F Harfi ile Başlayan Meslekler
F ile Başlayan 222 adet Meslek hakkında bilgilerin bulunduğu güncel ve sıralı arşiv aşağıya çıkarılmıştır.
|ISCO-08 KODU
|MESLEK ADI
|3322.01
|Fabrika Satış Temsilcisi
|1321.04
|Fabrika/İşletme Müdürü
|2652.27
|Fagot Sanatçısı (Fagotçu)
|5161.02
|Falcı
|8151.41
|Fantezi Bükümcü
|5223.87
|Fantezi Ürünleri Satış Elemanı
|2310.68
|Farmakognozi Öğretim Üyesi
|2131.12
|Farmakolog
|2310.69
|Farmakoloji Öğretim Üyesi
|2310.70
|Farmasötik Biyoteknoloji Öğretim Üyesi
|2310.71
|Farmasötik Botanik Öğretim Üyesi
|2310.72
|Farmasötik Kimya Öğretim Üyesi
|2310.73
|Farmasötik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
|2310.74
|Farmasötik Teknoloji Öğretim Üyesi
|2310.75
|Farmasötik Toksikoloji Öğretim Üyesi
|2310.76
|Farmasötik Ve Medisinal Kimya Öğretim Üyesi
|2310.77
|Fars Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.16
|Farsça Öğretmeni
|3122.13
|Fason Takip Elemanı (Baskı-Nakış)
|3122.12
|Fason Takip Elemanı (Tekstil)
|9411.01
|Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.
|6111.43
|Fasulye Yetiştiricisi
|4214.02
|Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı
|7122.01
|Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
|9332.04
|Faytoncu
|2330.07
|Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim
|2310.78
|Felsefe Öğretim Üyesi
|2310.79
|Felsefe Tarihi Öğretim Üyesi
|2633.04
|Felsefeci
|2330.13
|Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim
|7214.17
|Ferforje Demir Ustası
|3152.20
|Feribot Kaptanı
|8160.33
|Fermantasyon İşçisi
|8160.34
|Fermantasyon İşçisi (Şarap, Bira vb.)
|3116.04
|Fermantasyon Teknikeri
|8159.16
|Fermuar İmal İşçisi
|8172.06
|Fertel Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç)
|8160.35
|Fıçı Bira Dolum Makinesi Operatörü
|7522.08
|Fıçı İmalat İşçisi (Ağaç)
|8160.36
|Fıçı Yıkama Makinesi Operatörü
|6112.53
|Fındık Budamacı
|7515.06
|Fındık Eksperi
|8161.54
|Fındık İşleme İşçisi
|8161.53
|Fındık Kırma İşçisi
|9211.10
|Fındık Toplama İşçisi
|6112.07
|Fındık Yetiştiricisi
|7317.02
|Fırça İmal İşçisi (Elle)
|8154.10
|Fırça Makinesi İşçisi
|8154.41
|Fırçacı (Tekstil)
|8181.27
|Fırın Bakım-Onarım İşçisi (Cam)
|8181.18
|Fırın İşçisi (Cam İmali)
|8181.19
|Fırın İşçisi (Cam Tavlama)
|8181.16
|Fırın İşçisi (Çömlek Ve Porselen)
|8181.20
|Fırın İşçisi (Mozaik)
|8181.17
|Fırın İşçisi (Tuğla,kiremit Ve Benzeri İnşaat Elemanları)
|8131.09
|Fırın Operatörü (Çimento)
|8131.10
|Fırın Operatörü (Elektrot Pişirme)
|8112.04
|Fırın Operatörü-Mineral Kurutma
|8181.30
|Fırın Ustası (Cam)
|8161.44
|Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü
|7512.04
|Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller
|8160.37
|Fırınlama İşçisi-Malt
|7422.01
|Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı
|8189.12
|Fiber Optik Kablo Üretim Elemanı
|7115.23
|Fiberglasçı
|6113.05
|Fidan Yetiştiricisi
|3142.19
|Fidan Yetiştirme Teknikeri
|6111.35
|Fide Yetiştiricisi
|3435.20
|Figüran
|6111.11
|Fiğ Yetiştiricisi
|8154.33
|Fiksaj İşçisi
|8151.57
|Filament İplik Üretim İşçisi
|7544.03
|Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)
