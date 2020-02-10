Pazartesi, Şubat 10, 2020
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Toplum Yararına Program – TYP

Güncel TYP (Toplum Yararına Programı) ilanlarının bulunduğu kategori

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Tunceli İşkur TYP Alımları 

Tunceli Mazgirt Belediyesine İŞKUR dan 60 TYP İşçisi Alınacak.

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Mazgirt Belediyesine İŞKUR dan TYP programında çalışmak üzere 60 kişi alınacaktır. Başvurular İŞKUR il Müdürlükleri, hizmet merkezleri ve https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx üzerinden

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Tunceli İşkur TYP Alımları 

Çemişgezek Belediyesine İŞKUR’dan 100 TYP İşçisi Alınacak

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Çemişgezek Belediyesine İŞKUR dan TYP programında çalışmak üzere 100 kişi alınacaktır. Başvurular İŞKUR il Müdürlükleri, hizmet merkezleri ve https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx üzerinden

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