D Harfi İle Başlayan Meslekler
D Harfi ile başlayan 595 adet meslek Hakkında güncel ve doğru bilgilerin bulunduğu liste aşağıya çıkarılmıştır.
|3422.75
|Dağ Kayağı Antrenörü
|3422.77
|Dağ Kayağı Hakemi
|3423.13
|Dağ Mihmandarı
|3422.74
|Dağcılık Antrenörü
|4412.03
|Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)
|9621.10
|Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek)
|1324.07
|Dağıtım Müdürü
|1112.03
|Daire Başkanı
|7223.19
|Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)
|8154.05
|Dakatir Makinesi Operatörü
|4131.01
|Daktilograf
|7212.20
|Dalga Lehim Operatörü
|7541.01
|Dalgıç (Balıkadam)
|3423.06
|Dalış Eğitmeni
|8160.16
|Damga İstif İşçisi (Bisküvi)
|8131.67
|Damla İlaç İmal İşçisi
|7213.20
|Damperli Kasa İmal Ustası
|4225.03
|Danışma Görevlisi-Otel
|4229.03
|Danışma Memuru
|4225.02
|Danışma Şefi (Bel Captain)
|5151.02
|Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan)
|2421.04
|Danışman (Müşavir)
|1112.31
|Danıştay Başkanı
|1112.32
|Danıştay Üyesi
|2355.01
|Dans Öğretmeni (Özel Kurs)
|2653.01
|Dans Sanatçısı/Dansçı
|8152.20
|Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah)
|2652.40
|Darbukacı
|3411.04
|Dava Takip Memuru
|2611.03
|Dava Vekili
|5223.88
|Davetiye Satış Elemanı
|7312.21
|Davul İmal Ustası
|2652.35
|Davulcu
|7311.17
|DEA Ölçüm Cihazı Operatörü
|7535.19
|Debbağ (Sepici)
|3355.01
|Dedektif
|1112.20
|Defterdar
|8160.19
|Değirmen İşçisi (Baharat)
|8160.20
|Değirmen İşçisi (Bulgur Dövme)
|8160.21
|Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma)
|8160.22
|Değirmen İşçisi (Hububat)
|8112.26
|Değirmen İşçisi (Maden)
|8160.17
|Değirmen İşçisi (Makarna)
|8160.18
|Değirmen İşçisi (mısır)
|8160.23
|Değirmen İşçisi (Pirinç)
|8160.24
|Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum)
|2320.14
|Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim
|9510.06
|Değnekçi – taşıt
|1345.01
|Dekan
|8121.20
|Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane)
|3432.12
|Dekor Teknikeri
|5223.16
|Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı
|7522.37
|Dekoratif Ahşap Süslemeci
|7125.09
|Dekoratif Cam İmal İşçisi
|3435.10
|Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı
|7319.12
|Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı
|3432.10
|Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni
|3435.11
|Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı
|2320.15
|Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
|2163.04
|Dekoratif Sanatlar Teknisyeni
|7319.16
|Dekoratif Tablo Yapımcısı
|6113.45
|Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
|3432.09
|Dekoratör (Tiyatro)
|7223.20
|Demir Doğramacı
|7214.16
|Demir Doğramacı (Mobilya)
|7221.20
|Demir Dövme Presi Operatörü
|7221.10
|Demirci (Sanat Ve Stüdyo)
|7318.51
|Demirci Halı Dokumacısı
|7221.02
|Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri
|8312.02
|Demiryolu Frencisi
|9312.01
|Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı
|8311.01
|Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti
|4323.11
|Demiryolu Servis Nezaretçisi
|8312.03
|Demiryolu Sinyalcisi
|8312.08
|Demiryolu Tesisler Sürveyanı
|4323.36
|Demiryolu Trafik Kontrolörü
|8342.40
|Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü
|8342.39
|Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü
|2120.02
|Demograf
|2641.08
|Deneme Yazarı
|3359.09
|Denetçi
|3359.04
|Denetçi Yardımcısı
|3359.02
|Denetçi-Kamu
|3359.07
|Denetmen
|3359.08
|Denetmen Yardımcısı
|2310.39
|Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi
|8154.29
|Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi
|8152.48
|Denim Kumaş Operatörü
|3151.07
|Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni
|6221.01
|Deniz Balıkları Üreticisi
|3324.01
|Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri
|8350.04
|Deniz Fenercisi
|2133.01
|Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı
|4323.60
|Deniz Operasyon Sorumlusu
|4323.05
|Deniz Trafik Kontrolörü
|3522.07
|Deniz Trafik Operatörü
|2149.10
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi
|2310.40
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
|3152.08
|Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri
|4323.30
|Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı
|0310.06
|Denizci Eri
|1324.09
|Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
|3151.09
|Denizcilik Teknisyeni
|2422.04
|Denizcilik Uzmanı
|7543.36
|Denye Kontrolcü
|9333.17
|Depo Görevlisi (Gıda)
|9333.15
|Depo Görevlisi (Hammadde)
|4321.17
|Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
|9333.16
|Depo Görevlisi (Yarı Mamul)
|9333.18
|Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
|9333.01
|Depo İşçisi (Elleçleme)
|4323.57
|Depo Sevkiyat Sorumlusu
|4321.02
|Depo Sorumlusu
|4321.32
|Depocu (Giyim Üretim)
|7522.04
|Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç)
|3435.17
|Deri Aksesuarları Teknisyeni
|8155.11
|Deri Ayakçı
|7535.24
|Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu
|7535.01
|Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi
|7533.04
|Deri Dikici (Saraciye)-Elle
|8155.10
|Deri Dolapcı
|8153.26
|Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)
|8219.07
|Deri Eşya Montajcısı
|7536.07
|Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi
|7535.20
|Deri Germe Makinesi İşçisi
|7533.05
|Deri Giyim Dikişçisi
|7532.34
|Deri Giyim Modelisti
|3435.04
|Deri Giyim Teknisyeni / Deri Konfeksiyon Teknisyeni
|7318.08
|Deri Halı İmal İşçisi
|7535.03
|Deri Islah İşçisi (Elle)
|8155.01
|Deri Islah İşçisi (Makineyle)
|7535.02
|Deri İşçisi
|3139.12
|Deri İşleme Teknisyeni
|7535.17
|Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü
|7535.18
|Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç) (Elle)
|8155.02
|Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç) (Makine İle)
|7536.13
|Deri Kesici (Elle)
|7532.03
|Deri Kesimci
|8153.15
|Deri Konfeksiyon Makinecisi
|3435.05
|Deri Konfeksiyon Teknikeri
|7535.23
|Deri Kuru İşlenti Sorumlusu
|8155.03
|Deri Kurutma Makinesi İşçisi
|8153.03
|Deri Model Makineci
|2149.06
|Deri Mühendisi
|7318.61
|Deri Tablo Yapımcısı
|3435.06
|Deri Teknolojisi Teknikeri
|7543.19
|Deri Tekstil Kalite Kontrol
|7535.04
|Deri Temizleme İşçisi (Elle)
|8155.04
|Deri Temizleme İşçisi (Makineyle)
|8155.05
|Deri Ütüleme İşçisi
|7535.05
|Deri Yarma İşçisi
|7535.21
|Deri Yaş İşlenti Sorumlusu
|8155.09
|Deri-Finisajcı
|8113.04
|Derikmen-Petrol
|2212.20
|Dermatoloji Uzmanı
|5142.10
|Dermokozmetik Uzmanı
|1114.15
|Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey Yöneticileri
|3359.21
|Dernekler Denetçisi
|7112.01
|Derz İşçisi
|8343.03
|Desandre Vinççisi
|7543.27
|Desen Kontrol İşçisi (Tekstil)
|9329.43
|Desen Yapıştırma İşçisi
|2163.23
|Desinatör (Tekstil)
|9112.01
|Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
|8131.86
|Deterjan Üretim İşçisi
|6122.10
|Deve Kuşu Yetiştiricisi
|8132.02
|Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf
|8132.01
|Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf
|2310.41
|Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi
|8141.04
|Dış Lastik Hazırlama İşçisi
|8141.05
|Dış Lastik Kalıpçısı
|7231.34
|Dış Lastik Tamircisi
|6113.18
|Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi
|3331.07
|Dış Ticaret Meslek Elemanı
|4323.06
|Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı
|3331.08
|Dış Ticaret Şefi
|3331.09
|Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
|3331.02
|Dış Ticaret Uzmanı
|8160.25
|Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı)
|2132.03
