Meslek Elemanı
|3351.02
|Gümrük Kontrolörü
|3351.01
|Gümrük Memuru
|1213.14
|Gümrük Müdürü
|3331.05
|Gümrük Müşavir Yardımcısı
|3331.01
|Gümrük Müşaviri
|3331.06
|Gümrük Stajyeri
|5223.82
|Gümüş Eşya Satış Elemanı
|7212.03
|Gümüş Kaynakçısı (Elle)
|7313.17
|Gümüş Kaynakçısı (Makine İle)
|7313.18
|Gümüş Takı İşlemecisi
|9111.02
|Gündelikçi Kadın
|7126.28
|Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası
|3131.10
|Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni
|7126.16
|Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montaj İşçisi
|7126.29
|Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı
|7126.26
|Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum Bakım ve Onarım Elemanı
|2310.94
|Güney-Batı (oğuz) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
|2310.95
|Güney-Doğu (türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Öğretim Üyesi
|3422.13
|Güreş Antrenörü
|3421.13
|Güreşçi
|5414.17
|Güvenlik Amiri/Sorumlusu
|3257.01
|Güvenlik Denetçisi
|5414.02
|Güvenlik Görevlisi
|5414.07
|Güvenlik Görevlisi (Banka)
|5414.04
|Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları)
|5414.05
|Güvenlik Görevlisi (Hastane)
|5414.16
|Güvenlik Görevlisi (Kayak Pisti)
|5414.09
|Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
|5414.11
|Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|5414.06
|Güvenlik Görevlisi (Tren)
|5414.18
|Güvenlik Korucusu
|1213.05
|Güvenlik Müdürü
|7421.08
|Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı
|5223.28
|Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı
|3114.11
|Güvenlik Sistemleri Teknisyeni
|2529.04
|Güvenlik Uzmanı (BİT)
|5412.10
|Güvenlikpolisi
|2320.33
|Güverte Avlama Öğretmeni (Orta Öğretim)
|8350.02
|Güverte Enspektörü
|8350.06
|Güverte Lostromosu
|8350.07
|Güverte Tayfası
|2320.34
|Güvertecilik Öğretmeni-Ortaöğretim
|2320.35
|Güzel Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
|5142.03
|Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
|5142.16
|Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı