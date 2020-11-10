E Harfi ile Başlayan Meslekler

E Harfi ile Başlayan 342 adet meslek aşağıdaki listeye çıkarılmış olup güncel ve doğru bir şekilde arşivlenmiştir.

ISCO-08 KODU MESLEK ADI 8172.34 Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 2222.01 Ebe 2222.03 Ebe Yardımcısı 2222.02 Ebe-Hemşire 4323.14 Ebis Kontrolörü 2651.11 Ebruzen 2262.01 Eczacı 2262.02 Eczacı (Ameliyathane) 2262.03 Eczacı (Depo İlaç) 2262.04 Eczacı (Klinik) 2262.05 Eczacı (Majistral) 2262.06 Eczacı (Sıhhi Sarf) 3213.01 Eczacı Kalfası 2310.46 Eczacılık İşletmeciliği Öğretim Üyesi 2310.47 Eczacılık Temel Bilimleri Öğretim Üyesi 3213.02 Eczane Hizmetleri Teknikeri 5223.91 Eczane İşçisi 2651.26 Edirnekari Sanatçısı 2654.18 Editör (Radyo-Televizyon) 2642.07 Editör-Gazete, Dergi Vb. 3211.18 Eforlu Elektrokardiyografi Teknisyeni 3257.03 Egzos Emisyon Ölçüm Ustası 7231.13 Egzoz Tamircisi 2423.17 Eğitim Danışmanı 2351.09 Eğitim Öğretim Planlayıcısı 5412.09 Eğitim Polisi 2351.08 Eğitim Teknoloğu 2424.02 Eğitim Uzmanı-Hizmetiçi Eğitim 1345.06 Eğitim Yöneticisi 2321.09 Eğlence Hizmetleri Öğretmeni 6113.24 Eğrelti Yetiştiricisi 7318.09 Ehram Dokumacı 7233.61 Ekim Dikim Ve Gübreleme Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 8113.07 Ekip Makinisti-Petrol 4323.15 Ekip Tahsis Memuru-Havayolları 9621.09 Ekmek Dağıtım Elemanı 5223.19 Ekmek Satış Elemanı 7512.01 Ekmek Ustası 3211.19 Ekokardiyografi Teknisyeni 2310.49 Ekoloji Öğretim Üyesi 2631.04 Ekonometrist 2310.50 Ekonomi Ve Ticaret Öğretim Üyesi 2631.01 Ekonomist (İktisatçı) 2631.02 Ekonomist-Uzman 7223.27 Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 8342.07 Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 7317.07 El Baskısı Yazmacı(Ahşap Baskı) 3119.57 El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı 3119.48 El Dokuma Teknisyeni 9510.05 El ilanı dağıtıcısı 9621.11 El İlanı, Broşür Dağıtıcısı 7318.66 El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) 7533.09 El Nakışçısı 7214.03 El Perçincisi 2320.18 El Sanatları / Dekoratif Sanatları Öğretmeni 2320.19 El Sanatları Öğretmeni 3119.46 El Sanatları Teknolojisi Teknisyeni 7533.25 El Sanatları Ustası 5223.20 El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı 7533.10 El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 3119.65 El ve Makine Nakış Teknisyeni 7533.29 El Ve Makine Nakışçısı 2643.07 El Yazması Ve Nadir Eserler Uzmanı 7533.11 Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç) 7532.07 Eldiven Biçici (Deri) 7532.06 Eldiven Biçici (Diğer) 8121.05 Elektrik Ark Fırını İzabecisi (Çelik Tasfiyesi) 7212.22 Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 3113.08 Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Teknisyeni 7413.07 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi 3113.16 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Teknisyeni 3113.09 Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Teknisyeni 3113.36 Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü.. 3113.35 Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Teknisyeni 3113.37 Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü 7413.09 Elektrik Direği Dikim İşçisi 7421.17 Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı 2310.51 Elektrik Elektronik Ve Telekomünikasyon Öğretim Üyesi 2151.02 Elektrik Enerjisi Tevzi Ve Nakil Mühendisi 3113.26 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri 2151.03 Elektrik İstihsal Mühendisi 2310.52 Elektrik Makinaları Öğretim Üyesi 9329.29 Elektrik malzemesi montaj işçisi 7412.08 Elektrik Montörü-Büro Makineleri 7412.09 Elektrik Montörü-Motor Ve Dinamo 7412.10 Elektrik Montörü-Motorlu Taşıtlar 7412.11 Elektrik Montörü-Ölçü Aletleri 7412.12 Elektrik Montörü-Soğutma Ve Havalandırma Donanımı 