|8160.38
|Filizleme İşçisi-Malt
|8143.20
|Film Şeritli Kağıt Torba Makinesioperatörü
|2641.17
|Film Tasarım ve Yazarı
|3521.07
|Film Yapım Teknikeri
|2651.24
|Filografi Sanatçısı
|2643.27
|Filolog (Alman Dili ve Edebiyatı)
|2643.28
|Filolog (Arap Dili ve Edebiyatı)
|2643.29
|Filolog (Arnavut Dili ve Edebiyatı)
|2643.30
|Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı)
|2643.31
|Filolog (Boşnak Dili ve Edebiyatı)
|2643.32
|Filolog (Bulgar Dili ve Edebiyatı)
|2643.54
|Filolog (Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatı)
|2643.33
|Filolog (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)
|2643.55
|Filolog (Çerkez Dili ve Edebiyatı)
|2643.34
|Filolog (Çin Dili ve Edebiyatı)
|2643.35
|Filolog (Ermeni Dili ve Edebiyatı)
|2643.36
|Filolog (Eski Yunan Dili ve Edebiyatı)
|2643.37
|Filolog (Fars Dili ve Edebiyatı)
|2643.38
|Filolog (Fransız Dili ve Edebiyatı)
|2643.39
|Filolog (Gürcü Dili ve Edebiyatı)
|2643.40
|Filolog (İbrani Dili ve Edebiyatı)
|2643.41
|Filolog (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
|2643.42
|Filolog (İspanyol Dili ve Edebiyatı)
|2643.43
|Filolog (İtalyan Dili ve Edebiyatı)
|2643.44
|Filolog (Japon Dili ve Edebiyatı)
|2643.45
|Filolog (Kore Dili ve Edebiyatı)
|2643.46
|Filolog (Kürt Dili ve Edebiyatı)
|2643.47
|Filolog (Latin Dili ve Edebiyatı)
|2643.48
|Filolog (Leh Dili ve Edebiyatı)
|2643.49
|Filolog (Rus Dili ve Edebiyatı)
|2643.50
|Filolog (Türk Dili ve Edebiyatı)
|2643.51
|Filolog (Urdu Dili ve Edebiyatı)
|2643.52
|Filolog (Yunan Dili ve Edebiyatı)
|2643.53
|Filolog (Zaza Dili ve Edebiyatı)
|8189.10
|Filtre İmal İşçisi
|8112.03
|Filtre Tesisi Operatörü-Maden
|8160.39
|Filtreci (Şeker İmalatı)
|8183.03
|Filtreleme Ve Dolum Makinesi Operatörü (Boya)
|8160.40
|Filtreli Sigara İmal İşçisi (Makineyle)
|2413.02
|Finans Analisti
|3311.07
|Finans Hizmetleri Elemanı
|1211.21
|Finans Müdürü (Banka)
|2413.09
|Finans Uzmanı
|3311.01
|Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu
|2412.01
|Finansman Planlamacısı
|2412.02
|Finansman Sorumlusu
|2413.08
|Finansman Yöneticisi
|7523.36
|Finger Joint ( Boy Ekleme Makinesi) Operatörü
|8151.35
|Finisörcü (iplik)
|8151.13
|Fitil (Flayer) Makineci
|8152.24
|Fitil Dokuma Tezgahı İşçisi (Otomatik Tezgah)
|8181.40
|Fitil İmal İşçisi (Cam Elyafı)
|8151.12
|Fitil Katlayıcı
|3423.05
|Fitnıs Eğitmeni (Fitness Eğitmeni)
|3359.11
|Fiyat Kontrolörü (Gıda)
|2310.80
|Fizik (Biyolojik) Antropoloji Öğretim Üyesi
|2310.81
|Fizik Bilimi Öğretim Üyesi
|3111.22
|Fizik Laboratuvarı Sorumlusu
|2111.13
|Fizik Mühendisi
|2330.08
|Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim
|3255.05
|Fizik Tedavi Teknikeri
|3111.02
|Fizik Teknisyeni
|2111.06
|Fizikçi
|2111.03
|Fizikçi (Elektrik Ve Mıknatısiyet)
|2111.05
|Fizikçi (Elektronik)
|2111.04
|Fizikçi (Mekanik)
|2111.07
|Fizikçi-Isı
|2111.08
|Fizikçi-Işık
|2111.09
|Fizikçi-Nükleer
|2111.10
|Fizikçi-Ses
|2632.07
|Fiziki Antropolog
|2310.82
|Fiziki Coğrafya Öğretim Üyesi
|3117.07
|Fiziki Metalurji Teknisyeni
|2212.23
|Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı
|2212.03
