D Harfi İle Başlayan Meslekler

3422.75 Dağ Kayağı Antrenörü

3422.77 Dağ Kayağı Hakemi

3423.13 Dağ Mihmandarı

3422.74 Dağcılık Antrenörü

4412.03 Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)

9621.10 Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek)

1324.07 Dağıtım Müdürü

1112.03 Daire Başkanı

7223.19 Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)

8154.05 Dakatir Makinesi Operatörü

4131.01 Daktilograf

7212.20 Dalga Lehim Operatörü

7541.01 Dalgıç (Balıkadam)

3423.06 Dalış Eğitmeni

8160.16 Damga İstif İşçisi (Bisküvi)

8131.67 Damla İlaç İmal İşçisi

7213.20 Damperli Kasa İmal Ustası

4225.03 Danışma Görevlisi-Otel

4229.03 Danışma Memuru

4225.02 Danışma Şefi (Bel Captain)

5151.02 Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan)

2421.04 Danışman (Müşavir)

1112.31 Danıştay Başkanı

1112.32 Danıştay Üyesi

2355.01 Dans Öğretmeni (Özel Kurs)

2653.01 Dans Sanatçısı/Dansçı

8152.20 Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah)

2652.40 Darbukacı

3411.04 Dava Takip Memuru

2611.03 Dava Vekili

5223.88 Davetiye Satış Elemanı

7312.21 Davul İmal Ustası

2652.35 Davulcu

7311.17 DEA Ölçüm Cihazı Operatörü

7535.19 Debbağ (Sepici)

3355.01 Dedektif

1112.20 Defterdar

8160.19 Değirmen İşçisi (Baharat)

8160.20 Değirmen İşçisi (Bulgur Dövme)

8160.21 Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma)

8160.22 Değirmen İşçisi (Hububat)

8112.26 Değirmen İşçisi (Maden)

8160.17 Değirmen İşçisi (Makarna)

8160.18 Değirmen İşçisi (mısır)

8160.23 Değirmen İşçisi (Pirinç)

8160.24 Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum)

2320.14 Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim

9510.06 Değnekçi – taşıt

1345.01 Dekan

8121.20 Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane)

3432.12 Dekor Teknikeri

5223.16 Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı

7522.37 Dekoratif Ahşap Süslemeci

7125.09 Dekoratif Cam İmal İşçisi

3435.10 Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı

7319.12 Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı

3432.10 Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni

3435.11 Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı

2320.15 Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim

2163.04 Dekoratif Sanatlar Teknisyeni

7319.16 Dekoratif Tablo Yapımcısı

6113.45 Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi

3432.09 Dekoratör (Tiyatro)

7223.20 Demir Doğramacı

7214.16 Demir Doğramacı (Mobilya)

7221.20 Demir Dövme Presi Operatörü

7221.10 Demirci (Sanat Ve Stüdyo)

7318.51 Demirci Halı Dokumacısı

7221.02 Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri

8312.02 Demiryolu Frencisi

9312.01 Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı

8311.01 Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti

4323.11 Demiryolu Servis Nezaretçisi

8312.03 Demiryolu Sinyalcisi

8312.08 Demiryolu Tesisler Sürveyanı

4323.36 Demiryolu Trafik Kontrolörü

8342.40 Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü

8342.39 Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü

2120.02 Demograf

2641.08 Deneme Yazarı

3359.09 Denetçi

3359.04 Denetçi Yardımcısı

3359.02 Denetçi-Kamu

3359.07 Denetmen

3359.08 Denetmen Yardımcısı

2310.39 Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi

8154.29 Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi

8152.48 Denim Kumaş Operatörü

3151.07 Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni

6221.01 Deniz Balıkları Üreticisi

3324.01 Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri

8350.04 Deniz Fenercisi

2133.01 Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı

4323.60 Deniz Operasyon Sorumlusu

4323.05 Deniz Trafik Kontrolörü

3522.07 Deniz Trafik Operatörü

2149.10 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi

2310.40 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi

3152.08 Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri

4323.30 Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı

0310.06 Denizci Eri

1324.09 Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi

3151.09 Denizcilik Teknisyeni

2422.04 Denizcilik Uzmanı

7543.36 Denye Kontrolcü

9333.17 Depo Görevlisi (Gıda)

9333.15 Depo Görevlisi (Hammadde)

4321.17 Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)

9333.16 Depo Görevlisi (Yarı Mamul)

9333.18 Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)

9333.01 Depo İşçisi (Elleçleme)

4323.57 Depo Sevkiyat Sorumlusu

4321.02 Depo Sorumlusu

4321.32 Depocu (Giyim Üretim)

7522.04 Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç)

3435.17 Deri Aksesuarları Teknisyeni

8155.11 Deri Ayakçı

7535.24 Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu

7535.01 Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi

7533.04 Deri Dikici (Saraciye)-Elle

8155.10 Deri Dolapcı

8153.26 Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)

8219.07 Deri Eşya Montajcısı

7536.07 Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi

7535.20 Deri Germe Makinesi İşçisi

7533.05 Deri Giyim Dikişçisi

7532.34 Deri Giyim Modelisti

3435.04 Deri Giyim Teknisyeni / Deri Konfeksiyon Teknisyeni

7318.08 Deri Halı İmal İşçisi

7535.03 Deri Islah İşçisi (Elle)

8155.01 Deri Islah İşçisi (Makineyle)

7535.02 Deri İşçisi

3139.12 Deri İşleme Teknisyeni

7535.17 Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü

7535.18 Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç) (Elle)

8155.02 Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç) (Makine İle)

7536.13 Deri Kesici (Elle)

7532.03 Deri Kesimci

8153.15 Deri Konfeksiyon Makinecisi

3435.05 Deri Konfeksiyon Teknikeri

7535.23 Deri Kuru İşlenti Sorumlusu

8155.03 Deri Kurutma Makinesi İşçisi

8153.03 Deri Model Makineci

2149.06 Deri Mühendisi

7318.61 Deri Tablo Yapımcısı

3435.06 Deri Teknolojisi Teknikeri

7543.19 Deri Tekstil Kalite Kontrol

7535.04 Deri Temizleme İşçisi (Elle)

8155.04 Deri Temizleme İşçisi (Makineyle)

8155.05 Deri Ütüleme İşçisi

7535.05 Deri Yarma İşçisi

7535.21 Deri Yaş İşlenti Sorumlusu

8155.09 Deri-Finisajcı

8113.04 Derikmen-Petrol

2212.20 Dermatoloji Uzmanı

5142.10 Dermokozmetik Uzmanı

1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey Yöneticileri

3359.21 Dernekler Denetçisi

7112.01 Derz İşçisi

8343.03 Desandre Vinççisi

7543.27 Desen Kontrol İşçisi (Tekstil)

9329.43 Desen Yapıştırma İşçisi

2163.23 Desinatör (Tekstil)

9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)

8131.86 Deterjan Üretim İşçisi

6122.10 Deve Kuşu Yetiştiricisi

8132.02 Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf

8132.01 Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf

2310.41 Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi

8141.04 Dış Lastik Hazırlama İşçisi

8141.05 Dış Lastik Kalıpçısı

7231.34 Dış Lastik Tamircisi

6113.18 Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi

3331.07 Dış Ticaret Meslek Elemanı

4323.06 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı

3331.08 Dış Ticaret Şefi

3331.09 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

3331.02 Dış Ticaret Uzmanı

8160.25 Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı)

2132.03 Diğer Agronom Ve İlgili Danışmanlar

7521.03 Diğer Ağaç İşlem İşçileri

7523.25 Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri

1411.05 Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri

2655.03 Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri

7222.03 Diğer Alet Yapıcıları, Metal Modelciler Ve Metal Markacıları

8131.21 Diğer Aralıklı Ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörleri

2621.01 Diğer Arşivciler Ve Sorumluları

5120.04 Diğer Aşçılar

6224.02 Diğer Avcılar

7536.08 Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri

2131.05 Diğer Bakteriyologlar Ve İlgili Bilim Adamları

6222.02 Diğer Balıkçılar

7322.33 Diğer Baskıcılar

7322.24 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış Baskı İşçileri

8160.26 Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki Ve Gıda Maddeleri İşçileri

7114.06 Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri

8172.04 Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri

3511.01 Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri

5153.03 Diğer Bina Bakıcıları

8160.27 Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri

2131.06 Diğer Biyologlar, Zoologlar Ve İlgili Bilim Adamları

7132.02 Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)

8122.03 Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle)

8159.04 Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar, Boyacılar Ve İlgili İşçiler

4110.04 Diğer Büro Memurları

3341.03 Diğer Büro Nezaretçileri

7316.02 Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar

8181.39 Diğer Cam Kalıpçıları, Çömlekçiler Ve İlgili İşçiler

7315.09 Diğer Cam Kalıpçıları, Kesicileri,tıraşçıları Ve Perdahçıları

8181.15 Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri

7316.16 Diğer Cam Ve Seramik Süsleyicileri Ve Dekoratörleri

7125.05 Diğer Camcılar

7323.02 Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler

9121.02 Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler

7121.03 Diğer Çatı İşçileri

8341.01 Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri

7314.13 Diğer Çömlekçiler Ve İlgili Kil Ve Zımpara Kalıpçıları

7535.22 Diğer Debbağlar

8160.29 Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler)

8311.02 Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri Ve Ateşleyicileri

7536.09 Diğer Deri Eşya İmalcileri

7535.06 Diğer Deri İşçileri

7533.06 Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar

3413.01 Diğer Din Görevlileri

3251.01 Diğer Diş İle İlgili Personel

2265.01 Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları

7318.23 Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar

7534.02 Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler

2262.08 Diğer Eczacılar

7412.06 Diğer Elektrik Montörleri

2151.01 Diğer Elektrik Mühendisleri

3113.01 Diğer Elektrik Teknisyenleri

7411.02 Diğer Elektrik Tesisatçıları

8212.05 Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri

7412.07 Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri

8122.04 Diğer Elektroliz Kaplamacıları Ve Daldırma Kaplamacıları

8212.02 Diğer Elektronik Montörleri

2152.01 Diğer Elektronik Mühendisleri

3114.04 Diğer Elektronik Teknisyenleri

2141.01 Diğer Endüstri Mühendisleri

7531.02 Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri

5142.02 Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler

2131.11 Diğer Farmakologlar Ve İlgili Bilim Adamları

7512.03 Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri

6113.04 Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar

2111.12 Diğer Fizik Bilim Adamları

2111.02 Diğer Fizikçiler

3111.01 Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri

7321.11 Diğer Fotogravürcüler

3431.01 Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar

5131.01 Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler

3230.01 Diğer Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

3152.02 Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları

7321.12 Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç)

3131.01 Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri

9112.02 Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler

8350.05 Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve Kayıkçılar

4222.01 Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları

8121.21 Diğer Haddehane Operatörleri (Metal)

8342.04 Diğer Hafriyat Makineleri Ve İlgili Teçhizat Operatörleri

7311.01 Diğer Hassas Ve Dakik Aletler,saat İmalat İşçileri Ve Tamircileri

7413.01 Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler

3142.01 Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri

6130.03 Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri

6129.01 Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri

2221.01 Diğer Hemşireler

2651.02 Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar

1439.01 Diğer Hizmet Müdürleri

9112.03 Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri

8131.30 Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri

7319.01 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)

8189.06 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)

7131.03 Diğer İnşaat Boyacıları

2142.01 Diğer İnşaat Mühendisleri

3112.02 Diğer İnşaat Teknisyenleri

8151.08 Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları

3314.01 Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri

8171.02 Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri

8171.10 Diğer Kağıt İmalat İşçileri

5151.03 Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri

8132.04 Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık)

4132.02 Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri

5230.02 Diğer Kasadarlar

7511.04 Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri

8141.02 Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri

7212.01 Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler

7536.10 Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler

8131.01 Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri)

2145.01 Diğer Kimya Mühendisleri

3116.01 Diğer Kimya Teknisyenleri

2113.01 Diğer Kimyagerler

8131.44 Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler

2652.01 Diğer Kompozitörler

5419.03 Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları

9332.01 Diğer Koşulu Araç Sürücüleri

9901.04 Diğer Kursiyer

6122.02 Diğer Kümes Hayvanları İşçileri

7531.15 Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler

2622.01 Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları

8141.03 Diğer Lastik İmalat İşçileri

2146.02 Diğer Maden Mühendisleri

3117.04 Diğer Maden Teknisyenleri

8111.01 Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar

9311.08 Diğer Madenciler Ve Taşocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen)

8211.12 Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri

7233.05 Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri (Elektrikli Aletler Hariç)

8182.03 Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri

3115.02 Diğer Makine Teknisyenleri

8343.04 Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri

7115.08 Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar

8154.06 Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları, Boyacıları Ve Terbiyecileri

7221.19 Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler

7313.01 Diğer Metal Dökücüleri – Altın, Gümüş vb.

7211.01 Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları

8121.04 Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri

8121.22 Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar

8122.05 Diğer Metal İşlemcileri

7213.02 Diğer Metal Levha İşçileri

7214.02 Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri

8114.07 Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri

2146.03 Diğer Metalurji Mühendisleri

3117.05 Diğer Metalurji Teknisyenleri

6112.04 Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Ve Fidanlık İşçileri

8112.02 Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar

7522.05 Diğer Mobilya İşçileri

7522.06 Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler

7532.04 Diğer Modelciler Ve Biçiciler

8322.01 Diğer Motorlu Araç Sürücüleri

7231.01 Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

4311.02 Diğer Muhasebeciler

7313.02 Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri

2641.01 Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar

2149.01 Diğer Mühendisler

3119.02 Diğer Mühendislik Teknisyenleri

7321.01 Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler

1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu

2652.03 Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları

5112.02 Diğer Nakliye Kondüktörleri

4323.12 Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri

2342.02 Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri

6210.03 Diğer Orman İşçileri

2330.04 Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri

2359.02 Diğer Öğretmenler

8152.21 Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları

1120.28 Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları

1120.17 Diğer Özel Sektör Genel Müdürler

2659.04 Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları

2654.01 Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları

2423.11 Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları

3134.02 Diğer Petrol Rafine İşçileri

8131.08 Diğer Pişiriciler, Kavurucular Ve Haruri Muamele İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)

8142.02 Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri

7224.02 Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)

7535.07 Diğer Post İşçileri

4412.04 Diğer Posta Dağıtım Görevlileri

1349.07 Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri

3339.04 Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel

7516.01 Diğer Puro İmal İşçileri

7421.23 Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri

5113.01 Diğer Rehberler

2166.04 Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri

8189.01 Diğer Sabit Motorlar Ve İlgili Teçhizat Operatörleri

3259.04 Diğer Sağlık Personeli

3259.07 Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni)

2221.22 Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)

2221.33 Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)

2355.06 Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs)

8131.15 Diğer Santrifüj-Seperatör Ve Filtre İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)

7215.02 Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri

1221.01 Diğer Satış Nezaretçileri

5153.08 Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)

5169.01 Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)

5241.01 Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model)

9510.01 Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri)

3521.01 Diğer Ses Cihazları Operatörleri

3521.10 Diğer Ses Cihazları Operatörleri Ve Sinema Makinistleri

7126.05 Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

2341.03 Diğer Sınıf Öğretmenleri

7123.02 Diğer Sıvacılar

8160.30 Diğer Sigara İmal İşçileri

2659.05 Diğer Sirk Sanatçıları

9520.01 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı)

5212.03 Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda)

3117.06 Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler

2635.01 Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar

2632.03 Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim Adamları

3421.01 Diğer Sporcular Ve İlgili Personel

4131.02 Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar

7321.08 Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler

4321.07 Diğer Stok Memurları

6121.15 Diğer Süthane İşçileri

6121.16 Diğer Süthane/mandıra İşçileri

7531.03 Diğer Şapka İmalat İşçileri

8160.31 Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri

9621.05 Diğer Tahmil Tahliye İşçileri Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri (Bagaj)

9333.02 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

7113.01 Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri

9331.01 Diğer Taşımacılar

8121.54 Diğer Tavcılar,su Vericiler Ve Sementasyon Tavcıları

7124.02 Diğer Tecritçiler

3119.81 Diğer Teknik Hizmet Personeli

3118.02 Diğer Teknik Ressamlar

3119.30 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler

7422.08 Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları

4131.04 Diğer Teletaypistler

3521.24 Diğer Telsiz Ve Telgraf Operatörleri

7533.07 Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler

8152.22 Diğer Tezgah Tertipleyicileri,ayarlayıcıları Ve Desen Kartı Hazırlayıcıları

6210.04 Diğer Tomrukçular

2165.02 Diğer Topoğraflar

7112.02 Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar

7516.02 Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri

7516.03 Diğer Tütün İşleyicileri

7232.02 Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri

6129.02 Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan)

2212.06 Diğer Uzman Tıp Doktorları

2310.42 Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri

7522.07 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç)

7315.10 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya)

7535.08 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri)

7314.14 Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Taş Ve Kil)

1120.48 Diğer Üst Düzey Yöneticiler

2250.07 Diğer Veterinerler

3240.01 Diğer Veterinerlerle İlgili Personel

4211.05 Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel

8343.06 Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri

7233.06 Diğer Yağlayıcılar

3521.11 Diğer Yayın İstasyonu Operatörleri

8143.09 Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri

5411.01 Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler

2529.03 Dijital Adli Tıp Uzmanı

7322.50 Dijital Baskı Operatörü

7322.29 Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)

7421.18 Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı

2514.09 Dijital Oyun Tasarımcısı

8154.07 Dik Fırça Makinesi İşçisi

7523.05 Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

8121.60 Dikenli Tel Makinesi Operatörü

7523.39 Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)

6113.16 Dikim İşçisi (Bahçecilik)

7212.29 Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi

8153.08 Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş

8121.10 Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü

8121.88 Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası

8121.61 Dikişsiz Boru Çekici

8121.23 Dikişsiz Boru Haddecisi

2360.40 Diksiyon Eğitmeni

2310.43 Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi

2266.02 Dil ve Konuşma Terapisti

2310.44 Dilbilim Öğretim Üyesi

2643.01 Dilbilimci

2636.01 Din Adamı

2636.04 Din Görevlisi

2330.06 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim

8113.05 Dinamometre Operatörü

7231.22 Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt)

8143.21 Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü

1112.27 Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru)

8143.17 Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü

9311.16 Direkçi – maden

7533.23 Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi

5165.03 Direksiyon Eğitmeni

7322.34 Direkt Litografik Baskıcı

4211.16 Direkt Satış Uzmanı (Banka)

7212.35 Direnç Alın Kaynakçısı

7212.34 Direnç Kaynak Ayarcısı

2656.04 Diskjokey(DJ)

2310.45 Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Öğretim Üyesi

2261.04 Diş Hekimi

3251.02 Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı

3344.07 Diş Hekimi Sekreteri

2261.05 Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi

3214.16 Diş Protez Cad-Cam Operatörü

3214.15 Diş Protez Döküm Kumlamacısı

3214.14 Diş Protez Frezecisi

3214.08 Diş Protez İmalat İşçisi Ve Tamircisi

3214.11 Diş Protez Kolecisi

3214.12 Diş Protez Modelajcısı

2321.08 Diş Protez Öğretmeni

3214.02 Diş Protez Teknisyeni

3214.03 Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri

3214.13 Diş Protez Tesfiyecisi

3214.17 Diş Protez Yardımcı Personeli

3214.01 Diş Protezcisi

3251.03 Diş Sağlığı Eğitmeni

3344.08 Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı

2221.11 Diyabet Eğitim Hemşiresi

3211.07 Diyaliz Sağlık Teknikeri

2265.02 Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)

2265.04 Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)

7231.06 Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı

7231.36 Dizel Otomotiv Mekanikeri

2320.16 Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim

7321.02 Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi)

2312.18 Doçent

7126.27 Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli

7126.21 Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli

7213.15 Doğal Gaz Baca Ustası

7212.16 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

7126.19 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

7126.20 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

8182.08 Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi

7212.42 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

7212.15 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat)

8219.20 Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı

3115.23 Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni

7126.06 Doğal Gaz Tesisatçısı

3115.26 Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri

7313.15 Doğal Taşları İşleme Ustası

7122.11 Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı

8121.25 Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane)

8121.24 Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane)

3152.01 Dok Kaptanı

2312.19 Doktor Öğretim Üyesi

3119.79 Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni

8152.69 Dokuma Konfeksiyon Makineci

7318.38 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı

7318.37 Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu

2163.34 Dokuma Kumaş Desinatörü

7233.07 Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı

8152.62 Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı

8152.05 Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı

3119.77 Dokuma Operatörü/Teknisyeni

3122.21 Dokuma Sorumlusu

7318.02 Dokumacı (El Tezgahı)

8152.71 Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı

8152.72 Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü

8159.18 Dokusuz Yüzey Operatörü

8159.01 Dokusuz Yüzey Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)

3339.18 Doküman Kontrol Sorumlusu

4411.02 Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı

8111.21 Dolgu Makinesi Operatörü

9311.02 Dolgucu-Maden (Elle)

8183.04 Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek

7514.19 Domates Kesme Operatörü

6111.30 Domates Yetiştiricisi

9311.10 Domuz damcı – maden

6121.05 Domuz Yetiştiricisi

2519.07 Donanım Geliştirme Uzmanı

7513.02 Dondurma İmal Ustası

5223.18 Dondurma Satış Elemanı

7513.01 Dondurma Üretim Elemanı

5221.30 Dondurmacı

4415.03 Dosyalama Memuru

8114.08 Dökme Beton İmal İşçisi

7211.02 Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle)

7222.04 Döküm Modelcisi

8121.85 Döküm Ocakçısı

2320.17 Döküm Öğretmeni-Ortaöğretim

3117.17 Döküm Teknikeri

3117.18 Döküm Teknisyeni (Metal)

7224.03 Döküm Temizleyici

7313.29 Dökümcü

7211.10 Dökümcü (Metal)

7523.06 Döner Bıçaklı Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

7523.07 Döner Bıçaklı Yuva Açma Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

8131.16 Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme

8342.05 Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü

1211.02 Döner Sermaye Müdürü

8113.06 Döner Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları

9411.03 Döner Ustası

7122.06 Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı

7534.06 Döşemeci (Gemi)

3311.02 Döviz Alım Satım Aracısı (Broker)

4211.22 Döviz Alım Satım Elemanı

3435.12 Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı

3435.16 Dövmeci

8111.13 Dragline Operatörü

8131.66 Draje İlaç İmal İşçisi

2355.02 Drama Öğretmeni (Özel Kurs)

2641.07 Dramatik Metin Yazarı

8141.19 Drenaj Silikon İşçisi

7223.26 Dual Testere Tezgahı Operatörü

3435.25 Dublör

8219.18 Duşakabin Montajcısı

6112.26 Dut Yetiştiricisi

7322.35 Duvar Kağıdı Baskıcısı

7131.04 Duvar Kağıdı Kaplayıcısı

3432.06 Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri

7112.03 Duvarcı

2351.01 Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap)

8159.17 Düğme İmal İşçisi

7233.54 Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım Elemanı

7233.48 Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı

8152.06 Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı)

3332.01 Düğün Düzenleyicisi

7233.55 Düz Dikiş (Sanayi) Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı

8153.20 Düz Dikiş Makineci

7233.52 Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı

7318.40 Düz Dokuma Kumaş İşçisi

7318.42 Düz Kirkitli Dokuma Ustası

7315.11 Düz Mikalı Cam İmal İşçisi

7532.25 Düz Örme Giyim Modelisti

7322.36 Düz Tablalı Baskıcı

2642.08 Düzeltmen (Basın Yayın)