7412.13 Elektrik Montörü-Transformatör 2151.04 Elektrik Mühendisi 2310.53 Elektrik Öğretim Üyesi 2320.20 Elektrik Öğretmeni 7412.37 Elektrik Pano Elemanı 8212.06 Elektrik Pano Montaj İşçisi 8212.23 Elektrik Pano Montaj Ustası 3113.27 Elektrik Pano Montajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) 7412.43 Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 3113.13 Elektrik Sinyal Ve Uzaktan Kumanda Teknisyeni 7412.14 Elektrik Tamircisi 3118.03 Elektrik Teknik Ressamı 3113.05 Elektrik Teknikeri 3113.06 Elektrik Teknisyeni 3113.03 Elektrik Teknisyeni-Yüksek Voltaj 7413.06 Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi 7411.09 Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı 3113.19 Elektrik Tesisat Ustası 7411.03 Elektrik Tesisatçısı (Bina) 3113.02 Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 2310.54 Elektrik Tesisleri Öğretim Üyesi 3113.04 Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) 3131.03 Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi 7543.02 Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü 5223.21 Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı 2152.03 Elektrik ve Otomasyon Şefi 3113.15 Elektrik Zabiti (Gemi) 7411.04 Elektrikçi (Genel) 7411.05 Elektrikçi (Maden Ocakları) 7412.16 Elektrikçi-Gemi 7412.15 Elektrikçi-Uçak 2150.01 Elektrik-Elektronik Mühendisi 2310.55 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi 3114.02 Elektrik-Elektronik Teknisyeni 3113.32 Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 3113.33 Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) 8342.08 Elektrikli Ekskavatör Operatörü 7412.17 Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi 3113.34 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 7412.28 Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı 3211.01 Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni 8122.25 Elektro Erozyon Tezgah İşçisi 7421.11 Elektro Komponent Dizgi İşçisi 3211.20 Elektrokardiyografi (Ekg) Teknisyeni 8122.23 Elektroliz İşçisi 2310.56 Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Öğretim Üyesi 8212.22 Elektro-Mekanik Montaj Ustası 8212.21 Elektro-Mekanik Montajcısı 3115.16 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni / Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni 3211.26 Elektromiyografi (EMG)Teknisyeni 3511.02 Elektronik Bilgisayar Operatörü 8212.16 Elektronik Cihazlar Montörleri 7212.23 Elektronik Gözlü Oksiasetilen Kesme Makinesi Operatörü 3522.02 Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 3522.09 Elektronik Haberleşme Teknisyeni 7421.21 Elektronik İşçisi (Tren) 7421.22 Elektronik Montörü (Bilgisayar ve İlgili Cihazlar) 7421.05 Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) 7421.04 Elektronik Montörü (Genel) 7422.02 Elektronik Montörü (Radyo Ve Televizyon Vericileri Ve Radar Teçhizatı) 7421.06 Elektronik Montörü (Tıbbi Teçhizat) 2152.02 Elektronik Mühendisi (Genel) 2310.57 Elektronik Öğretim Üyesi 2320.22 Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim 8212.18 Elektronik Pano Montajcısı 7311.11 Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi 3114.05 Elektronik Teknisyeni 3114.14 Elektronik Teknolojisi Teknikeri 3114.03 Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 3114.09 Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 3114.10 Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri 7421.31 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi 2153.02 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi 2310.58 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Öğretim Üyesi 2320.21 Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni 3256.02 Elektronörofizyoloji Sağlık Teknikeri 8122.06 Elektrostatik Boya Operatörü 3255.02 Elektroterapist 7321.09 Elektrotip Klişeci 3321.02 Elementer Sigorta Temsilcisi 