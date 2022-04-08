Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikeri Nedir? Ne iş yapar?

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikeri Meslek Tanımı : Sağlık kurum ve kuruluşlarında, tıbbi müdahale amacıyla kullanılan aletlerin tekrar kullanıma sunulabilmesi için gereken tüm sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamalarını gerçekleştiren ve bu işle ilgili süreçleri kontrol eden kişidir.

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikeri Meslek Kodu : 3256.05

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Tıp Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikeri Ne İş yapar?:

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük kullanacağı cihazların, dezenfektan ve enzimlerin temizlik ve kontrolünü yapmak,

b) Günlük olarak çalışılacak alanın temizliğini yapmak,

c) Haftalık olarak kullanılacağı malzemenin stok takibini yapmak, eksik olanları istemek,

d) Yara bakımı için gerekli olan ve pansuman esnasında kullanılan malzemenin paketlenip steril edilmesini yapmak,

e) Cerrahi örtülerin kontrolünü yapmak,

f) Tüm sterilizasyon/dezenfenksiyon cihazlarının kontrolleri, kalibrasyonları, temizlik ve kullanıcı bakımlarını yapmak,

g) Cerrahi setlerin içeriklerinin kontrol etmek, hatalı olanları bildirmek,

h) Raflarda bekleyen cerrahi setlerin kullanım sürelerinin günlük olarak kontrollerini yapmak,

i) Paketleme malzemesini hazırlar, gerekli ölçülerde kesimini yapmak,

j) Malzemelerin teslim alınması ve teslim edilmesi aşamasında sayım, kontrol ve paketlenmesini yapmak,

k) Kimyasal indikatörlerin ve indikatör bantlarının takibini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.