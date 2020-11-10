Perşembe, Kasım 12, 2020
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Meslek Portalı – Meslekler

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Meslekler Sözlüğü 

D Harfi İle Başlayan Meslekler

Meslek Uzmanı 0 yorum , , ,

D Harfi ile başlayan 595 adet meslek Hakkında güncel ve doğru bilgilerin bulunduğu liste aşağıya çıkarılmıştır.

3422.75Dağ Kayağı Antrenörü
3422.77Dağ Kayağı Hakemi
3423.13Dağ Mihmandarı
3422.74Dağcılık Antrenörü
4412.03Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)
9621.10Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek)
1324.07Dağıtım Müdürü
1112.03Daire Başkanı
7223.19Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)
8154.05Dakatir Makinesi Operatörü
4131.01Daktilograf
7212.20Dalga Lehim Operatörü
7541.01Dalgıç (Balıkadam) 
3423.06Dalış Eğitmeni
8160.16Damga İstif İşçisi (Bisküvi) 
8131.67Damla İlaç İmal İşçisi
7213.20Damperli Kasa İmal Ustası
4225.03Danışma Görevlisi-Otel
4229.03Danışma Memuru
4225.02Danışma Şefi (Bel Captain)
5151.02Danışma Ve Bagaj Hizmetleri Şefi (Bel Kaptan)
2421.04Danışman (Müşavir)
1112.31Danıştay Başkanı
1112.32Danıştay Üyesi
2355.01Dans Öğretmeni (Özel Kurs)
2653.01Dans Sanatçısı/Dansçı
8152.20Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah)
2652.40Darbukacı
3411.04Dava Takip Memuru
2611.03Dava Vekili
5223.88Davetiye Satış Elemanı
7312.21Davul İmal Ustası
2652.35Davulcu
7311.17DEA Ölçüm Cihazı Operatörü
7535.19Debbağ (Sepici)
3355.01Dedektif
1112.20Defterdar
8160.19Değirmen İşçisi (Baharat)
8160.20Değirmen İşçisi (Bulgur Dövme)
8160.21Değirmen İşçisi (Bulgur Kırma)
8160.22Değirmen İşçisi (Hububat)
8112.26Değirmen İşçisi (Maden)
8160.17Değirmen İşçisi (Makarna)
8160.18Değirmen İşçisi (mısır)
8160.23Değirmen İşçisi (Pirinç)
8160.24Değirmen İşçisi (Yağlı Tohum)
2320.14Değirmencilik Öğretmeni-Orta Öğretim
9510.06Değnekçi – taşıt
1345.01Dekan
8121.20Dekapaj Kontrolcüsü (Metal) (Soğuk Haddehane)
3432.12Dekor Teknikeri
5223.16Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı
7522.37Dekoratif Ahşap Süslemeci
7125.09Dekoratif Cam İmal İşçisi
3435.10Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı
7319.12Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı
3432.10Dekoratif Ev Tekstili / Ev Tekstil Konfeksiyon Teknisyeni
3435.11Dekoratif Ev Tekstili Üretim Elemanı
2320.15Dekoratif Sanatlar Öğretmeni-Ortaöğretim
2163.04Dekoratif Sanatlar Teknisyeni
7319.16Dekoratif Tablo Yapımcısı
6113.45Dekoratif Yapraklı İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi
3432.09Dekoratör (Tiyatro)
7223.20Demir Doğramacı
7214.16Demir Doğramacı (Mobilya)
7221.20Demir Dövme Presi Operatörü
7221.10Demirci (Sanat Ve Stüdyo)
7318.51Demirci Halı Dokumacısı
7221.02Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri
8312.02Demiryolu Frencisi
9312.01Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı
8311.01Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti
4323.11Demiryolu Servis Nezaretçisi
8312.03Demiryolu Sinyalcisi
8312.08Demiryolu Tesisler Sürveyanı
4323.36Demiryolu Trafik Kontrolörü
8342.40Demiryolu ve Yardımcı İş Makineleri Operatörü
8342.39Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Makinesi Operatörü
2120.02Demograf
2641.08Deneme Yazarı
3359.09Denetçi
3359.04Denetçi Yardımcısı
3359.02Denetçi-Kamu
3359.07Denetmen
3359.08Denetmen Yardımcısı
2310.39Deneysel Psikoloji Öğretim Üyesi
8154.29Denim (Jean) Kumaş Yıkama İşçisi
8152.48Denim Kumaş Operatörü
3151.07Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni
6221.01Deniz Balıkları Üreticisi
3324.01Deniz Brokerı/Gemi ve Yük Brokeri
8350.04Deniz Fenercisi
2133.01Deniz Kirliliği Önleme Uzmanı
4323.60Deniz Operasyon Sorumlusu
4323.05Deniz Trafik Kontrolörü
3522.07Deniz Trafik Operatörü
2149.10Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi
2310.40Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi
3152.08Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri / Güverte Teknikeri
4323.30Deniz Ve Liman İşletme Meslek Elemanı
0310.06Denizci Eri
1324.09Denizcilik İşletmeleri Yöneticisi
3151.09Denizcilik Teknisyeni
2422.04Denizcilik Uzmanı
7543.36Denye Kontrolcü
9333.17Depo Görevlisi (Gıda)
9333.15Depo Görevlisi (Hammadde)
4321.17Depo Görevlisi (Tehlikeli Madde)
9333.16Depo Görevlisi (Yarı Mamul)
9333.18Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)
9333.01Depo İşçisi (Elleçleme)
4323.57Depo Sevkiyat Sorumlusu
4321.02Depo Sorumlusu
4321.32Depocu (Giyim Üretim)
7522.04Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç)
3435.17Deri Aksesuarları Teknisyeni
8155.11Deri Ayakçı
7535.24Deri Bitim İşlemleri (Finisaj) Sorumlusu 
7535.01Deri Boyama Ve Cilalama İşçisi
7533.04Deri Dikici (Saraciye)-Elle
8155.10Deri Dolapcı
8153.26Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)
8219.07Deri Eşya Montajcısı
7536.07Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 
7535.20Deri Germe Makinesi İşçisi
7533.05Deri Giyim Dikişçisi
7532.34Deri Giyim Modelisti
3435.04Deri Giyim Teknisyeni / Deri Konfeksiyon Teknisyeni
7318.08Deri Halı İmal İşçisi
7535.03Deri Islah İşçisi (Elle)
8155.01Deri Islah İşçisi (Makineyle)
7535.02Deri İşçisi
3139.12Deri İşleme Teknisyeni
7535.17Deri İşlemecisi/Deri İşlenti Operatörü
7535.18Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç) (Elle)
8155.02Deri Kesici (Ayakkabı,eldiven Ve Giyecek Hariç) (Makine İle)
7536.13Deri Kesici (Elle)
7532.03Deri Kesimci 
8153.15Deri Konfeksiyon Makinecisi
3435.05Deri Konfeksiyon Teknikeri
7535.23Deri Kuru İşlenti Sorumlusu 
8155.03Deri Kurutma Makinesi İşçisi
8153.03Deri Model Makineci
2149.06Deri Mühendisi
7318.61Deri Tablo Yapımcısı
3435.06Deri Teknolojisi Teknikeri
7543.19Deri Tekstil Kalite Kontrol
7535.04Deri Temizleme İşçisi (Elle)
8155.04Deri Temizleme İşçisi (Makineyle)
8155.05Deri Ütüleme İşçisi
7535.05Deri Yarma İşçisi
7535.21Deri Yaş İşlenti Sorumlusu 
8155.09Deri-Finisajcı
8113.04Derikmen-Petrol
2212.20Dermatoloji Uzmanı
5142.10Dermokozmetik Uzmanı
1114.15Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey Yöneticileri
3359.21Dernekler Denetçisi
7112.01Derz İşçisi
8343.03Desandre Vinççisi
7543.27Desen Kontrol İşçisi (Tekstil)
9329.43Desen Yapıştırma İşçisi
2163.23Desinatör (Tekstil)
9112.01Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)
8131.86Deterjan Üretim İşçisi
6122.10Deve Kuşu Yetiştiricisi
8132.02Developman İşçisi-Renkli Fotoğraf
8132.01Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf
2310.41Devreler Ve Sistemler Öğretim Üyesi
8141.04Dış Lastik Hazırlama İşçisi
8141.05Dış Lastik Kalıpçısı
7231.34Dış Lastik Tamircisi
6113.18Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi
3331.07Dış Ticaret Meslek Elemanı
4323.06Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı
3331.08Dış Ticaret Şefi
3331.09Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
3331.02Dış Ticaret Uzmanı
8160.25Difüzör Operatörü (Şeker Pancarı)
2132.03Diğer Agronom Ve İlgili Danışmanlar
7521.03Diğer Ağaç İşlem İşçileri
7523.25Diğer Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri
1411.05Diğer Ağırlama Ve Konaklama Hizmetleri Yöneticileri
2655.03Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri
7222.03Diğer Alet Yapıcıları, Metal Modelciler Ve Metal Markacıları
8131.21Diğer Aralıklı Ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörleri
2621.01Diğer Arşivciler Ve Sorumluları
5120.04Diğer Aşçılar
6224.02Diğer Avcılar
7536.08Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri
2131.05Diğer Bakteriyologlar Ve İlgili Bilim Adamları
6222.02Diğer Balıkçılar
7322.33Diğer Baskıcılar
7322.24Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış Baskı İşçileri
8160.26Diğer Başka Yerde Sınıflandırılmamış İçki Ve Gıda Maddeleri İşçileri
7114.06Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri
8172.04Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri
3511.01Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri
5153.03Diğer Bina Bakıcıları
8160.27Diğer Bira, Şarap Ve İçki İmalat İşçileri
2131.06Diğer Biyologlar, Zoologlar Ve İlgili Bilim Adamları
7132.02Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)
8122.03Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle)
8159.04Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar, Boyacılar Ve İlgili İşçiler
4110.04Diğer Büro Memurları
3341.03Diğer Büro Nezaretçileri
7316.02Diğer Cam Gravürcüleri Ve Oymacılar
8181.39Diğer Cam Kalıpçıları, Çömlekçiler Ve İlgili İşçiler
7315.09Diğer Cam Kalıpçıları, Kesicileri,tıraşçıları Ve Perdahçıları
8181.15Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri
7316.16Diğer Cam Ve Seramik Süsleyicileri Ve Dekoratörleri
7125.05Diğer Camcılar
7323.02Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler
9121.02Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler
7121.03Diğer Çatı İşçileri
8341.01Diğer Çiftlik Makineleri Operatörleri
7314.13Diğer Çömlekçiler Ve İlgili Kil Ve Zımpara Kalıpçıları
7535.22Diğer Debbağlar
8160.29Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler)
8311.02Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri Ve Ateşleyicileri
7536.09Diğer Deri Eşya İmalcileri
7535.06Diğer Deri İşçileri
7533.06Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar
3413.01Diğer Din Görevlileri
3251.01Diğer Diş İle İlgili Personel
2265.01Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları
7318.23Diğer Dokuyucular,kontrolörler, Onarıcılar
7534.02Diğer Döşemeciler Ve İlgili İşçiler
2262.08Diğer Eczacılar
7412.06Diğer Elektrik Montörleri
2151.01Diğer Elektrik Mühendisleri
3113.01Diğer Elektrik Teknisyenleri
7411.02Diğer Elektrik Tesisatçıları
8212.05Diğer Elektrikli Cihazlar Montörleri
7412.07Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri
8122.04Diğer Elektroliz Kaplamacıları Ve Daldırma Kaplamacıları
8212.02Diğer Elektronik Montörleri
2152.01Diğer Elektronik Mühendisleri
3114.04Diğer Elektronik Teknisyenleri
2141.01Diğer Endüstri Mühendisleri
7531.02Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri
5142.02Diğer Erkek Ve Kadın Berberleri, Güzellik Uzmanları Ve İlgili İşçiler
2131.11Diğer Farmakologlar Ve İlgili Bilim Adamları
7512.03Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri
6113.04Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar
2111.12Diğer Fizik Bilim Adamları
2111.02Diğer Fizikçiler
3111.01Diğer Fiziki Bilimler Teknisyenleri
7321.11Diğer Fotogravürcüler
3431.01Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar
5131.01Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler
3230.01Diğer Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
3152.02Diğer Gemi Güverte Zabitleri Ve Kılavuz Kaptanları
7321.12Diğer Gravürcüler (Fotogravürcüler Hariç)
3131.01Diğer Güç Santrali Teçhizat Operatörleri
9112.02Diğer Gündelikçiler, Temizleyiciler Ve İlgili İşçiler
8350.05Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve Kayıkçılar
4222.01Diğer Haberleşme Ve Kayıt Memurları
8121.21Diğer Haddehane Operatörleri (Metal)
8342.04Diğer Hafriyat Makineleri Ve İlgili Teçhizat Operatörleri
7311.01Diğer Hassas Ve Dakik Aletler,saat İmalat İşçileri Ve Tamircileri
7413.01Diğer Hat Çekiciler Ve Kablo Ekleyiciler
3142.01Diğer Hayati Bilimler Teknisyenleri
6130.03Diğer Hayvan Yetiştiricileri Ve Tarım İşçileri
6129.01Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri
2221.01Diğer Hemşireler
2651.02Diğer Heykeltıraşlar,ressamlar Ve İlgili Sanatçılar
1439.01Diğer Hizmet Müdürleri
9112.03Diğer Hizmetçiler Ve İlgili Hizmet İşçileri
8131.30Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri
7319.01Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)
8189.06Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)
7131.03Diğer İnşaat Boyacıları
2142.01Diğer İnşaat Mühendisleri
3112.02Diğer İnşaat Teknisyenleri
8151.08Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları
3314.01Diğer İstatistik Ve Matematik Teknisyenleri
8171.02Diğer Kağıt Hamuru Hazırlama İşçileri
8171.10Diğer Kağıt İmalat İşçileri
5151.03Diğer Kahyalar Ve İlgili Servis Nezaretçileri
8132.04Diğer Karanlık Oda İşçileri (Fotoğrafçılık)
4132.02Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri
5230.02Diğer Kasadarlar
7511.04Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri
8141.02Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri
7212.01Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler
7536.10Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler
8131.01Diğer Kırma, öğütme, karıştırma Ve Silindiraj/ Kalandır İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemleri)
2145.01Diğer Kimya Mühendisleri
3116.01Diğer Kimya Teknisyenleri
2113.01Diğer Kimyagerler
8131.44Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler
2652.01Diğer Kompozitörler
5419.03Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları
9332.01Diğer Koşulu Araç Sürücüleri
9901.04Diğer Kursiyer
6122.02Diğer Kümes Hayvanları İşçileri
7531.15Diğer Kürk Terzileri Ve İlgili İşçiler
2622.01Diğer Kütüphaneciler Ve Sorumluları
8141.03Diğer Lastik İmalat İşçileri
2146.02Diğer Maden Mühendisleri
3117.04Diğer Maden Teknisyenleri
8111.01Diğer Madenciler Ve Taş Ocakçılar
9311.08Diğer Madenciler Ve Taşocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen)
8211.12Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri
7233.05Diğer Makine Alıştırıcı-Montörleri (Elektrikli Aletler Hariç)
8182.03Diğer Makine Dairesi Mürettebatı Ve Ateşçileri
3115.02Diğer Makine Teknisyenleri
8343.04Diğer Malzeme Taşıma Makinesi Operatörleri
7115.08Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar
8154.06Diğer Mensucat Beyazlatıcıları/kasarlayıcıları, Boyacıları Ve Terbiyecileri
7221.19Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler
7313.01Diğer Metal Dökücüleri – Altın, Gümüş vb.
7211.01Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları
8121.04Diğer Metal Ergitme,tavlama Ve Tasfiye İzabecileri
8121.22Diğer Metal Ergitmeciler Ve Metal Tavlayıcılar
8122.05Diğer Metal İşlemcileri
7213.02Diğer Metal Levha İşçileri
7214.02Diğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri
8114.07Diğer Metalik Olmayan Madenler İmalat İşçileri
2146.03Diğer Metalurji Mühendisleri
3117.05Diğer Metalurji Teknisyenleri
6112.04Diğer Meyve Bahçesi, Üzüm Bağı Ve İlgili Ağaç Ve Fidanlık İşçileri
8112.02Diğer Mineralleri Muameleye Tabi Tutanlar
7522.05Diğer Mobilya İşçileri
7522.06Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler
7532.04Diğer Modelciler Ve Biçiciler
8322.01Diğer Motorlu Araç Sürücüleri
7231.01Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
4311.02Diğer Muhasebeciler
7313.02Diğer Mücevherciler Ve Kıymetli Metal İşçileri
2641.01Diğer Müellifler, Gazeteciler Ve İlgili Yazarlar
2149.01Diğer Mühendisler
3119.02Diğer Mühendislik Teknisyenleri
7321.01Diğer Mürettipler Ve Dizgiciler
1112.13Diğer Müşavirler-Kamu
2652.03Diğer Müzisyenler Ve Ses Sanatkarları
5112.02Diğer Nakliye Kondüktörleri
4323.12Diğer Nakliye Ve Haberleşme Nezaretçileri
2342.02Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri
6210.03Diğer Orman İşçileri
2330.04Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri
2359.02Diğer Öğretmenler
8152.21Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları
1120.28Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları
1120.17Diğer Özel Sektör Genel Müdürler
2659.04Diğer Perde Ve Sahne Sanatkarları
2654.01Diğer Perde Ve Sahne Yapımcıları
2423.11Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları
3134.02Diğer Petrol Rafine İşçileri
8131.08Diğer Pişiriciler, Kavurucular Ve Haruri Muamele İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
8142.02Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri
7224.02Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)
7535.07Diğer Post İşçileri
4412.04Diğer Posta Dağıtım Görevlileri
1349.07Diğer Profesyonel Hizmet Müdürleri
3339.04Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel
7516.01Diğer Puro İmal İşçileri
7421.23Diğer Radyo Ve Televizyon Tamircileri
5113.01Diğer Rehberler
2166.04Diğer Reklam Ressamları Ve Desinatörleri
8189.01Diğer Sabit Motorlar Ve İlgili Teçhizat Operatörleri
3259.04Diğer Sağlık Personeli
3259.07Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni)
2221.22Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
2221.33Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)
2355.06Diğer Sanat Öğretmenleri (Özel Kurs)
8131.15Diğer Santrifüj-Seperatör Ve Filtre İşçileri (Kimyasal Ve İlgili İşlemler)
7215.02Diğer Sapancılar Ve Kablo Ekleyicileri
1221.01Diğer Satış Nezaretçileri
5153.08Diğer Servis Hizmetleri (Kapıcı Ve Benzeri)
5169.01Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler)
5241.01Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model)
9510.01Diğer Servis İşçileri (Sokak Hizmetleri)
3521.01Diğer Ses Cihazları Operatörleri
3521.10Diğer Ses Cihazları Operatörleri Ve Sinema Makinistleri
7126.05Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
2341.03Diğer Sınıf Öğretmenleri
7123.02Diğer Sıvacılar
8160.30Diğer Sigara İmal İşçileri
2659.05Diğer Sirk Sanatçıları
9520.01Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda Dışı)
5212.03Diğer Sokak Satıcıları/işportacılar (Gıda)
3117.06Diğer Sondajcılar Ve İlgili İşçiler
2635.01Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar
2632.03Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim Adamları
3421.01Diğer Sporcular Ve İlgili Personel
4131.02Diğer Stenograflar Ve Daktilograflar
7321.08Diğer Sterotip Ve Elektrotip Klişeciler
4321.07Diğer Stok Memurları
6121.15Diğer Süthane İşçileri
6121.16Diğer Süthane/mandıra İşçileri
7531.03Diğer Şapka İmalat İşçileri
8160.31Diğer Şeker Muamele Ve Tasfiye İşçileri
9621.05Diğer Tahmil Tahliye İşçileri Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri (Bagaj)
9333.02Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
7113.01Diğer Taş Kesme Ve Oyma İşçileri
9331.01Diğer Taşımacılar
8121.54Diğer Tavcılar,su Vericiler Ve Sementasyon Tavcıları
7124.02Diğer Tecritçiler
3119.81Diğer Teknik Hizmet Personeli
3118.02Diğer Teknik Ressamlar
3119.30Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
7422.08Diğer Telefon Ve Telgraf Tesisatçıları
4131.04Diğer Teletaypistler
3521.24Diğer Telsiz Ve Telgraf Operatörleri
7533.07Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler
8152.22Diğer Tezgah Tertipleyicileri,ayarlayıcıları Ve Desen Kartı Hazırlayıcıları
6210.04Diğer Tomrukçular
2165.02Diğer Topoğraflar
7112.02Diğer Tuğla Örücüler, Taş Duvarcılar
7516.02Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri
7516.03Diğer Tütün İşleyicileri
7232.02Diğer Uçak Motorları Tamirci Makinistleri
6129.02Diğer Uzman Çiftçiler (Hayvan)
2212.06Diğer Uzman Tıp Doktorları
2310.42Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri
7522.07Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ağaç)
7315.10Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Cam Eşya)
7535.08Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Ham Deri)
7314.14Diğer Üretim Nezaretçi Ve Ustabaşıları (Taş Ve Kil)
1120.48Diğer Üst Düzey Yöneticiler
2250.07Diğer Veterinerler
3240.01Diğer Veterinerlerle İlgili Personel
4211.05Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel
8343.06Diğer Vinç Ve Ceraskal Operatörleri
7233.06Diğer Yağlayıcılar
3521.11Diğer Yayın İstasyonu Operatörleri
8143.09Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri
5411.01Diğer,itfaiyeciler Ve İlgili İşçiler
2529.03Dijital Adli Tıp Uzmanı
7322.50Dijital Baskı Operatörü 
7322.29Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)
7421.18Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı
2514.09Dijital Oyun Tasarımcısı
8154.07Dik Fırça Makinesi İşçisi
7523.05Dik Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
8121.60Dikenli Tel Makinesi Operatörü
7523.39Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)
6113.16Dikim İşçisi (Bahçecilik)
7212.29Dikiş Kaynak Makinesi İşçisi
8153.08Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş
8121.10Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü
8121.88Dikişli Boru Profil Üretim Operatörü/Ustası
8121.61Dikişsiz Boru Çekici
8121.23Dikişsiz Boru Haddecisi
2360.40Diksiyon Eğitmeni
2310.43Dil Ve Edebiyat Öğretim Üyesi
2266.02Dil ve Konuşma Terapisti
2310.44Dilbilim Öğretim Üyesi
2643.01Dilbilimci 
2636.01Din Adamı
2636.04Din Görevlisi
2330.06Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim
8113.05Dinamometre Operatörü
7231.22Dingil Tamircisi (Motorlu Taşıt)
8143.21Dipli/körüklü Kağıt Torba Makinesi Operatörü
1112.27Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru)
8143.17Dipsiz Körüklütorba Makinesi Operatörü
9311.16Direkçi – maden
7533.23Direksiyon Deri Kılıf Dikiş İşçisi
5165.03Direksiyon Eğitmeni
7322.34Direkt Litografik Baskıcı
4211.16Direkt Satış Uzmanı (Banka)
7212.35Direnç Alın Kaynakçısı
7212.34Direnç Kaynak Ayarcısı
2656.04Diskjokey(DJ)
2310.45Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Öğretim Üyesi
2261.04Diş Hekimi
3251.02Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı
3344.07Diş Hekimi Sekreteri
2261.05Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi
3214.16Diş Protez Cad-Cam Operatörü
3214.15Diş Protez Döküm Kumlamacısı
3214.14Diş Protez Frezecisi
3214.08Diş Protez İmalat İşçisi Ve Tamircisi
3214.11Diş Protez Kolecisi
3214.12Diş Protez Modelajcısı
2321.08Diş Protez Öğretmeni
3214.02Diş Protez Teknisyeni
3214.03Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri
3214.13Diş Protez Tesfiyecisi
3214.17Diş Protez Yardımcı Personeli
3214.01Diş Protezcisi
3251.03Diş Sağlığı Eğitmeni
3344.08Diş Teknik Sekreterliği Meslek Elemanı
2221.11Diyabet Eğitim Hemşiresi
3211.07Diyaliz Sağlık Teknikeri
2265.02Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)
2265.04Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)
7231.06Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı
7231.36Dizel Otomotiv Mekanikeri
2320.16Dizgi Öğretmeni-Ortaöğretim
7321.02Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi)
2312.18Doçent
7126.27Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli
7126.21Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli 
7213.15Doğal Gaz Baca Ustası
7212.16Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
7126.19Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
7126.20Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü   
8182.08Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi
7212.42Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı 
7212.15Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Gazlı Hat)
8219.20Doğal Gaz Sayaç Sökme Takma Elemanı
3115.23Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni
7126.06Doğal Gaz Tesisatçısı
3115.26Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri
7313.15Doğal Taşları İşleme Ustası
7122.11Doğal ve Yapay Taş Kaplamacısı
8121.25Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane)
8121.24Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane)
3152.01Dok Kaptanı
2312.19Doktor Öğretim Üyesi
3119.79Dokuma Desinatörlüğü Teknisyeni 
8152.69Dokuma Konfeksiyon Makineci
7318.38Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı
7318.37Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Sorumlusu
2163.34Dokuma Kumaş Desinatörü
7233.07Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı
8152.62Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 
8152.05Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı
3119.77Dokuma Operatörü/Teknisyeni
3122.21Dokuma Sorumlusu 
7318.02Dokumacı  (El Tezgahı)
8152.71Dokusuz Kumaş İşleme Elemanı
8152.72Dokusuz Kumaş Şekillendirme Operatörü
8159.18Dokusuz Yüzey Operatörü 
8159.01Dokusuz Yüzey Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)
3339.18Doküman Kontrol Sorumlusu 
4411.02Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı
8111.21Dolgu Makinesi Operatörü
9311.02Dolgucu-Maden (Elle)
8183.04Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek
7514.19Domates Kesme Operatörü
6111.30Domates Yetiştiricisi
9311.10Domuz damcı – maden
6121.05Domuz Yetiştiricisi
2519.07Donanım Geliştirme Uzmanı
7513.02Dondurma İmal Ustası
5223.18Dondurma Satış Elemanı
7513.01Dondurma Üretim Elemanı
5221.30Dondurmacı
4415.03Dosyalama Memuru
8114.08Dökme Beton İmal İşçisi
7211.02Döküm Kumu Tavlama İşçisi (Elle)
7222.04Döküm Modelcisi
8121.85Döküm Ocakçısı
2320.17Döküm Öğretmeni-Ortaöğretim
3117.17Döküm Teknikeri
3117.18Döküm Teknisyeni (Metal)
7224.03Döküm Temizleyici
7313.29Dökümcü
7211.10Dökümcü (Metal)
7523.06Döner Bıçaklı Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
7523.07Döner Bıçaklı Yuva Açma Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç)
8131.16Döner Dolap Filtrecisi-Kimyasal Süzme
8342.05Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü
1211.02Döner Sermaye Müdürü
8113.06Döner Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları
9411.03Döner Ustası
7122.06Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı
7534.06Döşemeci (Gemi)
3311.02Döviz Alım Satım Aracısı (Broker)
4211.22Döviz Alım Satım Elemanı
3435.12Dövme ve Takı (Piercing) Uygulayıcısı
3435.16Dövmeci
8111.13Dragline Operatörü
8131.66Draje İlaç İmal İşçisi
2355.02Drama Öğretmeni (Özel Kurs)
2641.07Dramatik Metin Yazarı
8141.19Drenaj Silikon İşçisi
7223.26Dual Testere Tezgahı Operatörü
3435.25Dublör
8219.18Duşakabin Montajcısı
6112.26Dut Yetiştiricisi
7322.35Duvar Kağıdı Baskıcısı
7131.04Duvar Kağıdı Kaplayıcısı
3432.06Duvar Süsleme Sanatları Teknikeri
7112.03Duvarcı
2351.01Duyusal Öğretim Uzmanı (Göz Ve Kulağa Hitap)
8159.17Düğme İmal İşçisi
7233.54Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım Elemanı
7233.48Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı 
8152.06Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı)
3332.01Düğün Düzenleyicisi
7233.55Düz Dikiş (Sanayi) Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı
8153.20Düz Dikiş Makineci
7233.52Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı
7318.40Düz Dokuma Kumaş İşçisi
7318.42Düz Kirkitli Dokuma Ustası
7315.11Düz Mikalı Cam İmal İşçisi
7532.25Düz Örme Giyim Modelisti
7322.36Düz Tablalı Baskıcı
2642.08Düzeltmen (Basın Yayın)
8172.34Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)

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