|Fizyolog
|7311.15
|Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları Teknik Servis Elemanı
|3114.15
|Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyeni
|5161.03
|Fizyonomist
|3255.07
|Fizyoterapi Sağlık Teknikeri
|2264.01
|Fizyoterapist
|3255.06
|Fizyoterapist Yardımcısı
|2264.02
|Fizyoterapist-Spor
|7223.29
|Flanj Açma Makinesi Operatörü (Metal Levha)
|7314.19
|Flap Operatörü (Zımpara)
|8121.74
|Fleks Hortum Boru Makinesi Operatörü
|3119.74
|Flekso Baskı Birim Sorumlusu
|7322.55
|Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi
|7322.17
|Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası
|3119.75
|Flekso Baskı Öncesi Birim Sorumlusu
|7321.28
|Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü
|7321.05
|Flekso Kalıp Operatörü
|6113.21
|Florakültör
|2652.22
|Flüt Sanatçısı
|5164.06
|Fok Eğitmeni
|2355.03
|Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs)
|7533.20
|Folklorik Bebek Yapımcısı
|7533.21
|Folklorik-Taş Bebek Yapımcısı
|7323.10
|Folyo Uygulamacısı
|1211.04
|Fon Yöneticisi
|8181.28
|Fondör (Cam)
|8342.09
|Fore Kazık Makinesi Operatörü
|8344.02
|Forklift Operatörü
|7323.08
|Forma Dikiş Makinesi Operatörü (Ciltcilik)
|7321.03
|Forma Tertipçisi
|8159.19
|Formacı (Çorap)
|8131.78
|Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı
|8131.77
|Formaldehit Tutkal İmalat Operatörü
|2632.10
|Fosil Bilimci (Paleontolojist)
|3431.03
|Foto Muhabiri
|2642.16
|Foto Muhabiri (Foto Röportaj )
|2310.83
|Fotogrametri Öğretim Üyesi
|2165.03
|Fotogrametrist
|7321.14
|Fotogravürcü
|8132.05
|Fotoğraf Baskıcısı
|3431.07
|Fotoğraf Çekimci
|8131.55
|Fotoğraf Filmi Ve Kağıdı İmal İşçisi
|7311.20
|Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi
|2321.11
|Fotoğraf Öğretmeni
|3431.10
|Fotoğraf Sanatçısı
|3431.11
|Fotoğraf ve video çekimcisi
|2654.13
|Fotoğraf Yönetmeni (Sinema)
|3431.02
|Fotoğrafçı
|7321.13
|Fotoğrafçı (Fotogravür)
|3431.06
|Fotoğrafçılık Teknikeri/Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Teknikeri
|3431.04
|Fotoğrafçı-Portre
|3431.05
|Fotoğrafçı-Ticari Resimler
|7322.42
|Fotokopi Makinesi Operatörü
|5223.24
|Fotokopi Makinesi Satış Elemanı
|7321.04
|Fototip Sayfa Tertipçisi
|7322.11
|Fototip Tertip Makinesi Operatörü
|7412.34
|Fotovoltaik Güç Sistemi Elemanı
|3131.16
|Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu
|3131.15
|Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası
|5141.04
|Föncü (Kuaför Elemanı)
|2310.84
|Fransız Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
|2353.04
|Fransızca Öğretmeni
|3339.14
|Frençayz (Franchise) Asistanı (Gıda)
|7523.08
|Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|7223.30
|Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)
|7223.97
|Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
|7223.31
|Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|7223.32
|Frp (Ctp) Kalıpçısı
|9629.12
|Fuar görevlisi
|5169.02
|Fuaye Elemanı
|3422.05
|Futbol Antrenörü
|3422.33
|Futbol Hakemi (Dördüncü Hakem)
|3422.26
|Futbol Hakemi (Orta Hakem)
|3422.34
|Futbol Hakemi (Yardımcı Hakem)
|3421.05
|Futbolcu