2642.14 Eleştirmen 6112.23 Elma Yetiştiricisi 8122.22 Eloksal Kaplama İşçisi 8151.07 Elyaf Açma Makineleri Operatörü 7543.24 Elyaf Değerlendirici 7543.25 Elyaf Eksperi 7318.13 Elyaf Harman Takipçisi 7318.14 Elyaf Kardeci 8151.09 Elyaf Kurutma Fırın Operatörü 8151.10 Elyaf Kurutucu (Sobada) 8172.05 Elyaf Pres Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) (Ağaç) 8151.11 Elyaf Sarıcı 7318.15 Elyaf Yıkayıcı 4321.27 Emanet Görevlisi 4321.18 Emanet Memuru 7315.12 Emaye Cam İmal İşçisi 8122.26 Emaye Daldırma İşçisi 8122.27 Emaye Fırınlama İşçisi 8122.29 Emaye Hazırlama İşçisi 8122.30 Emaye İşçisi 8122.28 Emaye Pistole İşçisi 2131.17 Embriyolog 1343.01 Emekli Köyü Koordinatörü 3334.02 Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 3334.01 Emlakçı/Emlak Komisyoncusu 1349.03 Emniyet Amiri 8219.19 Emniyet Kemeri Montaj İşçisi 8154.09 Empermeabilize İşçisi 8172.17 Emprenye Kağıt Tezgahı Operatörü 7322.53 Emprime Baskı Kalıpçısı 3311.05 Emtia Borsası Meslek Elemanı 7214.13 Endazeci (Gemi) 2310.59 Endodonti Öğretim Üyesi 2261.06 Endodonti Uzmanı 2212.21 Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı 6113.46 Endüstri Bitkileri Yetiştiricisi 2310.60 Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi 2423.09 Endüstri İlişkileri Uzmanı 2141.02 Endüstri Mühendisi 2310.61 Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi 2141.09 Endüstri Sistemleri Mühendisi 2163.02 Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 3114.07 Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni 7412.18 Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 7421.07 Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi 3142.56 Endüstriyel Bitkiler Yetiştirme Teknikeri 7126.15 Endüstriyel Boru Montajcısı 7315.31 Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 3119.45 Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri 3119.31 Endüstriyel Dokuma Teknisyeni / Dokuma Teknisyeni 3119.59 Endüstriyel Düz Örme Teknisyeni 2262.07 Endüstriyel Eczacı 2320.23 Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim 8122.33 Endüstriyel Fırın İşçisi 8122.32 Endüstriyel Fırın Ustası 8142.40 Endüstriyel Hava Yastığı İmal İşçisi 2423.20 Endüstriyel İlişkiler Uzmanı 3117.29 Endüstriyel Kalıp Teknisyeni 7222.10 Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 3115.30 Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri 3114.18 Endüstriyel Kontrol Teknisyeni 7421.32 Endüstriyel Kontrolcü 3115.31 Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 8121.89 Endüstriyel Metal Doğrultma İşçisi 6112.10 Endüstriyel Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi 7223.28 Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 7412.24 Endüstriyel Otomasyon İşçisi 2321.10 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni 3119.16 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Teknisyeni 3139.04 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümantasyon Teknisyeni 3119.23 Endüstriyel Örme Teknisyeni / Örme Teknisyeni 7316.22 Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi 3139.16 Endüstriyel Robot Programcısı 2310.62 Endüstriyel Sanatlar Öğretim Üyesi 7127.11 Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 7127.12 Endüstriyel Soğutma Sistemleri Servis Elemanı 7127.13 Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı 2163.10 Endüstriyel Tasarım Mühendisi 8344.06 Endüstriyel Taşımacı 3142.39 Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri 2320.24 Endüstriyel Teknoloji Öğretmeni 5223.22 Endüstriyel Temizlik Makineleri Satış Elemanı 3119.80 Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni 2163.01 Endüstriyel Ve Ticari Ürünler Dekoratörü 7214.06 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 7214.25 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 8152.70 Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü 2310.63 Enerji Öğretim Üyesi 2320.25 Enerji Öğretmeni 2151.05 Enerji Sistemleri Mühendisi 3113.38 Enerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri 3131.31 Enerji Üretim Tesisleri İşletme ve Bakım Onarımcısı 2310.64 Enerji Ve Ulaşım Teknolojisi Öğretim Üyesi 3119.66 Enerji Verimliliği Uzmanı 1321.07 Enerji Yöneticisi 3113.18 Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri 2212.22 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 2221.13 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 7516.04 Enfiye İmal İşçisi 2529.02 Enformasyon Teknolojileri Uzmanı 5329.02 Engelli Bakıcısı 5321.06 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri 3412.03 Engelli ve Yaşlı Bakım Koordinatörü 6111.42 Enginar Yetiştiricisi 8121.26 Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 2652.04 Enstrümancı (Müzik) 7311.02 Enstrümancı-Ölçme ve Kontrol Cihazları 3122.02 Entegre Sistem Şefi 2212.56 Epidemiyolog 2250.02 Epidemiyolog (Veteriner) 5142.28 Epilasyon Uzmanı 5142.17 Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı 7319.20 Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı 7313.16 Erhani Gümüş İşleme Ustası 6112.27 Erik Yetiştiricisi 8160.32 Erişte İmal İşçisi 7513.08 Eritme Peynir İmal İşçisi 7513.12 Eritme Peynir Makinesi Operatörü 7531.25 Erkek Atlet Dikim Elemanı 5141.01 Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 7533.35 Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı 7532.31 Erkek Giyim Modelisti 2163.12 Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım Teknisyeni 7533.50 Erkek Giysileri Kalıp Hazırlama Elemanı 7533.36 Erkek İç Giysileri Dikimi Elemanı 7533.37 Erkek İş Giysileri Dikimi Elemanı 7531.04 Erkek Terzisi 7531.05 Erkek Terzisi (Hazır Elbise) 7533.38 Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı 5312.02 Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı 2310.65 Ermeni Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi 9520.06 Eskici-Seyyar 2310.66 Eskiçağ Tarihi Öğretim Üyesi 3422.71 Eskrim Antrenörü 9333.11 Eşya Taşıma İşçisi 7511.01 Et Kavurma İşçisi 7511.05 Et Kesimcisi 9321.17 Et paketleme işçisi 7511.20 Et Temizleyicisi-Sıyırıcısı 7511.15 Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 5223.23 Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı 3142.12 Et ve Ürünleri Teknikeri/Et Endüstrisi Teknikeri 3514.01 E-Ticaret Meslek Elemanı 8152.58 Etiket Dokuma Makinesi Operatörü 9321.09 Etiket görevlisi – ambar 9321.13 Etiket yapıştırma işçisi (el ile) 8183.14 Etiketçi (Makineyle) 2521.05 ETL Uzmanı/Danışmanı 6122.14 Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiricisi 2632.09 Etnolog 2310.67 Etnoloji Öğretim Üyesi 2141.11 Etüt Ve Zamanlama Mühendisi 3119.03 Etüt Ve Zamanlama Teknisyeni 5221.22 Ev Eksenli Çalışan 2320.26 Ev İdaresi Bilimi Ve Genel Hemşirelik Öğretmeni (Orta Öğretim) 3412.01 Ev İdaresi Meslek Elemanı 7111.01 Ev İnşaatçıları (Ev Ve Benzeri Küçük Yapılar) 3412.08 Ev Kurum Hizmetleri Elemanı 7533.24 Ev Mefruşatı Dikimcisi 7533.56 Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 7127.04 Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 7514.20 Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 3142.52 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri 8131.22 Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler 5164.07 Evcil Hayvan Kuaförü 5242.06 Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı 5311.02 Evde Çocuk Bakım Elemanı 5321.01 Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri 8219.24 Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi 7127.14 Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis İşçisi 7127.15 Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası 7536.11 Eyer Saracı 8131.02 Ezme Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler