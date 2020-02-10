Toplum Yararına Program – TYP
Güncel TYP (Toplum Yararına Programı) ilanlarının bulunduğu kategori
Yüreğir Belediyesine 257 TYP İşçisi Alınacaktır.
Yüreğir Belediyesine 257 TYP İşçisi Alınacaktır.Başvurular internetten ve İŞKUR şubelerinden yapılabilir. TYP No: 283708 İl / İlçe: YÜREĞİR / ADANADevam
Elazığ İl özel İdaresine İŞKUR dan 60 TYP işçisi alınacak
Elazığ İl özel İdaresine İŞKUR dan 60 TYP işçisi alınacaktır. Başvuru Tarihleri: 29.05.2019 – 02.06.2019. Başvurular hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.trDevam
Beyoğlu İlçe MEM e 9 TYP Elemanı Alınacak
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne İŞKUR dan TYP programında çalışmak üzere 9 kişi alınacaktır. Başvurular İŞKUR il Müdürlükleri, hizmet merkezleriDevam
Batman Valiliğine 120 TYP Elemanı alınacak.
Batman Valiliğine İŞKUR dan TYP programında çalışmak üzere 120 kişi alınacaktır. Başvurular İŞKUR il Müdürlükleri, hizmet merkezleri ve https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx üzerindenDevam
Batman İl Müftülüğüne 80 TYP Elemanı Alınacak
Batman İl Müftülüğüne İŞKUR dan TYP programında çalışmak üzere 80 kişi alınacaktır. Başvurular İŞKUR il Müdürlükleri, hizmet merkezleri ve https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspxDevam
Mazgirt İlçe Müftülüğüne 16 TYP işçisi alınacak.
Mazgirt İlçe Müftülüğüne İŞKUR dan TYP programında çalışmak üzere 16 kişi alınacaktır. Başvuruları İŞKUR il Müdürlükleri, hizmet merkezleri ve https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspxDevam
Tunceli Mazgirt Belediyesine İŞKUR dan 60 TYP İşçisi Alınacak.
Mazgirt Belediyesine İŞKUR dan TYP programında çalışmak üzere 60 kişi alınacaktır. Başvurular İŞKUR il Müdürlükleri, hizmet merkezleri ve https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx üzerindenDevam
Çemişgezek Belediyesine İŞKUR’dan 100 TYP İşçisi Alınacak
Çemişgezek Belediyesine İŞKUR dan TYP programında çalışmak üzere 100 kişi alınacaktır. Başvurular İŞKUR il Müdürlükleri, hizmet merkezleri ve https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx üzerindenDevam