|Diğer Agronom Ve İlgili Danışmanlar
|7521.03
|Diğer Ağaç İşlem İşçileri
|7523.25
|Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri
|1411.05
|Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri
|2655.03
|Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri
|7222.03
|Diğer Alet Yapıcıları, Metal Modelciler Ve Metal Markacıları
|8131.21
|Diğer Aralıklı Ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörleri
|2621.01
|Diğer Arşivciler Ve Sorumluları
|5120.04
|Diğer Aşçılar
|6224.02
|Diğer Avcılar
|7536.08
|Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri
|2131.05
|Diğer Bakteriyologlar Ve İlgili Bilim Adamları
|6222.02
|Diğer Balıkçılar
|7322.33
|Diğer Baskıcılar
|7322.24
|Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış Baskı İşçileri
|8160.26
|Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki Ve Gıda Maddeleri İşçileri
|7114.06
|Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri
|8172.04
|Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri
|3511.01
|Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri
|5153.03
|Diğer Bina Bakıcıları
|8160.27
|Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri
|2131.06
|Diğer Biyologlar, Zoologlar Ve İlgili Bilim Adamları
|7132.02
|Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)
|8122.03
|Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle)
|8159.04
|Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar, Boyacılar Ve İlgili İşçiler
|4110.04
|Diğer Büro Memurları
|3341.03
|Diğer Büro Nezaretçileri
|7316.02
|Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar
|8181.39
|Diğer Cam Kalıpçıları, Çömlekçiler Ve İlgili İşçiler
|7315.09
|Diğer Cam Kalıpçıları, Kesicileri,tıraşçıları Ve Perdahçıları
|8181.15
|Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri
|7316.16
|Diğer Cam Ve Seramik Süsleyicileri Ve Dekoratörleri
|7125.05
|Diğer Camcılar
|7323.02
|Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler
|9121.02
|Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler
|7121.03
|Diğer Çatı İşçileri
|8341.01
|Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri
|7314.13
|Diğer Çömlekçiler Ve İlgili Kil Ve Zımpara Kalıpçıları
|7535.22
|Diğer Debbağlar
|8160.29
|Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler)
|8311.02
|Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri Ve Ateşleyicileri
|7536.09
|Diğer Deri Eşya İmalcileri
|7535.06
|Diğer Deri İşçileri
|7533.06
|Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar
|3413.01
|Diğer Din Görevlileri
|3251.01
|Diğer Diş İle İlgili Personel
|2265.01
|Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
|7318.23
|Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar
|7534.02
|Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler
|2262.08
|Diğer Eczacılar
|7412.06
|Diğer Elektrik Montörleri
|2151.01
|Diğer Elektrik Mühendisleri
|3113.01
|Diğer Elektrik Teknisyenleri
|7411.02
|Diğer Elektrik Tesisatçıları
|8212.05
|Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri
|7412.07
|Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri
|8122.04
|Diğer Elektroliz Kaplamacıları Ve Daldırma Kaplamacıları
|8212.02
|Diğer Elektronik Montörleri
|2152.01
|Diğer Elektronik Mühendisleri
|3114.04
|Diğer Elektronik Teknisyenleri
|2141.01
|Diğer Endüstri Mühendisleri
|7531.02
|Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri
|5142.02
|Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler
|2131.11
|Diğer Farmakologlar Ve İlgili Bilim Adamları
|7512.03
|Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri
|6113.04
|Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar
|2111.12
|Diğer Fizik Bilim Adamları
|2111.02
|Diğer Fizikçiler
|3111.01
|Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri
|7321.11
|Diğer Fotogravürcüler
|3431.01
|Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar
|5131.01
|Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
|3230.01
|Diğer Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
|3152.02
|Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları
|7321.12
|Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç)
|3131.01
|Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri
|9112.02
|Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler
|8350.05
|Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve Kayıkçılar
|4222.01
|Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları
|8121.21
|Diğer Haddehane Operatörleri (Metal)
|8342.04
|Diğer Hafriyat Makineleri Ve İlgili Teçhizat Operatörleri
|7311.01
|Diğer Hassas Ve Dakik Aletler,saat İmalat İşçileri Ve Tamircileri
|7413.01
|Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler
|3142.01
|Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri
|6130.03
|Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri
|6129.01
|Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri
|2221.01
|Diğer Hemşireler
|2651.02
|Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar
|1439.01
|Diğer Hizmet Müdürleri
|9112.03
|Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri
|8131.30
|Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri
|7319.01
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
|8189.06
|Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)
|7131.03
|Diğer İnşaat Boyacıları
|2142.01
|Diğer İnşaat Mühendisleri
|3112.02
|Diğer İnşaat Teknisyenleri
|8151.08
|Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları
|3314.01
|Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri
|8171.02
|Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri
|8171.10
|Diğer Kağıt İmalat İşçileri
|5151.03
|Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri
|8132.04
|Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık)
|4132.02
|Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri
|5230.02
|Diğer Kasadarlar
|7511.04
|Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri
|8141.02
|Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri
|7212.01
|Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler
|7536.10
|Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler
|8131.01
|Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri)
|2145.01
|Diğer Kimya Mühendisleri
|3116.01
|Diğer Kimya Teknisyenleri
|2113.01
|Diğer Kimyagerler
|8131.44
|Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler
|2652.01
|Diğer Kompozitörler
|5419.03
|Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları
|9332.01
|Diğer Koşulu Araç Sürücüleri
|9901.04
|Diğer Kursiyer
|6122.02
|Diğer Kümes Hayvanları İşçileri
|7531.15
|Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler
|2622.01
|Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları
|8141.03
|Diğer Lastik İmalat İşçileri
|2146.02
|Diğer Maden Mühendisleri
|3117.04
|Diğer Maden Teknisyenleri
|8111.01
|Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar
|9311.08
|Diğer Madenciler Ve Taşocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen)
|8211.12
|Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri
|7233.05
|Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri (Elektrikli Aletler Hariç)
|8182.03
|Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri
|3115.02
|Diğer Makine Teknisyenleri
|8343.04
|Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri
|7115.08
|Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar
|8154.06
|Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları, Boyacıları Ve Terbiyecileri
|7221.19
|Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler
|7313.01
|Diğer Metal Dökücüleri – Altın, Gümüş vb.
|7211.01
|Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları
|8121.04
|Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri
|8121.22
|Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar
|8122.05
|Diğer Metal İşlemcileri
|7213.02
|Diğer Metal Levha İşçileri
|7214.02
|Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri
|8114.07
|Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri
|2146.03
|Diğer Metalurji Mühendisleri
|3117.05
|Diğer Metalurji Teknisyenleri
|6112.04
|Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Ve Fidanlık İşçileri
|8112.02
|Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar
|7522.05
|Diğer Mobilya İşçileri
|7522.06
|Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler
|7532.04
|Diğer Modelciler Ve Biçiciler
|8322.01
|Diğer Motorlu Araç Sürücüleri
|7231.01
|Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
|4311.02
|Diğer Muhasebeciler
|7313.02
|Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri
|2641.01
|Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar
|2149.01
|Diğer Mühendisler
|3119.02
|Diğer Mühendislik Teknisyenleri
|7321.01
|Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler
|1112.13
|Diğer Müşavirler-Kamu
|2652.03
|Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları
|5112.02
|Diğer Nakliye Kondüktörleri
|4323.12
|Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri
|2342.02
|Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
|6210.03
|Diğer Orman İşçileri
|2330.04
|Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri
|2359.02
|Diğer Öğretmenler
|8152.21
|Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları
|1120.28
|Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları
|1120.17
|Diğer Özel Sektör Genel Müdürler
|2659.04
|Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları
|2654.01
|Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları
|2423.11
|Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları
|3134.02
|Diğer Petrol Rafine İşçileri
|8131.08
|Diğer Pişiriciler, Kavurucular Ve Haruri Muamele İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
|8142.02
|Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
|7224.02
|Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)
|7535.07
|Diğer Post İşçileri
|4412.04
|Diğer Posta Dağıtım Görevlileri
|1349.07
|Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri
|3339.04
|Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel
|7516.01
|Diğer Puro İmal İşçileri
|7421.23
|Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri
|5113.01
|Diğer Rehberler
|2166.04
|Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri
|8189.01
|Diğer Sabit Motorlar Ve İlgili Teçhizat Operatörleri
|3259.04
|Diğer Sağlık Personeli
|3259.07
|Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni)
|2221.22
|Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
|2221.33
|Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)
|2355.06
|Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs)
|8131.15
|Diğer Santrifüj-Seperatör Ve Filtre İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
|7215.02
|Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri
|1221.01
|Diğer Satış Nezaretçileri
|5153.08
|Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)
|5169.01
|Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)
|5241.01
|Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model)
|9510.01
|Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri)
|3521.01
|Diğer Ses Cihazları Operatörleri
|3521.10
|Diğer Ses Cihazları Operatörleri Ve Sinema Makinistleri
|7126.05
|Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
|2341.03
|Diğer Sınıf Öğretmenleri
|7123.02
|Diğer Sıvacılar
|8160.30
|Diğer Sigara İmal İşçileri
|2659.05
|Diğer Sirk Sanatçıları
|9520.01
|Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı)
|5212.03
|Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda)
|3117.06
|Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler
|2635.01
|Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar
|2632.03
|Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim Adamları
|3421.01
|Diğer Sporcular Ve İlgili Personel
|4131.02
|Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar
|7321.08
|Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler
|4321.07
|Diğer Stok Memurları
|6121.15
|Diğer Süthane İşçileri
|6121.16
|Diğer Süthane/mandıra İşçileri
|7531.03
|Diğer Şapka İmalat İşçileri
|8160.31
|Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri
|9621.05
|Diğer Tahmil Tahliye İşçileri Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri (Bagaj)
|9333.02
|Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
|7113.01
|Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri
|9331.01
|Diğer Taşımacılar
|8121.54
|Diğer Tavcılar,su Vericiler Ve Sementasyon Tavcıları
|7124.02
|Diğer Tecritçiler
|3119.81
|Diğer Teknik Hizmet Personeli
|3118.02
|Diğer Teknik Ressamlar
|3119.30
|Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
|7422.08
|Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları
|4131.04
|Diğer Teletaypistler
|3521.24
|Diğer Telsiz Ve Telgraf Operatörleri
|7533.07
|Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler
|8152.22
|Diğer Tezgah Tertipleyicileri,ayarlayıcıları Ve Desen Kartı Hazırlayıcıları
|6210.04
|Diğer Tomrukçular
|2165.02
|Diğer Topoğraflar
|7112.02
|Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar
|7516.02
|Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri
|7516.03
|Diğer Tütün İşleyicileri
|7232.02
|Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri
|6129.02
|Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan)
|2212.06
|Diğer Uzman Tıp Doktorları
|2310.42
|Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri
|7522.07
|Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç)
|7315.10
|Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya)
|7535.08
|Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri)
|7314.14
|Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Taş Ve Kil)
|1120.48
|Diğer Üst Düzey Yöneticiler
|2250.07
|Diğer Veterinerler
|3240.01
|Diğer Veterinerlerle İlgili Personel
|4211.05
|Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel
|8343.06
|Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri
|7233.06
|Diğer Yağlayıcılar
|3521.11
|Diğer Yayın İstasyonu Operatörleri
|8143.09
|Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri
|5411.01
|Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler
|2529.03
|Dijital Adli Tıp Uzmanı
|7322.50
|Dijital Baskı Operatörü
|7322.29
|Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
|7421.18
|Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı
|2514.09
|Dijital Oyun Tasarımcısı
|8154.07
|Dik Fırça Makinesi İşçisi
|7523.05
|Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|8121.60
|Dikenli Tel Makinesi Operatörü
|7523.39
|Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
|6113.16
|Dikim İşçisi (Bahçecilik)
|7212.29
|Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi
|8153.08
|Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
|8121.10
|Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü
|8121.88
|Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası
|8121.61
|Dikişsiz Boru Çekici
|8121.23
|Dikişsiz Boru Haddecisi
|2360.40
|Diksiyon Eğitmeni
|2310.43
|Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi
|2266.02
|Dil ve Konuşma Terapisti
|2310.44
|Dilbilim Öğretim Üyesi
|2643.01
|Dilbilimci
|2636.01
|Din Adamı
|2636.04
|Din Görevlisi
|2330.06
|Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim
|8113.05
|Dinamometre Operatörü
|7231.22
|Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt)
|8143.21
|Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü
|1112.27
|Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru)
|8143.17
|Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü
|9311.16
|Direkçi – maden
|7533.23
|Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi
|5165.03
|Direksiyon Eğitmeni
|7322.34
|Direkt Litografik Baskıcı
|4211.16
|Direkt Satış Uzmanı (Banka)
|7212.35
|Direnç Alın Kaynakçısı
|7212.34
|Direnç Kaynak Ayarcısı
|2656.04
|Diskjokey(DJ)
|2310.45
|Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Öğretim Üyesi
|2261.04
|Diş Hekimi
|3251.02
|Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı
|3344.07
|Diş Hekimi Sekreteri
|2261.05
|Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi
|3214.16
|Diş Protez Cad-Cam Operatörü
|3214.15
|Diş Protez Döküm Kumlamacısı
|3214.14
|Diş Protez Frezecisi
|3214.08
|Diş Protez İmalat İşçisi Ve Tamircisi
|3214.11
|Diş Protez Kolecisi
|3214.12
|Diş Protez Modelajcısı
|2321.08
|Diş Protez Öğretmeni
|3214.02
|Diş Protez Teknisyeni
|3214.03
|Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri
|3214.13
|Diş Protez Tesfiyecisi
|3214.17
|Diş Protez Yardımcı Personeli
|3214.01
|Diş Protezcisi
|3251.03
|Diş Sağlığı Eğitmeni
|3344.08
|Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı
|2221.11
|Diyabet Eğitim Hemşiresi
|3211.07
|Diyaliz Sağlık Teknikeri
|2265.02
|Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)
|2265.04
|Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)
|7231.06
|Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı
|7231.36
|Dizel Otomotiv Mekanikeri
|2320.16
|Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim
|7321.02
|Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi)
|2312.18
|Doçent
|7126.27
|Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli
|7126.21
|Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli
|7213.15
|Doğal Gaz Baca Ustası
|7212.16
|Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
|7126.19
|Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
|7126.20
|Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
|8182.08
|Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi
|7212.42
|Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
|7212.15
|Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat)
|8219.20
|Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı
|3115.23
|Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni
|7126.06
|Doğal Gaz Tesisatçısı
|3115.26
|Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri
|7313.15
|Doğal Taşları İşleme Ustası
|7122.11
|Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı
|8121.25
|Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane)
|8121.24
|Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane)
|3152.01
|Dok Kaptanı
|2312.19
|Doktor Öğretim Üyesi
|3119.79
|Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni
|8152.69
|Dokuma Konfeksiyon Makineci
|7318.38
|Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
|7318.37
|Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu
|2163.34
|Dokuma Kumaş Desinatörü
|7233.07
|Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı
|8152.62
|Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı
|8152.05
|Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı
|3119.77
|Dokuma Operatörü/Teknisyeni
|3122.21
|Dokuma Sorumlusu
|7318.02
|Dokumacı (El Tezgahı)
|8152.71
|Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı
|8152.72
|Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü
|8159.18
|Dokusuz Yüzey Operatörü
|8159.01
|Dokusuz Yüzey Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
|3339.18
|Doküman Kontrol Sorumlusu
|4411.02
|Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı
|8111.21
|Dolgu Makinesi Operatörü
|9311.02
|Dolgucu-Maden (Elle)
|8183.04
|Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek
|7514.19
|Domates Kesme Operatörü
|6111.30
|Domates Yetiştiricisi
|9311.10
|Domuz damcı – maden
|6121.05
|Domuz Yetiştiricisi
|2519.07
|Donanım Geliştirme Uzmanı
|7513.02
|Dondurma İmal Ustası
|5223.18
|Dondurma Satış Elemanı
|7513.01
|Dondurma Üretim Elemanı
|5221.30
|Dondurmacı
|4415.03
|Dosyalama Memuru
|8114.08
|Dökme Beton İmal İşçisi
|7211.02
|Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle)
|7222.04
|Döküm Modelcisi
|8121.85
|Döküm Ocakçısı
|2320.17
|Döküm Öğretmeni-Ortaöğretim
|3117.17
|Döküm Teknikeri
|3117.18
|Döküm Teknisyeni (Metal)
|7224.03
|Döküm Temizleyici
|7313.29
|Dökümcü
|7211.10
|Dökümcü (Metal)
|7523.06
|Döner Bıçaklı Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|7523.07
|Döner Bıçaklı Yuva Açma Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
|8131.16
|Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme
|8342.05
|Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü
|1211.02
|Döner Sermaye Müdürü
|8113.06
|Döner Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları
|9411.03
|Döner Ustası
|7122.06
|Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı
|7534.06
|Döşemeci (Gemi)
|3311.02
|Döviz Alım Satım Aracısı (Broker)
|4211.22
|Döviz Alım Satım Elemanı
|3435.12
|Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı
|3435.16
|Dövmeci
|8111.13
|Dragline Operatörü
|8131.66
|Draje İlaç İmal İşçisi
|2355.02
|Drama Öğretmeni (Özel Kurs)
|2641.07
|Dramatik Metin Yazarı
|8141.19
|Drenaj Silikon İşçisi
|7223.26
|Dual Testere Tezgahı Operatörü
|3435.25
|Dublör
|8219.18
|Duşakabin Montajcısı
|6112.26
|Dut Yetiştiricisi
|7322.35
|Duvar Kağıdı Baskıcısı
|7131.04
|Duvar Kağıdı Kaplayıcısı
|3432.06
|Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri
|7112.03
|Duvarcı
|2351.01
|Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap)
|8159.17
|Düğme İmal İşçisi
|7233.54
|Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım Elemanı
|7233.48
|Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|8152.06
|Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı)
|3332.01
|Düğün Düzenleyicisi
|7233.55
|Düz Dikiş (Sanayi) Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
|8153.20
|Düz Dikiş Makineci
|7233.52
|Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
|7318.40
|Düz Dokuma Kumaş İşçisi
|7318.42
|Düz Kirkitli Dokuma Ustası
|7315.11
|Düz Mikalı Cam İmal İşçisi
|7532.25
|Düz Örme Giyim Modelisti
|7322.36
|Düz Tablalı Baskıcı
|2642.08
|Düzeltmen (Basın Yayın)
|8172.34
|Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)